Nasdaq: Bileşik Endeks, Nasdaq 100 ve Nasıl Yatırım Yapılır (2026)

MKS Nasdaq Nasdaq hem bir Amerikan elektronik borsası hem de bir endeks ailesidir; bunların en ünlüsü olan Nasdaq Composite, dünyanın en yakından takip edilen teknoloji hisse senedi barometresidir. AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon ve Alphabet gibi şirketler isimlerini bu endekste duyurdular ve hala en büyük ağırlığa sahipler. Canlı fiyatlar, tanım, Composite ve Nasdaq 100 arasındaki fark, tarihçe, işlem saatleri ve yatırım yöntemleri: İşte eksiksiz rehber.

Nasdaq Bileşik Endeksi Canlı Fiyat ve Grafik

Aşağıdaki grafik ve göstergeler piyasa verilerinden otomatik olarak beslenmektedir. Bu nedenle, yazım anındaki sabit fiyatı değil, en son mevcut fiyatı göstermektedirler.

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Son fiyat: 25 955,34 noktaları

noktaları Bugünkü değişiklik: -0,21

-0,21 52 haftalık en yüksek seviye: 27 722,75 $

27 722,75 $ 52 haftalık en düşük seviye: 20 690,25 $

Nasdaq Bileşik Endeksi, ABD işlem seansı boyunca sürekli olarak hesaplanır. İşlem saatleri dışında, önceki kapanışı gösterir; vadeli işlemler ve Avrupa'da işlem gören fonlar ise Wall Street açılmadan önce yön hakkında erken bir fikir verir.

Nasdaq Nedir? Tanımı

Nasdaq kelimesi iki gerçeği kapsar. Her şeyden önce, bir çarşıUlusal Menkul Kıymetler Satıcıları Birliği'nin Otomatik Fiyatlandırma Sistemi (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), 1971 yılında Amerikalı aracı kurumlar tarafından dünyanın ilk sistemi olarak oluşturulmuştur. tamamen elektronik Fiziksel işlem salonu bulunmayan bir borsa – New York Borsası'ndan farklı olarak. Ayrıca, borsayı işleten ve dünya çapında binlerce endeksi hesaplayan bir şirket olan Nasdaq Inc.'dir.

Günlük dilde, "Nasdaq" genellikle amiral gemisi endeksi olan Nasdaq'ı ifade eder. Nasdaq BileşikBorsada işlem gören hisselerin çoğunu bir araya getiren bu platformda, küçük yenilikçi firmalardan küresel devlere kadar binlerce şirket listeleniyor ve teknoloji sektörünün tarihsel olarak hakimiyeti bulunuyor.

Nasdaq neden teknolojiyle ilişkilendiriliyor?

1980'lerden itibaren borsa, genellikle NYSE'nin listeleme standartları için çok genç veya çok küçük olan yüksek teknoloji şirketlerini kendine çekti: Microsoft, AppleIntel, Oracle ve Dell'in hepsi orada listelenmişti. Bu gelenek Google, Facebook, Amazon ve Tesla ile, ardından da her yeni nesil biyoteknoloji ve yazılım şirketiyle devam etti. Sonuç: Nasdaq, özellikle teknoloji döngülerine duyarlı, dijital ekonominin borsa sembolü haline geldi.

Nasdaq Bileşik Endeksi ile Nasdaq 100 Arasındaki Fark Nedir?

Birçok Nasdaq endeksi bir arada bulunur ve bunların birbirine karıştırılmaması çok önemlidir.

indeks Bileşim Key Feature Nasdaq Bileşik Değeri (^IXIC) Nasdaq'ta listelenen hemen hemen her hisse senedi Tarihi, çok kapsamlı barometre Nasdaq 100 (NDX) Finans sektörü dışındaki en büyük 100 şirket ETF'ler ve türev ürünler tarafından en yaygın kullanılan yöntem Nasdaq Yeni Nesil Orta kademe hisse senetlerinden bir seçki Perakende yatırımcılar tarafından en az takip edilen

MKS Bileşik Binlerce hisseyi sayarak piyasanın geniş bir kesitini sunuyor. Çay Nasdaq 100Yüz büyük finans dışı şirkete odaklanan bu fon, daha değişkendir ve teknoloji devlerine daha fazla maruz kalır. Avrupa'da bulunan çoğu "Nasdaq" ETF'si, Bileşik Endeks'i değil, Nasdaq 100'ü takip eder. Satın almadan önce her zaman bir ürünün dayandığı endeksi kontrol edin.

Her iki endeks de piyasa değeri ağırlıklı olup, herhangi bir hissenin diğerlerine hakim olmasını önlemek için ağırlık sınırları belirlenmiştir. Nasdaq 100, bankaları ve sigorta şirketlerini dışladığı için, diğer endekslere kıyasla teknolojiye olan eğilimi daha da belirgindir. S&P 500Amerikan ekonomisinin her sektörünü kapsayan bir kuruluş.

Nasdaq Borsası Nasıl Çalışır?

Nasdaq'ın hiçbir zaman işlem salonu olmamıştır: başından beri emirler bilgisayar sistemleri tarafından eşleştirilmektedir. Çalışma prensibi üç temel üzerine kuruludur:

Piyasa yapıcılar : Her hisse senedi için sürekli olarak alım ve satım fiyatları belirleyen kurumlar; bu sayede işlem hacmi düşük olan hisselerde bile likidite sağlanır.

: Her hisse senedi için sürekli olarak alım ve satım fiyatları belirleyen kurumlar; bu sayede işlem hacmi düşük olan hisselerde bile likidite sağlanır. Açılış ve kapanış müzayedeleri Gece boyunca biriken ve seans sonunda verilen emirler tek bir fiyatta eşleştirilir; bu da günlük işlemlerin önemli bir bölümünü yoğunlaştırır.

Gece boyunca biriken ve seans sonunda verilen emirler tek bir fiyatta eşleştirilir; bu da günlük işlemlerin önemli bir bölümünü yoğunlaştırır. Katmanlı bir yapıListelenen şirketler, büyüklükleri, likiditeleri ve yönetişimlerine bağlı olarak, Nasdaq Capital Market'ten Nasdaq Global Select Market'e kadar giderek daha zorlu gereksinimlere sahip üçüncü taraflarca gruplandırılıyor.

1971'de çığır açan bu elektronik model, küresel bir norm haline geldi: bugün, çoğu büyük borsa işlem salonu olmadan faaliyet gösteriyor. Tüm piyasaların ortak mekaniğini anlamak için, yeni başlayanlar için hazırladığımız borsa rehberimiz temel bilgileri kapsıyor.

En İyi Nasdaq Hisseleri: En Büyük Şirketler

Nasdaq 100 sıralamasının zirvesi hisse fiyatlarıyla birlikte değişse de, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri uzun vadede orada kalmayı başarıyor: AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla ve Netflix gibi şirketler de bunlara katılıyor. Önde gelen sağlık ve modern tüketici ürünleri şirketleri ile borsada işlem gören kripto varlık şirketlerine yönelik kademeli bir açılım da söz konusu.

Bu büyük şirketler endeksin çok büyük bir bölümünü oluşturuyor: bu nedenle Nasdaq'ın performansı, S&P 500 veya diğer endekslere kıyasla çok daha fazla sayıda hisseye bağlıdır. Dow JonesŞirket bazında inançlarını desteklemeyi tercih eden yatırımcılar için, aşağıdaki gibi detaylı profillerimiz mevcuttur. Apple StokHer şirketin iş modellerini ve risklerini analiz edin.

Tarih Etkinlikler Anahtar Paket Servisi Şubat 8, 1971 Nasdaq oluşturuldu. Dünyanın ilk elektronik borsası 13 Ekim 1985 Nasdaq 100'ün lansmanı Finans dışı sektörlerdeki en büyük 100 hisse senedinin endeksi Mart 2000 İnternet balonunun zirvesi Ardından bileşik puan 5,048'e ulaşır. 2000-2002 Balon patladı Endeks yaklaşık %78 değer kaybetti, bu da tarihindeki en kötü düşüş oldu. 2007-2009 Mali kriz Wall Street'in genelinde olduğu gibi, değerinin yaklaşık yarısı kadar bir düşüş yaşadı. 2020 Covid şoku ve toparlanma Nasdaq, dijitalleşmenin de etkisiyle kayıplarını telafi eden ilk büyük endeks oldu. 2022 Fiyatların düştüğü piyasa Yükselen faiz oranlarının etkisiyle yaklaşık üçte bir oranında düşüş yaşandı; bu, 2008'den bu yana görülen en sert düşüş oldu.

Bu olaylar Nasdaq'ın karakterini özetliyor: uzun vadede ortalamanın üzerinde büyüme, ancak çeşitlendirilmiş endekslerden daha keskin düşüşlerle bedel ödüyor. Yatırımcı burada Amerikan inovasyonunun kalbini buluyor, ancak yüksek oynaklığı kabul etmek zorunda kalıyor.

Nasdaq İşlem Saatleri: Piyasa Ne Zaman Açılıyor?

Nasdaq'ın normal işlem seansı Pazartesi'den Cuma'ya kadar sürer. 9:30 - 4:XNUMX New York saati, ki bu normalde şu anlama gelir: 3:30 - 10:XNUMX Fransa'da. Mart ve Ekim sonlarında ABD ve Avrupa saatlerinin senkronize olmadığı birkaç hafta boyunca, oturum şu saatlerde gerçekleşir: 2:30 - 9:XNUMX Paris saati.

Piyasa açılışından önce, açılış müzayedesinde yerine getirilecek emirleri toplayan bir ön piyasa aşaması gerçekleşir; piyasa kapanışından sonra ise uzatılmış bir seans, düşük likiditeyle işlem yapılmasına olanak tanır. ABD hisse senetleri dolar cinsinden işlem gördüğü için, Fransız yatırımcı aynı zamanda euro-dolar kur riskini de üstlenir; bu risk, döneme bağlı olarak yatırımcının lehine veya aleyhine işleyebilir.

Nasdaq'a Nasıl Yatırım Yapılır?

Nasdaq ETF'leri

En basit çözüm şudur: ETF Nasdaq 100'ü takip eden bir fon. Birçok sağlayıcı, birikimli veya dağıtımlı hisse sınıflarıyla euro cinsinden sürümler sunmaktadır. Seçim yapmadan önce devam eden ücretleri, çoğaltma yöntemini ve takip farkını karşılaştırın.

Hangi hesabı kullanmalısınız?

Standart menkul kıymetler hesabı : Tüm Nasdaq ETF'lerine erişim, sermaye kazançları ve ABD temettülerinin standart vergilendirilmesi ve geri alınabilecek stopaj vergisi indirimi.

: Tüm Nasdaq ETF'lerine erişim, sermaye kazançları ve ABD temettülerinin standart vergilendirilmesi ve geri alınabilecek stopaj vergisi indirimi. BEZELYE ABD endeksleri üzerinde sentetik replikasyon kullanan ETF'ler, planın beş yıl sonraki avantajlı vergi uygulamasından yararlanabilirler.

ABD endeksleri üzerinde sentetik replikasyon kullanan ETF'ler, planın beş yıl sonraki avantajlı vergi uygulamasından yararlanabilirler. Hayat sigortasıBazı sözleşmeler, Nasdaq 100'e endeksli birim bağlantılı ürünler sunmaktadır.

Bireysel Hisse Senetleri ve Türevleri

Uluslararası aracı kurumlar aracılığıyla doğrudan bir menkul kıymet hesabı üzerinden Nasdaq'ın yıldız hisselerini satın almak hala mümkün: bu, yoğunlaşma riski pahasına yapılan bir inanç işlemidir. Nasdaq 100'de vadeli işlemler, opsiyonlar ve CFD'ler de mevcuttur: deneyimli yatırımcılar için ayrılmış olan bu işlemler, kazançlar kadar kayıpları da büyüten kaldıraç içerir.

Nasdaq ve NYSE: Borsa Hakkında İki Farklı Görüş

Amerika Birleşik Devletleri'nin, birbirine zıt tarihlerden doğmuş iki büyük borsası bulunmaktadır. Çay NYSE1792'de Wall Street'te bir düğme ağacının altında aracıların yaptığı bir anlaşmayla kurulan şirket, uzun süre açık artırmayla işlemlerin yapıldığı bir işlem salonu işletmiştir. Çay NasdaqÖte yandan, 1971'de elektronik olarak doğdu: işlem salonu yok, fiziksel bir konum yok, sadece emirleri eşleştiren bir ağ.

Kriter Nasdaq NYSE Kurulmuş 1971 1792 Orijinal ticaret modeli %100 elektronik Kayıt dışı hale getirildiğinden beri işlem platformu Tarihi özel ürünler Teknoloji, biyoteknoloji, büyüme Sanayi, bankacılık, tarihi "değer" evi Önde gelen şirketler AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon Berkshire, JPMorgan, Coca-Cola

Zamanla bu çizgi bulanıklaştı: bazı teknoloji şirketleri NYSE'yi tercih etti ve Nasdaq her sektörden şirketi ağırlıyor. Ancak kültür farklı: Nasdaq, yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlerin halka arzları için bir platform olmaya devam ediyor ve listeleme şartları şirket büyüklüğüne ve olgunluğuna göre kademeli olarak belirleniyor. Sayfamızda bu konu hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. ABD borsa Wall Street ve borsalarının nasıl organize edildiğini ayrıntılarıyla anlatır.

Nasdaq'ta Temsil Edilen Sektörler

Nasdaq tek bir sektöre ait bir endeks değil, ancak dağılımı açıkça dijital ekonomi ve yenilikçi sağlık hizmetlerine doğru eğilim gösteriyor:

Sektör Nasdaq 100'deki Ağırlık Örnek Faaliyetler Bilgi Teknolojisi baskın Yarı iletkenler, yazılım, donanım, bulut İletişim servisleri Çok büyük Sosyal ağlar, arama motorları, video, telekomünikasyon Tüketicinin isteğine bağlı Büyük Çevrimiçi perakende, elektrikli araçlar, eğlence Sağlık Önemli Biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, teşhis araçları Sanayi ve hizmetler mütevazi Hava taşımacılığı, lojistik, ekipman Tüketici zımbaları mütevazi İçecekler, perakende dağıtım, günlük ürünler

Bu analiz, Nasdaq'ın teknoloji yatırım döngülerine ve merkez bankası kararlarına neden bu kadar sert tepki verdiğini açıklıyor: şirketlerinin değeri büyük ölçüde uzak gelecekteki karlara dayanıyor ve bu karlar da paranın maliyetine duyarlı. Finans sektörü, S&P 500'ün aksine, Nasdaq 100'ün dışında bırakılmıştır.

Nasdaq Temettüleri ve Performansı

Nasdaq şirketleri tarihsel olarak Dow Jones veya S&P 500 şirketlerine göre daha düşük temettü öderler: teknoloji devleri hisse geri alımı yapmayı veya büyümeye yeniden yatırım yapmayı tercih ederler. Bu nedenle fiyat endeksi, yaratılan servetin eksik bir ölçüsüdür; temettüleri yeniden yatıran "toplam getiri" versiyonları, uzun dönemlerde önemli kümülatif farklar göstermektedir.

Son yirmi yılda Nasdaq, önce internet dalgası, ardından bulut bilişim ve yapay zeka sayesinde dünyanın en büyük endekslerinden bazılarının en iyi performanslarından bazılarını sergiledi. Bu ortalama, acımasız dönemleri gizliyor: Mart 2000'de balonun zirvesinde yatırım yapan bir yatırımcı, parasını fiyat bazında geri almak için yaklaşık on beş yıl bekledi. Ders aynı kalıyor: uzun vadeli bir bakış açısı, düzenli yatırımlar ve daha az yoğunlaşmış endekslerle çeşitlendirme.

Fransız Tasarruf Sahipleri İçin Nasdaq Vergilendirmesi

Nasdaq'a bağlı ürünler, yabancı menkul kıymetlerin standart vergilendirmesine tabi olarak bir menkul kıymet hesabında tutulur. ABD temettüleri Amerikan vergilerine tabidir. stopaj vergisiEğer aracı kurumunuzla W-8BEN formunu doldurduysanız, bu oran %15'e düşer ve daha önce ödediğiniz stopaj için vergi indirimi alarak Fransa'da vergilendirilirsiniz. Sermaye kazançları sabit vergiye tabidir.

İçinde BEZELYEUygun ETF'ler aracılığıyla, temettüler ve kazançlar beş yıllık sahiplikten sonra gelir vergisinden muaf tutulur ve yalnızca sosyal güvenlik katkı payları ödenir. hayat sigortasıSözleşmenin kendi çerçevesi geçerlidir ve sekiz yıl sonra yıllık ödenek uygulanır. Her yıl, Fransa dışındaki bir Amerikan veya Avrupa aracı kurumunda bulunan menkul kıymet hesapları da dahil olmak üzere, yurtdışındaki hesaplar beyan edilmelidir.

Nasdaq'ı Ne Harekete Geçiriyor?

Teknoloji devlerinin kazançları Her kazanç açıklama döneminde, endeksin tamamını yönlendiren birkaç şirket vardır.

Her kazanç açıklama döneminde, endeksin tamamını yönlendiren birkaç şirket vardır. Faiz oranları Yükselen faiz oranları, gelecekteki karların bugünkü değerini düşürerek, öncelikle büyüme hisselerini etkiliyor.

Yükselen faiz oranları, gelecekteki karların bugünkü değerini düşürerek, öncelikle büyüme hisselerini etkiliyor. Fed para politikası Ve enflasyon ve istihdam verileri, işlem seanslarının ritmini belirliyor.

Ve enflasyon ve istihdam verileri, işlem seanslarının ritmini belirliyor. Teknoloji döngüleri Kişisel bilgisayarlar, internet, mobil teknolojiler, bulut bilişim, yapay zeka — her dalga kendi şampiyonlarını yükseltti, sonra da onları geride bıraktı.

Kişisel bilgisayarlar, internet, mobil teknolojiler, bulut bilişim, yapay zeka — her dalga kendi şampiyonlarını yükseltti, sonra da onları geride bıraktı. Değişiklik Yapıldı: rekabet hukuku davası, büyük platformların vergilendirilmesi, yarı iletken ihracat kontrolleri.

Nasdaq Yatırımının Riskleri

Konsantrasyon Endeksin büyük bir kısmı birkaç hissede yoğunlaşmış durumda; bunlardan birindeki hayal kırıklığı tüm endekse yayılıyor.

Endeksin büyük bir kısmı birkaç hissede yoğunlaşmış durumda; bunlardan birindeki hayal kırıklığı tüm endekse yayılıyor. Uçuculuk Nasdaq, piyasa çöküşlerinde ABD piyasasına göre daha sert düşüşler yaşıyor; bu durum 2000-2002 ve 2022 yıllarında da görüldü.

Nasdaq, piyasa çöküşlerinde ABD piyasasına göre daha sert düşüşler yaşıyor; bu durum 2000-2002 ve 2022 yıllarında da görüldü. Döviz riski Doların zayıflaması euro cinsinden getirileri azaltır.

Doların zayıflaması euro cinsinden getirileri azaltır. Değerleme Yoğun coşku dönemleri, birçok unsuru sindirilmesi yıllar sürebilecek seviyelere taşıyor.

Yoğun coşku dönemleri, birçok unsuru sindirilmesi yıllar sürebilecek seviyelere taşıyor. Teknoloji döngüsüne bağımlılıkBilgi teknolojileri veya reklam harcamalarındaki yavaşlama, kazançlara hızla yansır.

Bu nedenlerle Nasdaq, tek başına bir yatırım aracı olarak kullanılmaktan ziyade, daha geniş endeksler ve daha az korelasyonlu varlıklarla birlikte çeşitlendirilmiş bir portföyün motoru olarak daha sık tercih edilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular: Nasdaq Hakkındaki Sorularınız Cevaplandı

Nasdaq ile Nasdaq 100 arasındaki fark nedir?

Nasdaq Composite, Nasdaq borsasında işlem gören neredeyse tüm hisse senetlerini (binlerce şirketi) bir araya getirir. Nasdaq 100 ise bankalar ve sigorta şirketleri hariç, yalnızca en büyük 100 şirketi içerir. Çoğu yaygın ETF, Nasdaq 100'ü takip eder.

Fransa'da Nasdaq ne zaman açılıyor?

Normal haftalarda Paris saatiyle 15:30'da başlar ve 22:00'de sona erer. Saat değişikliği nedeniyle uyumsuzluk yaşanan Mart ve Ekim sonlarında ise seans 14:30'dan 21:00'e kadar sürer.

PEA analiziyle Nasdaq'ı satın alabilir misiniz?

Evet, PEA'ya uygun olan ve Nasdaq 100'ü takip eden sentetik replikasyon kullanan ETF'ler aracılığıyla. Doğrudan tutulan ABD hisse senetleri uygun değildir.

Nasdaq ve S&P 500 Karşılaştırması: Nasdaq Neden Daha Volatil?

Çünkü bu piyasa, beklenen karları daha uzun vadede gerçekleşecek ve fiyatları faiz oranlarına, inovasyon döngülerine ve kazanç hayal kırıklıklarına daha keskin tepki verecek olan teknoloji büyüme hisselerinde yoğunlaşmıştır.

Nasdaq'a Yatırım Yapmak İçin En İyi Zaman Ne Zaman?

Hiç kimse önceden bilemez. Düzenli katkılarla yapılan dolar maliyet ortalaması, yanlış zamanda giriş yapma riskini azaltır ve oynaklığı kendi yararınıza kullanır, ondan zarar görmezsiniz.

Nasdaq yeni başlayanlar için uygun mu?

Çeşitlendirilmiş bir portföyün küçük bir dilimi olarak evet: Amerikan dijital ekonomisine basit bir giriş imkanı sağlıyor. Tek başına veya kaldıraçla yapılan bir yatırım olarak hayır: 2000-2002 ve 2022 krizleri kayıpların ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor.

Gösterilen fiyatlar, otomatik olarak güncellenen piyasa verilerinden alınmıştır. Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Hisse senedi piyasasına yatırım yapmak sermaye kaybı riski taşır.