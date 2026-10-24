Dow Jones (DJIA): Endeks, Bileşenler ve Tarihçe 2026

Dow Jones (DJIA) Canlı: Gerçek Zamanlı Fiyat ve Grafik

Şu anda Dow Jones Sanayi Endeksi şu seviyede işlem görüyor: 52 215,16 Seans boyunca %-1,24'lük bir düşüşle, 348.500.000 hisse işlem gördü. Endeks, on iki ay boyunca 45.057,28 dolar ile 54.744,33 dolar arasında dalgalandı. Olağan sembolü ise şudur: DJIA — bazen DJI veya Dow 30 olarak da yazılır — ve önde gelen listelemeleriyle bir araya geldiği New York borsaları NYSE ve Nasdaq'ta işlem görür.

Dow Jones Endeksi Nedir? Tanımı ve Onu Benzersiz Kılan Özellikleri

Dow Jones Sanayi Endeksi, halen faaliyette olan dünyanın en eski borsa endeksidir: 1971 yılında kurulmuştur. 1896 Finans gazetecisi ve Wall Street Journal'ın kurucu ortaklarından Charles Dow tarafından kurulan endeks, başlangıçta Amerika'nın önde gelen on iki sanayi şirketini takip ediyordu; bu nedenle adında "sanayi" kelimesi geçiyor, ancak günümüzdeki üyeleri teknolojiden bankacılığa kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Diğer tüm büyük endekslerden ayıran teknik bir özelliği var: Dow, fiyat ağırlıklıSomut olarak, bir hissenin fiyatı ne kadar yüksekse, endeks üzerindeki etkisi de o kadar büyük olur; 500 dolarlık bir hisse, şirketlerin gerçek büyüklüğünden bağımsız olarak, 50 dolarlık bir hisseye göre yaklaşık on kat daha fazla ağırlığa sahiptir. 19. yüzyılda elle hesaplamayı kolaylaştırdığı dönemden miras kalan bu yöntem, sadeliğiyle şaşırtıyor: S&P 500 ise piyasa değerine göre ağırlıklandırılıyor, bu da onu ABD piyasasının daha doğru bir yansıması haline getiriyor.

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Bu tuhaflığa rağmen Dow Jones endeksi neden medyanın referans noktası olmaya devam ediyor? Bunun nedenleri arasında yaşı, tarihsel sürekliliği (yüz yılı aşkın süredir günlük veriler) ve "Amerikan ekonomisinin barometresi" olarak anılması yer alıyor. Haberlerde "Wall Street yükselişle kapandı" denildiğinde, Dow Jones endeksi neredeyse her zaman ilk bahsedilen endeks oluyor.

DJIA bir araya getiriyor ABD'nin önde gelen 30 şirketimekanik bir formülle değil, bir yöntemle seçilmiştir. endeks komitesi — S&P Dow Jones Endeksleri Gözetim Komitesi — üyelerini itibar, büyüme ve yatırımcı çekiciliğine göre ekler, çıkarır veya değiştirir. Bu nedenle, bileşim tek seferlik kararlarla değişir: yeni teknoloji şirketlerinin son dönemdeki katılımı memnuniyetle karşılanırken, bazı tarihi kurumlar yerlerini kaybetti. İşte otomatik olarak güncellenen mevcut bileşim:

şirket Semboller Sektör yer DJIA'ya eklendi. 3M MMM sanayi hisse senetleri NYSE 1976-08-09 Alfabe (A Sınıfı) GOOGL İletişim servisleri NASDAQ 2026-06-29 American Express AXP Finansallar NYSE 1982-08-30 Amgen AMGN Sağlık Hizmetleri NASDAQ 2020-08-31 Amazon AMZN Tüketicinin isteğine bağlı NASDAQ 2024-02-26 Apple AAPL Bilgi Teknolojileri NASDAQ 2015-03-19 Boeing BA sanayi hisse senetleri NYSE 1987-03-12 Tırtıl KEDİ sanayi hisse senetleri NYSE 1991-05-06 Kol şeridi CVX Enerji NYSE 2008-02-19 Cisco CSCO Bilgi Teknolojileri NASDAQ 2009-06-08 Koka kola KO Tüketici Zımbaları NYSE 1987-03-12 Disney DIS İletişim servisleri NYSE 1991-05-06 Goldman Sachs GS Finansallar NYSE 2013-09-23 Home Depot HD Tüketicinin isteğine bağlı NYSE 1999-11-01 Honeywell Teknolojileri HON sanayi hisse senetleri NASDAQ 2020-08-31 IBM IBM Bilgi Teknolojileri NYSE 1979-06-29 Johnson ve Johnson JNJ Sağlık Hizmetleri NYSE 1997-03-17 JPMorgan Chase JPM Finansallar NYSE 1991-05-06 McDonald's'ın MCD Tüketicinin isteğine bağlı NYSE 1985-10-30 Merck MRK Sağlık Hizmetleri NYSE 1979-06-29 Microsoft MSFT Bilgi Teknolojileri NASDAQ 1999-11-01 Nike NKE Tüketicinin isteğine bağlı NYSE 2013-09-23 Nvidia NVDA Bilgi Teknolojileri NASDAQ 2024-11-08 Procter & Gamble PG Tüketici Zımbaları NYSE 1932-05-26 Satış Gücü CRM Bilgi Teknolojileri NYSE 2020-08-31 Sherwin-Williams DSİ Malzemeler NYSE 2024-11-08 Travellers TRV Finansallar NYSE 2009-06-08 UnitedHealth Grubu UNH Sağlık Hizmetleri NYSE 2012-09-24 Vize V Finansallar NYSE 2013-09-23 Walmart WMT Tüketici Zımbaları NASDAQ 1997-03-17

“DJIA'ya Eklenenler” sütununa yakından bakıldığında Amerikan ekonomisinin öyküsü anlatılıyor: 1970'ler ve 1980'lerden beri var olan kurucu üyelerden, son on yılda endekse dahil edilen teknoloji devlerine kadar, bugünkü Dow Jones endeksinin yapısında çok az “endüstriyel” unsur kalmış olsa da, Amerikan şirketlerinin durumunu gösteren bir termometre olma rolünü korumuştur.

Dow Jones Tarihi: 130 Yıllık Kayıtlar ve Çöküşler

Dow Jones endeksinin tarihi, modern finansın tarihidir. Yaklaşık ilk kapanışından başlayarak... 40'de 1896 puanEndeks, Büyük Buhran'ı (1929 çöküşü ve 1932'deki yaklaşık 41 puanlık dip noktası, neredeyse başlangıç ​​noktasına dönüş) atlattıktan sonra savaş sonrası döneme girdi: 1,000 puanı ilk kez aştı. 1972Yavaş bir başlangıcın ardından katlanarak artan bir ilerleme yaşandı. Sonra da modern çağın büyük şokları geldi: Ekim olayları. 1987 çöküş (tek bir seansta %-22, tüm zamanların rekoru), 2000'de dot-com balonunun patlaması, 2008-2009 Endeksi yaklaşık 14,000 puandan yaklaşık 6,500 puana düşüren finansal kriz ve ardından 2010'dan sonraki on yıllık kesintisiz yükseliş dönemi. 40,000 nokta Eşik ilk kez 2024 yılında, teknoloji devlerinin öncülük ettiği bir ortamda aşıldı; bu devlerin birçoğu artık kendini yeniden icat edebilen Dow Jones endeksinde gerçek bir ağırlığa sahip.

Dönüm noktası Tarih Seviye Etkinlikler İlk kapanış Mayıs 1896 ≈ 40 puan Charles Dow tarafından oluşturuldu (12 hisse senedi) Depresyon seviyesi düşük Temmuz 1932 ≈ 41 puan 1929'dan sonra her şey başa döndü. 1,000 puanlık bariyer Kasım 1972 1,000 puan Gün içi ilk geçiş Kara Pazartesi 19 Ekim 1987 % 22.6 Tarihin en kötü tek günlük düşüşü Kriz öncesi zirve Ekim 2007 ≈ 14,100 puan Finansal krizden önceki son kayıt Kriz seviyesi Mart 2009 ≈ 6,500 puan Zirveden %54 düşüş 40,000 puanlık bariyer 2024 40,000 puan Tarihteki ilk geçiş

Bu tablonun dersi şu: 130 yılı aşkın süredir her çöküşün ardından yeni bir rekor kırıldı, ancak bekleme süreleri birkaç yıldan çeyrek yüzyıla kadar değişti. Bu endeks aceleciliği değil, belgelenmiş sabrı ödüllendiriyor.

Uluslararası Yatırımcılar İçin Dow Jones İşlem Saatleri

Dow Jones endeksi New York'ta işlem görüyor: ana seans şu saatlerde başlıyor: 9:30 - 4:00 Doğu Saati - yani Paris saatiyle 3:30 - 10:00 arası (Yaz aylarında, ABD yaz saati uygulamasına bağlı olarak 4:30 ile 11:00 arası). Bu seansın çevresinde: New York saatiyle 4:00'ten itibaren piyasa öncesi (emirler artar, gösterge fiyatı ayarlanır) ve New York saatiyle 8:00'ye kadar süren, işlem hacimlerinin azaldığı ve spreadlerin genişlediği piyasa sonrası seansı yaşanır. Avrupalı ​​yatırımcılar için iki pratik zaman dilimi: ABD'nin 3:30'da açılışı - günün en yoğun anı, gece boyunca verilen emirlerin ve ABD makroekonomik verilerinin piyasaya sürüldüğü an - ve kapanış ayarlamalarının yapıldığı 10:00'den önceki son saat. ABD resmi tatilleri (Şükran Günü, Bağımsızlık Günü...) piyasayı kapatır: ilgili sayfamıza bakın. borsa işlem saatleri tam takvim için.

Dow Jones Endeksine Nasıl Yatırım Yapılır: Dört Ana Yöntem

Dow Jones ETF'si, yatırımcının tercih ettiği yol. Bireysel hisse senetlerini seçmeden endeksi takip etmek için, ETF'ler DJIA'yı taklit eder; Avrupa hesapları için uygun olan ve Avrupa borsalarında euro cinsinden işlem gören versiyonları da dahil. Bu uzun vadeli bir araçtır: düşük ücretler, 30 ABD şirketine yayılmış çeşitlendirme ve herhangi bir geniş endeksle aynı düzenli alım mekaniği. ETF bölümü Mevcut takip cihazlarının ayrıntıları ve kılavuzumuz. borsaya nasıl yatırım yapılır Hesap, aracı kurum, ilk emirler gibi genel çerçeveyi ortaya koyuyor.

CFD'ler, vadeli işlemler ve opsiyonlar — yatırımcının araç seti. Dow Jones endeksi, üç farklı yatırım aracı ailesi aracılığıyla dünyanın en çok işlem gören piyasalarından biridir. CFD Uzman aracı kurumlar aracılığıyla, kaldıraç kullanarak yükselen veya düşen fiyatlarda pozisyon almanıza olanak tanır; ancak bu, kaldıraçla birlikte gelen artırılmış riski de beraberinde getirir. Vadeli İşlemler (e-mini Dow sözleşmesi) kurumsal standarttır: olağanüstü likidite, neredeyse 5/24 çalışma. Seçenekler Gelişmiş stratejilere kapı açın: riskten korunma, gelir elde etme, disiplinli yönlü işlemler. Bu araçlar eğitim ve disiplin gerektirir: endeksin hareketlerini her iki yönde de güçlendirirler ve bunları aktif olarak kullanan perakende yatırımcıların büyük çoğunluğu para kaybeder. Bizimle başlayın yeni başlayanlar için ticaret hem de vadeli Tek bir euro bile riske atmadan önce rehberlere göz atın.

Dow Jones Endeksini Neler Hareket Ettiriyor: Başlıca Etkenler

Herhangi bir hisse senedi endeksi gibi, Dow da üç bilgi grubunu işler. Birincisi, 30 üyesinin üç aylık kazançları — fiyat ağırlıklandırmasıyla ilgili bir farklılık: yüksek fiyatlı bir hissede (endeksin pahalı isimlerinden biri) meydana gelen bir hareket, Dow Jones endeksini tek başına etkileyebilirken, ucuz bir hissede aynı oranda meydana gelen hareket fark edilmeden geçer. Ardından, ABD makroekonomik verileriİş verileri, enflasyon, Fed kararları — Paris saatiyle 2:30'da açıklanan bu veriler, seansın en keskin hareketlerini tetikliyor. Ve jeopolitik ve parasal arka planABD Merkez Bankası'nın faiz oranları döngüleri, uluslararası gerilimler, ABD seçimleri... Dünyanın en büyük ekonomisinin gayri resmi barometresi olan Dow Jones endeksi, kendisini etkileyen her şeye tepki verir.

Dow Jones, S&P 500 veya Nasdaq: Hangisini Takip Etmelisiniz?

New York endekslerinin üçü de farklı hikayeler anlatıyor. Çay Dow (Fiyat ağırlıklı 30 hisse senedi) Amerikan şirket liderlerinin tarihsel barometresidir — seçici, prestijli, teknik olarak alışılmadık. Çay S&P 500 (500 hisse senedi, piyasa değeri ağırlıklı) profesyonellerin kıyaslama ölçütüdür: ABD piyasa değerinin yaklaşık %80'ini temsil eder ve dünya çapındaki fonlar için bir ölçüt görevi görür. Çay Nasdaq Teknoloji hisselerine yoğunlaşır: daha değişken, daha büyüme odaklı, faiz oranlarındaki dalgalanmalara daha duyarlı. Uzun vadeli yatırımcı için S&P 500 en geniş çeşitlendirmeyi sunar; Dow, 30 kaliteli hissesiyle cazip gelir; Nasdaq ise teknoloji sektöründeki dalgalanmalara toleranslı yatırımcıları çeker. Üçü de birbirini tamamlar; tek bir hafta içindeki yollarını karşılaştırmak, genellikle devam eden sektör rotasyonunu ortaya koyar.

Dow Jones Endeksinde Disiplinli İşlem Yapmak İçin On İpucu

Yatırımcı profilleri için — ilk siparişi vermeden önce okuyun. 1. Sadece likiditeyi alım satım yapın: saat 3:30'daki açılıştan sonraki ilk iki saat ve saat 10:00'den önceki son saat. 2. Her işlem seansından önce ekonomik takvimi kontrol edin: saat 2:30'da açıklanan veriler, trendi dakikalar içinde tersine çevirebilir. 3. Stop ve hedef noktalarınızı emir vermeden ÖNCE belirleyin, asla emir sırasında değil. 4. Kaldıraç kullanımınızı sınırlayın: Volatil bir endekste, orta düzeyde kaldıraç yeterlidir ve istikrarlı kalır. 5. Tek seferde tek yönlü bahis yapın: Hatalarınızı çeşitlendirmek bir strateji değildir. 6. Alım satım günlüğü tutun; hatalarınızın hatırası, kazançlarınızın hatırasından daha değerlidir. 7. Açılış boşluklarına dikkat edin: Dow Jones endeksi önceki kapanıştan oldukça uzaklaşarak, durak noktalarını ve kesinlikleri alt üst edebilir. 8. Piyasadaki oynaklığı gösteren VIX endeksini takip edin; bu endeks önümüzdeki dönemlerde çalkantılı seanslara işaret eder. 9. Cuma öğleden sonraları ve ABD resmi tatillerinin arifeleri tuzak bölgelerdir: düşük işlem hacimleri, yanıltıcı hareketler. 10 Bu tavsiyeyi tekrar okumanız gerekiyorsa: piyasa yarın da orada olacak; sermayeniz ancak onu korursanız varlığını sürdürecektir.

Dow Jones Endeksi Nasıl Hesaplanır? Puanlar, Dolarlar ve Dow Bölücüsü

Dow endeksi şu şekilde alıntılanmıştır: noktaları — Peki, bir puan tam olarak nedir? Cevap “Dow bölücüsü”nde yatıyor: Teknik olarak, endeks, 30 hissesinin fiyatlarının toplamının bir düzeltme faktörüne bölünmesiyle elde edilir. Başlangıçta hisse senedi sayısına eşit olan bu bölücü, endeksin sürekliliğini garanti altına almak için tarih boyunca yüzlerce kez – her bölünme, değiştirme veya yeniden dağıtımda – düzeltilmiştir: Şimdi 1'in altında olması, belirli bir hissede bir dolarlık bir hareketin endeksi birden fazla puan değiştirdiği anlamına gelir. Yatırımcılar için pratik sonuç: “Dow 300 puan kazandı” ifadesi mekanik olarak yüzdesel bir kazanca dönüşmez – seansları karşılaştırırken her zaman yüzdesel değişimi (bu sayfanın üst kısmında canlı olarak gösterilir) kontrol edin. Bölücünün mekaniği aynı zamanda komitenin endeksi sarsmadan bir hisseyi değiştirmesine olanak tanır: bölücü geçişi sorunsuz bir şekilde absorbe eder.

Dow Jones Sektörleri: ABD Ekonomisine Yoğunlaştırılmış Bir Bakış

Sadece 30 üyesi bulunan Dow Jones Endeksi, ABD ekonomisini birebir kopyalamaya çalışmaz; bunun yerine önde gelen şirketlerini seçer. Sonuç olarak, dengeli ancak net bir sektör dağılımı ortaya çıkar: mali Ağır yük taşıyan kuruluşlar — yatırım bankaları, ödeme kartları, sigorta şirketleri — Amerikan piyasalarının derinliğinin bir yansımasıdır; teknoloji Orijinal sanayi endeksinin asla hayal edemeyeceği bir rol üstlendi; sağlık İlaç ve tıbbi cihaz sektörünün birçok devini bir araya getiriyor; sanayi — isimdeki miras — havacılık, ekipman ve malzemelerle temsil edilmeye devam ediyor; ve tüketici zımba Anıtlarını getiriyorlar: içecekler, perakende, hızlı yemek. Yatırımcılar için bu yoğunlaşmanın bir avantajı (sağlamlıkları nedeniyle seçilen otuz şirket) ve bir sınırı var: bir sektör şoku (bankacılık düzenlemeleri, teknoloji düzeltmesi) endeksi, daha geniş S&P 500'ün onu yumuşatacağından daha sert vuruyor.

Dow Jones Temettüleri: Mavi Çip Hisselerinin Sessiz Getirisi

Dow Jones endeksi aynı zamanda bir temettü makinesidir: Amerika'nın dağıtım kültürü burada derinden kök salmıştır ve üyelerinin birçoğu "temettü aristokratları" arasında yer alır; yani on yıllardır her yıl temettülerini artıran şirketlerdir. Endeksin genel getirisi mütevazı kalmaktadır - ABD değerlemeleri bunu gerektirir - ancak dağıtımlarının tutarlılığı, uzun vadeli portföyler için memnuniyetle karşılanan bir gelir kaynağı haline getirir. Bu kültür, ünlü bir stratejiye bile ilham kaynağı olmuştur. “Dow'un Köpekleri”Her Ocak ayında en yüksek temettü verimine sahip on Dow hissesini satın alın ve bir yıl sonra yeniden dengeleyin — kırk yıldır finans literatüründe tartışılan bu basit disiplin, mekanik temettü stratejilerinin hem potansiyelini hem de sınırlarını diğer tüm örneklerden daha iyi göstermektedir. Aynı prensibin Fransız piyasası yorumu için, seçtiğimiz hisseler şunlardır: temettü hisse senetleri Mantığı Paris piyasasına uyarlıyor.

Dow Jones Endeksi'nde Yeni Başlayanların Sık Yaptığı Hatalar

Yeni gelenler arasında dört tuzak sistematik olarak tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Puanları yüzdelerle karıştırmakYüksek endeks seviyesinde kaybedilen 400 puan %1'den azdır; bu, yirmi yıl öncesinin tam tersidir; her zaman yüzde cinsinden düşünün. Saat farkını unutmakSaat 11:30'da, seans kapandıktan sonra pozisyon açmak, seans sonrası işlem yapmak anlamına gelir; bu da geniş spreadler ve düşük likidite demektir. Para birimi riskini ihmal etmekEuro bazlı bir yatırımcı için, dolar cinsinden Dow endeksi, hisse senedi riskini EUR/USD kur riskiyle birleştirir; yatay seyreden bir Dow endeksi, yalnızca kur riskinden dolayı yüzde puanlık kazanç (veya kayıp) sağlayabilir. Kaldıraç kullanmaya acele etmekSaat 3:30'daki açılış muhteşem; bu zaman diliminde acemi kaldıraçla işlem yapmak, gösteri için erkenden ödeme yapmak anlamına gelir. Çözüm tek bir kurala dayanıyor: Kaldıraçsız ETF ile başlayın ve ancak hatalarınızın her birini işlem günlüğünüzde açıklayabildiğinizde aktif işlemlere başlayın.

Dow Jones Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dow Jones, DJIA ve Dow 30 arasındaki fark nedir?

Hiçbiri: Üçü de aynı endeksi, yani Dow Jones Sanayi Ortalaması ve 30 hissesini ifade eder. "DJI", hisse senedi platformlarında kullanılan semboldür; "Dow 30" ise üye sayısını vurgular.

Dow Jones Endeksi Neden Fiyat Ağırlıklı Olarak Hesaplanıyor?

Tarihsel miras: 1896'da fiyatların ortalamasını almak, mevcut en basit yöntemdi. Modernleşme, süreklilik adına bunu korudu; ancak bu, S&P 500'ün piyasa değeri ağırlıklandırmasına göre daha az temsili olma pahasına gerçekleşti.

Dow Jones Endeksi'nde kaç şirket var?

Bir endeks komitesi tarafından itibarları ve yatırımcılara olan çekicilikleri göz önünde bulundurularak seçilen otuz ABD şirketi. Bileşim, tek seferlik kararlarla değişmektedir; yukarıdaki tablo otomatik olarak güncellenir.

Dow Jones Endeksi Avrupalı ​​yatırımcılar için saat kaçta açılıyor?

Paris saatiyle 3:30'da (ABD yaz saati uygulaması sırasında, saat değişikliğine bağlı olarak 4:30'da) başlar ve 10:00'de kapanır; bu da New York saatiyle 9:30-4:00 arasıdır. ABD resmi tatilleri nedeniyle oturum sona erer.

Dow Jones Endeksini Doğrudan Satın Alabilir misiniz?

Hayır, bir endeks kendi başına alınıp satılamaz. Onu ETF'lerle (yatırımcının yolu) kopyalarsınız veya CFD'ler, vadeli işlemler ve opsiyonlar aracılığıyla (kaldıraç ve artırılmış riskle tüccarın yolu) alım satımını yaparsınız.

İlk yatırım için Dow Jones mu yoksa S&P 500 mü?

Daha geniş kapsamlı ve piyasa değeri ağırlıklı S&P 500, uzun vadeli ABD yatırımları için en çok önerilen giriş noktasıdır; 30 seçilmiş şirketten oluşan Dow Jones endeksi ise tamamlayıcı niteliktedir veya geçmişiyle öne çıkar; ikisi birbiriyle çelişmez.