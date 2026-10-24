Hisse Senedi Nasıl Alınır: 2026 İçin Adım Adım Kılavuz

Hisse Senedi Nasıl Alınır: Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Hisse senedi almayı öğrenmek, aslında neye sahip olduğunuzu bilmekle başlar. Hisse senedi, borsada işlem gören bir şirketteki mülkiyet birimidir: size kârın bir bölümüne (temettülere), yıllık hissedarlar toplantısında bir oy hakkına ve şirketin değerinde bir paya sahip olma hakkı verir; bu payın fiyatı her gün borsada belirlenir.

Hisse senetleri, nasıl tutulduklarına bağlı olarak hamiline veya kayıtlı, borsada işlem gören veya işlem görmeyen olmak üzere çeşitli şekillerde gelir; ancak perakende yatırımcıların büyük çoğunluğu yalnızca düzenlenmiş bir piyasada saniyeler içinde işlem görebilen borsada işlem gören hisseleri satın alır. Yaygın inanışın aksine, başlamak için zengin olmanıza gerek yok: çoğu çevrimiçi aracı kurum size olanak tanır. hisse senedi satın almak Sadece birkaç düzine euro karşılığında, hatta kesirli siparişlerde daha da az bir fiyata.

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İlk hissenizi almadan önce aklınızda tutmanız gereken temel bir kural var: Yatırılan sermaye garantili değildir. Bir hisse senedi birkaç yıl içinde değer kazanabilir, ancak bazen aniden değer de kaybedebilir. Bu nedenle, her hisse senedi alımı uzun vadeli bir ufka (ideal olarak beş yıl veya daha fazla) ve kenara ayrılmış bir acil durum fonuna uygun olmalıdır. Piyasanın nasıl işlediğini anlamak için, sunumumuz şu şekildedir: Borsa Euronext Paris gibi borsaların rolünü ayrıntılarıyla anlatıyor.

Hisse Senedi Neden Alınmalı? Getiriler, Temettüler ve Riskler

Bireysel yatırımcılar hisse senedi almayı üç ana nedenden dolayı tercih ederler. Birincisi performans: uzun vadede, hisse senedi piyasası tarihsel olarak daha yüksek getiri sağlamıştır, ancak bunun karşılığında daha fazla oynaklık söz konusudur. İkincisi gelir: birçok şirket her yıl temettü öder ve bu temettüler bileşik büyümeden faydalanmak için yeniden yatırılabilir. Üçüncüsü enflasyona karşı koruma: şirketler fiyatlarını ayarlarlar ve kazançları artan yaşam maliyetini takip edebilir.

Temettü, birçok portföyün getirisini şekillendirdiği için daha yakından incelenmeyi hak ediyor. Kâr elde eden bir şirket, kârının bir kısmını hissedarlarına dağıtabilir; bu genellikle Fransa'da yılda bir, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise üç ayda bir yapılır. Genel kurulda önerilen miktar hiçbir zaman garanti edilmez: işletmenin sağlığına bağlıdır ve bazı şirketler temettü dağıtmak yerine büyümesini finanse etmeyi tercih eder.

Yıllık temettünün hisse senedi fiyatına bölünmesiyle elde edilen temettü verimi, hisse senetlerini birbirleriyle karşılaştırmayı mümkün kılar ve bu ödemelerin otomatik olarak yeniden yatırılması, zaman içinde uzun vadeli performansın en güçlü kaldıraçlarından biridir.

Bu avantajların bir bedeli var. Bir hissenin fiyatı, şirketin sonuçlarına, görünümüne ve piyasanın havasına bağlıdır: tek bir kazanç uyarısı nedeniyle bir hisse birkaç hafta içinde %20 değer kaybedebilir. Çeşitlendirme – sermayenizi birkaç şirkete, birkaç sektöre ve birkaç bölgeye yaymak – özgün riske, yani tek bir şirkete özgü riske karşı en etkili savunma olmaya devam etmektedir. Euro dışında bir para biriminde işlem gören hisseleri satın aldığınızda kur riski de eklenir.

Fransız Hisse Senetleri Nasıl Alınır: PEA mı Yoksa Standart Hisse Senedi Hesabı mı?

Fransa'da hisse senedi satın almak için öncelikle bir aracı kurumda özel bir hesap açmanız gerekir: Vergi avantajlı hisse senedi tasarruf planı (PEA) veya standart menkul kıymet hesabı (CTO). Bu seçim, vergi uygulamanızı ve yatırım evreninizi belirler ve iki dakika düşünmeyi hak eder.

PEA: Avrupa Hisse Senetleri İçin Vergi Avantajı

PEA, avantajlı bir vergi paketi içinde Avrupa şirketlerinin hisselerini satın almanıza olanak tanır: beş yıllık elde tutma süresinden sonra, sermaye kazançları gelir vergisinden muaftır (sadece sosyal güvenlik primleri ödenmeye devam eder). Ancak primler 150,000 € ile sınırlıdır ve Avrupa dışı şirketler ile çoğu ABD hissesi kapsam dışındadır.

Standart Hisse Senedi Hesabı: Tüm Borsalara Erişim

Standart menkul kıymet hesabı, katkı limiti içermez ve New York, Tokyo, Londra, Frankfurt veya Paris gibi dünyanın her borsasına erişim sağlar. Buna karşılık, sermaye kazançları ve temettüler her yıl, artan oranlı gelir vergisi ölçeğinde veya Fransız sabit vergi sisteminde (PFU, %30) vergilendirilir.

PEA veya Standart Pay Hesabı: Karşılaştırma Tablosu

Kriter BEZELYE Standart hisse senedi hesabı (CTO) Yatırım evreni Avrupa hisse senetleri ve ETF'leri Dünyanın tüm borsaları Katkı tavanı €150,000 Hayır Sermaye kazançları üzerinden vergi 5 yıl sonra gelir vergisi muafiyeti Fransa'da %30 oranında sabit vergi (PFU) veya artan oranlı vergi sistemi. 5 yıldan önce çekilme Planın kapatılması gerekebilir, vergi ödenmesi gerekiyor. Bekleme süresi kısıtlaması yok ABD hisse senetleri Doğrudan uygun değil Evet

Pratikte, birçok yatırımcı ikisini birleştirir: Avrupa anakarası için PEA, uluslararası ve ABD hisse senetleri için ise standart hesap. Paris Borsası PEA için doğal giriş noktası, CAC 40'ın önde gelen şirketleriyle birlikte olmaya devam ediyor.

4 Adımda Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Hisse senedi almak artık tamamen çevrimiçi olarak tamamlayabileceğiniz basit bir süreç haline geldi: Fransız yatırımcıların çoğu artık bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden bu yolu izliyor. İşte hesap açmaktan emri gerçekleştirmeye kadar borsada hisse senedi almanın dört adımı.

Adım 1: Uygun Bir Çevrimiçi Aracı Kurum Seçin

Aracı kurum, sizinle piyasa arasındaki zorunlu aracıdır: emirlerinizi borsaya ileten aracı kurumdur. Dolayısıyla, çevrimiçi hisse senedi almayı öğrenmek bu seçimle başlar. Profilinize en uygun hisse senedi satın alma sitesini seçmenize yardımcı olacak üç kriter vardır: gerçek maliyetler (komisyonlar, saklama ücretleri, para birimi dönüştürme ücretleri), AMF (Fransa'nın finansal piyasa düzenleyicisi) gibi tanınmış bir otorite tarafından düzenlenmesi ve platformun kullanımının ne kadar keyifli olduğu.

Soru artık hisse senedi nereden alınacağı değil (platformlar bolca mevcut), asıl soru bu aracı kurumlardan hangisinin güvenlik, kontrol altında tutulan maliyetler ve anlaşılabilir araçları bir araya getirdiği. Aracıların karşılaştırması özel sayfamızda yer almaktadır. Fransız yatırımcılara sunulan tekliflerin çoğunu kapsar. Çoklu düzenlemeye tabi, alım satım odaklı bir platform arıyorsanız, ayrıca ile bir hesap aç Vantage →.

2. Adım: Hesabınızı Açın ve Para Yatırın

Standart bir hisse senedi hesabı veya PEA açmak yaklaşık on beş dakika içinde çevrimiçi olarak yapılır: genellikle kimlik belgesi, adres kanıtı, banka bilgileri ve bir bilgi anketi yeterlidir. Onaylandıktan sonra, hesaba banka havalesiyle para yatırırsınız; çoğu aracı kurum 100 € ile 500 € arasında bir başlangıç ​​​​depozitosu isterken, bazıları hiç depozito istemez.

3. Adım: Satın Alınacak Hisseleri Seçin

Ardından seçim aşaması gelir. İki yaklaşım bir arada bulunur: şirketin hesaplarını (gelir artışı, karlılık, borç, temettü politikası) inceleyen temel analiz ve fiyat grafiklerini okuyan teknik analiz.

Yeni başlayanlar için hisse senetlerini değerlendirmek için üç ölçüt yeterlidir: Fiyat/kazanç oranı (hisse başına kazanç ile ödenen fiyatın karşılaştırılması); ödenen geliri ölçen temettü verimi; ve finansal yapının gücünü ortaya koyan öz sermayeye göre net borç. Düşük borçlu, karlı ve anlaşılabilir bir şirket, çekici ancak şeffaf olmayan bir kavramdan daha iyidir.

İlk alım için, karlı, likit ve analistler tarafından düzenli olarak takip edilen büyük sermayeli şirketler olan CAC 40'ın büyük sermayeli şirketleri, değişken küçük sermayeli şirketlere kıyasla daha sakin bir giriş noktası sunar. Detaylı hisse senedi sayfalarımız, örneğin şu konuya ayrılmış sayfamız, bu konuda daha fazla bilgi sunmaktadır. LISI hissesi, kritik havacılık ve uzay aksamları konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir.Paris borsasında işlem gören bir hissenin temel analizini nasıl okuyacağınızı gösterin.

Adım 4: Satın Alma Siparişinizi Verin

Son adım: Aracı kurumun platformundan, hisseyi adıyla veya koduyla (kısaltma veya sembol) arayın, miktarı girin — çoğu aracı kurumda hisseler artık birim veya kesirli olarak satın alınabiliyor — sipariş türünü seçin ve ardından onaylayın. Borsada ilk kez hisse senedi alıyorsanız, siparişinizi açılıştan önce, sakin bir piyasada vermeyi planlayın: böylece emir defterinin canlandığını ve işlem fiyatının göründüğünü göreceksiniz.

Piyasa saatlerinde işlem neredeyse anında gerçekleşir; hisseler daha sonra işlem onay bildirimiyle birlikte portföyünüzde görünür.

Stok Siparişi Verme: Sipariş Türleri Açıklaması

Alış emri tek bir kavram değildir: Seçtiğiniz emir türü, emrinizin hangi fiyattan gerçekleşeceğini ve bazen de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirler. Piyasa emri (veya bazı aracı kurumlarda limitsiz limit emri), mevcut en iyi fiyattan anında alım yapar: İşlemin gerçekleşmesini garanti eder, fiyatı asla garanti etmez. Limit emri ise yalnızca belirlediğiniz fiyattan veya daha iyi bir fiyattan gerçekleşir: Fiyatı garanti eder, işlemi asla garanti etmez.

Fiyat tetikleme seviyesine ulaştığında stop emri piyasa emrine dönüşür: esas olarak bir pozisyonu düşüşe karşı korumak için kullanılır.

Bir örnek, mekanizmayı somutlaştırıyor. Piyasa fiyatı 50 € olan bir hisseyi daha fazla ödemeden almak istediğinizi düşünün: 50 €'luk bir limit emri veriyorsunuz ve bu emir iptal edilene kadar geçerli. Eğer piyasa 49.80 €'dan işlem görüyorsa, emriniz limitiniz dahilindeki en iyi fiyat olan 49.80 €'dan gerçekleşir. Eğer hisse senedi 52 €'ya yükselirse, emriniz fiyat tekrar düşene veya iptal edilene kadar emir defterinde bekler.

Aynı durumda piyasa emri vermiş olsaydınız, emriniz anında yerine getirilirdi, ancak 52 €'dan. Bu nedenle doğru emir türü önceliğinize bağlıdır: satın alma kesinliği mi, yoksa fiyat kesinliği mi?

Geçerlilik ayarları en önemli faktördür: Günlük emirler, yerine getirilmedikleri takdirde piyasa kapanışında sona ererken, iptal edilene kadar geçerli olan emirler geri çekilene kadar aktif kalır. Zamanlama da önemlidir: Açılışta, emir defteri geceki haberleri sindirirken fiyatlar dalgalanabilir. Sabırlı yatırımcılar genellikle, büyük sermayeli hisselerde likiditenin en yüksek olduğu seans ortasında emir vermeyi tercih ederler.

Hisse Senedi Alırken Ne Tür Ücretlerle Karşılaşabilirsiniz?

Özellikle küçük bir portföyde, komisyonlar performansı olumsuz etkiler: Bir aracı kurum seçmeden önce bunları belirlemek, hazırlıklı bir yatırımcıyı diğerlerinden ayıran alışkanlıklardan biridir. Dört kategori öne çıkmaktadır. Her işlemde alınan işlem komisyonları, aracı kuruma ve piyasaya bağlı olarak ücretsiz (promosyon teklifleri veya belirli borsalarda komisyon almayan aracı kurumlar) ile birkaç düzine euro arasında değişmektedir. Hisse senetleriniz üzerinden yıllık olarak faturalandırılan saklama ücretleri, çevrimiçi aracı kurumlarda büyük ölçüde ortadan kalkmış olsa da, bazı geleneksel bankalarda hala mevcuttur.

Yabancı para birimindeki hisseler için döviz çevrim ücretleri uygulanır: Bu ücretler, genellikle işlemin %0.1 ile %0.5'i arasında değişir ve her euro-dolar veya euro-sterlin çevriminde tahsil edilir. Son olarak, büyük sermayeli Fransız hisse senetlerinin alımlarında, işlem başına ödenmesi gereken vergi üst sınırına kadar %0.3 oranında Fransız finansal işlem vergisi (FTT) uygulanır.

Pratik kural: Satın alma işleminin toplam maliyetini tahmin etmek için komisyonları + döviz kurunu + FTT'yi ekleyin ve bu toplamı yatırılan miktarla karşılaştırın. 500 €'luk bir satın alma işlemimiz var, 5 €'luk komisyon ücreti zaten %1'lik bir kar marjı anlamına geliyor.

Hisselerin Vergilendirilmesi: PFU, Aşamalı Ölçek ve PEA'nın Avantajları

Standart bir hisse senedi hesabında, kazançlar iki şekilde vergilendirilir. Varsayılan olarak, Fransız sabit vergi sistemi olarak bilinen tek oranlı vergi (PFU), sermaye kazançlarını ve temettüleri %30 oranında vergilendirir; bu oran %12.8 gelir vergisi ve %17.2 sosyal güvenlik katkı paylarının toplamıdır.

Alternatif olarak, artan oranlı gelir vergisi sistemini seçebilirsiniz: özellikle gelir diliminiz düşükse, bu sistem faydalıdır çünkü temettüler, duruma bağlı olarak bekar bir kişi için 50,000 €'nun üzerindeki gelirler için %40'lık bir vergi indiriminden yararlanır. Bu seçenek bir sonraki yıl beyan edilir ve gelir kategorisine göre ayarlanabilir.

PEA denklemi değiştiriyor: beş yıl elde tuttuktan sonra, çekimler gelir vergisinden muaftır; kazançlara yalnızca %17.2 sosyal katkı payı uygulanır. Beş yıldan önce yapılan bir çekim, kazançları vergilendirilebilir gelirinize (veya planın ne zaman açıldığına bağlı olarak PFU'ya) ekler, bu da aceleci çıkışları pahalı hale getirir. Plan içinde alınan temettüler, yeniden yatırıldıkları sürece vergilendirilmez: bu, uzun vadede bileşik faizin motorudur.

Yeni Başlayanlar İçin Hisse Senedi Nasıl Alınır: Hangi Hisse Senetleri Seçilmeli?

Yeni başlayanların ilk hatası "doğru" hisseyi aramaktır. Böyle bir hisse yoktur: İşletmesini anladığınız, mali sağlığı sağlam olan ve satın alma fiyatı güvenlik marjı bırakan şirketler vardır. Üç hisse senedi ailesi başlangıcı kolaylaştırır. Paris'te işlem gören büyük sermayeli şirketler (likit ve genellikle düzenli temettü ödeyenler) omurgayı oluşturur.

Savunma ve havacılık hisseleri, giriş engellerinin yüksek olduğu sektörlere örnek teşkil etmektedir: Dassault Havacılık hissesi Örneğin, sayfada yıllara yayılan bir sipariş defterinin detayları yer alıyor; bu profil uzun vadeli yatırımcılar tarafından takdir ediliyor.

Otomotiv veya kimya gibi döngüsel hisse senetleri daha fazla dikkat gerektirir: ekonomik döngüleri her iki yönde de güçlendirirler - işte bunun hikayesi... Rheinmetall hissesi Bu durum, bir savunma hissesinin jeopolitik gelişmelere ve sipariş defterlerine ne kadar hızlı tepki verebileceğini gösteriyor.

Bireysel hisse senedi seçmek istemeyenler için, ETF'ler (borsada işlem gören endeks fonları) yıllık birkaç ondalık puan karşılığında CAC 40 veya MSCI World gibi bir endeksi otomatik olarak kopyalar: bir ETF aracılığıyla hisse senedi satın almak, tüm piyasayı tek bir emirle satın almak anlamına gelir. Uluslararası hisse senetleri hakkındaki sayfalarımız, örneğin, Ericsson hissesi or Honeywell hissesiAynı zamanda, temel bir yaklaşımı korurken Fransız sınırlarının ötesine nasıl çeşitlenilebileceğini de gösteriyor.

Fransa'dan ABD hisseleri satın almak

ABD borsaları küresel piyasa değerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır: bunlar olmadan yatırım evreniniz de buna bağlı olarak daralır. ABD hisseleri satın almak için standart bir hisse senedi hesabına (ABD hisseleri doğrudan PEA'ya dahil değildir), Nasdaq ve NYSE'ye erişimi olan bir aracı kuruma ve döviz kuruna dikkat etmeniz gerekir: hisseler dolar cinsinden satın alınır ve her dönüşümün bir maliyeti vardır - bu, Euro bölgesi dışındaki hisselere yatırım yapmanın rutin bir parçasıdır. Çoğu aracı kurum, karşılıklı dönüşümleri sınırlamak için döviz hesapları sunmaktadır.

Hisselerin kesirli kısımları, uluslararası aracı kurumlar aracılığıyla temin edilebilir. İnteraktif KomisyoncularÖrneğin, 50 € gibi sabit bir miktarı, birim fiyatı birkaç yüz doların üzerinde olan hisselere yatırmanıza olanak tanır. Vergi açısından, ABD temettüleri, W-8BEN formu aracı kurumunuza doğru şekilde doldurulduktan sonra %15 oranında stopaj vergisine tabidir; bu tutar daha sonra Fransa-ABD vergi anlaşması kapsamında mahsup edilebilir.

İlk Hisse Senedinizi Almadan Önce Kaçınmanız Gereken 6 Hata

Davranış, hisse senedi seçimi kadar önemlidir. Yeni başlayanlar arasında sistematik olarak ortaya çıkan altı hata vardır.

Para yatırmak için ihtiyacınız olacak Hisse senetlerine yatırılan paranın birkaç yıl boyunca yatırımda kalabilmesi gerekir; düşüşte olan bir piyasada zorunlu çıkış, dalgalanmayı kalıcı bir kayba dönüştürür.

Hisse senetlerine yatırılan paranın birkaç yıl boyunca yatırımda kalabilmesi gerekir; düşüşte olan bir piyasada zorunlu çıkış, dalgalanmayı kalıcı bir kayba dönüştürür. Her şeyi tek bir hisseye yatırmak Yoğunlaşma, potansiyel kazancı ve potansiyel kaybı en üst düzeye çıkarır; çeşitlendirme ise finans dünyasında tek bedava öğle yemeği olmaya devam etmektedir.

Yoğunlaşma, potansiyel kazancı ve potansiyel kaybı en üst düzeye çıkarır; çeşitlendirme ise finans dünyasında tek bedava öğle yemeği olmaya devam etmektedir. Mükemmel giriş noktasını arıyorum. : Kimse en düşük fiyattan satın almaz; aylık sabit bir miktar ödeme yöntemiyle ortalama satın alma fiyatınızı dengeleyebilirsiniz.

: Kimse en düşük fiyattan satın almaz; aylık sabit bir miktar ödeme yöntemiyle ortalama satın alma fiyatınızı dengeleyebilirsiniz. Kalabalığı takip etmek En çok konuşulan hisseler genellikle en pahalı olanlardır; herkes aynı hisse senedinden bahsediyorsa, yatırım yapmak yerinde olur.

En çok konuşulan hisseler genellikle en pahalı olanlardır; herkes aynı hisse senedinden bahsediyorsa, yatırım yapmak yerinde olur. Ücretleri göz ardı etmek Komisyonlar, döviz çevrimi ve saklama ücretleri, her işlemde artan bir maliyet oluşturur.

Komisyonlar, döviz çevrimi ve saklama ücretleri, her işlemde artan bir maliyet oluşturur. Vergileri ihmal etmekPFU ile aşamalı ölçek arasında seçim yapmak veya bir PEA'nın açılış tarihi, net getirinizi önemli ölçüde değiştirebilir.

Sıkça Sorulan Sorular: Hisse Senedi Alımı Hakkındaki Sorularınız

Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Hisse Senedi Nasıl Alınır?

AMF tarafından denetlenen bir çevrimiçi aracı kurumda PEA veya hisse senedi hesabı açın, hesaba banka havalesiyle para yatırın, ardından birkaç büyük likit sermayeli hisse senedi veya geniş piyasa ETF'si ile başlayın. Piyasada beş yıl boyunca bırakabileceğiniz miktarlarda yatırım yapın ve mükemmel zamanlanmış tek seferlik büyük bir yatırım yerine düzenli alımları tercih edin.

Hisse Senedi Almak Değerli mi?

Uzun vadede, hisse senetleri tarihsel olarak güvenli tasarruf ürünlerinden, yeniden yatırılan temettüler de dahil olmak üzere, daha iyi performans göstermiştir. Bu performans, olası olumsuz yıllar karşılığında elde edilir: getiriler, ufkunuza, çeşitlendirmenize ve disiplininize bağlıdır; asla garantili bir getiriye bağlı değildir.

Şu Anda Satın Alınabilecek En İyi Hisse Senedi Hangisi?

Evrensel olarak en iyi hisse senedi diye bir şey yoktur: seçim, yatırım ufkunuza, risk toleransınıza ve mevcut değerlemelere bağlıdır. edubourse'un hisse senedi sayfaları, bu kararı desteklemek için şirket bazında temel unsurları (finansal sağlık, temettü, rekabetçi konum) analiz eder.

Ayda 100 €'yu nereye yatırmalıyım?

Ayda 100 € ile, çeşitlendirilmiş bir ETF tarafından desteklenen bir PEA (Profesyonel Yatırım Fonu), en basit çözümdür: hisse senedi seçimi yok, düşük ücretler ve beş yıl sonra vergi avantajı. Minimum sipariş tutarı olmayan aracı kurumlar, bu ritmi düşük komisyonlarla uyumlu hale getirirken, kesirli hisseler de pahalı hisseleri küçük taksitler halinde satın almanıza olanak tanır.

Hisse senedi almaya başlamak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Kesirli hisseler ve düşük fiyatlı minimum yatırımlar sayesinde, çoğu çevrimiçi aracı kurumda birkaç düzine euro yeterlidir. Önemli olan başlangıç ​​miktarı değil, tutarlılıktır: mütevazı, otomatik aylık katkılar, tek seferde büyük bir miktardan daha güvenilir bir şekilde portföy oluşturmanızı sağlar.

2026'da Hisse Senedi Almalı mısınız?

Hisseleri hangi yılda aldığınızdan ziyade ne kadar süreyle elinizde tuttuğunuz daha önemlidir: piyasalar her zaman yükseliş ve düzeltme dönemleri arasında gidip gelmiştir. 2026 yılında hisse senedi almak, yatırım ufkunuz uzunsa, acil durum fonunuz hazırsa ve portföyünüz sektörler ve bölgeler arasında çeşitlendirilmişse mantıklıdır.