Forex İşlemleri: Piyasalar, Pariteler ve Nasıl Başlanır (2026)

ForexBugünkü finans haberlerinin merkezinde yer alan finans piyasası forex'tir. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın 2022 üç yıllık araştırmasına göre, günlük forex işlem hacmi yaklaşık 7.5 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu platform, istediğiniz zaman yatırım yapabileceğiniz çeşitli döviz çiftleri sunmaktadır. Forex hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada keşfedin.

Forex: Nedir?

Tanım - İngilizce'de forex, Foreign Exchange Market (Döviz Piyasası) anlamına gelir: uluslararası döviz çiftlerinin önceden bilinen bir fiyattan alınıp satıldığı küresel, tezgah üstü bir piyasadır. Ayrıca forex, aşağıdakilere çok çeşitli hizmetler sunan bir platformdur:

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Bireyler;

işletmeler; ve

Merkez bankaları.

Forex ne için kullanılır? Döviz piyasası, fonları bir para biriminden diğerine dönüştürmeyi mümkün kılar. Başlangıcından beri forex, küresel ölçekte işlerini yürütmek için yabancı para birimine ihtiyaç duyan şirketlerin pratik ihtiyaçlarını karşılayan bir finans piyasası olmuştur. Ayrıca yatırımcıların seyahate çıkmadan önce para birimlerini değiştirmelerine olanak tanır.

Finans piyasasında Forex – Forex EUR/USD, döviz piyasası, FX döviz piyasası veya döviz kuru olarak da bilinir. ticariDünyanın en büyük finans piyasasıdır ve merkeziyetsizdir. Forex'te şu gibi borsalarla işlem yapmazsınız:

borsa ve;

Endeks piyasası.

Forex Ticareti Nedir?

Forex ticareti, döviz fiyatlarındaki dalgalanma ve oynaklıktan pozisyon almanıza olanak tanıyan bir işlemdir.

Forex analiz platformunda, yatırımcılar döviz fiyatlarının yukarı veya aşağı yönlü dalgalanmalarından kar elde etmeyi amaçlar. Kar elde etmek için, ekonomik veya grafik analizine dayanarak dövizleri birbirlerine karşı alıp satarlar.

Kimler Forex Ticareti Yapar?

Merkez bankaları;

Hedge fonları;

Deneyimli yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar;

Geleneksel bankalar;

Aracılar;

Yatırım fonları;

Hükümetler.

Forex Piyasasındaki Döviz Çiftleri

Forex yatırımcısı veya forex işlemcisi olarak, forex piyasasında işlem yapmanın referans para birimini satın alıp ardından kotasyon para birimini satmaya dayandığını bilmelisiniz. Bu nedenle para birimi fiyatları sürekli olarak çiftler halinde kotasyon edilir. Kural olarak, forex broker Döviz çiftlerini aşağıdaki gibi sınıflandırın:

Büyük döviz çiftleri Bu çiftlerin tamamı, baz para birimi veya kotasyon para birimi olarak ABD dolarını içerir. Bu döviz çiftleri en düşük spreadlere ve en yüksek işlem hacimlerine sahiptir. Referans olarak, başlıca çiftler şunlardır: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ve USD/CHF.

Bu çiftlerin tamamı, baz para birimi veya kotasyon para birimi olarak ABD dolarını içerir. Bu döviz çiftleri en düşük spreadlere ve en yüksek işlem hacimlerine sahiptir. Referans olarak, başlıca çiftler şunlardır: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ve USD/CHF. Küçük döviz çiftleri Kimileri bunlara çapraz kurlar, kimileri de çapraz çiftler diyor. Genellikle ABD doları hariç tüm ana para birimlerinden oluşurlar. Bu kategoriye şu para birimleri dahildir: EUR/GBP, EUR/CHF ve GBP/JPY.

Kimileri bunlara çapraz kurlar, kimileri de çapraz çiftler diyor. Genellikle ABD doları hariç tüm ana para birimlerinden oluşurlar. Bu kategoriye şu para birimleri dahildir: EUR/GBP, EUR/CHF ve GBP/JPY. egzotik döviz çiftleri Bunlar, büyük bir para birimini küçük bir para birimiyle veya gelişmekte olan bir ekonominin para birimiyle birleştirir. Bu kategoriye örnek olarak şunlar verilebilir: USD/PLN, GBP/MXN ve EUR/CZK.

Bunlar, büyük bir para birimini küçük bir para birimiyle veya gelişmekte olan bir ekonominin para birimiyle birleştirir. Bu kategoriye örnek olarak şunlar verilebilir: USD/PLN, GBP/MXN ve EUR/CZK. Bölgesel para birimi çiftleriBu kategori, İskandinavya veya Okyanusya gibi coğrafi bölgelere göre gruplandırılmıştır. Burada yer alan döviz çiftleri şunlardır: EUR/NOK, AUD/NZD ve AUD/SGD.

Başlıca Döviz Çiftleri: Oranlar ve Kılavuzlar

İşte perakende yatırımcılar tarafından en yakından takip edilen döviz çiftleri, piyasa takma adları ve fiyatlarını etkileyen faktörler. Her kılavuzda canlı grafik, en aktif işlem saatleri ve işlem yapmadan önce bilmeniz gerekenler yer almaktadır.

Çift rumuz Kur oranını ne etkiliyor? Başlangıç Kılavuzu EUR / USD lif Avrupa Merkez Bankası/Fed faiz farkı, enflasyon, ABD istihdamı EUR/USD kuru GBP / USD Kablolar İngiltere Merkez Bankası, İngiltere enflasyonu, dolar GBP/USD ticareti yapın USD / JPY Sincap Fed/Japonya Merkez Bankası faiz farkı, Tokyo müdahaleleri USD/JPY alım satımı EUR / CHF Euro-İsviçre İsviçre Merkez Bankası (SNB), riskten kaçınma, İsviçre frangının güvenli liman cazibesi EUR/CHF ticareti XAU / USD GOLD ABD reel faiz oranları, dolar, merkez bankası alımları XAU/USD (altın) kuru

Temel Para Birimi ve Kotasyon Para Birimi

Forex çiftinde, ilk belirtilen para birimi baz para birimidir. İkinci belirtilen para birimi ise karşıt para birimidir. Bir döviz çiftinde her para birimi 3 harfle temsil edilir. İlk iki harf ülkeyi veya bölgeyi, son harf ise para birimini gösterir. Örneğin, GBP/USD çiftinde, ilk iki harf GBP'nin İngiliz sterlini alımını, USD'nin ise ABD doları satışını ifade ettiğini gösterir.

PIP

İngilizce'de PIP terimi "yüzde olarak puan" anlamına gelir. Forex piyasasında PIP, bir döviz çiftinin kotasyonundaki en küçük değişimi göstermek için kullanılan ölçü birimidir. Dördüncü ondalık basamağı ifade eder, ancak Japon yen forex çiftleri için PIP ikinci ondalık basamağı ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse, EUR/USD çifti 1.1000'den 1.1001'e hareket ettiğinde, çiftin 1 PIP yükseldiği söylenir.

Kura

Forex işlemlerinde lot, tek bir işlemin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan değer birimidir. Başka bir deyişle, forex piyasasındaki yatırımınızın miktarı, işlem yaptığınız lot sayısı ile artar. Forex'te tek bir lot, EUR, USD, GBP vb. gibi temel para biriminin 100,000 birimine eşdeğerdir. Genel olarak üç lot kategorisi olduğunu unutmayın:

standart parti;

mini arsa; ve

mikro parti.

Forex ticareti yapmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var? Seçtiğiniz lot büyüklüğü, gereken sermayeyi büyük ölçüde belirler. Ayrıca, lot kavramının aşağıdaki araçlara bağlı olarak değiştiğini de bilmelisiniz:

İşlem gören döviz çifti;

Borsa endeksi;

Alım satımı yapılan emtia; ve

Hisseler işlem gördü.

Marj ve Kaldıraç

Teminat (marj), yatırımcının borsada zaten açık olan bir pozisyonu açmak ve sürdürmek amacıyla piyasaya koyduğu miktardır. Bu miktar, işlem kapatıldığında serbest bırakılır.

Kaldıraç ise, döviz piyasasında açık pozisyonun tamamını riske atmadan büyük miktarda döviz pozisyonuna maruz kalmanıza yardımcı olan bir finansal araçtır. Forex'te kaldıraç, işlem yapmayı seçtiğiniz türev ürüne bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, aşağıdaki ürünleri satın almayı tercih ettiğinizde:

Turbo24'ler;

bariyer ürünleri; ve

Standart seçenekler.

İşleminizin başlangıç ​​tutarı, yani Turbo24 veya premium seçeneğin fiyatı, maksimum riskinize eşittir.

Forex Ticareti Nasıl Yapılır?

Forex ticareti hakkında ne düşünüyorsunuz? Forex ticareti, bir para birimini satın aldıktan hemen sonra diğerini satma işlemiyle karakterize edilir. Forex yatırımcısının amacı, piyasadaki fiyat hareketlerinden, ister yukarı ister aşağı yönlü olsun, kar elde etmektir. Forex oldukça karmaşıktır. Nasıl çalıştığını öğrenmek için bir forex simülatöründe pratik yapabilirsiniz.

Forex piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu eskiden aracı kurumlar tarafından yönetiliyordu. Çevrimiçi ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, artık aşağıdaki ürünleri kullanarak kendi işlemlerinizi yönetebilirsiniz:

Turbo24'ler;

seçenekler; ve

CFD'ler.

Forex Piyasası Nedir?

Forex finans piyasası, geniş bir uluslararası banka ağı tarafından yönetilmektedir. Bu ağ, farklı zaman dilimlerini kapsayan 4 büyük işlem merkezine yayılmıştır:

Londra;

New York;

Sydney; ve

Tokyo.

Tek bir borsada gerçekleşen hisse senedi ve emtia ticaretinin aksine, forex ticareti tezgah üstü işlemlere dayanır ve günde 24 saat işlem görür. Başka bir deyişle, işlemler iki taraf arasında doğrudan gerçekleştirilir. Piyasa her yerden erişilebilir durumdadır, öyle ki Fas döviz piyasası hem de Forex Tunus da mevcuttur.

Forex Piyasasını Neler Etkiliyor?

Merkez bankaları Şunu bilmelisiniz ki, döviz arzı merkez bankalarının kontrolü altındadır. Dolayısıyla, merkez bankalarının çeşitli önlemleri döviz kuru üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Şunu bilmelisiniz ki, döviz arzı merkez bankalarının kontrolü altındadır. Dolayısıyla, merkez bankalarının çeşitli önlemleri döviz kuru üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. ekonomik veriler Ticari bankaların ve yatırımcıların gelişmekte olan ekonomileri tercih etme eğiliminde olduklarını unutmayın. Sonuç olarak, dünyanın herhangi bir bölgesini etkileyen iyi veya kötü ekonomik haberler, bir para birimine olan talebi artırabilir veya azaltabilir. Bu nedenle para birimleri genellikle dünyanın her bölgesinin ekonomik sağlığına bağlıdır.

Ticari bankaların ve yatırımcıların gelişmekte olan ekonomileri tercih etme eğiliminde olduklarını unutmayın. Sonuç olarak, dünyanın herhangi bir bölgesini etkileyen iyi veya kötü ekonomik haberler, bir para birimine olan talebi artırabilir veya azaltabilir. Bu nedenle para birimleri genellikle dünyanın her bölgesinin ekonomik sağlığına bağlıdır. Piyasa duyarlılığıPiyasa duyarlılığı genellikle haberlere verilen tepkiyi ifade eder ve döviz fiyatlarında önemli bir rol oynayabilir. Bir grup yatırımcı veya tüccar, bir para biriminin belirli bir yönde hareket edeceğine inandığında, o yönde pozisyon açarlar; yeterli sayıda kişi bu pozisyonu aldığında, döviz piyasasına yatırım yapmak isteyen diğer yatırımcıları ve tüccarları da aynı harekete katılmaya teşvik eder.

Turbo24 ile Forex İşlemleri

Turbo24 tanımı – Turbo24, çeşitli finansal varlıklar üzerinden kaldıraç kullanarak forex piyasasına para yatırmanıza yardımcı olan finansal ürünlerden biridir. Bu varlıklar şunlardır:

Endeksler;

Hisse senetleri;

emtialar;

vb.

Neyi etkiler? maliyet Turbo24'ün nesi var? Turbo24'ün maliyetinin, aşağıdaki gibi temel bir finansal varlığın fiyatından türetildiğini unutmayın:

Bir borsa endeksi; veya

Bir döviz çiftini gösterir ve oynaklığını takip eder.

Turbo24'ler, alternatif bir işlem platformu olan ve MTF veya Çok Taraflı İşlem Tesisi olarak da bilinen Spectrum platformunda işlem görmektedir. Bu platforma IG platformu üzerinden erişebilirsiniz.

Daha İleriye Gitmek: Forex Ticareti Uygulamada

Aşağıdaki bölümlerde forex ticaretinin inceliklerine daha yakından bakılmaktadır: aracı kurum seçimi, platformlar, otomatik ticaret ve stratejiler — acemiden deneyimli yatırımcıya kadar eksiksiz bir rehber.

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Yeni Başlayanlar İçin En İyi Forex İşlem Aracı Kurumu

Herkese hitap eden sosyal alım satım ve kopyalama alım satım seçenekleri sayesinde, Vantage Çok popüler; şüphesiz bunun sebebi sadeliği ve kolay erişilebilirliğidir. Platform, hem yeni başlayan yatırımcıları hem de forex ticareti uzmanlarını memnuniyetle karşılıyor.

Vantage Hem yeni başlayanlar için kullanım kolaylığını hem de deneyimli yatırımcıların ihtiyaç duyduğu özellikleri geliştirmeyi başardı. Dahası, siteye hızlı erişim için iki seçenek sunuyor. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere hem bilgisayarlarından hem de akıllı telefonlarından ulaşabiliyorlar.

MKS Vantage Bu aracı kurum sitesi, komisyonsuz işlem hizmetleri sunmasıyla da bilinir. Birçok saygın finansal otorite tarafından denetlenmektedir ve geniş bir yelpazede finansal araçlar ve ürünler (hisse senetleri, forex, emtialar...) sunmaktadır; bu da onu, işlem yapmaya yeni başlayan herkes için en iyi forex işlem platformu haline getirmektedir.

Bazı Alım Satım Platformlarına Genel Bakış

Forex platformları, işlem yapabileceğiniz aracı kurum web siteleridir. forex hesabı aç ve para birimlerini takas etmek. Ticaret platformu, döviz ticareti söz konusu olduğunda vazgeçilmez bir araçtır. ForexBu oranlar, işlem bilginize, hedeflerinize ve mali kapasitenize bağlı olarak siteden siteye değişir.

Bu nedenle, platformlar söz konusu olduğunda mevcut farklı seçenekleri bilmek önemlidir. Size en uygun olanı seçmeden önce her biri hakkında bilgi edinin.

MetaTrader - Güçlü ve verimli çoklu varlık alım satım platformları geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan MetaQuotes tarafından geliştirilmiştir. Şu anda iki çok popüler sürümü bulunmaktadır: MetaTrader (MT4) ve MetaTrader 5 (MT5). Bizi ilgilendiren ise MetaTrader (MT4)'tür, çünkü forex yatırımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Her iki platform da PC'de, Mac'te, web tarayıcısında ve mobil cihazlarda çalışmaktadır.

Güçlü ve verimli çoklu varlık alım satım platformları geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan MetaQuotes tarafından geliştirilmiştir. Şu anda iki çok popüler sürümü bulunmaktadır: MetaTrader (MT4) ve MetaTrader 5 (MT5). Bizi ilgilendiren ise MetaTrader (MT4)'tür, çünkü forex yatırımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Her iki platform da PC'de, Mac'te, web tarayıcısında ve mobil cihazlarda çalışmaktadır. Ticaret Görünümü – TradingView, saf bir işlem platformundan ziyade, gerçek zamanlı işlem bilgileri ve fikirleri için bir platform olarak görülüyor. Yeni başlayanlar için kullanımı kolay ve deneyimli yatırımcılar için güçlü olan TradingView, çok sayıda araç ve özellik sunuyor. Size yardımcı oluyor. kapsamlı teknik analiz gerçekleştirin Forex piyasası da dahil olmak üzere birçok piyasada kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcıların alım satım fikirlerini veya piyasa görüşlerini paylaşabildikleri bir sosyal alım satım platformudur.

En İyi Forex İşlem Platformu Nasıl Seçilir?

En iyi işlem platformunu seçmek, hangi yatırımcı kategorisine ait olduğunuzu bilmekle başlar. Forex işlem uygulaması aracılığıyla işlem yapmanın özgürlüğünü seven bir yatırımcı mısınız? Yoksa çevrimiçi bir platform kullanmayı mı tercih ediyorsunuz? Ya da belki de forex işlem yazılımını mı tercih ediyorsunuz? Bu durumda, belki de otomatik bir işlem stratejisi seçmelisiniz?

Bu yüzden Alım satım platformu seçimi ihtiyaçlarınıza göre yapılmalıdır.ve uygulamak istediğiniz işlem stiline bağlıdır. Bir işlem platformu seçmeden önce, işlem stratejinizi ve bundan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaç duyacağınız araçları düşünün. Bu, bulunduğunuz yere bağlı olabilir, örneğin... Fas döviz piyasası or Forex Tunus.

Otomatik İşlem

Otomatik forex ticareti, otonom bir bilgisayar ticaret programı aracılığıyla borsa emirlerinin verilmesinden oluşan bir işlemdir. Manuel ticarete göre daha büyük karlar garanti etmese de, otomatik forex ticareti yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Aslında, günümüzde piyasalarda gerçekleştirilen finansal emirlerin büyük çoğunluğu otomatik işlem algoritmaları tarafından yürütülmektedir. Uzman Danışman (Expert Advisor) veya EA olarak da bilinen bu otomatik işlem yazılımı, belirli bir işlem platformunda çalışacak şekilde programlanmıştır.

MetaTrader platformu açık ara en iyisidir. algoritmik işlemler için tercih edilen işlem platformuHem MT4 hem de MT5 EA'ları için geçerlidir. Daha spesifik olarak, tamamlayıcı forex işlem robotu MetaTrader 4 forex platformuna kurulur ve kullanılır.

Forex İşlem Yazılımlarının Rolü

Forex işlem yazılımı aşağıdaki rolleri yerine getirir:

Pazar analizi : Alım satım stratejisine dayalı teknik analiz ve/veya temel analiz

: Alım satım stratejisine dayalı teknik analiz ve/veya temel analiz Otomatik işlem açma Belirtilen koşullar karşılandığında

Belirtilen koşullar karşılandığında Açık pozisyonların kapatılması Belirtilen koşullara göre (kar al, zarar durdur, tersine çevirme…)

Belirtilen koşullara göre (kar al, zarar durdur, tersine çevirme…) Risk yönetimiAçık pozisyonların boyutu, aynı anda açık olan pozisyon sayısı.

Otomatik Forex Ticaretinin Avantajları

Otomatik işlem yapma, finans piyasalarında işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Aşağıdakiler gibi birçok avantaj sunar:

Otomatik işlemler

Önceden deneyim gerektirmeden erişilebilir.

Kullanım kolaylığı

İnsan hatası riski yok.

Forex İşlemlerinin Dezavantajları

Herhangi bir yatırım gibi, forex ticareti de riskler içerir; eğer kendinize sürekli "forex ticareti karlı mı?" diye soruyorsanız, bu riskleri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Özellikle şu riskler söz konusudur:

Döviz kuru oynaklığı.

Alım satım işlemlerinin sağladığı heyecana olan bağımlılık.

Denetimsiz, tezgah üstü bir piyasa.

En İyi Forex Alım Satım Platformunun Özellikleri

Forex işlemlerindeki seviyeniz, hedefleriniz veya yatırım kapasiteniz ne olursa olsun, en iyi platform size aşağıdaki hizmetleri sunmalıdır:

Görevlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi.

Stratejinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek güvenilir grafikler, alıntılar ve diğer araçlar.

Sağlam ve güvenilir bir düzenleyici kurum tarafından sağlanan güvenlik ve denetim.

Şeffaf ve uygun fiyatlarla ücret ve komisyonlar.

Yatırım seçeneklerinde çeşitlilik.

Forex Trading Stratejileri

Forex piyasasında farklı yatırımcılar tarafından kullanılan çeşitli işlem stratejileri bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

Scalping (Traşlama) Bu işlem stili, piyasada çok aktif olan agresif forex yatırımcıları arasında popülerdir. Bu stratejinin amacı, hızlı bir kar elde etmek için birkaç dakika içinde bir döviz çiftini alıp satmaktır.

Bu işlem stili, piyasada çok aktif olan agresif forex yatırımcıları arasında popülerdir. Bu stratejinin amacı, hızlı bir kar elde etmek için birkaç dakika içinde bir döviz çiftini alıp satmaktır. Gün ticaret Bu, aynı işlem günü içinde forex işlem pozisyonlarınızı birkaç dakikadan birkaç saate kadar herhangi bir süreyle açık tutmaktan oluşur.

Bu, aynı işlem günü içinde forex işlem pozisyonlarınızı birkaç dakikadan birkaç saate kadar herhangi bir süreyle açık tutmaktan oluşur. Forex salınım ticaretiİlk iki stratejiye göre çok daha az agresif olan bu strateji, orta vadeli yatırımcılar tarafından kullanılır. Piyasadaki büyük yönlü hareketlerden (swing) faydalanır.

Forex Piyasa Analizi

İyi bir yatırımcının yatırım pozisyonu almadan önce forex piyasası analizi yapması önemlidir. Bu analiz teknik analiz veya temel analiz olabilir.

Forex teknik analizi – Bu, döviz çiftlerinin fiyat hareketinin incelenmesidir. Genellikle şu anlama gelir: saf grafik analizi Fiyatlara uygulanan teknik ve matematiksel analizle birleştirilmiştir. Teknik analizin ardındaki fikir, fiyat hareketinin herhangi bir anda mevcut olan tüm bilgileri zaten yansıttığı, bu nedenle yalnızca fiyatları analiz etmenin işlem yapmak için yeterli olduğudur. Ek olarak, teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinin kendini tekrar ettiğini varsayar. Bu nedenle, geçmiş fiyatları analiz ederek, Bir döviz çiftinin gelecekteki olası hareketini tahmin etmek .

Bu, döviz çiftlerinin fiyat hareketinin incelenmesidir. Genellikle şu anlama gelir: Fiyatlara uygulanan teknik ve matematiksel analizle birleştirilmiştir. Teknik analizin ardındaki fikir, fiyat hareketinin herhangi bir anda mevcut olan tüm bilgileri zaten yansıttığı, bu nedenle yalnızca fiyatları analiz etmenin işlem yapmak için yeterli olduğudur. Ek olarak, teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinin kendini tekrar ettiğini varsayar. Bu nedenle, geçmiş fiyatları analiz ederek, . Forex temel analizi – Birincisinden farklı olarak, fiyat hareketlerine değil, bir ülkenin temel faktörlerine odaklanır. Ülkenin genel ekonomik sağlığını değerlendirmek ve para birimine olan talebin artıp azalmayacağını tahmin etmek amacıyla kullanılır. Bunu yapmak için, para birimi fiyat hareketlerini belirlemek üzere tüm ekonomik istatistikleri ve raporları inceler. Bu teknik, özellikle faiz oranı kararlarını yönlendirmek için merkez bankaları tarafından çok sık kullanılır.

Başarılı Bir Forex İşlem Stratejisinin 5 Anahtarı

Pozisyon başına sermayenizin %1 ila %2'sinden fazlasını asla riske atmayın. Yaklaşık 100 €'nuz varsa, her bahis miktarını 1 € veya 2 € ile sınırlayın; bu, ihtiyatlı yatırımcıların izlediği kuraldır. Amaç, işler ters giderse kayıpları karşılayabilmektir. Forex işlemlerinde zarar durdurma emirleri kullanarak kayıplarınızı sınırlayın – Zarar durdurma emrini, forex işlem fonlarınızın maksimum %2'lik bir kısmını riske atma ile birleştirerek kayıplarınızı sınırlayabilirsiniz. Risk toleransınızı yönetin – Forex stratejiniz sırasında kayıplarla başa çıkabiliyor musunuz? Risk toleransınız, kriz dönemlerini yönetme ve atlatma yeteneğinizi gösterir. Forex piyasasında alım ve satım için en uygun zamanı öğrenin – Burada, sizin belirlediğiniz fiyat ile aracı kurumunuzun belirlediği fiyat arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor. Varlık değerleri her zaman aynı değildir. Aracı kurumunuz, forex varlıklarını kendileri için avantajlı bir fiyattan alıp satmayı teklif eder. Gelecekteki potansiyel gelirinizi hesaplayın – Alım satım işlemlerinizden spread'i çıkardıktan sonra, işlemlerinizden ne kadar kar elde ettiğinizi hesaplamak için alım satım hesap makinenizi kullanın.

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kaldıraçlı döviz ticareti, sermayenizi kaybetme riskini yüksek oranda taşır; perakende yatırımcı hesaplarının büyük çoğunluğu para kaybeder.