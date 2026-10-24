Dassault Aviation Hissesi (AM.PA): Analiz ve Görünüm

Dassault Aviation Hissesi (AM): Anlık Fiyat ve Temel Veriler

Dassault Havacılık AM hissesi, Euronext Paris'te AM (AM.PA, ISIN kodu FR0014004L86) koduyla işlem görmektedir. Hisse fiyatı şu anda € seviyesindedir ve seans boyunca % oranında bir değişim göstermiştir. Son on iki ayda hisse senedi € ile € arasında işlem görmüş ve günlük işlem hacmi yaklaşık olarak hisse olmuştur. Bu nedenle, piyasa değeri birkaç on milyar euro'yu bulmaktadır ve Paris piyasasının büyük sermayeli şirketleri arasında yer almaktadır.

Hisseler Paris saatiyle sabah 9'dan akşam 5:30'a kadar kesintisiz olarak işlem görüyor ve euro cinsinden fiyatlandırılıyor; özel yatırımcılar için önemli bir likidite engeli bulunmuyor: emir defteri Fransız ve uluslararası kurumların yanı sıra sermayenin yaklaşık üçte birini oluşturan serbest dolaşımdaki hisseler tarafından yönlendiriliyor, geri kalan kısım ise aşağıda detaylandırıldığı gibi kurucu aile ve Airbus tarafından istikrarlı bir şekilde tutuluyor.

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Dassault Aviation Hisse Senedi Fiyatını Nasıl Okuyabilirsiniz?

Sürekli olarak gösterilen Dassault Aviation hisse fiyatı, Euronext'te gerçekleştirilen son işleme karşılık gelir: emir akışıyla birlikte hareket eder, açılışta, seans gecenin haberlerini sindirirken ve kazanç açıklamaları civarında daha geniş spreadler gösterir.

Hisse senedinin değerini belirlemek için üç referans noktası yeterlidir: yatırımcılar için faydalı olan gün içi hareket; seansı daha geniş bir trende yerleştiren on iki aylık performans; ve alım veya satım baskısının göstergesi olan yıllık en yüksek seviyeye olan fark. Büyük kurumsal emirler, bazen sakin bir emir defterini dakikalar içinde dalgalı bir seansa dönüştürebilir; bu, ilerleyen bölümlerde açıklanan az miktardaki serbest dolaşımdaki hissenin görünür bir yansımasıdır.

Dassault Havacılığına Genel Bakış: Bir Asırlık Fransız Havacılık ve Uzay Tarihi

Fransız havacılık ve uzay sanayisinin yüzyıllık mirasçısı olan Marcel Dassault'un (asıl adı Marcel Bloch) endüstriyel macerası Birinci Dünya Savaşı sırasında başladı ve Dassault Aviation, Avrupa'daki son büyük bağımsız uçak üreticilerinden biridir.

Grup, birbirini tamamlayan iki uçak ailesi tasarlıyor ve üretiyor: RafaleFransa'ya ve ihracat müşterilerine satılan çok amaçlı bir savaş uçağı ve Şahin Falcon 2000LX'ten ultra uzun menzilli Falcon 8X'e ve yakın zamanda tanıtılan Falcon 6X'e kadar, dünyada en yaygın olarak kullanılan iş jetleri arasında yer alan Falcon 10X'in geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.

Bu ikilik – savunma ve iş havacılığı – grubun sonuçlarını şekillendiriyor: Silah siparişleri uzun yıllara yayılıyor ve sözleşmeler imzalanır imzalanmaz depozitolar ödeniyor; iş jeti pazarı ise küresel ekonomik döngüleri takip ediyor ve ABD gayri safi yurtiçi hasılasına ve faiz oranlarındaki hareketlere karşı güçlü bir hassasiyet gösteriyor. Buna ek olarak, daha sessiz ama yatırımcı için değerli olan üçüncü bir unsur daha var: hizmetteki filolara destek.

Yedek parçalar, bakım, eğitim ve geliştirmeler, uçağın ömrü boyunca (bir Falcon için olduğu gibi bir Rafale için de birkaç on yıl) sürekli gelir sağlar ve yeni uçak satış döngülerinin yarattığı şokları hafifletir.

Paris merkezli şirket, Falcon'un nihai montajı için Bordeaux-Mérignac, alt montajlar için ise Martignas, Argonay, Seclin ve Biarritz'den oluşan bir Fransız sanayi ağına dayanıyor ve çoğu Fransa'da olmak üzere 10,000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Dassault Aviation Hisse Senedi Fiyatının Hareket Etmesinin Sebepleri

Hisse senedinin hareketlerinin çoğunu dört etken açıklıyor. Birincisi Rafale siparişleri: her ihracat sözleşmesi dönüm noktası niteliğinde bir olay. 2015'te Mısır ve Katar, 2016'da Hindistan, Yunanistan, programın tarihindeki en büyük ihracat siparişini veren Abu Dabi Emirliği ve ardından Endonezya, uzun süredir Fransız silahlı kuvvetleri için ayrılmış bir uçağı, on yıldan fazla bir süreye yayılan teslimatlarla uluslararası bir ticari başarıya dönüştürdü.

İkinci etken ise iş jeti pazarı: Falcon siparişleri ekonomik iklime tepki veriyor ve en yeni modeller için birkaç yıl süren teslimat süreleri, filo hizmete girdikten sonra servis gelirlerini artırıyor. Üçüncüsü ise bütçesel: Ukrayna'daki savaşla desteklenen Avrupa ve Fransa'nın yeniden silahlanma planları, uzun vadede iç askeri talebi güvence altına alıyor.

Dördüncüsü, daha gizli olanı ise teknik ve operasyoneldir: Sertifikasyon takvimlerinin aksamadan yürütülmesi, Falcon 10X geliştirme maliyetleri, teslimat hızı ve ihracat partilerindeki kar marjları doğrudan karlılığı etkiler.

Yatırımcı için bu etkenler üç kamuya açık belgede okunabilir: yıllık ve yarıyıl sonuçlarıyla birlikte yayınlanan sipariş defteri, üç aylık iş raporu ve yıl boyunca yayınlanan sipariş duyuruları. Bu yayınları anlamak, temel bilgilerin bir parçasıdır. temel analiz Endüstriyel bir hisseye uygulandı.

Dassault Aviation Hisseleri: Tarihçe ve Piyasa Performansı

Piyasalarda Dassault Aviation birkaç farklı dönemden geçti. Uzun süre sadece Fransız endüstriyel tabanı ve olgun bir iş jeti pazarı tarafından desteklenen hisse senedi, belirgin döngüler yaşadı: 2010'lar, düşük askeri sipariş defterleri ve Falcon'ların sert rekabetle karşı karşıya kalmasıyla geçti; pandemi sonrasında ise Avrupa'nın yeniden silahlanması ve Rafale ihracat siparişlerindeki artış, hisse senedinin seyrini yeniden şekillendirdi.

Hisse senedi CAC 40 endeksinde yer alıyor ve Paris borsasındaki önemli sanayi piyasa değerine sahip şirketler arasında bulunuyor; bu da onu endeks fonu akışlarına ve fon yöneticilerinin sektör rotasyonlarına maruz bırakıyor.

Borsa performansını değerlendirmek için iki alışkanlık şarttır: Toplam getiriye odaklanmak (Dassault Aviation her yıl temettü ödediği için yeniden yatırılan temettüler de dahil) ve hisseyi aynı dönemdeki sektörle karşılaştırmak, sadece CAC 40 ile değil. Fransız savunma hisseleri bankalar veya teknoloji şirketleri gibi tepki vermez: Döngüleri, sundukları programlar gibi yıllarla ölçülür.

Dassault Havacılık Temettüsü: Düzenli Getiri

Dassault Aviation yıllık temettü ödemesi yapıyor.

Dassault Aviation, mali yılı için yıllık temettü ödemesi yapar; bu ödeme, ilkbaharda yapılan yıllık genel kurul toplantısında önerilir ve birkaç hafta sonra ödenir. Son önerilen temettü hisse başına € olup, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık % getiri sağlamaktadır; bu da CAC 40 endüstriyel hisse senetlerinin üst aralığında yer almakta, ancak çok yüksek getiri kategorisine girmemektedir.

Tarihsel olarak ihtiyatlı olan dağıtım politikası, grubun endüstriyel kaynaklarını korurken hissedarları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır: ödenen kazanç payı yıllar içinde dalgalanmaktadır, ancak iş modeli siparişler imzalandığı andan itibaren nakit ürettiği için temettünün ortadan kalkması amaçlanmamıştır.

Gelir elde etmek isteyen bir tasarrufçu için bu hisse senedi, çeşitli yatırım seçeneklerine uygun olabilir. temettü hisse senetleriVergi sonrası net getiri ve bunun sadece son yıla değil, tüm bir döngüye yayılmış düzenliliğine dayanarak gerekçelendirmeniz şartıyla.

Dassault Aviation'ın Sahibi Kim? İstikrarlı Bir Hissedar Tabanı

Sermaye yapısı, şirketi hem baskıncılardan hem de kısa vadeli baskılardan koruyor. Dassault ailesi, holding şirketi aracılığıyla hisselerin yaklaşık üçte ikisini kontrol ediyor; bu oran on yıllardır değişmedi. Airbus ise sermayenin yaklaşık %10'una sahip; bu, 2020'lerin başlarında Avrupa havacılık endüstrisinin yeniden yapılandırılmasından miras kalan ve katılımına bir üst sınır getirilen tarihi bir pay.

Dolayısıyla piyasada fiilen bulunan serbest dolaşımdaki hisseler, sermayenin yaklaşık dörtte bir ila üçte birini temsil etmektedir: hisselerin bu nispi kıtlığı, fiyat hareketlerini her iki yönde de güçlendirebilir.

Bu aile yönetimi modelinin azınlık hissedarı için somut bir sonucu vardır: Endüstriyel kararlar – yatırımlar, programlar, devirler – süreklilik göz önünde bulundurularak alınır; bu da tarihsel olarak, piyasalara daha fazla maruz kalan bazı borsada işlem gören rakiplere kıyasla daha az çeviklik pahasına, finansal gücü desteklemiştir.

Bir hissenin sahibi olarak, herhangi bir hissedarın sahip olduğu haklara sahipsiniz: yıllık genel kurul toplantısında hesaplar, kazanç dağıtımı ve atamalar konusunda oy kullanma, finansal belgelere erişim ve önerilen temettü hakkı. Oyların üçte ikisine sahip olan bir referans hissedarla, bireysel bir hissedarın kararlar üzerindeki etkisi semboliktir; genel kurul toplantısının amacı başka yerdedir: yönetime sipariş defteri, kar marjları ve strateji hakkında konuşma platformu sağlar; bu bilgilendirme oturumu genellikle bir basın bülteninden daha öğreticidir.

Dassault Aviation'ın Savunma ve İş Havacılığındaki Rakipleri

Savaş uçağı pazarında Rafale, Avrupa'nın Eurofighter Typhoon'u, Lockheed Martin'in Amerikan F-35'i ve İsveç'in Saab Gripen'i ile rekabet ediyor; iş jetlerinde ise Falcon'lar, General Dynamics'in Gulfstream jetleri, Bombardier'in Global uçakları ve Textron'un Cessna Citation ailesi ile karşı karşıya geliyor. Fransa'nın kendisinde ise, listelenen havacılık ekosistemi farklı profiller sunuyor: Airbus hisseleriSivil havacılık alanında lider olan, Thales hisseleriSavunma elektroniği uzmanı, daha fazlası Lockheed Martin hisseleri hem de Boeing hisseleri Amerika tarafında.

Kazanç çarpanı, işletme değeri çarpanı ve temettü verimi gibi bu değerlemeleri karşılaştırmak, Dassault Aviation'ın sektöründeki primli veya iskonto edilmiş konumunu belirlemeye yardımcı olur.

Dassault Aviation Hisseleri için Analist Değerlendirmeleri ve Fiyat Hedefleri

Hisseleri takip eden yatırım bankaları, on iki aylık fiyat hedefleriyle birlikte alım, elde tutma veya satım tavsiyeleri yayınlıyor. Bu analizler, sipariş defterine, üretim marjlarına ve teslimat hızına göre kalibre edilmiş iskonto edilmiş nakit akışı modellerine dayanmaktadır: Kurumlar arasındaki hedef farklılıkları, esas olarak gelecekteki ihracat siparişleri ve son Rafale partilerindeki marjların toparlanması için benimsenen varsayımları yansıtmaktadır.

Analist konsensüsü, bu tavsiyeleri genellikle dört veya beş seviyede (güçlü alım, alım, tutma, düşürme, satış) ifade edilen ortalama bir derecelendirmeye dönüştürür. Bunu yorumlarken üç önlem almak gerekir: Konsensüs, fiyatı tahmin etmekten çok fiyatı takip eder - yükselişlerden sonra hedef notu yükseltmeleri kolayca gelir; yapısal olarak alım derecelendirmelerine yönelik bir önyargıya sahiptir; ve büyük bir ihracat siparişi veya endüstriyel bir olay gibi önemli bir olaydan sonra hızla yeniden düzenlenir.

Rakamdan ziyade mantığı hatırlayın: fiyat hedefi, her yayınlandığında revize edilen, geçmişe ait bir anlık görüntüdür, asla bir vaat değildir.

Referans noktası Neyi ölçer Okuma önlemi Ortalama fiyat hedefi Analistlerin 12 ay içinde hedeflediği fiyat Her kazanç açıklaması veya siparişten sonra revize edilir. Konsensus değerlendirmesi Ortalama tavsiye (al → sat) Satın alma tavsiyelerine yönelik yapısal önyargı Analist sayısı Hisse senedinin kapsama alanının derinliği Yatırımcı ilgisine göre değişir.

2026'da Dassault Aviation Hissesi Almalı mısınız? Güçlü Yönleri ve Riskleri

Davanın güçlü yönleri sağlam. Yıllarca sürecek üretimle dolu bir sipariş defteri; hem uçağı hem de ömür boyu desteğini satabilen bağımsız bir uçak üreticisi olarak benzersiz konum; yükselen Avrupa savunma bütçeleri; istikrarlı yönetim ve düşük borçlu bilanço; ve en yeni modelleri on yıl boyunca ürün yelpazesini yenileyen bir iş jeti bölümü.

Riskler mevcut ve tartılmalıdır. Devlet siparişlerine ve doğası gereği düzensiz olan ihracat müzakerelerine bağımlılık; bazı pazarlarda F-35'ten gelen doğrudan rekabet; endüstriyel uygulama - Falcon 10X'te herhangi bir gecikme veya maliyet aşımı marjları olumsuz etkileyecektir; iş jeti pazarının ekonomik yavaşlamaya duyarlılığı; ve son olarak, bu iyi haberlerin büyük bir kısmını zaten fiyatlandıran bir değerleme, hayal kırıklığı durumunda güvenlik marjını sınırlamaktadır.

Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedinde olduğu gibi, bu güçlü yönlerin hiçbiri yarınki fiyatı garanti etmez: portföy çeşitlendirmesi, özgün risklere karşı en önemli çözüm olmaya devam etmektedir.

Güçlü Riskler Birkaç yıllık üretimi kapsayan sipariş defteri Doğası gereği düzensiz ve siyasi olan ihracat siparişleri Avrupa savunma bütçeleri sürdürülebilir bir yükseliş trendinde. İhalelerde F-35'ten gelen rekabet İstikrarlı aile yönetimi, sağlam bilanço Azalan serbest dolaşım, fiyat dalgalanmalarını artırır. Falcon serisi, Falcon 10X'e kadar yenilendi. Geliştirme sürecinde olası gecikmeler veya maliyet aşımları Her yıl temettü ödenir. Değerleme şimdiden yüksek beklentileri içeriyor.

Fransa'dan Dassault Aviation hisseleri nasıl satın alınır?

Euronext Paris'te işlem gören Fransız bir şirket olan Dassault Aviation, aşağıdaki şartlara uygundur: Fransız öz sermaye tasarruf planı (PEA)Fransız vatandaşı olanlar için beş yıllık sahiplik süresinin ardından en vergi avantajlı yatırım aracıdır; aynı zamanda bir sıradan menkul kıymetler hesabı Eğer katkı payı üst sınırını zaten aşmışsanız.

Süreç üç aşamadan oluşuyor: Seçtiğiniz aracı kurumda hesap açın, banka havalesiyle hesaba para yatırın, ardından AM sembolü üzerinde bir alış emri verin — emir türleri (piyasa, limit) kılavuzumuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. borsa emirleri.

Maliyet açısından bakıldığında, CAC 40 hissesi satın almak en ucuz işlemlerden biridir: çoğu çevrimiçi aracı kurum, sipariş başına en fazla birkaç euro karşılığında işlem gerçekleştirir ve büyük sermayeli Fransız hisselerinin alımlarında finansal işlem vergisi uygulanır. İki alışkanlık maliyeti daha da düşürecektir: küçük siparişleri çoğaltmak yerine alımlarınızı gruplandırmak ve pozisyonu kademeli olarak oluşturmak istiyorsanız düzenli bir yatırım planı oluşturmak; bu yöntem, savunma sektörüne özgü döngüler boyunca maliyet tabanını dengeler.

Sipariş hacminize uygun platformu seçmek için karşılaştırmamıza göz atın. çevrimiçi komisyoncularVe bizim Vantage yorum Çoklu düzenlemeye tabi bir platformu düşünüyorsanız, ayrıca şunları da göz önünde bulundurabilirsiniz: bir aç Vantage hesap →Son olarak, rehberimiz hisse nasıl alınır İlk alışverişinizde güven duymanız için her adımı ayrıntılı olarak anlatıyor.

Dassault Aviation Hisseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dassault Aviation'ın Geleceği Nasıl Görünüyor?

Endüstriyel görünüm iki temel üzerine kuruludur: Fransız ve ihracat sipariş defterleri on yılı aşkın bir süre için üretimi dolduran Rafale ve Falcon serisinin Falcon 10X'e kadar yenilenmesi. Grup ayrıca, geleceğin savaş sistemleri üzerine Avrupa'daki görüşmelere de katılarak, mevcut programlarının ötesine uzanan bir yol izlemektedir.

Dassault Havacılık İyi Bir Yatırım Mı?

Bu, yatırım ufkununuza ve varlık dağılımınıza bağlıdır: hisse senedi, düzensiz sipariş döngüleriyle birlikte savunmacı bir endüstriyel profili birleştiriyor. Güçlü yönleri – dolu bir sipariş defteri, istikrarlı yönetim, temettü – uygulama ve değerleme riskleriyle karşı karşıya. Kendi hedeflerinizi ve çeşitlendirme stratejinizi analiz etmek, genel bir tavsiyeden daha önemlidir.

Dassault Aviation'ın Güncel Temettü Verimi Nedir?

Getiri, yıllık temettünün hisse senedi fiyatına bölünmesiyle elde edilir: son temettü € ve fiyat € olduğunda, bu oran yaklaşık % olarak çıkar. Bu rakam, fiyat ve her temettü açıklamasıyla birlikte her gün değişir.

Dassault Aviation hissesi için fiyat tahmini nedir?

Analistler, sipariş ve marj varsayımlarına göre dağıtılmış on iki aylık fiyat hedefleri yayınlarlar. Bu tahminler her kazanç açıklamasında revize edilir: bunları asla kesinlik olarak değil, çalışma referans noktaları olarak değerlendirin ve sipariş defterinin temelleriyle karşılaştırın.

Dassault Aviation, CAC 40'ta yer alıyor mu?

Evet: hisse senedi şuna aittir: CAC 40 Euronext Paris'te en büyük piyasa değerine sahip şirketleri bir araya getiren endeks. Bu üyelik, yüksek günlük likiditeyi ve endeksi taklit eden ETF'ler de dahil olmak üzere çoğu Fransız endeks fonunda yer almayı garanti eder.

PEA (Ön Hazırlık ve Değerlendirme) kapsamında Dassault Aviation hisseleri satın alabilir misiniz?

Evet: Euronext Paris'te işlem gören bir Fransız şirketi olarak, PEA'ya (Ücretsiz Yatırım Fırsatı) uygundur. Beş yıllık elde tutma süresinden sonra temettüler ve sermaye kazançları gelir vergisinden muaftır; bu süreden sonraki çekimler için sadece sosyal güvenlik primleri uygulanır.