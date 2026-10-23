XAU/USD: Dolar Cinsinden Altın Fiyatı ve Nasıl Alım Satım Yapılır

XAU/USD'nin sembolü şudur: ABD doları cinsinden altın fiyatıBir troy ons için XAUUSD, perakende yatırımcılar tarafından en çok işlem gören varlıklardan biridir ve EUR/USD'den sonra ikinci sırada yer alır. Forex platformlarında takip edilen başlıca piyasalar arasında en oynak olanıdır. Bu sayfa, XAUUSD fiyatını nasıl okuyacağınızı, fiyat hareketine neyin neden olduğunu, en aktif olduğu zamanı ve riski yönetirken nasıl işlem yapacağınızı açıklamaktadır.

XAU/USD canlı döviz kuru: Dolar cinsinden altın grafiği

Aşağıdaki grafik OANDA:XAUUSD sembolünü takip etmektedir. Zaman aralığını gerektiği gibi değiştirin: günlük görünüm seans hareketlerini gösterirken, bir yıllık veya beş yıllık görünüm fiyatı uzun vadeli trendi içinde konumlandırır. En son fiyat, veri sağlayıcısına ve sayfa yükleme zamanına bağlıdır: bir fiyatı hesaplamada kullanmadan önce her zaman zaman damgasını kontrol edin.

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XAU/USD ne anlama geliyor?

Her para birimine bir kod atayan ISO 4217 standardında, XAU "X" harfi, bir troy ons altını ifade eder: "X" harfi, bir eyalete bağlı olmayan birimler için ayrılmıştır ve "AU" ise şuradan gelir:aurumAltın için kullanılan Latince isim olan XAG. Aynı prensip gümüş için XAG ve platin için XPT'yi verir.

XAU/USD bu nedenle bir döviz çifti gibi okunur: altın "baz para birimi" ve dolar "karşıt para birimi"dir. Örneğin, 4.000 fiyatı, bir ons altının 4.000 dolar değerinde olduğu anlamına gelir. Fiyat yükseldiğinde altın dolara karşı değer kazanır; düştüğünde ise bunun tersi olur.

bir troy ons Bir gram altın 31,1035 gram ağırlığındadır, bu da normal bir ons (28,35 g) ağırlığından biraz daha fazladır. Bir gram altının dolar cinsinden fiyatını elde etmek için, XAU/USD döviz kurunu 31,1035'e bölmeniz yeterlidir. Bir onsun euro cinsinden fiyatını elde etmek için ise XAU/USD döviz kurunu euro kuruna bölmeniz gerekir. EUR / USD : Bu, XAU/EUR paritesidir.

Referans fiyat: LBMA Altın Fiyatı

Altın piyasası sürekli olarak faaliyet gösterir, ancak resmi bir referans fiyatı vardır: LBMA Altın FiyatıXAU/USD kuru, ICE Benchmark Administration tarafından yönetilen elektronik bir açık artırma sırasında Londra'da günde iki kez (Londra saatiyle 10:30 ve 15:00) belirlenir. Bu fiyat, çok sayıda sözleşme, merkez bankası rezervlerinin değerlemesi ve altın destekli endeks fonları için temel teşkil eder. Ancak aracı kurumlar tarafından gösterilen XAU/USD kuru, her saniye dalgalanan bir "spot" fiyattır.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ne sebep olur?

Altın temettü veya faiz ödemez. Bu nedenle fiyatı, şirket performansından ziyade parasal ortam ve yatırımcı duyarlılığına bağlıdır. Beş faktör belirleyici rol oynar.

1. ABD reel faiz oranları

Bu, en yakından takip edilen faktördür. Reel faiz oranları, beklenen enflasyona göre ayarlanmış faiz oranlarıdır. Faiz oranları yükseldiğinde, getiri sağlamayan altın tutmak, kaybedilen getiriler nedeniyle daha pahalı hale gelir: talep düşer. Faiz oranları düştüğünde ise altın tekrar cazip hale gelir. Bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve açıklamaları, XAU/USD döviz kuru üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

2. Dolar

Altın dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için, güçlü bir dolar yabancı alıcılar için altını daha pahalı hale getirir ve fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturma eğilimindedir. Tersine, zayıf bir dolar fiyatı destekler. Bu ters ilişki otomatik değildir: kriz dönemlerinde altın ve dolar birlikte yükselebilir ve her ikisi de güvenli liman varlığı olarak hareket edebilir.

3. Merkez bankası alımları

2022'den bu yana, özellikle Çin, Polonya, Türkiye ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, on yıllardır görülmemiş bir oranda altın satın alıyor ve bu alımlar birkaç yıl üst üste yılda 1.000 tonu aştı. Fiyat dalgalanmalarına nispeten duyarsız olan bu yapısal talep, yüksek faiz oranlarına rağmen altının direncini kısmen açıklıyor.

4. Jeopolitik risk ve güvenli liman arayışı

Çatışmalar, ticaret gerilimleri, bankacılık krizleri: belirsizlik zamanlarında yatırımcılar altına yönelir. Bu hareketler genellikle hızlıdır ve saatler içinde önemli fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.

5. Enflasyon ve fiziksel talep

Altın, tarihsel olarak parasal aşınmaya karşı bir koruma aracı olarak görülmüştür. Buna ek olarak, Hindistan ve Çin'deki mücevherlere olan çok güçlü talep ve alım satımları günlük olarak yayınlanan altın destekli borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) akışı da söz konusudur.

XAU/USD İşlem Saatleri

XAU/USD paritesi, Pazar akşamından Cuma akşamına (Paris saatiyle) kadar neredeyse günde 24 saat işlem görür; günlük kısa bir ara verilir ve bu aranın zamanlaması aracı kuruma bağlıdır. Tüm işlem saatleri aynı değildir:

Seans Zaman çizelgesi (Paris saati) Altın ticareti faaliyetleri Asya (Tokyo, Şangay, Singapur) yaklaşık 0:00 - 9:00 Orta düzeyde hacimler, genellikle kısıtlı hareketler Londra yaklaşık 9:00 - 17:30 Yüksek likidite, sabah LBMA sabitlemesi Londra – New York Çakışması yaklaşık 14:00 - 17:30 Amerikan ekonomi yayınlarının en aktif dönemi New York yaklaşık 14:00 - 22:00 Seansın başlangıcında yüksek volatilite, gün sonunda ise sakinlik.

ABD'nin Paris saatiyle 14:30'da açıklanan tarım dışı istihdam verileri ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) gibi ekonomik verileri, Fed'in saat 20:00 civarında açıkladığı politika kararlarıyla birlikte, haftanın en güçlü piyasa hareketlerini düzenli olarak tetikliyor. Pozisyon almadan önce ekonomik takvime göz atın.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar: Neler beklenmeli?

Altın, başlıca döviz çiftlerine kıyasla önemli ölçüde daha değişkendir. EUR/USD genellikle tek bir günde %0,5'ten daha az dalgalanırken, XAU/USD'de %1 ila %2'lik değişimler olağan dışı değildir ve önemli kazanç açıklama günlerinde bu seviyeyi aşabilir. Mutlak anlamda bu, ons başına birkaç on dolarlık bir fark anlamına gelir.

Pratik bir sonuç: Giriş fiyatına çok yakın yerleştirilen bir stop-loss emri, genellikle basit piyasa "dalgalanmaları" nedeniyle tetiklenir. Birçok yatırımcı stop-loss mesafesini şu faktörlere göre ayarlar...ATR (Ortalama Gerçek Aralık), son dönemdeki ortalama hareket aralığını ölçer ve buna göre pozisyonlarının boyutunu küçültür.

Bireysel bir yatırımcı için XAU/USD öncelikle şu biçimde işlem görür: CFD Forex brokerı ile. CFD'ler, fiziksel altına sahip olmadan uzun (alım) veya kısa (satım) pozisyonlar almanıza olanak tanır. Pozisyon açmadan önce anlamanız gereken birkaç kavram şunlardır:

Sözleşme boyutu Çoğu aracı kurumda, standart bir lot 100 ons'a karşılık gelir. Bu nedenle, 1 dolarlık fiyat hareketi, lot başına 100 dolarlık bir kazanç veya kayıp anlamına gelir. Mini lotlar (0,1) ve mikro lotlar (0,01) bu riski azaltır.

Çoğu aracı kurumda, standart bir lot 100 ons'a karşılık gelir. Bu nedenle, 1 dolarlık fiyat hareketi, lot başına 100 dolarlık bir kazanç veya kayıp anlamına gelir. Mini lotlar (0,1) ve mikro lotlar (0,01) bu riski azaltır. Yayılma Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, EUR/USD'dekinden daha geniş olup, ekonomik açıklamalar sırasında ve Asya seansının açılışında daha da genişlemektedir.

Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, EUR/USD'dekinden daha geniş olup, ekonomik açıklamalar sırasında ve Asya seansının açılışında daha da genişlemektedir. takas : Açık kalan bir pozisyona her gece uygulanan finansman ücretleri (veya kredi).

: Açık kalan bir pozisyona her gece uygulanan finansman ücretleri (veya kredi). L 'baskı Hem kazançları hem de kayıpları katlar. Altın gibi son derece değişken bir varlıkta, yüksek kaldıraç birkaç işlem seansında hesabı sıfırlayabilir.

Başlamadan önce, gerçek parayla işlem yapmayı planladığınız pozisyon büyüklükleriyle bir demo hesapta pratik yapın.

Üç yaygın yaklaşım

Trend takibi. Altın, reel faiz oranları ve merkez bankası alımları tarafından yönlendirilen uzun vadeli trendleri takip eder. Trend yatırımcıları, yalnızca uzun vadeli ortalamanın üzerinde alım yapmak ve geri çekilmeleri bekleyerek pozisyona girmek için hareketli ortalamaları (50 ve 200 dönem) kullanırlar. Rehberimiz...teknik Analiz Bu araçların detaylarını içerir.

Atış poligonu molası. Asya seansı sırasında altın genellikle dar bir aralıkta işlem görür. Londra açılışında bu aralıktan bir kırılma, günün hareketini tetikleyebilir. Bu yaklaşım, yanlış kırılmalarla ilgili net kurallar gerektirir.

Makroekonomik açıklamaların alım satımı. Yayınlanan rakamlar ile beklentiler arasındaki tutarsızlıklar, keskin fiyat hareketlerine neden olur. Bu en riskli yaklaşımdır: geniş spreadler, işlem sırasında fiyat kaymaları ve hızlı geri dönüşler. Yeni başlayanlar için önerilmez.

Öncelikle risk yönetimi.

Altın piyasasında, diğer piyasalara göre temel kural, pozisyon başına kabul edilebilir maksimum kaybı önceden belirlemektir; bu genellikle sermayenin %1'idir ve pozisyon büyüklüğünü stop-loss mesafesinden çıkarmaktır. Örneğin: 5.000 € sermaye ve %1 riskle 50 € kaybetmeye razısınız; stop-loss'unuz giriş fiyatından 30 $ ise, pozisyon büyüklüğü tam bir lot değil, yaklaşık 0,02 lot (2 ons × 30 $ = 60 $ veya yaklaşık 50 €) olmalıdır.

Altın ticareti yapmak mı yoksa altına yatırım yapmak mı: iki farklı yaklaşım

CFD'ler aracılığıyla XAU/USD ticareti, birkaç dakikadan birkaç haftaya kadar kısa zaman dilimlerinde fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeyi amaçlar. Altına yatırım yapmak ise uzun vadeli bir varlık yönetimi stratejisidir: çeşitlendirme, enflasyona ve krizlere karşı koruma. Bu nedenle yatırım araçları farklıdır:

l ' fiziksel altın (Külçe altınlar, Napolyon veya Krugerrand gibi madeni paralar), saklama ücretleri ve özel vergilendirme ile;

(Külçe altınlar, Napolyon veya Krugerrand gibi madeni paralar), saklama ücretleri ve özel vergilendirme ile; les ETF'ler ve ETC'ler Altınla desteklenen, borsada işlem gören ve menkul kıymet hesabından erişilebilen;

Altınla desteklenen, borsada işlem gören ve menkul kıymet hesabından erişilebilen; les madencilik şirketi hisseleri Fiyatı çoğu zaman altının fiyatını hem yukarı hem de aşağı yönde artıran;

Fiyatı çoğu zaman altının fiyatını hem yukarı hem de aşağı yönde artıran; les gelecekler (Altın vadeli işlemleri) yalnızca deneyimli yatırımcılar için ayrılmıştır.

Yatırım süreci için kılavuzumuza başvurabilirsiniz. altına yatırım yapmak ve sayfamızda hammadde.

XAU/USD'yi takip etmek için faydalı korelasyonlar

XAU/USD ve EUR/USD Korelasyon genellikle pozitiftir ve her ikisi de zayıf dolardan fayda görür.

Korelasyon genellikle pozitiftir ve her ikisi de zayıf dolardan fayda görür. XAU/USD ve dolar endeksi (DXY) Korelasyon genellikle negatiftir.

Korelasyon genellikle negatiftir. XAU/USD ve 10 yıllık ABD reel faiz oranları Tarihsel olarak negatif bir korelasyon söz konusuydu, ancak merkez bankalarının büyük miktarlarda alım yapmaya başlamasından bu yana zayıfladı.

Tarihsel olarak negatif bir korelasyon söz konusuydu, ancak merkez bankalarının büyük miktarlarda alım yapmaya başlamasından bu yana zayıfladı. Altın ve gümüş (XAG/USD) Benzer gelişmeler yaşanıyor, ancak gümüşün fiyatı endüstriyel talebe daha bağlı olduğu için daha değişkenlik gösteriyor.

Bu ilişkiler zaman içinde değişiklik gösterir: bunları bir stratejiye dahil etmeden önce yakın bir dönemde inceleyin.

Sıkça Sorulan Sorular: XAU/USD

XAU/USD ne anlama geliyor?

XAU/USD, bir troy ons (31,1035 g) altının ABD doları cinsinden fiyatıdır. XAU, altının ISO kodudur, USD ise doların ISO kodudur.

Bir gramın dolar cinsinden fiyatını bulmak için XAU/USD kurunu 31,1035'e bölün, ardından sonucu EUR/USD kuruna bölerek euro cinsinden fiyatını bulun.

XAU/USD paritesinde işlem yapmak için en uygun zaman hangisidir?

Paris saatiyle 14:00 ile 17:30 arasında Londra ve New York oturumlarının çakışması, özellikle 14:30 civarında Amerikan yayınları etrafında en fazla işlem hacmini ve hareketliliği yoğunlaştırıyor.

XAU/USD paritesinde bir pipin değeri nedir?

Tanım, aracı kuruma göre değişir. Çoğu zaman, 100 onsluk standart bir parti için, 0,01 dolarlık fiyat değişimi 1 dolara, 1 dolarlık değişim ise 100 dolara eşdeğerdir. Aracı kurumunuzun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Dolar düştüğünde altın neden yükselir?

Altın dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için: doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için altını daha ucuz hale getirir; bu da talebi ve dolayısıyla fiyatı destekler.

XAU/USD paritesinde işlem yapmak riskli mi?

Evet. Altın değişken bir varlıktır ve CFD'ler kaldıraç kullanır: kayıplar hızlı olabilir ve beklentilerinizi aşabilir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarda yatırım yapın ve pozisyona girmeden önce stop-loss emrinizi verin.

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