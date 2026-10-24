MSCI Dünya ETF'leri: En İyi Seçenekler ve Kapsamlı Kılavuz (2026)

MKS MSCI Dünya ETF'si MSCI Dünya Endeksi, tek bir işlemle "tüm dünyayı satın almak" isteyen bireysel yatırımcılar için tercih edilen yatırım aracı haline geldi: gelişmiş piyasalardaki en büyük şirketlere yatırım, düşük ücretler ve zahmetsiz yönetim. Peki MSCI Dünya Endeksi tam olarak ne içeriyor, paranız için en iyi MSCI Dünya ETF'si hangisi ve hangi riskleri üstleniyorsunuz? Bu kılavuz, bu soruları adım adım yanıtlıyor.

Son güncelleme: Ekim 23, 2026

MSCI Dünya Endeksi nedir?

MSCI World, ABD merkezli MSCI şirketi tarafından hesaplanan bir borsa endeksidir. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerini bir araya getirir. gelişmiş pazarlarYaklaşık 23 ülkede (Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve daha fazlası) 1,400 ila 1,500 şirket.

Kapsamı geniştir: Endeks, gelişmiş piyasaların piyasa değerinin yaklaşık %85'ini temsil etmektedir. Her şirket, serbest dolaşımdaki hisse senedi sayısına göre ağırlıklandırılır; bir şirket ne kadar değerliyse, endeksteki ağırlığı da o kadar yüksek olur. Sonuç olarak, yükselen hisse senetlerinin ağırlık kazandığı ve düşenlerin kaybettiği, insan müdahalesi olmadan kendi kendini dengeleyen küresel bir sepet oluşur.

Anlaşılması gereken önemli bir nokta: adına rağmen, MSCI Dünya tüm dünyayı kapsamıyorGelişmekte olan piyasalar (Çin, Hindistan, Brezilya) hariç tutulmuştur. Tam küresel kapsam için, gelişmekte olan piyasaları da içeren MSCI ACWI (Tüm Ülkeler Dünya Endeksi) veya bir MSCI Dünya ETF'si ile bir MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'sinin kombinasyonuna ihtiyacınız vardır.

MSCI Dünyası Gerçekte Neler Sunuyor?

Endeksin bileşimi hem cazibesini hem de risklerini açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri, ağırlığının yaklaşık üçte ikisi ila dörtte üçünü oluşturuyor; bu yoğunlaşma, teknoloji devlerinin öncülüğünde son dönemdeki performansı destekledi, ancak endeksi tek bir ekonomiye ve tek bir para birimine bağımlı hale getiriyor.

En büyük bileşenlerini oluşturan isimler tanıdık isimlerdir: AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon, Alphabet… Sadece bu birkaç hisse senedi bile endeksin önemli bir payını oluşturuyor. Teknoloji ve iletişim hizmetleri, finans, sağlık veya sanayi sektörlerinin çok önünde, hakim konumda bulunuyor.

Fransa dahil olmak üzere Avrupa, toplamın sadece küçük bir bölümünü temsil ederken, Japonya da benzer bir paya sahiptir. Bu nedenle MSCI World, öncelikle büyük ABD şirketlerine yapılan bir yatırımdır ve diğer gelişmiş piyasalara ikincil bir çeşitlendirme sağlar; bu da "MSCI World ETF mi yoksa S&P 500 mü" tartışmasının genellikle bir dereceye indirgenmesinin nedenlerinden biridir.

MSCI Dünya Endeksi nereden geliyor?

Endeksin kökeni, ABD'li yatırımcıların Amerikan sınırlarının ötesine çeşitlendirme arayışına yanıt olarak Capital International'daki analistlerin, büyük gelişmiş piyasalardaki borsada işlem gören hisse senetlerinin ortak bir veri tabanını oluşturduğu 1960'ların sonlarına dayanmaktadır. Bu veri tabanı, Morgan Stanley ve SGS'nin 1980'lerde ortak girişimle MSCI'yı oluşturduğu bir endeks ailesine dönüştü; dolayısıyla endeks bugün bu adı taşımaktadır.

O zamandan beri endeks küresel bir ölçüt haline geldi: üç ayda bir gözden geçirilen endeks, piyasa değeri, serbest dolaşım ve likidite gibi objektif kriterlere göre hisse senetlerini ekliyor ve çıkarıyor. Uzun ömrü ve şeffaf metodolojisi, yüz milyarlarca avroluk endeks varlığını desteklemesinin ve onu takip eden ETF'lerin dünyanın en likitleri arasında yer almasının nedenini açıklıyor.

MSCI World ETF'si Nasıl Çalışır?

ETF (borsada işlem gören fon), bir endeksin performansını taklit eden ve borsada işlem gören bir fondur. Bir MSCI World ETF, endeksteki hisseleri (veya bunların finansal eşdeğerlerini) satın alır ve böylece endeksin performansını, ücretler düşüldükten sonra, sunar. MSCI World ETF'leri hakkında kapsamlı rehberimiz için buraya tıklayın. ETF’ler Bu ürünlerin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklıyor.

İki çoğaltma tekniği bir arada mevcuttur:

Fiziksel çoğaltma Fon, endeksteki hisseleri fiilen elinde bulundurur. Bu, MSCI World ETF'leri arasında en yaygın yöntemdir, bazen örnekleme yöntemi de kullanılır (fon, maliyetleri düşürmek için temsili bir alt küme tutar).

Fon, endeksteki hisseleri fiilen elinde bulundurur. Bu, MSCI World ETF'leri arasında en yaygın yöntemdir, bazen örnekleme yöntemi de kullanılır (fon, maliyetleri düşürmek için temsili bir alt küme tutar). Sentetik replikasyonFon, endeksin performansını bir bankayla yapılan takas sözleşmesi aracılığıyla elde eder. Bu, replikasyon riskini ortadan kaldırır ancak karşı taraf riskini getirir.

İki dağıtım modeli de mevcut: biriken ETF'ler temettüleri otomatik olarak yeniden yatırır (bileşik faiz), oysa dağıtım ETF'ler bunları sahiplerine öder. Uzun vadede, birikim kartopu etkisini en üst düzeye çıkarır; düzenli gelir için ise dağıtım kazanır.

Yatırımcılar Neden MSCI World'ü Seçiyor?

Endeksin bireysel yatırımcılar arasındaki popülaritesi dört somut avantaja dayanmaktadır:

çeşitlendirme : Binden fazla şirket, 23 ülke, yaklaşık on beş sektör — hisseleri tek tek satın alarak bunların hepsini kopyalamak imkansız.

: Binden fazla şirket, 23 ülke, yaklaşık on beş sektör — hisseleri tek tek satın alarak bunların hepsini kopyalamak imkansız. Düşük ücretler Önde gelen MSCI World ETF'leri, sağlayıcıya bağlı olarak yıllık yaklaşık %0.12 ila %0.50 arasında değişen sürekli ücretler alırken, tipik bir aktif fon için bu oran %1.5 ila %2 arasındadır. Herhangi bir satın alma işleminden önce bunları justETF gibi bağımsız bir sitede karşılaştırmak en iyi uygulama olmaya devam etmektedir.

Önde gelen MSCI World ETF'leri, sağlayıcıya bağlı olarak yıllık yaklaşık %0.12 ila %0.50 arasında değişen sürekli ücretler alırken, tipik bir aktif fon için bu oran %1.5 ila %2 arasındadır. Herhangi bir satın alma işleminden önce bunları justETF gibi bağımsız bir sitede karşılaştırmak en iyi uygulama olmaya devam etmektedir. Basitlik Tek bir borsa emri, seçim kararı yok, yeniden dengeleme yönetmeye gerek yok — endeks her şeyi kendi başına hallediyor.

Tek bir borsa emri, seçim kararı yok, yeniden dengeleme yönetmeye gerek yok — endeks her şeyi kendi başına hallediyor. LikiditeMSCI World ETF'leri Avrupa'da en çok işlem gören ETF'ler arasındadır; piyasa saatleri içinde her zaman alınıp satılabilirler.

MSCI Dünya ETF'leri ve PEA: Fransız Çözümü

İşte birçok yatırımcının çok geç fark ettiği incelik: Standart MSCI World ETF'leri İrlanda veya Lüksemburg merkezli fonlardır. PEA'ya uygun değil — Belirli kuralları karşılayan yalnızca Avrupa fonlarını kabul eden Fransız hisse senedi tasarruf planı (PEA) — pratikte, Fransız veya eşdeğer fonlar.

Bu açığı kapatmak için Fransız varlık yöneticileri şunları yarattı: PEA-dünya ETF'leriFransa merkezli, PEA'ya uygun fonlar; öncelikle Avrupa hisse senetlerini elinde bulundurarak ve küresel pozisyonu takas sözleşmeleriyle tamamlayarak MSCI World endeksini taklit eder. Ekonomik sonuç endekse yakındır, ancak birkaç teknik sapma mevcuttur.

Özetle, burada denge şu şekilde özetlenebilir: Standart bir aracı kurum hesabında, klasik İrlanda ETF'si genellikle daha ucuzdur ve ABD temettülerine ilişkin İrlanda vergi anlaşması sayesinde avantajlı temettü vergilendirmesine sahiptir; BEZELYEPEA-world ETF'si, daha yüksek komisyon ücretlerine sahip olsa da, beş yıl sonra gelir vergisinden muaftır; bu avantaj uzun vadede bu dezavantajı fazlasıyla telafi etmektedir.

Satın Almadan Önce Bilmeniz Gereken Ücretler

MSCI World ETF'lerinin gerçek performansını etkileyen üç farklı ücret türü vardır:

Devam eden masraflar (TER) Net varlık değerinden sürekli olarak düşülen tutar — bu, farklı sağlayıcılar arasında karşılaştırabileceğiniz yayınlanmış rakamdır.

Net varlık değerinden sürekli olarak düşülen tutar — bu, farklı sağlayıcılar arasında karşılaştırabileceğiniz yayınlanmış rakamdır. İşlem ücretlerimiz : Aracı kurumunuzun her alım ve satım işleminde aldığı ücretler. Katkılar sık ​​ve küçük miktarlarda olduğunda bu ücretlerin önemi daha da artar; bizim komisyoncu karşılaştırması Sipariş bazında gerçek maliyetlerin ayrıntılarını gösterir.

: Aracı kurumunuzun her alım ve satım işleminde aldığı ücretler. Katkılar sık ​​ve küçük miktarlarda olduğunda bu ücretlerin önemi daha da artar; bizim komisyoncu karşılaştırması Sipariş bazında gerçek maliyetlerin ayrıntılarını gösterir. Para birimi dönüştürme ve fark takibiETF'nin performansı ile endeksin performansı arasındaki fark; bu fark, replikasyon kalitesine, temettülere ve ücretlere bağlıdır.

MKS izleme farkı — bir ETF'nin performansı ile endeksinin performansı arasındaki yıllık fark — özel bir incelemeyi hak ediyor. Bu fark, ücretlerden kaynaklanmakla birlikte, ABD temettülerine uygulanan stopaj vergisinden, replikasyon kalitesinden ve fon tarafından gerçekleştirilen menkul kıymet ödünç verme işlemlerinden de kaynaklanmaktadır. Aynı endekse sahip iki ETF, bu nedenle yılda birkaç ondalık puanlık kalıcı farklar gösterebilir: yirmi yıl içinde bu fark önemli hale gelir. Bağımsız araçlar, bu gözlemlenen farkları endeks bazında yayınlamaktadır.

Yirmi yıllık bir zaman diliminde, %0.15 komisyon alan bir ETF ile %1.75 komisyon alan aktif bir fon arasındaki fark, nihai sermayenizin dörtte birinden fazlasını aşmaktadır; bu, endeks fonları üzerine yapılan akademik araştırmaların en sağlam dersidir.

MSCI Dünyasını Bir Portföye Nasıl Dahil Edebilirsiniz?

Tek bir doğru yatırım stratejisi yoktur, ancak birkaç referans noktası kararı yapılandırmaya yardımcı olur. Birçok tasarruf sahibi, MSCI World endeksini hisse senedi yatırımlarının temelini oluşturur (örneğin, hisse senedi portföyünün %70 ila %100'ü) ve bunu kendi inançlarına göre tamamlar: gelişmekte olan piyasalar portföyü, şokları hafifletmek için tahvil portföyü veya sınırlı tematik portföy.

En önemli kural karışım değil, tutarlılıktır: bir tahsisat belirleyin, bunu yazın ve fırtınalar boyunca buna sadık kalın; çeşitlendirme işte o zaman işe yarar. Yılda bir kez yeniden dengeleme yapmak, yükselenleri satıp düşenleri geri almak, piyasayı tahmin etmeye gerek kalmadan portföyü hedeflerine geri getirir.

Son olarak, vade süresi önemlidir: küresel bir hisse senedi ETF'si en az beş ila on yıl için tasarlanmıştır. İki yıl içinde ihtiyacınız olacak para (ev peşinatı, öğrenim ücretleri) endeksin kalitesi ne olursa olsun hisse senedi piyasasında yer almamalıdır.

MSCI Dünya ETF'lerinin Riskleri

Çeşitlendirme yapılmaması piyasa riskini ortadan kaldırmaz, sadece dağıtır. MSCI World ETF'si ile ilgili dört ana risk vardır:

ABD konsantrasyonu Endeksin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor; zayıf bir Amerikan on yılı da buna göre ağırlık kazanacaktır.

Endeksin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor; zayıf bir Amerikan on yılı da buna göre ağırlık kazanacaktır. Döviz riski Endeks dolar cinsinden hesaplanır; euro bazlı bir yatırımcı için yükselen dolar kazançları artırırken, düşen dolar ise azaltır. "Kur riskinden korunmuş" ETF'ler, ek ücretler karşılığında bu riski ortadan kaldırır.

Endeks dolar cinsinden hesaplanır; euro bazlı bir yatırımcı için yükselen dolar kazançları artırırken, düşen dolar ise azaltır. "Kur riskinden korunmuş" ETF'ler, ek ücretler karşılığında bu riski ortadan kaldırır. Sektörel yoğunlaşma Teknoloji sektörü hakim durumda; teknoloji hisselerinde yaşanacak bir düzeltme endeksi doğrudan etkileyecektir.

Teknoloji sektörü hakim durumda; teknoloji hisselerinde yaşanacak bir düzeltme endeksi doğrudan etkileyecektir. Market riski2008'de MSCI Dünya Endeksi, toparlanmadan önce değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Her şeyi bir anda yatırmak, böyle bir düşüşten hemen önce alım yapma riskini doğurur; bu nedenle kademeli yatırımlar daha mantıklıdır.

Geçmiş performans, gelecekteki performansa dair bir gösterge değildir: ABD hisse senetleri için olağanüstü geçen on yılın tekrarlanması şart değildir.

MSCI World, ACWI, Europe: Hangi Endeksi Seçmelisiniz?

indeks Kapsam Kimin icin? MSCI Dünyası 23 gelişmiş ülke standart küresel temel holding MSCI ACWI Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar Tek bir ürünle eksiksiz küresel kapsam MSCI Avrupa Gelişmiş Avrupa Avrupa'ya doğru yeniden dengelemenin tamamlayıcısı MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar 27 gelişmekte olan piyasalar Büyümeyi destekleyici bir aşı, dikkatlice boyutlandırılmalıdır.

Birçok yatırımcı, ACWI'ye yakın bir dağılım oluşturmak için MSCI World ETF'sini yaklaşık %10 oranında gelişmekte olan piyasalar ETF'siyle birleştirir. Diğerleri ise tek bir ACWI ETF'sinin basitliğini tercih eder. Her iki yaklaşımın da avantajları vardır; önemli olan bunlara bağlı kalmaktır. Bizim seçimimiz... en iyi ETF'ler Ürünleri indeks ve ambalajına göre sunar.

MSCI World ETF'si Nasıl Satın Alınır?

Ambalajı seçin: PEA-world ETF'si içeren bir PEA hesabı (beş yıl sonra vergi avantajı), veya tercih ettiğiniz UCITS MSCI World ETF'si ile standart bir aracı kurum hesabı, veya hayat sigortası Eğer poliçeniz endeks bağlantılı fonlar sunuyorsa. ETF'leri karşılaştırın Bağımsız bir araç üzerinde: devam eden masraflar, çoğaltma yöntemi, biriktirme veya dağıtma, fon büyüklüğü, izleme farkı. ISIN kodunu kontrol edin.Her fonun benzersiz bir tanımlayıcısı vardır; aynı sağlayıcıdan iki "MSCI World" ETF'si farklılık gösterebilir (dağıtım/birikim, EUR/USD, PEA'ya uygun olup olmaması). Limit emri verin Temel piyasaların açılış saatlerinde — ideal olarak ABD ve Avrupa borsalarının çakıştığı 9:30 ile 5:30 CET saatleri arasında. Bağışlarınızı zamana yayarak yapın.Her ay sabit bir miktar yatırım yapmak, en kötü zamanda alım yapma riskini azaltır.

Rekabetçi işlem ücretleriyle ETF ticareti yapmak için, Vantage Platform, Avrupa pazarlarına erişim imkanı sunmaktadır; pozisyon açmadan önce uygun enstrümanların listesini ve fiyatlandırma koşullarını kontrol edin.

MSCI World ETF'lerinin Fransa'da Vergilendirilmesi Nasıl Gerçekleşir?

Standart bir aracı kurum hesabında, ETF sermaye kazançları ve temettüler Fransa'nın %30'luk sabit vergi oranına veya tercih etmeniz durumunda kademeli gelir vergisi sistemine tabidir. PEA'da ise, beş yıllık sahiplikten sonra kazançlar gelir vergisinden muaftır; sadece sosyal güvenlik primleri ödenir.

Bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı var: İrlanda merkezli ETF'ler, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma sayesinde ABD temettülerinde daha düşük bir stopaj vergisinden (yüzde 30 yerine yüzde 15) yararlanıyor. Bu, bir aracı kurum hesabında İrlanda merkezli ETF'ler için somut bir finansal argüman oluşturuyor; PEA ise kendi kurallarıyla yalnızca uygun fonları kabul ediyor.

MSCI World ETF'nizin Zaman İçindeki Takibi

Bir kez satın alındığında, bir MSCI World ETF'si neredeyse hiçbir şey istemez - ancak tamamen de az değildir. İki alışkanlık yeterlidir: fonun hala beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını (istikrarlı devam eden masraflar, doğru replikasyon, yeterli büyüklük) yılda bir kez kontrol edin ve bir bölümün hedefinden birkaç puan sapması durumunda yeniden dengeleme yapın.

Öte yandan, fiyatı günlük olarak izlemenin bir anlamı yok: kısa vadeli dalgalanmalar işin bir parçası. Endeks ETF yatırımıyla başarılı olan yatırımcıların ortak bir özelliği var: nadiren kontrol ederler ve daha da az müdahale ederler. Gereksiz her kontrol, piyasayı tahmin etme konusunda bir cazibe yaratır ki endeksin amacı da tam olarak bundan yatırımcıyı korumaktır.

MSCI World ETF Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

MSCI Dünya Endeksi dünyadaki her ülkeyi kapsıyor mu? Hayır. Adına rağmen, MSCI World endeksi yalnızca 23 gelişmiş ülkeyi kapsar: Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Batı Avrupa, Kanada, Avustralya... Çin, Hindistan veya Brezilya gibi gelişmekte olan piyasalar hariç tutulmuştur. Tam kapsamlı bir yatırım için MSCI ACWI endeksine bakmanız veya gelişmekte olan piyasalar ETF'si eklemeniz gerekir.

MSCI Dünya Endeksi'nin ne kadarlık bir bölümünü ABD hisse senetleri oluşturuyor? Endeksin piyasa değerinin yaklaşık üçte ikisi ila dörtte üçü Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. En büyük bileşenler şunlardır: AppleMicrosoft, Nvidia gibi şirketler büyük ağırlık taşıyor: MSCI World ETF, her şeyden önce büyük ABD şirketlerine yapılan bir yatırımı temsil ediyor.

PEA (Ön Analiz) kapsamında MSCI World ETF'si satın alınabilir mi? İrlanda veya Lüksemburg'da yerleşik standart MSCI World ETF'leri PEA'ya uygun değildir. Fransa'da yerleşik PEA-world ETF'leri ise endeksi kopyalarken uygun kalır; ancak biraz daha yüksek ücretlerle, beş yıl sonra elde edilecek vergi avantajıyla bu dezavantaj dengelenir.

Birikimli ve dağıtımlı ETF'ler arasındaki fark nedir? Birikimli ETF, alınan temettüleri otomatik olarak yeniden yatırarak bileşik faizin etkisini en üst düzeye çıkarır. ETF, genellikle üç ayda bir olmak üzere, sahibine temettü öder; bu da gelir sağlar ancak otomatik bileşik faizi kesintiye uğratır.

MSCI World ETF'inizi tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı almalısınız? Tek seferde alım yapmak istatistiksel olarak getirileri en üst düzeye çıkarır (piyasa düşüşten daha sık yükselir), ancak düşüşten hemen önce alım yapma riskine maruz bırakır. Aylık kademeli alım, ortalama getirinin biraz daha düşük olması pahasına bu zamanlama riskini azaltır. Büyük miktarlar için, kademeli alım en ihtiyatlı seçimdir.

MSCI World ETF'sinin kur riski nedir? Endeks, dolar cinsinden işlem gören ABD hisse senetlerinin ağırlıklı olduğu bir yapıya sahiptir. Euro bazlı bir yatırımcı için performans bu nedenle dolar/euro döviz kuruna da bağlıdır: güçlü bir dolar kazançları artırırken, zayıf bir dolar azaltır. Kur riskine karşı korumalı ETF'ler, ek ücretler karşılığında bu riski karşılar.

Alt çizgi

indeks MSCI World = 23 gelişmiş ülkeden yaklaşık 1,400-1,500 hisse senedi, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış, gelişmiş piyasa değerinin yaklaşık %85'ini temsil eder.

MSCI World = 23 gelişmiş ülkeden yaklaşık 1,400-1,500 hisse senedi, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış, gelişmiş piyasa değerinin yaklaşık %85'ini temsil eder. Gerçek maruz kalma : yaklaşık dörtte üçü ABD hisselerinden oluşuyor — ABD devlerine bilinçli bir yatırım.

: yaklaşık dörtte üçü ABD hisselerinden oluşuyor — ABD devlerine bilinçli bir yatırım. Ücretler Sağlayıcıya bağlı olarak yıllık %0.12 ile %0.50 arasında değişmektedir; bağımsız bir araçla karşılaştırın.

Sağlayıcıya bağlı olarak yıllık %0.12 ile %0.50 arasında değişmektedir; bağımsız bir araçla karşılaştırın. BEZELYE : PEA-world ETF'si (Fransız fonu) üzerinden işlem yapın; İrlanda ETF'si standart bir aracı kurum hesabı için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor.

: PEA-world ETF'si (Fransız fonu) üzerinden işlem yapın; İrlanda ETF'si standart bir aracı kurum hesabı için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor. RisklerABD'deki yoğunlaşma, euro/dolar kuru, küresel düzeltme — bağışlarınızı zamana yayarak yapın.