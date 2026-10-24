DEGIRO İncelemesi (2026): Ücretler, Güvenlik ve Karar

DEGIRO Hakkında 30 Saniyede Değerlendirme: Kararımız

DÖNÜŞ DEGIRO, Avrupa genelinde yatırım maliyetlerini düşüren çevrimiçi bir aracı kurumdur: piyasadaki en düşük komisyon oranları, yaklaşık otuz uluslararası borsaya erişim ve işlevsel, sade bir platform sunmaktadır. Hollanda'da doğan ve şimdi Almanya'nın flatexDEGIRO grubunun bir parçası olan DEGIRO, emirlerini ve piyasalarını çoğaltan, Fransa'dakiler de dahil olmak üzere, kendi kendine yatırım yapan Avrupalı ​​yatırımcılar için bir ölçüt haline gelmiştir. İngiltere'deki yatırımcılar ve kıta Avrupası'ndaki muadilleri için hazırlanan bu DEGIRO incelemesi, düşük maliyetleri dezavantajlarıyla karşılaştırmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: PEA yok (Fransız hisse senedi tasarruf planı) Fransız sakinleri için, hisseleriniz için farklı bir saklama yapısı ve kendi başınıza emir verebileceğinizi varsayan bir hizmet. Sonuç: Uluslararası, kendi kendine yatırım yapanlar için maliyet-piyasa erişimi açısından mükemmel bir seçim; Fransız PEA temel portföyü için, bir çevrimiçi bankanın yerini almak yerine onunla birlikte çalışır.

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

DEGIRO Kimdir? Hollandalı Yenilikçiden Alman Grup Devine

DEGIRO, Amsterdam'da eski finans profesyonelleri tarafından aracılık sektörünü demokratikleştirmek amacıyla kuruldu: Kurucu fikir – geleneksel bankaların ücretlerinin çok küçük bir kısmı, temiz bir platform ve tüm büyük borsalara erişim – kitlesini buldu ve platformu Avrupa genelinde milyonlarca müşteriye ulaştırdı.

Endüstriyel dönüm noktası, Avrupa merkezli bir çevrimiçi aracı kurumun ürünü olan Alman flatex grubuyla yapılan birleşmeyle geldi ve bu birleşme, kıtanın en büyük perakende aracı kurumlarından birini yarattı; bu ölçek, tüm yapının finansal sağlamlığını güçlendirdi ve Avrupa müşterileri için Alman düzenleyici kurumun denetimini uyumlu hale getirdi. Bu gidişat, bugünkü konumlanmayı açıklıyor: düşük yapısal maliyetlere sahip, çok büyük ölçekli bir oyuncu ve hala ilk günlerinin agresif fiyatlandırma politikasını sürdürüyor.

DEGIRO Güvenli mi? Düzenlemeler ve Yatırımcı Koruması

Evet: flatexDEGIRO grubuna katıldığımızdan beri, Avrupa'daki müşteriler, denetimi altında bulunan Alman kuruluşunun yetki alanına giriyor. BaFin — Almanya'nın referans finans otoritesi — Avrupa pasaportu kapsamında Fransız müşterilere hizmet verebilmektedir. Düzenlenmiş aracı kurum statüsü, ilgili korumaları da beraberinde getirir: müşteri hesaplarının firmanın kendi fonlarından ayrı tutulması, aracı kurumun iflas etmesi durumunda yatırımcı tazminat planına üyelik ve işlem maliyetlerinde şeffaflık.

DEGIRO'nun özellikle dikkat etmesi gereken husus Paylaşım velayetini paylaşıyorTarihsel olarak, hisselerin müşteriler adına saklayıcı kurum tarafından tutulduğu toplu saklama yapısına dayanan bu sistem, Alman entegrasyonuyla birlikte daha çok isim bazlı güvenliğe doğru evrilmiştir. Temel prensipler: Aracı kurum iflas ederse, hisseler sahiplerine geri döner; tazminat mekanizması, yasal sınırlar dahilinde nakit ve kalan durumları kapsar.

Bu, yürürlükteki resmi belgelerle birlikte okunması gereken standart, piyasa düzeyinde bir koruma seviyesidir.

Hesaplar ve Pazarlar: Gerçek Uluslararası Erişim

DEGIRO hesabı açmak, yaklaşık otuz borsaya erişim sağlar; elbette Euronext Paris, ancak Amsterdam, Frankfurt, ABD borsaları (NYSE, Nasdaq), Londra, Zürih, Tokyo, Hong Kong, Sidney ve daha fazlası da dahil olmak üzere geniş bir yelpaze sunar; bu da yerel aracı kurumlara karşı en önemli argümanı oluşturur.

MKS hesap türleri: Dahili çoklu para birimi değişimi özelliğine sahip standart bir hisse senedi alım satım hesabı ve o anki düzenleyici duruma bağlı olarak sınırlı Fransız vergi avantajları — PEA, Fransız sakinlerine sunulmamaktadır; bu da uzun vadeli temel hedefi tamamlayıcı bir çevrimiçi bankaya yönlendirmektedir. Çay ürünlerİleri düzey profiller için hisse senetleri, ETF'ler, tahviller, opsiyonlar ve vadeli işlemler — tipik bir uluslararası genel aracı kurumun sunduğu ürün yelpazesi.

Bu geniş kapsam, yüksek sorumluluk gerektirir: Döviz çevrim ücretlerini, her bir işlem platformunun işlem saatlerini ve her gelir türünün vergi uygulamasını anladığınızı varsayar; aracı kurum işlemi gerçekleştirir, yatırımcı karar verir.

DEGIRO Ücretleri ve Komisyonları: Piyasayı Değiştiren Fiyat Listesi

DEGIRO'nun ücret politikası üç temel prensibe dayanmaktadır: piyasaya göre düşük ve azalan komisyon oranları, belirli koşullar altında sıfır maliyetle işlem gören ETF'ler (belirli bir liste, ayda ETF başına bir işlem) ve azaltılmış ek ücretler — hisse senetleri ve ETF'lerde saklama ücreti yok, işlem başına döviz çevrim ücreti. Tablo, okumayı yapılandırır; rakamlar, periyodik olarak güncellenir ve veri ekibimiz tarafından güncel tutulur.

Ücret türü Ücret notlar Euronext hisse senedi/ETF aracılık hizmeti - Sipariş başına, sabit ücret ABD döviz aracı kurumu - + döviz çevrim ücreti Saklama ücreti Hisse senetleri/ETF'ler için 0 € (teyit edilecek) - Para birimi dönüştürme ücretleri - Döviz işlemi başına Hareketsizlik ücretleri - - Minimum depozito - -

Karşılaştırma yöntemi yine sizin kullanımınıza bağlı: tipik bir yılın siparişleri, pazar bazında, iki veya üç rakip firmanın siparişleriyle karşılaştırılıyor — bizim çevrimiçi broker karşılaştırma ve eToro vs DEGIRO birebir karşılaşmaları Bu fiyat listelerini yan yana koyun.

DEGIRO platformu, işlevsel, hızlı ve sade bir yaklaşımla konumlandırılmıştır: hisse senedi kodu veya isimle arama, birkaç tıklamayla emir verme, çoklu para birimi yönetimi, indirilebilir geçmiş ve vergi raporları. Mobil uygulama da aynı felsefeyle temel işlevleri (izleme ve emirler) sunmaktadır. Platformun olmadığı şey ise: gelişmiş tarama, karmaşık grafikler veya sinyaller içeren bir analiz merkezi; aracı kurum bunu uzman araçlara bırakır ve işlem gerçekleştirme ve maliyete odaklanır.

Yatırımını başka bir yerde yapıp DEGIRO'da gerçekleştiren, kendi kendine yatırım yapan yatırımcı için bu bir avantajdır; ancak yerleşik eğitim rehberliği arayan yeni başlayanlar için, hesap açmadan önce bilinmesi gereken bir sınırlamadır.

Müşteri Hizmetleri ve Fransız Deneyimi

Müşteri hizmetleri e-posta ve yardım merkezi aracılığıyla sunulmaktadır ve Fransızca dil seçeneği de mevcuttur; yanıt süreleri çevrimiçi aracı kurum standartlarına uygundur - yoğun dönemler dışında makul, piyasa olayları sırasında ise daha yavaştır. Şubelerin ve varlık danışmanının olmaması modelin bir parçasıdır: DEGIRO, ilişki için değil, işlem gerçekleştirme için ücret alır.

Platform üzerinden belgeler (beyannameler, Fransız vergi mevzuatına ilişkin yıllık raporlar - Fransız vergi beyannamesi Fransa'da ikamet eden müşteriler için mevcuttur) oluşturulmaktadır ve yardım wiki'si en sık karşılaşılan durumları kapsamaktadır. Genel deneyim, teknik bir aracı kurum deneyimine benzer: ne yaptığınızı biliyorsanız verimli, bir banka bekliyorsanız kişisel olmayan bir deneyim.

DEGIRO'nun Artıları ve Eksileri

Güçlü Zayıf Yönler Avrupa'nın en düşük komisyon oranları arasında. Fransız vatandaşları için PEA yok. Yaklaşık otuz uluslararası değişim programı Özel (toplu) velayet yapısı Hisse senetleri/ETF'ler için saklama ücreti yok. Minimal platform — az karar verme desteği flatexDEGIRO grubu — finansal güç ve BaFin düzenlemeleri Her döviz piyasasında döviz çevrim ücreti Seçili ETF'ler sıfır komisyonla (şartlar geçerlidir) Sadece yazılı müşteri hizmetleri, danışman yok.

DEGIRO Hangi Yatırımcı Profili İçin Uygundur?

DEGIRO takım elbise kendi kendini yöneten çoklu piyasa yatırımcısıKendi menkul kıymetlerini seçen, limit emirlerini bilen ve minimum maliyetle uluslararası erişim isteyen kişi: tek bir hesaptan ABD hisseleri, Avrupa ETF'leri, İsviçre veya Japon hisseleri. Fransız zenginlik yaratma profili Daha az maliyetli olan, tek çatı altında PEA, hayat sigortası ve danışmanlık hizmeti isteyen yatırımcı için, klasik kombinasyon uluslararası işlemler için DEGIRO ve vergi avantajlarından yararlanmak için çevrimiçi bir bankadır; bu, ayrıntılı olarak açıkladığımız yazımızda yer almaktadır. PEA veya hisse senedi alım satım hesabı Kılavuz.

Karşı İnteraktif KomisyoncularDoğrudan rakibi olan platformda, Fransızca dil ergonomisi ile maksimum erişim arasında bir denge kurulması gerekiyor; yeni nesil aracı kurumlar karşısında ise piyasa genişliği ile sadelik arasında bir tercih söz konusu.

DEGIRO Hesabı Nasıl Açılır?

Kayıt işlemi yaklaşık on beş dakika içinde çevrimiçi olarak tamamlanır: iletişim bilgileri, kişisel durum, bilgi anketi, yüklenen kimlik belgeleri. Doğrulama genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer, ardından ilk transfer gerçekleşir - yüksek giriş minimumu olmaması sayesinde, mütevazı portföyler için bile erişilebilir kalır. İlk siparişinizden önce iki faydalı kontrol: para birimi listesini ve ilgili dönüştürme ücretlerini ayarlayın ve stratejiniz kullanmayı planlıyorsa sıfır ücretli ETF seçeneğini bulun.

Ürettiğimiz hisse satın almak Bu kılavuz, birinci dereceden yolculuğun tamamını kapsar ve borsa emirleri Bu sayfa, temiz işlem gerçekleştirmenin ardındaki mekanizmaları (piyasa veya limit emirleri) hatırlatıyor. Hisse senetlerinin ötesinde çoklu varlık ticareti için, özel platformlara erişim devam etmektedir. ile hesap açmak Vantage →.

DEGIRO, Çevrimiçi Bankalar ve Neobrokerlara Karşı: Konumlandırma

Fransız aracı kurum piyasası üç ana gruba ayrılıyor ve DEGIRO, bu gruplar içinde nadir görülen bir netlikle konumlanıyor. çevrimiçi bankalar — Fortuneo liderliği elinde tutuyor — ücretler ve uluslararası erişim konusunda öne çıkıyor, ancak vergi avantajları konusunda kaybediyor: PEA (Profesyonel Ekonomik Danışmanlık), hayat sigortası ve günlük bankacılık hizmetleri sunmuyor.

Karşı neobrokers mobilBorsa sayısı ve emir verme araçları (stop emirleri, gelişmiş emir türleri, çoklu para birimi değişimi) açısından üstünlük sağlıyor, ancak daha fazla uzmanlık gerektiriyor. İnteraktif KomisyoncularEn yakın rakibi olan IBKR ile karşılaştırıldığında, tercihler ayrıntılarda ortaya çıkıyor: DEGIRO'nun Fransızca arayüzü ve sadeliği ile IBKR'nin 150 piyasası ve çoklu para birimi hesabı arasında bir seçim yapılması gerekiyor.

Fransız yatırımcılar arasında giderek yaygınlaşan bu kombinasyon, konumlandırmayı özetliyor: PEA için çevrimiçi bir banka, uluslararası işlemler için DEGIRO; her biri en uygun maliyetle işlemleri gerçekleştiren aracı kuruluşla birlikte sunuluyor.

Hisseleriniz ve nakit paranız nerede tutuluyor? DEGIRO Saklama Hesabı

Saklama konusu, DEGIRO'yu Fransız aracı kurumlarından ayıran bir unsur olduğu için kesin bir cevabı hak ediyor. Nakit, düzenlemelerin gerektirdiği gibi, aracı kurumun kendi fonlarından ayrı hesaplarda tutuluyor. Hisseler, saklama kuruluşunun aracı kurumun müşterileri adına bunları tuttuğu bir saklama yapısında kaydediliyor; bu yapı, uzun zamandır Hollanda modelinin bir özelliği olan ve grubun Alman standartlarıyla giderek güçlendirilen toplu saklama olarak biliniyor.

Somut olarak, aracı kurum iflas ederse, müşteri mülkiyeti olarak tanımlanan hisseler alacaklıların mal varlığına girmez ve yatırımcı tazminat mekanizması yasal sınırlar dahilinde kalan durumları kapsar. Konu teknik olup düzenli olarak geliştiği için, büyük meblağlar yatırmadan önce başvurulacak referans kaynak, yürürlükteki resmi belgeler (saklama şartları ve koruma planı) olmaya devam etmektedir.

DEGIRO'da Bir Siparişin Yolculuğu: Karardan Uygulamaya

Somut olarak, platformda yabancı bir hisse senedi satın almak beş adımı takip eder. Güvenliği aramak Menkul kıymeti isimle veya ISIN koduyla seçebilir, seçilen piyasanın fiyatını gösteren bir menkul kıymet sayfasıyla işlem yapabilirsiniz; her borsanın aynı menkul kıymet için kendi işlem saatleri ve ücretleri olan kendi satırı vardır. Siparişin girilmesiMiktar veya tutar, piyasa veya limit türü, gün veya iptal edilene kadar geçerlilik süresi.

OnayTahmini ücretler, onaylamadan önce ayrıntılı olarak belirtilir; bu, piyasa para birimini ve ilgili döviz kurunu kontrol etme anıdır. infazİlgili piyasa seansı sırasında neredeyse anında gerçekleşir; Tokyo emri Avrupa gecesinde, New York emri ise Fransa öğleden sonrasının sonlarında yerine getirilir. izlemeİşlem onayı, çoklu para birimi portföyündeki pozisyon ve yıl sonu vergi konsolidasyonu.

Her aracı kurumda prensip olarak aynı olan bu mekanizma, DEGIRO'da çoklu piyasa özelliğini kazanıyor: aynı arayüz otuz borsayı çalıştırıyor; bu nedenle, işleminizi onaylamadan önce, hedeflediğiniz piyasanın çizgisinde işlem yaptığınızdan emin olmak büyük önem taşıyor.

SSS: DEGIRO Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

DEGIRO'da bezelye bulunuyor mu?

Hayır: Fransa'da ikamet edenler için DEGIRO, PEA (Profesyonel Hesap Hesabı) sunmaz; sadece hisse senedi alım satım hesapları sunar. Bu nedenle, vergi açısından optimize edilmiş temel işlemler, PEA için çevrimiçi bir banka veya Fransız bir aracı kurum aracılığıyla yapılırken, DEGIRO uluslararası işlemler için bunu tamamlar.

DEGIRO güvenilir mi?

Evet: aracı kurum, Avrupa pasaportu, ayrı tutulan müşteri fonları ve yatırımcı tazminat planı ile Alman düzenlemeleri (BaFin) altında faaliyet göstermektedir. flatexDEGIRO grubunun ölçeği, erken dönem DEGIRO'nun sahip olmadığı bir finansal sağlamlık katmaktadır.

DEGIRO'nun ABD borsalarındaki işlem ücretleri nelerdir?

Piyasa tarafından belirlenen, sipariş başına sabit bir komisyon ücreti (uluslararası erişim için Fransız pazarındaki en düşük oranlardan biri) ve dolar başına döviz çevrim ücreti. Ekibimiz tarafından güncellenen yukarıdaki ücret tablosu, geçerli değerleri göstermektedir.

DEGIRO'dan Fransız hisseleri satın alabilir misiniz?

Evet: Euronext Paris, aracı kurumun standart işlem koşullarıyla kapsanan piyasalar arasındadır. Fransız vergi kuralları geçerlidir; vergi beyannamenizi vermek için Fransız vergi beyannamesi mevcuttur.

DEGIRO mu yoksa Interactive Brokers mı: Hangisini Seçmelisiniz?

İki mükemmel uluslararası aracı kurum: DEGIRO, ana piyasalarda sadeliğe ve düşük ücretlere odaklanırken; Interactive Brokers ise maksimum erişime – 150'den fazla piyasa, çoklu para birimi hesapları, gelişmiş araçlar – önem veriyor. Kullanım şekli belirleyici: Az sayıda işlem platformu ve basit emirler için DEGIRO; derin çoklu piyasa aktivitesi için ise IBKR tercih ediliyor.

DEGIRO, hareketsizlik ücreti alıyor mu?

Yıllar içinde hareketsizlik politikası değişti; yukarıdaki ücret tablosu, ekibimiz tarafından güncellenen mevcut koşulları yansıtmaktadır. İyi uygulama aynı kalmaktadır: Nadiren işlem yapıyorsanız, hesap açmadan önce programın "hareketsizlik" satırını kontrol edin.

DEGIRO hesabı açmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Sözleşmenin üç satırı: fiilen kullanacağınız piyasalar için komisyon tarifesi, sıfır komisyonlu ETF seçiminin koşulları ve para birimi başına dönüşüm ücretleri. Son dönemdeki gelişmelerle güçlendirilmiş koruma sağlayan hisse senedi saklama belgelerini ve ikametgahınız için Fransız vergi beyannamesinin mevcudiyetini ekleyin. İlk yıl sürprizlerini önleyen on beş dakikalık bir okuma.

Son bir pratik ipucu: Fransa'da ikamet edenler için vergi beyannameleri otomatik olarak oluşturulur; vergi beyannamesi yılın başında platforma gelir ve yıllık rapor, vergi iadeniz için tüm işlemleri bir araya getirir.

DEGIRO yeni başlayanlar için uygun mu?

Özerkliği kabul etmeniz şartıyla: platform, yerleşik eğitim rehberliği olmadan emirleri yerine getirir ve uluslararası erişim, para birimleri, işlem saatleri ve vergiler hakkında bilgi sahibi olduğunuzu varsayar. Wiki'den öğrenen, Euronext'te küçük, basit emirlerle pratik yapan ve ardından genişleyen disiplinli bir acemi, rakipsiz maliyetler bulacaktır; rehberlik isteyen bir acemi ise daha yüksek bir fiyata bile olsa, danışmanlı bir çevrimiçi bankayı tercih edecektir.

Alt çizgi