PEA Hesabı Nasıl Açılır + Başlamak İçin 5 Ucuz Hisse Senedi (2026)

2026'da neden bir PEA (Planlı Çevresel Etki Değerlendirmesi) açılmalı?

Bir tane açmayı seçmek BEZELYE — Fransız hisse senedi tasarruf planı — Fransa'da hisse senedi yatırımı için en vergi avantajlı yatırım seçeneğini tercih etmek anlamına gelir: beş yıl elde tuttuktan sonra, çekilen kazançlar gelir vergisinden muaftır ve planın tüm ömrü boyunca temettüler ve sermaye kazançları vergi kaybı olmadan birikerek artar. 150,000 €'luk katkı tavanı (çiftler için iki katı) ile bu plan, ilk 50 €'luk yatırım için olduğu kadar büyük portföyler için de uygundur.

Ayrıntılı mekanizmalar, yıllık vergi uygulamaları ve özel durumlar (para çekme, miras, devir) hakkında kapsamlı rehberimizde bilgi bulabilirsiniz. Öz Sermaye Tasarruf PlanıBu sayfa, önemli olan konulara odaklanıyor: PEA hesabınızı nerede açacağınız (sağlayıcıların ayrıntılı bir karşılaştırmasıyla) ve ilk günden itibaren hangi düşük fiyatlı hisseleri elinizde tutmanız gerektiği (anlık hisse fiyatlarıyla birlikte).

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

PEA Nerede Açılır: Üç Hizmet Sağlayıcı Ailesi

Teklifler, kültürleri birbirinden çok farklı üç kategoriye ayrılıyor. Çay çevrimiçi banka (Fortuneo, Boursorama, Hello bank!) PEA'yı cari hesaba ve karta entegre eder: her şeyi tek bir yerden yönetmek, ulaşılabilir bir danışmana sahip olmak ve orta seviye fiyatlandırmadan yararlanmak için idealdir. Tea çevrimiçi broker (Bourse Direct(DEGIRO, Interactive Brokers) işlem yürütme ve ücretleri optimize eder: kendi emirlerini veren bağımsız bir yatırımcı için en ekonomik seçenektir.

MKS neobroker mobil (Trade Republic (Önde gelenlerden biri) tasarrufları otomatikleştiriyor: planlı katkılar, kesirli ödemeler, minimal bir arayüz — mütevazı aylık tutarlar ve daha dar pazar kapsamı için mükemmel. Fourth Road'da, takdir yetkisine bağlı yönetim (Yomoni veya bankaların sunduğu yetkilendirme teklifleri), yıllık bir ücret karşılığında kararları bir portföy yöneticisine devrediyor. Bizim çevrimiçi broker karşılaştırması Her birinin gerçek maliyetlerini ayrıntılarıyla gösterir.

PEA Açılış Ücretleri Karşılaştırması: Bir PEA'nın Maliyeti Ne Kadar?

PEA açmanın hiçbir maliyeti yoktur: ücretsiz yetki düzenlemesi uyarınca planda kurulum ücreti alınmasına izin verilmez. Maliyetler daha sonra, dört kalem üzerinden ortaya çıkar. Çay aracılık ücretleri Sipariş başına maliyet (çevrimiçi aracı kurumlarda Euronext'te en fazla birkaç euro, geleneksel bir bankada daha fazla) sipariş sıklığınız ile karşılaştırılmalıdır. Çay hesap bakım ücretleriArtık çevrimiçi oyuncular arasında nadir görülen bir durum olsa da, hepsi için geçerli değil.

MKS Elinizde bulunan ETF'ler üzerindeki ücretler (Endeks bölümü için yıllık devam eden masraflar, fon içerisinden düşülür.) Ve Yönetim ücretiSadece isteğe bağlı yetkilendirmeler için geçerlidir. On yıl boyunca, aylık 200 € ile finanse edilen ve sipariş başına 2 € komisyon ücreti alınan bir plan, çevrimiçi bir aracı kurumda toplamda birkaç yüz avro tutarında ücret içerir; teklifleri birbirinden ayıran şey, sadece "açılış için 0 €" değil, bu toplam tutarı karşılaştırmaktır.

Vergi kıdeminizi kaybetmeden PEA'ya geçiş yapın

Daha önce başka bir yerde mi açtınız? Bir PEA hesabını sağlayıcılar arasında transfer etmek, hesabın geçerlilik süresini tamamen korur: Transfer edilen dört yıllık bir plan, dört yıllık geçerliliğini korur ve yeniden başlamaya gerek kalmadan beş yıllık süreyi tamamlar. Mekanizma şu şekildedir: Alıcı kurum transferi talep eder ve hisseler ve nakit, genellikle değerine ve satır sayısına bağlı olarak 50 € ile 150 € arasında faturalandırılan bir ücret karşılığında aynen aktarılır; bu maliyeti alıcı sağlayıcı genellikle hesabı kazanmak için kısmen veya tamamen karşılar.

İki ila altı hafta süre tanıyın, bu süre zarfında sipariş vermeyin ve portföy özetini elinize ulaştığında kontrol edin. Mevcut planınız beş yıllık süreyi doldurmak üzereyse ve ücretleri yüksekse, transfer tam olarak bundan sonraki adımları optimize edecek hamledir.

PEA Kabı Nasıl Açılır: 3 Adım

Hizmet sağlayıcı seçildikten sonra, tüm süreç tamamen çevrimiçi olarak üç adımda tamamlanıyor. Sağlayıcıyı seçmeİşlem emirlerini kendiniz vermek mi yoksa başkasına devretmek mi istediğinize bağlı olarak; çevrimiçi banka, çevrimiçi aracı kurum veya isteğe bağlı yönetim seçenekleri mevcuttur. Hesap açmaKimlik, adres belgesi ve bir anket yaklaşık on beş dakika içinde tamamlanıyor; onay süreci birkaç dakikadan birkaç güne kadar sürebiliyor. İlk para yatırma ve ilk sipariş: Bir banka havalesi nakit hesabına para yatırır ve ilk hisse senedi alımı, ünlü beş yıllık vergi önceliğini tetikler; ilk katkı ne kadar erken gelirse, bakiyeyi kademeli olarak yatırsanız bile vergi muafiyeti o kadar erken başlar.

Karşılaştırma: 2026'da PEA (Planlı Çevresel Etki Değerlendirmesi) Nerede Açılmalı?

Doğru aracı kurum, yatırım şeklinize bağlıdır: işlem sıklığı, ETF'lere mi yoksa bireysel hisse senetlerine mi ilgi duyduğunuz, yetkilendirilmiş yönetime olan isteğiniz. İşte Fransa'daki en iyi hisse senedi aracı kurumları - mevcut karşılaştırmalarda öne çıkan ve detaylı incelemelerimizde test edilmiş tüm teklifler.

Seçimin değerini ölçmek için bir büyüklük derecesi yeterlidir: Yirmi yıl boyunca ayda 200 € ile finanse edilen bir plan, 48,000 € katkı payı anlamına gelir ve ücret tarifelerine bağlı olarak, kümülatif ücretler birkaç yüz €'dan iki bin €'yu aşabilir. İki teklif arasındaki fark nihai sermaye ile ödenir: Önemli olan tek kalem budur ve açılıştan önce hesaplanır.

Profil Provider PEA'nın güçlü yönleri Bizim yorum Çevrimiçi bankada PEA Servet Rekabetçi PEA, tam bankacılık hizmeti, serbest veya yönetilen yatırım seçenekleri. Fortuneo incelemesi Paris Borsası'nda doğrudan işlem Bourse Direct Şeffaf sipariş bazlı fiyatlandırma, PEA ve hisse senedi alım satım hesabı Bourse Direct yorum Aylık tasarruf Trade Republic Otomatik yatırım planları, kesirli emirler Trade Republic yorum Uluslararası hisse senetleri ve ETF'ler XTB Düşük komisyonlarla gerçek hisse senetleri, xStation platformu XTB yorum Mobil sadelik eToro Sezgisel arayüz, topluluk, kopyalama ticareti eToro yorum

Seçim kriterlerini (gerçek ücretler, plan transferleri, isteğe bağlı yönetim) daha detaylı incelemek için... çevrimiçi broker karşılaştırması Her teklifi satır satır inceliyor.

İlk PEA için hangi strateji uygulanmalı?

Yeni başlayanlar için fikir birliği sağlayan yapı tek bir resimde özetlenebilir: çekirdek ve uydular. Çay çekirdek — planın büyük kısmı — piyasa performansını bireysel bahislerden uzak tutarak yakalamak için bir veya iki çeşitlendirilmiş uygun ETF'ye (Avrupa veya küresel hisse senetleri) yatırılıyor. uydular — daha küçük bir oran — analizinizin fark yaratabileceği, aşağıda sunulan düşük fiyatlı hisseler gibi seçilmiş bireysel hisseleri ele alın.

Bu tahsisat, tek bir seçim hatasının tüm plan üzerindeki etkisini sınırlarken, hassas konum boyutlarıyla öğrenme olanağı da bırakır. Genel kural: çekirdekten daha büyük uydu olmamalı ve düzenli katkılar öncelikle çekirdeği beslemelidir.

PEA'nız için Güçlü Potansiyele Sahip En İyi 5 Ucuz Fransız Hissesi

Borsa terimleriyle "ucuz" demek, mütevazı bir giriş bileti anlamına gelir: birkaç düzine euro bir hisse satın almak için yeterlidir, bu da düzenli katkıları ve kademeli çeşitlendirmeyi kolaylaştırır. İşte Euronext Paris'te işlem gören, PEA'ya uygun, temettü, savunma, büyüme, altyapı, döngüsel gibi çeşitli profillere sahip ucuz Fransız hisse senetlerinden bir seçki. Fiyatlar gerçek zamanlı olarak gösterilir; tüm temel bilgiler her bir hisse senedinin özel sayfasında yer almaktadır.

TotalEnergies (TTE.PA) — Temettü Çekirdeği

€83,45 € Fransız devi, hisse başına erişilebilir bir yatırım fırsatını, CAC 40 endeksindeki en istikrarlı temettü verimlerinden biriyle birleştiriyor ve bu temettüler üç yıllık taksitler halinde ödeniyor. Tüm detaylar için sayfamıza göz atın. TotalEnergies hissesi sayfamızı ziyaret edin.

BIC (BB.PA) — Mütevazı Bir Biletle Savunma Odaklı Seçim

€65,90 € Dünyanın kalem ve çakmak lideri olan bu şirketin hissesi, kanıtlanmış bir savunma profili, sağlam kar marjları ve makul bir piyasa değeri sunuyor; bu da sadece nominal olarak değil, temel anlamda da "ucuz" bir hisse örneği. Büyüme ılımlı: portföydeki rolü hızlandırmak değil, istikrar sağlamaktır. Profil: BIC hissesi.

Abivax (ABVX.PA) — Büyüme Biyoteknolojisi

€78,70 € Bu Paris merkezli biyoteknoloji şirketinin hissesi, portföyün büyüme payı için geliştirilmekte olan klinik bir ürün hattının güçlü potansiyelini ve bununla birlikte gelen riski somutlaştırıyor. Risk profili, gelir hissesiyle hiçbir ortak noktaya sahip değil: hisse, klinik sonuçları ve düzenleyici kilometre taşlarını takip ediyor ve her iki yönde de geniş dalgalanmalar gösteriyor; bu nedenle kasıtlı olarak küçük bir pozisyon büyüklüğü tercih edildi. Analiz: Abivax hissesi.

Getlink (GET.PA) — Altyapı Yıllık Geliri

€19,43 € Bir hisse senediyle, Manş Tüneli işletmecisi, tekrarlayan gelirler (geçiş ücretleri, servis araçları, elektrik bağlantısı) ve gelir yatırımcılarına hitap eden bir dağıtım politikasıyla yeri doldurulamaz altyapıyı paraya çeviriyor. Borç kaldıraç oranı, izlenmesi gereken en önemli nokta olmaya devam ediyor. Profil: Getlink hissesi.

Rexel (RXL.PA) — Elektriklenme Döngüsü

€32,63 € Elektrikli ekipman dağıtımcısı olan bu hisse senedi, elektrifikasyon ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin yapısal trendinden faydalanıyor ve açıkça döngüsel bir profile sahip: talep, endüstriyel ve gayrimenkul döngülerini takip ediyor; bu da hisse senedine geri çekilme dönemleri kazandırıyor - giriş, bu indirimler üzerinden değerlendirilmelidir. Analiz: Rexel hissesi.

Bu seçki, gelir, savunma, büyüme, altyapı, döngü gibi birbirini tamamlayan profilleri eşleştirir ve performans garantisi vermez: her hisse senedi satın alınmadan önce kendi analizini hak eder ve çeşitlendirme kural olmaya devam eder. Komşu pazarlara kapsamı genişletmek için, seçkimiz yüksek potansiyelli Avrupa hisse senetleri Okumaya devam edin.

Ucuz PEA hissesi nasıl seçilir?

Bir hissenin nominal fiyatı kalitesi hakkında hiçbir şey söylemez: 5 €'luk bir hisse senedi temel göstergelere göre pahalı olabilirken, 500 €'luk bir hisse senedi ucuz olabilir. Bir örnek bu fikri somutlaştırır: Hisse başına 4 € kazanç sağlayan ve 10 €'dan işlem gören bir şirket, kârının 2.5 katı fiyatla işlem görür; bu mütevazı bir çarpan; hiç kazanç sağlamayan ve 2 €'dan işlem gören başka bir şirket ise sonsuz derecede daha "pahalı" olabilir. Üç kriter, piyasayı fiyattan daha iyi sınıflandırır.

Değerleme: Birim fiyat yerine sektörle karşılaştırıldığında kazanç çarpanı ve temettü verimi. Likidite: Yüksek spreadler olmadan alım satım yapmaya yetecek kadar günlük işlem hacmi — CAC 40 ve SBF 120 hisseleri bu rahatlığı sunar, daha küçük listelemeler de buna yaklaşır. Çay yatırım tezi: Açık bir satın alma nedeni, bir zaman dilimi ve önceden belirlenmiş bir çıkış noktası.

Edubourse hisse senedi sayfaları bu çerçeveyi hisse senedi bazında uygulamaktadır; bizim hisse senedi nasıl alınır Kılavuz her adımı ayrıntılı olarak açıklıyor.

PEA'nın Ötesinde Ucuz Hisseler: Uluslararasılaşma

PEA, ABD veya Asya hisselerini doğrudan kabul etmez: Portföyü mütevazı bir tutarla uluslararası hisselerle tamamlamak için, standart hisse senedi alım satım hesabı hala en uygun yöntemdir. kendi vergi kurallarıUluslararası aracı kurumlar orada kesirli emirler sunuyorlar — birkaç düzine euro, bir ABD hissesinin bir dilimi için yeterli — ayrıca örneğin büyük çoklu varlık işlem platformlarına erişim sağlıyorlar. ile hesap açmak Vantage →.

Bezelye Açarken Kaçınmanız Gereken 4 Hata

Sadece hoş geldin bonusunu seçmek Açılış bonusu birkaç ay içinde tükenirken, yüksek komisyon ücretleri on yıl boyunca sizi zor durumda bırakıyor; tam ücret tarifesini kendi kullanımınızla karşılaştırın.

Açılış bonusu birkaç ay içinde tükenirken, yüksek komisyon ücretleri on yıl boyunca sizi zor durumda bırakıyor; tam ücret tarifesini kendi kullanımınızla karşılaştırın. İlk ödemenin ertelenmesi Süre, ilk katkıdan itibaren beş yıl olarak başlar; fonlama olmadan açılış, muafiyeti aynı süre kadar geciktirir.

Süre, ilk katkıdan itibaren beş yıl olarak başlar; fonlama olmadan açılış, muafiyeti aynı süre kadar geciktirir. “Sıfır komisyon” tekliflerinin şartlarını göz ardı etmek : Kapsanan pazarlar, sipariş başına minimum tutar, yabancı para birimi cinsinden hisselerde döviz çevrim ücretleri — reklamların yıldızları bazen bu satırları gizler.

: Kapsanan pazarlar, sipariş başına minimum tutar, yabancı para birimi cinsinden hisselerde döviz çevrim ücretleri — reklamların yıldızları bazen bu satırları gizler. Kısa vadeli işlemler için PEA açmakVergi avantajı beş yıl ve daha uzun bir süre içinde artar; hızlı emirlerin yoğun kullanımı, hisse senedi alım satım hesabında ve şu şekilde gerçekleşmelidir: ticaret komisyoncusu.

PEA ve Vergiler: Bu Yıldan İtibaren Açılışta Neler Değişiyor?

PEA'nın açılması ve fonlanması vergilendirmeye yol açmaz: plandan hiçbir şey çıkmadığı sürece, gerçekleşmemiş kazançların veya yeniden yatırılan temettülerin büyüklüğü ne olursa olsun, vergi beyannamenizde hiçbir kalem görünmez. Vergi, yalnızca beş yıllık kuralımız uyarınca çıkış olaylarında (çekilme veya kapatma) devreye girer. PEA kılavuzunun tamamı.

Sağlayıcı bilgileri vergi makamlarına iletir ve size gerekli özeti sunar: kendiliğinden beyanname vermeniz gerekmez ve çoğu hak sahibi için ilk yıllarda hiçbir şey doldurmanıza gerek yoktur. Bu da PEA'nın avantajlarından biridir: idari kolaylık, vergi avantajıyla birlikte gelir.

Sıkça Sorulan Sorular: PEA Hesabı Açın ve Ucuz Hisse Senetleri Alın

2026'da PEA'yı Nerede Açmalısınız?

Fortuneo gibi bir çevrimiçi bankanın PEA'yı bankacılık hizmetleriyle birleştirmesiyle, Fortuneo gibi bir aracı kurum, Bourse Direct şeffaf sipariş başına fiyatlandırma için veya bir neobroker gibi bir platform. Trade Republic Otomatik aylık tasarruf için. Yukarıdaki karşılaştırma tablomuz her profili doğru teklifle eşleştiriyor.

Bir PEA açmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Yasal bir asgari tutar yok: bazı sağlayıcılar ilk depozito olmadan hesap açarken, diğerleri birkaç yüz euro talep ediyor. İlk depozito beş yıllık vergi avantajı süresini başlattığı için, mütevazı bir miktar bile olsa erken yatırmak faydalı.

PEA'da Ucuz Hisse Senedi Alabilir Misiniz?

Evet: Euronext Paris'te işlem gören tüm hisseler, birkaç düzine euro da dahil olmak üzere tek tek satın alınabilir; "ucuz" hisse fiyatına bağlıdır ve çoğu Fransız hissesi hisse başına 100 €'nun altında işlem görmektedir.

Yeni Başlayanlar İçin PEA'da Alınabilecek En Ucuz Hisseler Hangileri?

Düzenli temettü ödemesi, kontrol altında tutulan borç ve anlaşılabilir bir iş modeli gibi okunabilir temellere sahip likit CAC 40 ve SBF 120 hisseleri, daha sonra biyoteknoloji gibi büyüme potansiyeli olan şirketleri ekleme seçeneğiyle birlikte, değişken mikro sermayeli şirketlere kıyasla daha sakin bir giriş noktası sunar.

Genç bir kişi PEA (Personel Değerlendirme Ajansı) açabilir mi?

Evet, 18-25 yaş arası gelir vergisi ödemeyenler (öğrenciler veya çıraklar) için ayrılmış olan ve katkı payı 20,000 € ile sınırlı olan PEA Jeune aracılığıyla: bu, eğitiminiz bitmeden vergi sürecini başlatmanın bir yoludur.

Bir hissenin PEA'ya uygun olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz?

İki hızlı ipucu: şirketin genel merkezi (Avrupa Birliği veya Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) ve düzenlenmiş bir Avrupa piyasasında işlem görmesi. Uygulamada, platformunuzdaki güvenlik sayfasında PEA uygunluğu açıkça belirtilir ve hisse senedi uygun değilse sipariş reddedilir; yanlışlıkla plana dahil olamazsınız.

Bir çift iki bezelyeyi aynı anda açabilir mi?

Evet: Vergi mükellefi olan her eş veya medeni partner (PACS), hane başına toplam 300,000 € katkı payı olmak üzere kendi PEA'sını (Eşit Emeklilik Hesabı) tutabilir ve her biri kendi seçtiği sağlayıcıda planını bağımsız olarak yönetebilir.

PEA hesabı açmadan önce hisse senedi alım satım hesabına ihtiyacınız var mı?

Hayır: PEA hesabı, başka bir hesaba sahip olma zorunluluğu olmaksızın, kendi başına açılır. Bunun tersi de aynı şekilde doğrudur; ancak Fransa'daki ilk hisse senedi portföyü için, önce PEA hesabı açmak, muafiyetten korunan kazanç payını en üst düzeye çıkarır.

Fransa'da Banka Hesabı Olmadan PEA Hesabı Açabilir misiniz?

Evet: Avrupa'da düzenlenmiş çevrimiçi aracı kurumlar ve yeni nesil aracı kurumlar, kendilerinde cari hesap bulunmasını gerektirmeden PEA (Profesyonel Hesap Hesabı) açarlar; transferler için harici banka bilgileri belgesi (RIB) yeterlidir. Bunun tersi de geçerlidir: bazı bankalar yalnızca kendi müşterileri için PEA açarlar; formu doldurmaya başlamadan önce bu kısıtlamayı kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Açılış ne kadar sürer?

Çevrimiçi form ve destekleyici belgeler yaklaşık on beş dakika sürer, ardından sağlayıcıya bağlı olarak onay birkaç dakikadan birkaç güne kadar sürebilir. İlk havale onaydan hemen sonra gerçekleşebilir ve ilk alım emri de onunla birlikte verilebilir.