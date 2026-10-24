Çevrimiçi Aracı Kurum: En İyi Platformları Karşılaştırın (2026)

Çevrimiçi aracı kurum nedir?

Çevrimiçi aracı kurum, banka şubesine gitmeden internet platformu üzerinden menkul kıymetler (hisse senetleri, ETF'ler, tahviller, bazen sözleşmeler ve para birimleri) alıp satmanıza olanak tanıyan bir finansal aracı kuruluştur. Eski çevrimiçi aracı kurum ile borsacı arasındaki tartışma hızla çözülüyor: Borsacı, işlemlerinizi gerçekleştiren profesyonel veya firmadır, çevrimiçi aracı kurum ise aynı işi ekranınız üzerinden yapan platformdur; kelime değişir, işlev aynı kalır. Aracı kurum, emirlerinizi piyasaya yönlendirir, menkul kıymetlerinizi özel bir hesapta (Fransız öz sermaye tasarruf planı olan PEA veya standart bir menkul kıymet hesabı) tutar, Fransız vergi kurallarını uygular ve yayınlanmış bir ücret tarifesine göre sizden komisyon alır.

Yirmi yıl içinde, milyonlarca bireysel yatırımcı için zorunlu banka danışmanının yerini aldı: hesaplar çevrimiçi açılıyor, siparişler birkaç tıklamayla veriliyor, ücretler geleneksel bankaların aldığı ücretlerin çok küçük bir kısmına indiriliyor.

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Fransızcada "çevrimiçi aracı" terimi, menkul kıymetler yerine sözleşmeler üzerinde pazarlık yapan diğer meslekleri de kapsar; örneğin ipotek aracıları, sigorta aracıları, enerji aracıları. Bu sayfa da bu mesleklerle ilgilidir. çevrimiçi borsa brokeri: size finans piyasalarını açan kurum. Döviz ve CFD'lerde aktif işlem yapmak için özel bir seçenek mevcuttur: işlem aracı kurumu, bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldığımız özel sayfamızda karşılaştırılmıştır. komisyoncu ticareti.

Yatırım İçin Çevrimiçi Aracı Kurum mu Yoksa Banka mı?

Her ilk hisse senedi alımından önce bu soru gündeme gelir. Geleneksel bankalar tek elden hizmet sunmanın rahatlığını sağlarlar — cari hesap, kart, danışman — ancak hisse senedi işlemleri pahalı olmaya devam eder: işlem başına komisyonlar genellikle çevrimiçi aracı kurumların aldığı komisyonların beş ila on katıdır, portföyler için yıllık saklama ücretleri vardır ve bazen sunulan hizmetler ana piyasalarla sınırlıdır.

Çevrimiçi aracı kurum dengeyi değiştiriyor: Euronext ve dünyanın önde gelen borsalarında minimum ücretler, çoğu sağlayıcıda sıfır saklama ücreti, ETF'lere ve kesirli hisselere erişim; karşılığında ise insan hizmetleri SSS ve sohbetle sınırlı kalıyor. Birçok yatırımcı bir uzlaşmaya varıyor: günlük bankacılık işlemleri için bankayı kullanmaya devam ediyor, hisse senedi piyasasına yatırım yapmak için ise çevrimiçi bir aracı kurumla bir PEA hesabı açıyor.

Vergi avantajlarından yararlanma yöntemleri — detaylı olarak rehberlerimizde açıklanmıştır. BEZELYE ve menkul kıymetler hesabı — Hangi aracı kurumu seçerseniz seçin aynı kalın ve rekabet bankaların da lehine çalışır: bazıları komisyon ücretlerinin bir kısmını uzmanlaşmış aracı kurumların ücretleriyle aynı seviyeye getirmiştir; karar vermeden önce teklifleri tek tek kontrol etmeye değer.

Çevrimiçi Aracı Kurum Seçimi: 8 Kriter

Ücretler gerçek kullanımınıza göre belirlenir. : Kullanacağınız piyasalardaki (öncelikle Euronext) işlem başına komisyon, yabancı hisselerdeki döviz çevrim ücretleri, varsa saklama ücreti. Karşılaştırmayı yıllık euro cinsinden, kendi işlem sıklığınıza göre yapın, tek tek yüzdeler üzerinden değil.

: Kullanacağınız piyasalardaki (öncelikle Euronext) işlem başına komisyon, yabancı hisselerdeki döviz çevrim ücretleri, varsa saklama ücreti. Karşılaştırmayı yıllık euro cinsinden, kendi işlem sıklığınıza göre yapın, tek tek yüzdeler üzerinden değil. Sunulan hesaplar : PEA, menkul kıymet hesabı, PEA-PME ve mevcut bir planı ücretsiz olarak devretme olanağı.

: PEA, menkul kıymet hesabı, PEA-PME ve mevcut bir planı ücretsiz olarak devretme olanağı. Erişilebilir pazarlar Paris borsası başlangıç ​​aşamasında temel ihtiyaçları karşılar; ancak portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz anda ABD, Almanya veya Londra borsalarına erişim önem kazanır.

Paris borsası başlangıç ​​aşamasında temel ihtiyaçları karşılar; ancak portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz anda ABD, Almanya veya Londra borsalarına erişim önem kazanır. Uygulanan vergi uygulaması Aracı kurumun işlemlerinizi Fransız vergi makamlarına otomatik olarak bildirmesi gerekmektedir (yıllık IFU formu) — hesabı açmadan önce bu noktayı kontrol edin.

Aracı kurumun işlemlerinizi Fransız vergi makamlarına otomatik olarak bildirmesi gerekmektedir (yıllık IFU formu) — hesabı açmadan önce bu noktayı kontrol edin. Menkul kıymetlerinizin lisanslanması ve korunması : AMF (Fransa'nın finansal düzenleyicisi) ve ACPR veya Avrupa eşdeğeri tarafından denetlenen bir aracı kurum olup, menkul kıymetleriniz sizin adınıza belirlenmiş bir saklama kuruluşunda tutulmaktadır.

: AMF (Fransa'nın finansal düzenleyicisi) ve ACPR veya Avrupa eşdeğeri tarafından denetlenen bir aracı kurum olup, menkul kıymetleriniz sizin adınıza belirlenmiş bir saklama kuruluşunda tutulmaktadır. Ticaret platformu : Başlangıç ​​için basit emir verme, daha ileri gitmek için tüm emir türleri (limit, stop) — rehberimiz borsa emirleri Bu mekanizmaların detaylarını açıklıyor.

: Başlangıç ​​için basit emir verme, daha ileri gitmek için tüm emir türleri (limit, stop) — rehberimiz borsa emirleri Bu mekanizmaların detaylarını açıklıyor. Ekstra hizmetler Faiz getiren nakit hesapları, planlı emirler, otomatik yatırım, performans raporlaması.

Faiz getiren nakit hesapları, planlı emirler, otomatik yatırım, performans raporlaması. Müşteri HizmetleriFransızca'da, sonsuz bir bekleme süresi olmadan ulaşılabilir; ilk sorundan önce test edin.

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*Aracı kurumun yürürlükteki yayınlanmış koşulları dahilinde. Çoklu varlık alım satımı da dahil olmak üzere genel bir bakış için, genel karşılaştırmamıza bakın. brokerHisse senetlerine ilk adımlarınız için, rehberimiz hisse senedi satın almak Bu tabloyu adım adım tamamlayın.

Çevrimiçi Aracı Kurumların Üç Ailesi

Fransızların sunduğu seçenek, farklı kültürleri temsil eden üç model arasında değişiyor. Çay Aracı kurum kolu bulunan çevrimiçi banka (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP ve Hello bank! ile) cari hesap, tasarruf hesabı ve borsa yatırımını tek çatı altında birleştiriyor: maksimum kolaylık, orta seviye ücretler, her an ulaşılabilir danışmanlık hizmeti — her şeyi tek bir yerden yönetmek isteyenlerin tercihi.

MKS saf aracı (DEGIRO, Interactive Brokers, Bourse Direct(Tea) işlem gerçekleştirmeye odaklanıyor: piyasadaki en düşük komisyonlardan bazıları, düzinelerce borsaya erişim, işlevsel ve gösterişsiz platformlar — her kuruşun hesabını yapan, kendi yatırımını yöneten yatırımcının tercihi. yeni komisyoncu (Trade Republic (ve emsalleri) her şeyini mobile yatırıyor: kesirli hisseler, aylık yatırım planları, sadeleştirilmiş bir arayüz — daha dar pazar kapsamıyla ilk para yatırma ve otomatik tasarruf için tercih edilen seçenek.

Hiçbir model diğerlerine üstünlük sağlamaz: sizin modeliniz, ona ayırmak istediğiniz zamana ve borsa yatırımının genel servetinizdeki yerine bağlıdır.

PEA veya Menkul Kıymetler Hesabınızı Aracı Kurumlar Arasında Transfer Etme

Bir yatırım aracısının transferi, birçok karşılaştırmanın kör noktasıdır ve gerçek bir seçim kriteridir. Bir PEA'nın bir kurumdan diğerine transferi, onu kapatmaz: vergi önceliği (meşhur beş yıl) korunur ve menkul kıymetler, giden saklama kuruluşundan gelen saklama kuruluşuna aynen geçer.

İşlemin maliyeti, portföyün değerine ve varlık sayısına bağlı olarak genellikle 50 ila 150 € arasında değişmektedir ve bazı yeni aracı kurumlar, dosyayı kazanmak için bu maliyeti tamamen veya kısmen karşılamaktadır; bu, imzalamadan önce talep etmeye değer yaygın bir uygulamadır. Zamanlama açısından, talep, nakit ve menkul kıymetlerin transferi ve hesabın yeniden aktif hale getirilmesi arasında iki ila altı hafta süre tanıyın.

İki önlem: Transfer penceresi sırasında hiçbir emir vermeyin ve portföy ekstresini aldıktan sonra satır satır kontrol edin. Sıradan bir menkul kıymet hesabı için mekanizma aynıdır ve kıdem söz konusu değildir.

Para Birimi Dönüştürme Ücretleri: ABD Hisse Senetlerinin Gizli Maliyeti

Bir satın alma Apple Örneğin, eurodan Nvidia hissesine yatırım yapmak, örtülü bir dönüşümü tetikler: aracı kurum, eurolarınızı geçerli kur üzerinden dolara çevirir ve bunun için genellikle siparişin %0.10 ile %0.50'si arasında bir dönüşüm ücreti alır. Bu kalem küçük görünse de aslında öyle değildir. Her ay ABD ETF'lerine 200 € yatırım yapan bir tasarruf sahibi, bu ücreti yılda on iki kez öder: alımlarınızı üçer aylık dönemlere bölmek, aynı miktarda yatırım için faturayı üç katına çıkarır.

Döviz bazlı piyasalarda düzenli olarak yatırım yapan yatırımcılar, şu seçeneklere yönelirler: çoklu para birimi hesabı — Interactive Brokers gibi uluslararası aracı kurumlar tarafından sunulan — bir satıştan elde edilen dolarları, bir sonraki alıma kadar euro üzerinden geçmeden tutan bir yöntem. Bizim İnteraktif Komisyoncular İnceleme, nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlatıyor.

Çevrimiçi Aracı Kurum ve Vergilendirme: Aracı Kurum Sizin İçin Ne Yapar?

Fransa'da kurulu veya Avrupa pasaportu altında faaliyet gösteren ve ilgili yükümlülükleri taşıyan bir aracı kurum, vergi evraklarınızı önemli ölçüde kolaylaştırır. Her yıl, vergi beyannamenizi hazırlar. benzersiz vergi formu (IFU) Vergi makamlarına gönderilen ve müşteri alanınızda bulunan, temettüleri, sermaye kazançlarını ve vergilendirilebilir işlemleri özetleyen belge: geriye kalan tek şey kutuları kopyalamak.

Sosyal güvenlik bağışları Temettülerden kaynakta vergi kesintisi yapılır; vergi bakiyesi, seçtiğiniz rejime göre (yüzde 30'luk sabit oranlı vergi veya temettü indirimiyle birlikte artan oranlı gelir vergisi ölçeği) bir sonraki yıl ödenir. Sermaye kazançları için kaynakta vergi kesintisi yürürlüğe girdiğinden beri, bazı profiller için avans ödemesi işlem sırasında yapılır.

Dikkat edilmesi gereken nokta: Otomatik bilgi alışverişi çerçevesinin dışında, yalnızca yurt dışında faaliyet gösteren aracı kurumlar, beyannameyi kendinizin doldurmasını gerektirebilir; bu da ücret karşılaştırmasının göstermediği gerçek bir yüktür.

Çevrimiçi bir aracı kurumun maliyeti ne kadar?

Çevrimiçi bir aracı kurumun maliyeti dört kaleme ayrılır ve fatura, ana fiyattan ziyade sizin hızınıza bağlıdır. Sipariş komisyonları Euronext'te sıfırdan (promosyon teklifleri, belirli piyasalar) birkaç euroya, döviz borsalarında ise daha fazlasına kadar değişen fiyatlar söz konusudur; ayda iki işlem yapan bir yatırımcı, işlem programı ne olursa olsun az ödeme yapar; aylık aktif bir yatırımcı ise her kuruşun hesabını yapmalıdır. Para birimi dönüştürme ücretleri (İşlem başına %0.1 ila %0.5) yalnızca yabancı para birimlerindeki menkul kıymetler için geçerlidir.

Saklama ücretleri Çevrimiçi aracı kurumlarda neredeyse tamamen ortadan kayboldular. Hareketsizlik ücretleri Bazı sağlayıcılarda atıl hesaplar olabilir: az işlem yapıyorsanız kontrol edin. Somut bir örnek: Yukarıda belirtilen aracı kurumlarda Fransız hisse senetleri üzerine aylık 500 €'luk dört işlem, geleneksel bir bankada birkaç yüz €'ya mal olurken, yılda 0 € ile 60 € arasında bir maliyete sahip; aradaki fark on yılda bir tatili finanse edebilir.

Ücretsiz Çevrimiçi Aracı Kurum: Vaadin Ardında Ne Var?

"Ücretsiz çevrimiçi aracı kurum" ifadesi birçok aramada ve reklamda yer alıyor. Gerçeklik ise daha karmaşık: bazı borsalarda işlem başına komisyon sıfır olabilir veya belirli koşullara (minimum tutar, ayın ilk işlemi) bağlı olabilir, ancak aracı kurum başka yerlerden gelir elde eder: yabancı hisselerde biraz daha yüksek spread, döviz çevrim ücretleri, premium hizmetler, hatta işlem akışı için ödeme (Avrupa'da düzenlemeye tabi).

Gelir kaynağı olmayan bir aracı kurum yoktur: Doğru soru "ücretsiz mi?" değil, "ücretlendirme nerede ve çıkarlarımla uyumlu mu?" olmalıdır. Yayınlanması zorunlu olan eksiksiz ücret tarifeleri, on dakikalık bir okumayla bu soruyu yanıtlar.

Çevrimiçi Bir Aracı Kurumda Hesap Açma Adımları

Süreç beş adımda ve yarım saatte tamamlanıyor. Giriş formunu bilgileriniz ve durumunuzla doldurun; taranmış belgeleri yükleyin — kimlik belgesi, adres kanıtı, banka bilgileri; ürünlere erişimi belirleyen deneyim anketini yanıtlayın; hesabı etkinleştirin ve banka havalesiyle para yatırın (genellikle 100 € ile 500 € arasında minimum tutar, bazen gerekmez); platformdan ilk siparişinizi verin.

İki standart önlem: Transferden önce aracı kurumun lisansını AMF sicilinde kontrol edin ve her işlemin işlem onayını saklayın; bu, mülkiyetinizin kanıtıdır. Rehberimiz ticari hesap Bu adımların ayrıntılarını ve olası sorunlarını açıklamaktadır.

Yeni Başlayanlar İçin En İyi Online Brokerlar Hangileri?

En iyi aracı bile kötü bir başlangıç ​​dizisini kurtaramaz. Klasik hatalardan kaçınan yol dört adımdan oluşur. İlk olarak, Acil durum tasarruflarınızı borsa dışında oluşturun. — en az üç aylık masraflarınızı karşılayacak kadar — böylece asla en kötü anda satış yapmak zorunda kalmazsınız. Sonraki adım, Seçtiğiniz aracı kurumla bir PEA açın. ve bunu düzenli ödemelerle finanse edin: düzenlilik zamanlamadan daha önemlidir ve beş yıllık vergi önceliği planın açıldığı andan itibaren işlemeye başlar.

Daha sonra, basit aletlerle başlayın — geniş pazarlı, PEA'ya uygun bir ETF — ve ardından bireysel hisse senetlerini seçmeden önce, kılavuzumuzun yardımıyla... hisse satın almak. Son olarak, kademeli olarak genişlemekÖncelikle uluslararası risklere yönelik bir menkul kıymet hesabı, ardından daha ince tahsis yönetimi. Her adım kendi başına bir anlam ifade eder; bir önceki adım, bir sonrakini finanse eder. Bu yolun disiplini, aracı kurumların tam sıralamasından daha çok nihai sonucu etkiler.

Güvenlik: Menkul Kıymetleriniz ve Paranız Nerede?

Bu soru yeni başlayanları korkutur, ancak mekanizmayı öğrendikten sonra rahatlatır. Düzenlenmiş bir aracı kurumda, menkul kıymetleriniz "aracı kurumun elinde" değildir: bunlar sizin adınıza kayıtlıdır. merkezi saklama kuruluşu (Paris borsasında işlem gören hisselerin çoğu için Euroclear France geçerlidir) ve aracı kurumun bunlar üzerinde hiçbir hakkı yoktur.

Sizin nakit paranız ise bir yerde kalır. ayrılmış hesap Şirketin kendi fonlarından ayrı olarak, bir saklama bankasında tutulur: aracı kurum iflas ederse, bu fonlar alacaklılara ödeme yapmak için kullanılmaz. Sonra da şu gelir: varlıkların garantisiFransa'da, Fonds de guarantee des Dépôts et de Résolution (Fransız Mevduat Garanti ve Çözüm Fonu), müşteri ve kurum başına 100,000 €'ya kadar nakit teminatı sağlar; menkul kıymetler sizin mülkiyetinizde kalır ve tasfiye durumunda portföye geri döner.

Bu mekanizma, sektördeki gerçek başarısızlıklar sırasında kendini kanıtladı: düzenleyici koruma teorik değil, somuttur. Bu nedenle, ilk devirden önce doğrulanabilir bir lisansın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular: Çevrimiçi Aracı Kurumlarla İlgili Sorularınız

En iyi çevrimiçi aracı kurum hangisi?

En iyi çevrimiçi aracı kurum profilinize bağlıdır: Çevrimiçi bir banka tarafından desteklenen bir PEA için Fortuneo, düşük ücretler ve küresel erişim için DEGIRO veya Interactive Brokers, Bourse Direct Paris borsası için, Trade Republic Otomatik aylık tasarruf için. Yukarıdaki karşılaştırma tablomuz, her kullanım durumunu doğru ara çözümle eşleştiriyor.

Çevrimiçi komisyoncu nedir?

İnternet platformu üzerinden, bir PEA'da veya menkul kıymet hesabında alım satım emirlerinizi gerçekleştiren lisanslı bir finansal aracı kurumdur. Menkul kıymetlerinizi elinde tutar, Fransız vergi sistemini uygular ve komisyonlar veya yayınlanan spreadler aracılığıyla gelir elde eder.

Çevrimiçi bir aracı kurumun maliyeti ne kadar?

Fransız hisse senetleri için sipariş başına sıfır ile birkaç euro arasında değişen ücretler, ayrıca yabancı para birimi cinsinden menkul kıymetler için döviz çevrim ücretleri (orta düzeyde aylık yatırım için genellikle yılda birkaç on euro) söz konusudur. Saklama ücretleri neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır; bazı sağlayıcılarda yalnızca pasif hesaplar hareketsizlik ücretine neden olabilir.

En iyi işlem platformu hangisi?

En iyi platform, on dakika içinde anlayabileceğiniz platformdur: net emir verme, okunabilir portföy takibi, basit uyarılar. Başlangıç ​​için mükemmel olan Neobroker uygulamaları, deneyim kazandıkça daha kapsamlı ve daha zengin emir türlerine sahip DEGIRO veya Interactive Brokers arayüzlerine yerini bırakır.

Çevrimiçi aracı kurumlar güvenli mi?

Evet, üç koşul yerine getirilirse: doğrulanabilir bir lisans (AMF/ACPR veya Avrupa eşdeğeri), müşteri fonlarının ayrı tutulması ve menkul kıymetleriniz için belirlenmiş bir saklama kuruluşu. Karşılaştırmamızdaki her aracı kurum bu kriterleri karşılıyor; AMF'nin resmi kaydı, diğer herhangi bir oyuncuyu birkaç dakika içinde kontrol etmenizi sağlar.

Aracı kurumunuzda bir PEA'ya mı yoksa bir menkul kıymet hesabına mı ihtiyacınız var?

Avrupa hisse senetleri ve ETF'leri için PEA (beş yıl sonra vergi muafiyeti) ve uluslararası piyasalar, özellikle de ABD hisse senetleri için menkul kıymetler hesabı mevcuttur. Birçok yatırımcı ikisini aynı kurumda birleştirir; Fransa'da ikamet eden yeni başlayanlar için en yaygın refleks PEA ile başlamaktır.