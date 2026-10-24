Jérôme Kerviel: Société Générale Kaybının Arkasındaki Tüccar

Jerome Kerviel Eski Société Générale trader'ı, tek bir çalışanın eylemleri sonucu bir bankanın kaydettiği en büyük işlem kaybının merkezinde yer alıyor: Ocak 2008'de ortaya çıkan 4.9 milyar euro'luk kayıp. Finistère'den La Défense'in işlem salonlarına, ardından mahkeme salonlarından kamu hayatına uzanan yolculuğu, operasyonel risk, iç kontroller ve "dolandırıcı trader" figürü üzerine tartışmalar için dünya çapında bir referans haline geldi. Bu biyografi, davanın doğrulanmış, tarihli gerçeklerini ele alıyor.

Jérôme Kerviel Kimdir? İlk Yılları

Jérôme Kerviel, 11 Ocak 1977'de Bretonya'nın Finistère bölgesindeki Pont-l'Abbé'de doğdu. Annesi bir kuaför salonu işletiyordu; babası ise bir demirci ustasıydı ve kazan yapım çıraklık merkezinde usta eğitmen olmuştu; babası 2006 yılında vefat etti. 1995 yılında Laënnec ortaokulunda ekonomi ve sosyal bilimler alanında lise diplomasını, ardından Quimper'de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini aldı ve burada sayılara olan ilgisini keşfetti.

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

Nantes Üniversitesi'nde bankacılık ve finans alanında yüksek lisans (lisans düzeyinde) eğitimini tamamladıktan sonra, Lyon-II Üniversitesi'nde piyasa operasyonları yönetimi alanında yüksek lisansını 2000 yılında "oldukça iyi" onur derecesiyle, iş-çalışma esasına dayalı olarak tamamladı; bu süreçte BNP Arbitrage'da altı ay çalıştı. O zamandan beri sıkça belirtilen bir detay: bu eğitim onu ​​bir tüccardan ziyade operasyon kontrolü ticaretine daha çok hazırladı.

Jérôme Kerviel, Société Générale Trader (2000-2008)

Société Générale, onu Ağustos 2000'de, 23 yaşındayken, La Défense'deki yatırım bankacılığı ve finansman bölümünde işe aldı. Beş yılını burada geçirdi. orta ofisTüccarların işlemlerini izleyen departman: veri girişi, takip, limit doğrulama. Kontrol prosedürlerine dair bu derin bilgi, ileride yaşanacak olaylarda merkezi bir rol oynayacaktı.

2005 yılında oraya taşındı. ön büroMasa başında hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde hakemlik yapıyorum — Eurostoxx 50, DAX, FTSE 100Onun görevi piyasaların yönüne bahis oynamak değil, ilgili ürünler arasındaki mikro boşluklardan yararlanmaktı; bu, normalde düşük riskli ve sıkı pozisyon limitleriyle yönetilen bir faaliyetti.

Ocak 2008: Davanın Keşfi

18 Ocak 2008'de yapılan bir kontrol, şüpheli bir işlemi tespit etti. Daha derinlemesine inceleme yapan banka, aylarca gizlenmiş, toplamda yaklaşık olarak şu kadar büyük bir risk içeren pozisyonlar keşfetti. 50 milyar Euro — bankanın kendi sermayesinden daha fazla. Söz konusu işlemci, tedbir amaçlı olarak 20 Ocak'ta görevden uzaklaştırıldı.

24 Ocak'ta yıllık sonuçların açıklanması sırasında CEO Daniel Bouton, olayı kamuoyuna açıkladı. Banka, işlemcinin limitlerinin çok ötesinde uzun pozisyonlar aldığını ve bunları gizlemek için işlem girişleri yaptığını belirtti. hayali dengeleme işlemleri Bu sistemlere entegre edilenler, kontrollerin gözünde gerçek olanları geçersiz kıldı.

Jérôme Kerviel Davası Açıklanıyor: Dolandırıcılık Nasıl İşledi?

Mekanizma üç kol üzerinde çalışmaya devam etti. Birincisi, hayali emirler: İşlemler girildikten sonra iptal edildi veya geriye dönük olarak tarihlendirildi, bu da gerçek riskin kontrol ekranlarından kaybolmasına neden oldu. Ardından, prosedürler hakkında kesin bilgiOrta kademeden geçerek gelen Kerviel, kontrollerin ne zaman ve nasıl yapıldığını, hangi destekleyici belgelerin incelendiğini ve bunlara nasıl cevap verileceğini biliyordu. Son olarak, kademeli normalleşmeSoruşturmanın bulgularına göre, ihlaller 2005-2006 yıllarında küçük miktarlarda başlamış ve daha sonra orantısız bir şekilde artmıştır.

Bu vakayı klasik dolandırıcılık vakalarından ayıran bir nokta var: Bankanın ve Paris savcılığının o dönemdeki açıklamalarına göre, kişisel zenginleşme yok Kuruldu. Kazançlar ve kayıplar bankanın kendi sorumluluğundaydı; belirtilen amaç profesyonel tanınma ve bununla birlikte gelen primlerdi. Ancak 2007 yılının sonlarına doğru, gizli pozisyon, yıl boyunca görünmez bir şekilde biriken yaklaşık 1.4 milyar avroluk gizli bir kazancı ortaya çıkardı.

Jérôme Kerviel'in Alım Satım Kaybı: Potansiyel Kazançtan 4.9 Milyar Dolarlık Kayba

Keşfin ardından banka, 21-23 Ocak 2008 tarihleri ​​arasında pozisyonlarını aceleyle ve ihtiyatlı bir şekilde tasfiye etmeye çalıştı. Ne yazık ki, bu günler küresel piyasalar için oldukça düşüş eğiliminde olan bir haftaya denk geldi ve 21 Ocak, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olan Martin Luther King Günü'ydü; bu günde likidite azalır. Üç gün içinde yaklaşık 60 milyar euro değerindeki sözleşme satışları, elverişsiz koşullar altında gerçekleşti.

Sonuç: tasfiye sürecinde 6.3 milyar euro brüt zarar. 2007 yılında biriken 1.4 milyar euro'luk gizli kazanç çıkarıldıktan sonra, açıklanan net zarar şu rakama ulaştı: 4.9 milyar Euro2007 mali yılında yaklaşık 7 milyar kar elde edilmesi beklenen bir dönemde, banka kendi kontrolleriyle ilgili sorularla karşı karşıya kalacaktı: Bu tür bir açık nasıl aylarca fark edilmeden kalabilirdi?

Yargılama ve Mahkumiyet

Société Générale, 24 Ocak 2008'de şikayette bulundu. Soruşturma hakimleri Renaud Van Ruymbeke ve Françoise Desset tarafından yürütülen soruşturma, Haziran 2010'da ilk derece mahkemesinde yargılamaya yol açtı: Jérôme Kerviel, güveni kötüye kullanma, sahtecilik ve sahte belgelerin kullanımı ile bir bilişim sistemine hileli veri girişi suçlarından mahkum edildi ve hapis cezasına çarptırıldı. Beş yıl hapis cezası, bunların üç yılı cezaevinde geçti.Ayrıca, zararların ortak sorumluluğuna ilişkin 4.9 milyar avroluk bir tazminat kararı da şaşkınlık ve tartışmalara yol açtı.

Versay Temyiz Mahkemesi Haziran 2012'de verilen cezayı onayladı. Ancak 19 Mart 2014'te, Yargıtay (Fransa'nın en yüksek temyiz mahkemesi) hukuk davasında kararı kısmen bozdu: Zararların sorumluluğunun, kontrolleri başarısız olan banka ile tüccar arasında paylaşıldığına hükmetti ve talep edilen 4.9 milyar avroluk tazminatı reddetti. Bu, ilk savcılık davasından büyük bir sapmaydı.

Roma-Paris Yürüyüşü ve Gözaltı

19 Şubat 2014'te Roma'da, Jérôme Kerviel, Aziz Petrus Meydanı'ndaki bir görüşmenin sonunda Papa Francis ile bir araya geldi. Ardından, Peder Patrice Gourrier eşliğinde, büyük yankı uyandıran bir yürüyüşle Fransa'ya geri döndü. 19 Mayıs 2014'te Fransa-İtalya sınırında tutuklanan Kerviel, Paris'teki Santé hapishanesine gönderildi.

Yaklaşık beş ay gözaltında kaldıktan sonra cezası hafifletildi. elektronik etiket altında serbest bırakılmaArdından kalan cezanın ertelenmesine karar verildi. Bu nedenle, mahkumiyetinin hapis cezasının tamamını çekmedi; bu da çok konuşulan bir diğer olaydı.

Hukuki Sonuçlar: Üç Perdelik Bir Destan

Dava ceza mahkemeleriyle sona ermedi. 7 Haziran 2016'da Paris iş mahkemesi (prud'homme) önünde Société Générale'in bağlantılı olduğuna karar verildi. gerçek ve ciddi bir sebep olmaksızın işten çıkarma ve eski çalışanına 455,000 euro ödemesi emredildi; bu karar, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından Aralık 2018'de bozuldu. 23 Eylül 2016'da, Versay Temyiz Mahkemesi, hukuk davalarını yeniden ele alarak Kerviel'in ödeme yapmasına karar verdi. 1 milyon euro Bankaya verilen tazminat miktarı, başlangıçtaki 4.9 milyar rakamının çok altında kaldı.

Şubat 2019'da, 2008'deki sorgusunun koşulları hakkındaki suçlamalarının ardından, kamu görevlileri tarafından yapılan şantaj (beyin sarsıntısı) ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Aralık 2024'te ise "C l'hebdo" programına konuk olarak katılarak "yeni kanıtlar"a sahip olduğunu ve bir talep üzerinde çalıştığını açıkladı. yeniden yargılamaDolayısıyla, olayların üzerinden on yedi yıl geçmesine rağmen, hukuki süreç mutlaka sona ermemişti.

Medya ve Kültür Fenomenine Dönüşen Bir Dava

Ocak 2008'den itibaren Kerviel'in adı Fransa'da internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Ocak 2008 sonlarında yapılan bir Figaro anketi, kamuoyunun ikircikli duygularını özetledi: Ankete katılanların sadece %13'ü onu öncelikli sorumlu olarak görürken, yarısı banka yönetimini suçladı. Medyanın ilgisi ve finansa duyulan güvensizlik arasında kalan bu tüccar, istemeden de olsa popüler bir figür haline geldi.

Bu dava, çok sayıda esere ilham kaynağı oldu. Kerviel, anılarını 2010 yılında Flammarion yayınevi tarafından "L'Engrenage, bir tüccarın anıları" adıyla yayımladı.

2009'da hikâyeden uyarlanan bir tiyatro oyunu sahnelendi ve Olivier Assayas'ın yönettiği "L'Outsider" filmi 2016'da Arthur Dupont'un başrolünde gösterime girdi. Kasım 2024'te Max kanalında yayınlanan "Kerviel, un trader, 50 billion" adlı belgesel dizisi, Kerviel'in kendisi ve Daniel Bouton da dahil olmak üzere ana kahramanları bir araya getirdi. Mahkumiyetinden bu yana Jérôme Kerviel, kendisini konferans konuşmacısı ve yazar olarak yeniden tanımladı ve düzenli olarak bankacılık riskini tartışmak üzere davet ediliyor; bu, kendi hatasından doğan paradoksal bir otorite.

Dava, bankalar için neleri değiştirdi?

Kerviel davası, tek bir adamın kaderinin ötesinde, ders kitaplarında yer alabilecek nitelikte bir örnek haline geldi. operasyonel riskBu durum, kişisel kazanç amacı gütmeyen tek bir çalışanın, mükemmel bir şekilde bildiği kontrolleri atlatarak büyük bir bankayı tehlikeye atabileceğini gösterdi. Pratik sonuçları büyük oldu: ön büro/orta büro ayrımının güçlendirilmesi, sipariş iptallerinde çapraz kontroller, hacimler hakkında otomatik uyarılar, erişim haklarının ve "çalışanınızı tanıyın" ilkesinin gözden geçirilmesi.

Bu durum, 2008 mali krizinden iki yıl önce, kısmen gölgesinde kalan Fransız finans uzmanlarının primleri ve bankacılık risk kültürü tartışmasını da kalıcı olarak körükledi. Bu meslekleri ve aşırılıklarını anlamak için, sayfalarımızda yer alan ilgili konulara göz atabilirsiniz. profesyonel tüccar ve üzerinde ticari Borsaların gerçekte nasıl işlediğini, efsanelerden çok farklı bir şekilde ayrıntılı olarak anlatacağız.

Önemli Rakamlarla Dava Özeti

metrik Ücret bağlam Gizli maruz kalma ≈ 50 milyar avro Bankanın kendi sermayesinden daha büyük Rahatlama (21-23 Ocak 2008) ≈ 60 milyar avro değerinde satış yapıldı 21'indeki ABD tatili de dahil olmak üzere üç işlem günü. Tasfiye işleminde brüt zarar € 6.3 milyar Son derece elverişsiz piyasa koşulları 2007 yılında biriken gizli kazanç € 1.4 milyar Brüt zarardan düşüldü. Yayınlanan net zarar € 4.9 milyar Yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık beklenen kârın aksine Hüküm (2010, 2012'de onandı) 5 yıl, 3 yıl gözaltında Güven ihlali, sahtecilik, bilişim dolandırıcılığı Zararlar (2016) € 1 milyon 4.9 milyar dolarlık tazminat talebinin reddedilmesinin ardından İş Mahkemesi (2016, 2018'de bozuldu) €455,000 Gerçek ve ciddi bir sebep olmaksızın işten çıkarma

Bu dava neden hâlâ bu kadar ilgi çekici? Çünkü modern finansın tüm gerilimlerini tek bir adamda özetliyor: risk almak yerine riskleri kontrol etmeye eğitilmiş sıradan bir çalışan, sonuçlara aç bir bankacılık makinesi, aşılmaz olduğuna inanılan kontroller ve sonuç olarak tüccarın hem suçlu hem de sembolik bir figür olarak görünmesi. Her bankacı nesli, bu hikâyeyi bir uyarı olarak yeniden keşfediyor.

SSS: Jérôme Kerviel Hakkında Sorularınız

Jérôme Kerviel hangi ticaret kaybına neden oldu?

Societe Generale, Ocak 2008'de yaklaşık 50 milyar euro'luk risk içeren gizli pozisyonların zorunlu olarak tasfiye edilmesi sonucunda 4.9 milyar euro net zarar kaydetti.

Jérôme Kerviel Kişisel Olarak Para Kazandı mı?

Hayır. Ne banka ne de savcılık kişisel zenginleşmeyi kanıtlayamadı: kazançlar ve kayıplar Société Générale'e aitti. Onun belirttiği amaç, doğrudan hırsızlık değil, tanınma ve prim elde etmekti.

Ne kadar hapis cezası çekti?

Beş yıl hapis cezasına çarptırılan ve bunun üç yılını cezaevinde geçirecek olan sanık, Mayıs 2014'te Santé cezaevine gönderildi, yaklaşık beş ay sonra elektronik kelepçeye bağlandı ve daha sonra cezasında bir düzenleme yapıldı.

4.9 milyar doları geri ödemek zorunda mıydı?

Hayır. Yüksek Mahkeme 2014 yılında bu davayı reddederek sorumluluğu kendisi ve banka arasında paylaştırdı. 2016 yılında ise Versay Temyiz Mahkemesi kendisine 1 milyon euro tazminat ödemesi emri verdi.

Bankanın da eleştirilmesinin sebebi neydi?

Çünkü kurum içi kontroller aylarca işletmenin kendi sermayesinden daha büyük bir riski tespit edemedi ve prim kültürü risk almayı teşvik etti. 2008'de yapılan bir ankette Fransızların yarısı, bu durumdan öncelikle yönetimi sorumlu tuttu.

Jérôme Kerviel Şimdi Nerede?

Şu anda konferans konuşmacısı, yazar ve senarist olan kendisi, düzenli olarak bankacılık riski ve finans konularında konuşmalar yapıyor. 2024 yılının sonlarında, Ocak 2008 olaylarından on yedi yıl sonra yeni kanıtlardan ve olası bir yeniden yargılamadan bahsetti.

Biyografi, doğrulanmış, tarihli kamuya açık bilgilerden (haberler, mahkeme tutanakları, Vikipedi) derlenmiştir. Yaşayan kişi: unsurlar değer yargısı olmaksızın sunulmuştur. Bu makale eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.