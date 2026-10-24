Ekonomik Takvim: Önemli Olaylar ve Bunlarla Nasıl İşlem Yapılır

Ekonomik Takvim Nedir?

Ekonomik takvim, çeşitli piyasaları (hisse senedi endeksleri, hisse senetleri, emtialar, tahviller ve döviz çiftleri) etkilemesi muhtemel tüm istatistiksel verileri ve makroekonomik duyuruları bir araya getirir.

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İstatistiklerle ilgili ekonomik açıklamalar, borsa endeksleri ve hisse senedi piyasaları üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir. Merkez bankalarından gelen açıklamalar ise para birimlerinde hareketlere neden olur; bu nedenle "döviz ekonomik takvimi" terimi kullanılır. Tüm bu açıklamalar önceden bilinen tarihlerde yayınlanır: takvim, bu açıklamaları önceden tahmin etmenizi sağlar, böylece onlardan etkilenmezsiniz.

Son güncelleme: Ekim 23, 2026

Ekonomik Takvim Nasıl Okunur?

Aracı kurumlar, finansal web siteleri veya işlem platformları tarafından sağlanan tüm takvimler aynı sütunları gösterir ve bunları doğru okumak her şeyi değiştirir:

Yayınlanma zamanı İstatistiklerin kamuoyuna açıklandığı an, Paris saati de dahil olmak üzere, tam olarak o dakikadır. Volatilite tam o dakika etrafında yoğunlaşır.

İstatistiklerin kamuoyuna açıklandığı an, Paris saati de dahil olmak üzere, tam olarak o dakikadır. Volatilite tam o dakika etrafında yoğunlaşır. Ülke veya bölge : Her para birimi ve her piyasa öncelikle kendi ekonomisinden gelen haberlere tepki verir — ABD'deki istihdam verileri doları ve ABD endekslerini etkilerken, Avrupa enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) harekete geçirir.

: Her para birimi ve her piyasa öncelikle kendi ekonomisinden gelen haberlere tepki verir — ABD'deki istihdam verileri doları ve ABD endekslerini etkilerken, Avrupa enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) harekete geçirir. Duyurunun önemi Çoğu takvimde boğa veya yıldız sembolleriyle gösterilir. Üç sembol, yüksek oynaklığa sahip büyük bir veri açıklamasını; bir sembol ise ikincil bir istatistiği temsil eder.

Çoğu takvimde boğa veya yıldız sembolleriyle gösterilir. Üç sembol, yüksek oynaklığa sahip büyük bir veri açıklamasını; bir sembol ise ikincil bir istatistiği temsil eder. Önceki değer, fikir birliği ve gerçek rakamPiyasa zaten beklenen değeri fiyatlandırmış durumda; tepkiyi tetikleyen rakamın kendisi değil, fikir birliği ile açıklanan rakam arasındaki farktır.

Altın kural tek bir cümleye indirgenebilir: Piyasa haberlere değil, sürprizlere tepki verir.Enflasyon artışının çok önceden duyurulmasının hiçbir etkisi olmaz; ancak beklentinin iki onda birlik üzerinde bir artış, endeksi dakikalar içinde birkaç puan yükseltebilir.

Piyasaları Harekete Geçiren Önemli Ekonomik Veri Açıklamaları

Piyasa yılına on iki önemli olay damgasını vurur. Bunları bilmek, dalgalanmanın ne zaman ortaya çıkacağını bilmek anlamına gelir:

Enflasyon ABD ve Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık olarak yayınlanmaktadır. Bu istatistik, 2021'den bu yana en çok önem kazanan istatistiktir ve faiz kararlarını doğrudan etkiler.

ABD ve Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık olarak yayınlanmaktadır. Bu istatistik, 2021'den bu yana en çok önem kazanan istatistiktir ve faiz kararlarını doğrudan etkiler. ABD istihdamı ABD'nin aylık istihdam ve işsizlik raporu ("Tarım Dışı İstihdam Verileri"), her ayın ilk Cuma günü açıklanır ve bu, dolar için yılın en değişken günlerinden biridir.

ABD'nin aylık istihdam ve işsizlik raporu ("Tarım Dışı İstihdam Verileri"), her ayın ilk Cuma günü açıklanır ve bu, dolar için yılın en değişken günlerinden biridir. GSYİH Çeyrek dönemlik büyüme, üç farklı versiyonda (ön tahmin, ikinci ve nihai) yayınlandı; ilki en çok şaşırtan oldu.

Çeyrek dönemlik büyüme, üç farklı versiyonda (ön tahmin, ikinci ve nihai) yayınlandı; ilki en çok şaşırtan oldu. Merkez bankası kararları ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (Bank of England), altı ila sekiz haftada bir karar alıyor ve her kararın ardından, çoğu zaman piyasaları kararın kendisinden daha fazla etkileyen bir basın toplantısı düzenleniyor.

ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (Bank of England), altı ila sekiz haftada bir karar alıyor ve her kararın ardından, çoğu zaman piyasaları kararın kendisinden daha fazla etkileyen bir basın toplantısı düzenleniyor. PMI'lar İmalat ve hizmet sektörlerine ilişkin iş aktivitesi endeksleri, ekonomik döngünün birkaç ay öncesinden itibaren işlem görmektedir.

İmalat ve hizmet sektörlerine ilişkin iş aktivitesi endeksleri, ekonomik döngünün birkaç ay öncesinden itibaren işlem görmektedir. Tüketici güveni ve harcamaları Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da, gelecekteki talebin gücünü veya zayıflığını gösterirler.

Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da, gelecekteki talebin gücünü veya zayıflığını gösterirler. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları: ABD ekonomisinin yüksek frekanslı barometresi, her Perşembe yayınlanıyor.

Bunlara, büyük şirketlerin üç aylık dönemler için açıkladığı kazanç ve beklenti verilerini de ekleyin; bunlar makro takvimden ziyade kurumsal haberler kapsamına girer, ancak yine de oynaklığı bilinen tarihlere yoğunlaştırır.

Yılı Şekillendiren Ekonomik Olaylar

Aylık yayınların ötesinde, birkaç döngü piyasa yılının ritmini belirliyor. Kazanç sezonuYılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında), büyük şirketler üç aylık mali tablolarını yayınladığında, her bir açıklama hisse senedinin değerini yüzde on oranında etkileyebilir. Çay Fed toplantılarıYılda sekiz tane olmak üzere, bazılarında ekonomik projeksiyonlar ve her üyenin faiz oranına ilişkin niyetlerini ortaya koyan ünlü "nokta grafiği" de yer alıyor.

ECB kararları Aynı ritmi izleyerek, çoğu zaman açıklamanın kendisinden daha fazla etki yaratan bir basın toplantısı düzenlenir.

Resmi tamamlayan iki yıllık etkinlik daha var: Jackson Hole sempozyumu Ağustos sonlarında, merkez bankacılarının sonbahar için politika duruşlarını belirledikleri dönemde, bütçeler ve maliye tasarılarıBu durum, vergilendirmeye duyarlı hisse senetlerini etkiler. Son olarak, şunlara dikkat edin: ay sonu Perşembe ve Cuma günleriOpsiyonların vadesinin dolması ve fonların yeniden dengelenmesi, makro takvimde değil, piyasa takviminde yer alan bir oynaklık yaratır.

Merkez Bankası Kararını Nasıl Tahmin Edebilirsiniz?

Faiz oranlarına ilişkin kararlar asla aniden alınmaz: piyasalar, politika yapıcıların konuşmalarına ve en son istatistiklere dayanarak, bu kararlara önceden olasılıklar atar. Tez piyasa beklentileriVeri sağlayıcılar tarafından yayınlanan veriler gerçek ölçütlerdir; tamamen beklenen bir faiz artışı hiçbir şeyi değiştirmez; beklenmedik bir faiz artışı ise yükselişi tetikleyebilir.

Fed toplantısının ritüeli üç aşamada gerçekleşir: Paris saatiyle akşam 8'de politika açıklaması; otuz dakika sonra ekonomik projeksiyonlar ve nokta grafiği; ardından Başkanın basın toplantısı. Deneyimler gösteriyor ki, en büyük hareketler genellikle basın toplantısında doğar — tek bir kelime, tek bir ton değişikliği ve piyasa tüm okumasını baştan başlatır. Yatırımcı için ders pratiktir: bir toplantıyı kararına göre değil, o karar ile piyasanın beklentisi arasındaki farka göre değerlendirin.

Gerçek Bir Örnek: ABD'de Bir Günün İş Durumu, Dakika Dakika

İşleyişi anlamak için, ayın ilk Cuma gününün tipik bir örneğini ele alalım (tüm saatler Paris saatiyle). 2: 25 öğleden sonraYatırımcılar pozisyonlarını azaltır, spreadler genişlemeye başlar; en temkinli olanlar çoktan nakde geçmiştir. 2: 29 öğleden sonraSon emirler geldiğinde, piyasa nefesini tutuyor. 2: 30 öğleden sonraRaporda yaratılan işler, işsizlik ve ücretler açıklanıyor. Üç rakam, üç olası yorum: Hızlanan ücret artışıyla birlikte güçlü iş rakamları enflasyon endişelerini körükleyebilir ve faiz oranları yükseldikçe hisse senetlerinin düşmesine neden olabilir.

2: 31 öğleden sonra: Ham tepki — dolar ve endeksler tek bir hareketle fırlıyor, stop emirleri ardı ardına tetikleniyor. 2: 35 öğleden sonraAlgoritmalar raporun ayrıntıları üzerinde arbitraj yaparken, ilk geri dönüş yaşandı. 3: 00 öğleden sonra Ve ötesi: Seansın temel eğilimi belirlenir - bazen ilk hareketle, bazen de tam bir tersine dönüşle. Bu zaman çizelgesi, deneyimsiz bir şekilde "haberlere göre işlem yapmanın" neden pahalı olduğunu gösteriyor: En karlı fırsat penceresi aynı zamanda en çok sıkışmış olan penceredir.

Büyük Bir Sürüm Öncesi Kontrol Listesi

Ne Hangi salınım ve önemi ne kadar büyük (bir, iki veya üç boğa)?

Hangi salınım ve önemi ne kadar büyük (bir, iki veya üç boğa)? Ne zaman : Paris saatiyle tam yayın saati — "sabahın bir vakti" değil.

: Paris saatiyle tam yayın saati — "sabahın bir vakti" değil. Piyasanın beklentisi : genel görüş ve merkez bankası açıklamalarına ilişkin beklentiler.

: genel görüş ve merkez bankası açıklamalarına ilişkin beklentiler. Hangi pozisyonlar risk altında? Doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen hisse senetleri, endeksler ve para birimleri.

Doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen hisse senetleri, endeksler ve para birimleri. Çıkış kuralı nedir?: Pozisyon boyutunun önceden kırpılması, durakların genişletilmesi veya serbest bırakma penceresi sırasında nakit olarak bekletilmesi.

Beş soru, iki dakikalık kontrol ve neredeyse tüm tatsız çıkış günü sürprizlerinden kaçınma. Gerisi disiplin meselesi.

Ekonomik Takvimi Kullanarak İşlem Yapmak: Nasıl Kullanılır?

Hem alım satım yapanlar hem de aktif yatırımcılar için takvim üç amaca hizmet eder:

Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak: Zarar durdurma emri vermemek, açıklama boşluğuna karşı tam koruma sağlar; önemli bir açıklamanın saat 2:30'da yapılacağını bilmek, pozisyonlarınızı açıklamadan önce değil, sonra boyutlandırabileceğiniz anlamına gelir. Volatilite aralıklarının belirlenmesiÖnemli bir haberin yayınlanmasının ardından geçen dakikalar, günün geri kalanında asla ulaşılamayan fiyat aralıkları oluşturur; işte haber ticareti stratejilerinin devreye girdiği ve yeni başlayanların tuzağa düştüğü yer burasıdır. Açıklanamayan hareketleri anlamakÖğleden sonra 2:30'da ani bir tersine dönüş, akşam 8'de bir yükseliş — on vakadan dokuzunda cevap takvimde gizlidir.

Girişimiz ticari Bu ekonomik olayları daha geniş piyasa tablosuna geri yerleştiriyor ve rehberimiz de bu bağlamda önem taşıyor. CFD Bu durum, kaldıraç etkisinin duyuruların yönetimini neden daha da kritik hale getirdiğini açıklıyor.

Önemli Yayınlar: Bilmeniz Gereken Tuzaklar

Büyük ürün lansmanları, piyasa koşullarını geçici olarak değiştirir ve bunlarla karşılaşmadan önce bilmeniz gereken dört önemli nokta vardır:

Yayılmalar genişliyor Alış ve satış fiyatı arasındaki fark, bir duyuru öncesinde beş veya on katına çıkabilir; en kötü anda verilen bir emir, beklenenden daha pahalıya mal olur.

Alış ve satış fiyatı arasındaki fark, bir duyuru öncesinde beş veya on katına çıkabilir; en kötü anda verilen bir emir, beklenenden daha pahalıya mal olur. Kayma İşlem, talep edilen fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşiyor; stop loss seviyeleri bazen onlarca puan yukarı sıçrayabiliyor.

İşlem, talep edilen fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleşiyor; stop loss seviyeleri bazen onlarca puan yukarı sıçrayabiliyor. Yanlış ilk hamle Piyasa, açıklamanın ayrıntılarını sindirdikçe, ilk tepki genellikle sonraki dakikalarda tersine döner.

Piyasa, açıklamanın ayrıntılarını sindirdikçe, ilk tepki genellikle sonraki dakikalarda tersine döner. Asimetrik likiditeAçıklamanın ardından saniyeler içinde alıcılar veya satıcılar bir anlığına ortadan kaybolabilir; fiyatlar bir yöne doğru fırlar, sonra hızla geri döner.

Bireysel yatırımcının savunması basit bir taktiğe dayanıyor: büyük bir açıklama öncesinde açık pozisyonların boyutunu küçültmek veya açıklama dönemi boyunca nakitte kalmak. Aracı kurum verileri, bireysel hesaplarda en hızlı kayıpların bu olaylar etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Pazarınız İçin Takvim

Tüm piyasalar aynı duyuruları takip etmez:

Forex : faiz kararları, enflasyon, istihdam — her bir çift, ilgili iki ekonominin etkileşimine tepki verir; sayfamızda euro-dolar ticareti Dünyanın en çok işlem gören döviz çiftinin ABD ve Avrupa istatistikleri üzerinden nasıl yorumlandığını gösteriyor.

: faiz kararları, enflasyon, istihdam — her bir çift, ilgili iki ekonominin etkileşimine tepki verir; sayfamızda euro-dolar ticareti Dünyanın en çok işlem gören döviz çiftinin ABD ve Avrupa istatistikleri üzerinden nasıl yorumlandığını gösteriyor. Hisse senetleri ve endeksler Çeyrek dönemlik kazançlar, enflasyon, GSYİH — CAC 40 gibi endeksler ve bireysel hisse senetleri Atlantik'in her iki yakasına da duyarlıdır.

Çeyrek dönemlik kazançlar, enflasyon, GSYİH — CAC 40 gibi endeksler ve bireysel hisse senetleri Atlantik'in her iki yakasına da duyarlıdır. Emtialar : Haftalık ABD petrol stokları (Çarşamba), tarım raporları, OPEC+'ın ham petrol kararları.

: Haftalık ABD petrol stokları (Çarşamba), tarım raporları, OPEC+'ın ham petrol kararları. TahvillerBorç ihaleleri, enflasyon, faiz kararları — tahvil piyasası takvimle en doğrudan bağlantılı olan piyasadır.

Güvenilir bir ekonomik takvimi nerede bulabilirim?

Ücretsiz takvimler çok yaygın; çevrimiçi aracı kurumlar, finansal web siteleri, grafik platformları... Bunları birbirinden ayıran üç kriter var: tamlık (her bölge, her sürüm), zamanların doğruluğu (saat dilimine kadar) ve Gerçek rakamın ne kadar hızlı görüntülendiği — Profesyonel sağlayıcılar milisaniyeye kadar yayın yaparken, ücretsiz olanlar birkaç saniyelik bir gecikmeyle yayın yapıyor; bu da haber ticaretinde önemli bir faktör.

Alım satım platformlarına entegre edilmiş takvimlerin bir avantajı vardır: Etkiyi doğrudan grafiklerde gösterirler ve bazıları her büyük güncellemeden önce uyarı oluşturmanıza olanak tanır. Bu durum, incelememizde yer alan önde gelen aracı kurumlar için de geçerlidir. komisyoncu karşılaştırmasıKısa vadeli haberlere dayalı işlem yapmak için; Vantage Platform ayrıca ekonomik bir takvim de sunmaktadır; lütfen şartları ve araçların kullanılabilirliğini kontrol edin.

Takvimle İlgili Basit Stratejiler

Artan katılım düzeyine göre üç klasik yaklaşım:

Pasif ihtiyat : Fonlar veya çeşitlendirilmiş ETF'ler aracılığıyla yatırım yapmak — kılavuzlarımızda sunulduğu gibi Borsa yatırım — ve takvimi göz ardı ederek, uzun vadeli bakış açısının olayları yumuşattığını varsayarsak. Tasarruf sahiplerinin çoğunluğunun cevabı budur.

: Fonlar veya çeşitlendirilmiş ETF'ler aracılığıyla yatırım yapmak — kılavuzlarımızda sunulduğu gibi Borsa yatırım — ve takvimi göz ardı ederek, uzun vadeli bakış açısının olayları yumuşattığını varsayarsak. Tasarruf sahiplerinin çoğunluğunun cevabı budur. Planlama Belirli tarihlerde yatırım yapmak ancak önemli bir hissenin açıklanmasından bir saat önce kaldıraçlı pozisyon açmaktan kaçınmak; basit ve etkili.

Belirli tarihlerde yatırım yapmak ancak önemli bir hissenin açıklanmasından bir saat önce kaldıraçlı pozisyon açmaktan kaçınmak; basit ve etkili. Haber ticaretiPiyasaya sürülme anındaki sürprize göre pozisyon almak, deneyimli yatırımcıların uzmanlık alanıdır ve hızlı işlem yapmayı, sıkı çıkış kurallarını ve yukarıda açıklanan tuzakların tam olarak farkında olmayı gerektirir. Aracı kurum istatistikleri, perakende hesaplar konusunda yeni başlayanlara bu yaklaşımı önermemektedir.

Ekonomik Takvim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ekonomik takvim nedir? Ekonomik takvim, piyasaları etkileyen tüm istatistiksel verileri ve resmi duyuruları önceden bilinen tarih ve saatlerde listeler: enflasyon, istihdam, GSYİH, merkez bankası kararları. Her duyuru için önemini, analistlerin görüş birliğini ve açıklanan gerçek rakamı gösterir.

Takvimdeki en önemli duyurular nelerdir? ABD ve Avrupa enflasyonu, ayın ilk Cuma günü açıklanan ABD istihdam raporu, Fed ve ECB faiz kararları, GSYİH ve PMI verileri. Bu önemli ekonomik veriler, oynaklığın büyük kısmını oluşturuyor: endekslerde ve para birimlerinde dakikalar içinde birkaç puanlık dalgalanmalar yaşanıyor.

Piyasalar neden bazen iyi haberlere ters yönde tepki verir? Çünkü piyasa beklenen değeri zaten fiyatlandırmış durumda. Bir istatistik iyi olsa da genel beklentiden düşükse, hayal kırıklığı fiyatları aşağı çekebilir; tersine, tamamen beklenen kötü haberler rahatlama getirebilir. Tepki rakama değil, sürprize yöneliktir.

Büyük hisse senetlerinin piyasaya sürülmesi sırasında alım satım yapmalı mısınız? Dikkatli olun, ya da yeni başlayanlar için hiç yapmayın. Spreadler genişler, işlem hataları olur ve yanlış ilk hareket sık sık yaşanır. En basit taktik: büyük bir açıklama öncesinde pozisyonlarınızın boyutunu küçültün veya volatilite azalana kadar bekleyin.

ABD istatistikleri ne zaman açıklanıyor? ABD'deki önemli verilerin çoğu ABD Doğu Saatiyle sabah 8:30'da açıklanıyor; bu da Paris'te 14:30, yaz saati uygulamasında ise 15:30'a denk geliyor. Fed kararları ise Doğu Saatiyle 14:00'te, yani Paris'te 20:00'de açıklanıyor.

Ekonomik takvim uzun vadeli yatırımcılar için faydalı mıdır? Karar vermek için az, anlamak için daha çok şey var. Çeşitlendirilmiş ETF'lere sahip bir tasarrufçu günlük açıklamaları görmezden gelebilir; öte yandan, takvim portföyündeki keskin düşüşleri açıklıyor ve duyurulan bir olay sırasında paniğe kapılmaktan kaçınmasına yardımcı oluyor.

Önemli Çıkarımlar