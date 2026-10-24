Emmanuel Faber: Danone Kariyeri ve Mirası

Ne yaptı Emmanuel Faber Danone'nin başında ne kadar kazanıyor? Bu soru sık sık gündeme geliyor çünkü gıda grubunun eski başkanı, CAC 40'taki meslektaşlarından çeşitli kamuoyuna açık feragatleriyle ayrılıyor: ek emeklilik maaşı yok, kıdem tazminatı yok ve Covid-19 krizi sırasında sabit maaşında gönüllü bir kesinti yaptı. Bu sayfa, mevcut rakamları, her zaman yıl ve kaynağıyla birlikte topluyor, maaşını kariyeri bağlamında değerlendiriyor ve bir hissedarın 2026'da bundan ne çıkarabileceğini açıklıyor.

Emmanuel Faber kimdir?

Emmanuel Faber'in biyografisi, Fransız iş dünyası elitinin klasik bir yolculuğunu anlatıyor: 22 Ocak 1964'te Grenoble'da doğdu, HEC Paris'ten (1986) mezun oldu, Bain & Company'de çalışmaya başladı, Barings bankasında görev aldı ve 1993'te Legris Industries'e mali ve idari müdür olarak katıldı, 1996'da ise CEO oldu.

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1997 yılında Danone'ye finans, strateji ve bilgi sistemleri direktörü olarak katıldı, 2000 yılında mali işler müdürü ve yönetim kurulu üyesi oldu, ardından 2005 yılında Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı oldu. 2008'den Eylül 2014'e kadar genel müdür yardımcılığı görevini yürüttükten sonra bu görevi devraldı. Frank Riboud as CEO'su Ekim 2014'te. 2017'de ise her iki rolü birleştirerek oldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürMart 2021'de gruptan ayrıldı.

Kariyeri sosyal ekonomiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır: Bangladeş'te Muhammad Yunus ile Grameen Danone Foods ortak girişimini başlattı (2006), Danone Communities SICAV fonunun oluşturulmasını denetledi ve 2020'de Danone'nin sosyal ekonomi politikasını benimsemesine öncülük etti. misyon odaklı şirket (Amaca yönelik şirket) statüsü, hissedarların %99'undan fazlasının onayıyla elde edilmiştir.

Emmanuel Faber'in Danone'deki maaşı: Yıllara göre rakamlar

Aşağıdaki tutarlar, Danone'nin genel kurul toplantılarında yayınlanan ve iş dünyası basını ile Vikipedi'de yer alan bilgilerden alınmıştır. Resmi detaylar (sabit ücret, yıllık değişken ücret, performans hisseleri) için ilgili yıla ait Danone'nin evrensel kayıt belgesine başvurulmalıdır.

Mali yıl Pozisyon Bildirilen ücret Kaynak 2016 Baş yönetici 4.82 milyon Euro (grubun çalışanlarının ortalama maaşının yaklaşık 170 katı) Wikipedia'nın bildirdiğine göre, iş dünyası basını 2018 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 25 Nisan 2019 tarihli genel kurulda %98 oyla onaylanan 2.8 milyon Euro. Danone 2019 genel toplantısı 2020 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Kendi isteği üzerine, yılın geri kalanında maaşında %30'luk bir kesinti yapıldı. Yönetim kurulu kararı, Mayıs 2020

İki hususu belirtmekte fayda var. Birincisi, miktarlar bir yıldan diğerine doğrudan karşılaştırılabilir değildir: değişken bileşen ve performans paylarının değerlemesi sonuçlara ve hisse senedi fiyatına bağlıdır. İkincisi, 2016 ile 2018 arasındaki düşüş, temel maaşta bir kesintiyi değil, esas olarak değişken ve uzun vadeli bileşenlerdeki bir değişikliği yansıtmaktadır.

Manşetlere çıkan istifalar

Ek emeklilik ve kıdem tazminatı paketi (2019)

Emmanuel Faber, 25 Nisan 2019'daki genel kurul toplantısında görevinden ayrılacağını açıkladı. Kıdem paketi ve onun ek tanımlı fayda emeklilik maaşıFransa'da "şapka emekliliği" olarak bilinen ve yılda yaklaşık 1.2 milyon avro olduğu tahmin edilen bir emeklilikten vazgeçtiğini söyledi. Sadece grubun çalışanlarının aldığı standart emekli maaşını almak istediğini belirtti. Bu hamle, o dönemde diğer CAC 40 yöneticilerini çevreleyen tartışmalarla keskin bir tezat oluşturuyordu.

Sağlık krizi sırasında sabit ücretlerde %30 kesinti (2020)

Mayıs 2020'de yönetim kurulu, çalışanlarla dayanışma amacıyla ve Danone'nin özellikle ev dışında satılan maden sularında karantina önlemlerinin etkisini yaşadığı bir dönemde, yılın geri kalanında sabit maaşında %30'luk bir kesinti yapılması yönündeki teklifini kabul etti.

Mart 2021'deki çıkış: piyasa misyona yetiştiğinde

2020 yılının sonlarında, aktivist fonu Bluebell Başkenti Hisselere ortak oldu ve grubun "hayal kırıklığı yaratan" hisse performansı eleştirilerde bulundu. Şubat 2021'de, Esnaf OrtaklarıO dönemde sermayenin yaklaşık %3'üne sahip olan üçüncü büyük hissedar da CEO'nun görevden alınmasını istedi. Rakamlar tartışmayı alevlendirdi: 1 Aralık 2017 ile 31 Aralık 2020 arasında Danone'nin hisse senedi fiyatı yaklaşık %23 düşerken, CAC 40 aynı dönemde %4.5 artış gösterdi. Buna karşılık, savunucuları hissenin Eylül 2019'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ve 2014'te CEO olarak atanmasından bu yana %58 arttığını belirtti.

1 Mart 2021'de yönetim kurulu, başkan ve CEO rollerini ayırmaya karar verdi. 14 Mart 2021'de ise Emmanuel Faber'in görevine derhal son verildi. Legrand'ın eski CEO'su Gilles Schnepp başkanlık görevini devraldı; Antoine de Saint-Affrique ise Eylül 2021'de CEO oldu ve Danone CEO'luk tarihinde yeni bir sayfa açtı. İki yıl önce aldığı tazminat paketinden vazgeçen Emmanuel Faber, ayrılırken herhangi bir "altın paraşüt" almadı.

Bu olay, işletme okullarında incelenen bir örnek haline geldi: Bir liderin sosyal ve çevresel vizyonu nedeniyle övülürken, Nestlé veya Unilever gibi rakiplerine kıyasla değer yaratımını yetersiz bulan hissedarlar tarafından cezalandırılabileceğini gösteriyor. Bu gidişatları karşılaştırmak için sayfalarımızı inceleyebilirsiniz. Danone hissesi ve Nestlé hissesi.

Danone sonrası: risk sermayesi ve finansal olmayan standartlar

Ekim 2021'de Emmanuel Faber, Avrupa'da ortak oldu. Astanor GirişimleriTarım ve gıda alanında uzmanlaşmış bir girişim sermayesi fonu olan [kuruluş adı]'nın başkanlığına Aralık 2021'de atandı. ISSB (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu), IFRS Vakfı tarafından küresel sürdürülebilirlik açıklama standartlarını tanımlamak üzere oluşturulan bir kuruluştur. Haziran 2023'te ISSB, birçok yargı alanı için referans görevi gören ilk iki standardı olan IFRS S1 ve IFRS S2'yi (iklim) yayınladı.

Yatırımcılar için bu bir ayrıntı değil: bu standartlar, borsada işlem gören şirketler tarafından yayınlanan ESG verilerinin kalitesini ve dolayısıyla şirketleri finansal olmayan kriterlere göre karşılaştırma olanağını belirler.

Hissedar olarak bir yöneticinin maaşını nasıl okuyabilirsiniz?

Faber davası, herhangi bir CAC 40 şirketine uygulanabilecek kullanışlı bir çerçeve sunmaktadır:

Sabit, değişken ve uzun vadeli ücretleri birbirinden ayırt edin. Sabit kısım fazla bir şey ifade etmez; yönetim kurulunun önceliklerini ortaya koyan, değişken bileşenin (büyüme, kar marjı, nakit akışı, ESG kriterleri) ardındaki kriterlerdir.

Sabit kısım fazla bir şey ifade etmez; yönetim kurulunun önceliklerini ortaya koyan, değişken bileşenin (büyüme, kar marjı, nakit akışı, ESG kriterleri) ardındaki kriterlerdir. Öz sermaye oranına bakın. Fransa'nın 2019 tarihli Pacte yasasından bu yana, borsada işlem gören şirketler, yöneticinin maaşı ile çalışanların ortalama ve medyan maaşı arasındaki oranı yayınlıyor.

Fransa'nın 2019 tarihli Pacte yasasından bu yana, borsada işlem gören şirketler, yöneticinin maaşı ile çalışanların ortalama ve medyan maaşı arasındaki oranı yayınlıyor. Genel kurul toplantılarındaki oylamaları takip edin. "Ücret konusunda söz hakkı" oylamasında %80'in altında bir sonuç, ciddiye alınması gereken bir güvensizlik işaretidir. 2019'da Emmanuel Faber'in maaşı %98 oranında onaylanmıştı, ancak bu durum iki yıl sonra istifasını engellemedi: maaş konusunda fikir birliği, strateji konusunda fikir birliğini garanti etmez.

"Ücret konusunda söz hakkı" oylamasında %80'in altında bir sonuç, ciddiye alınması gereken bir güvensizlik işaretidir. 2019'da Emmanuel Faber'in maaşı %98 oranında onaylanmıştı, ancak bu durum iki yıl sonra istifasını engellemedi: maaş konusunda fikir birliği, strateji konusunda fikir birliğini garanti etmez. Ertelenmiş taahhütlere dikkat edin. Ek emeklilik ödemeleri, kıdem tazminatı paketleri ve rekabet yasağı maddeleri, yıllık maaştan daha önemli bir ağırlığa sahip olabilir.

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SSS

Emmanuel Faber'in Danone'deki maaşı ne kadardı?

Bildirilen toplam maaşı 2016 için 4.82 milyon Euro ve 2018 için 2.8 milyon Euro'dur (Nisan 2019 genel kurulunda %98 oranında onaylanan bir miktar). Bu tutarlar sabit maaş, değişken maaş ve uzun vadeli ödemeleri içermektedir.

Emmanuel Faber'e bir ağır yaralama paketi verildi mi?

Hayır. Nisan 2019'da, yılda yaklaşık 1.2 milyon avro olduğu tahmin edilen sağlık harcamaları tazminatından ve ek emekli maaşından vazgeçti.

Emmanuel Faber neden Danone'den uzaklaştırıldı?

Hisse senedi performansını yetersiz bulan aktivist fonların (Bluebell Capital, Artisan Partners) baskısı altında kalan yönetim kurulu, 14 Mart 2021'de onun ayrılmasına karar verdi.

Emmanuel Faber şu anda ne yapıyor?

Emmanuel Faber, Ekim 2021'de Astanor Ventures fonuna katıldıktan sonra Aralık 2021'de üstlendiği ISSB başkanlığı görevini yürütüyor.

Bu makale eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.