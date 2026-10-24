PEA: Fransız Hisse Senedi Tasarruf Planı Rehberi (2026)

PEA: Tanımı ve Fransız Hisse Senedi Tasarruf Planı Nasıl Çalışır?

MKS Öz Sermaye Tasarruf Planı (PEA) — Fransız hisse senedi tasarruf planı — Avrupa hisselerine yatırım yaparken kazançlarınız üzerindeki vergiyi azaltmanıza olanak tanıyan bir Fransız vergi avantajı sağlayan bir yatırım aracıdır. Uygulamada, bir PEA, bir nakit hesabıyla eşleştirilmiş bir menkul kıymet hesabıdır: Para yatırırsınız, uygun menkul kıymetler satın alırsınız ve kazançlar — sermaye kazançları ve temettüler — plan içinde vergisiz olarak, herhangi bir kesinti yapılmadığı sürece, birikerek artar. Bu vergisiz birikme, planı uzun vadede bu kadar güçlü kılan şeydir.

Fransa'da vergi mükellefi olan bir kişi, kaç kurumda plan açılmış olursa olsun, kişi başına yalnızca bir (evli çiftler için iki) PEA'ya sahip olabilir.

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

1992 yılında Fransız hane halkı tasarruflarını hisse senetlerine yönlendirmek amacıyla oluşturulan PEA, o zamandan beri düzenli olarak iyileştirildi: 2014 yılında tavan 132,000 €'dan 150,000 €'ya çıkarıldı, uygun menkul kıymetler listesi genişletildi ve 2024 yılında PEA'dan para çekme kuralları kolaylaştırıldı. Otuz yılı aşkın süredir her hükümeti kapsayan bu yasal uzun ömürlülük, tasarruf sahiplerinin ve profesyonellerin ona duyduğu güveni açıklıyor: vergi avantajı her reformdan sağ çıktı ve zamanla daha da güçlendi.

PEA, kendi başına ne bir ürün ne de bir yatırım aracıdır: bir kaptır. PEA'nın ne kadar kazandıracağı tamamen içine ne koyduğunuza bağlıdır - bireysel hisseler, uygun ETF'ler veya isteğe bağlı portföyler. Bu kap için doğru menkul kıymetleri seçmek için, kılavuzumuza göz atın. hisse satın almak Sipariş verme ve stok seçimi işlemlerinin nasıl işlediğini açıklar.

PEA'nın pratikte nasıl çalıştığı

Üç aşamaya indirgeniyor. MevduatNakit hesabınıza banka havalesiyle para yatırırsınız; yasal bir minimum tutar veya zorunlu bir ödeme planı yoktur, her şey sağlayıcıya bağlıdır. YatırımNakit hesabınızdan uygun hisse senetleri ve ETF'ler satın alırsınız; menkul kıymetler plan kapsamında tutulur ve temettüler ve sermaye kazançları otomatik olarak nakit hesabınıza geri döner veya yeniden yatırılır.

Kazanç: İstediğiniz zaman para çekebilirsiniz, ancak PEA para çekme kuralları, planın beş yıldan daha eski veya daha yeni olmasına bağlı olarak önemli ölçüde değişir; bu, aşağıdaki vergi bölümünün konusudur.

Sıklıkla yanlış anlaşılan bir nokta var: Ünlü "beş yıllık kural", sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. İlk para yatırmaPlanın idari olarak açılışından itibaren değil. Bu yatırımın beşinci yıldönümünden önce yapılan herhangi bir çekim, kazançlar üzerinden vergiye tabidir ve birkaç istisna dışında planı kapatır. Beş yıl sonra, çekimler artık gelir vergisine tabi değildir ve plan açık kalabilir; çekimden sonra para yatırma konusundaki tarihi kısıtlama 2024 yılında kaldırılmıştır.

Bir PEA'da iki yönetim tarzı bir arada bulunur. kendi kendini yönlendiren yatırım (Ücretsiz yönetim ile) her menkul kıymeti siz seçersiniz ve her emri siz verirsiniz: seçimler ve sorumluluk size aittir ve maliyetler aracılık ücretiyle sınırlıdır. takdir yetkisine bağlı yönetim (Yönetilen yönetim), profesyonel bir yönetici, risk profilinize göre planı tahsis eder ve yıllık ücretler genellikle yüzde birkaç ondalık dilimden yüzde birin biraz üzerine kadar değişir.

İhtiyari yönetim, yetki devretmeyi tercih edenlere uygundur; kendi kendine yönetilen yatırım ise maliyetler üzerinde mümkün olan en yakın kontrolü isteyenlere uygundur; her ikisi de aynı vergi çerçevesi içinde yer alır.

PEA tavanı: 150,000 € mevduat — ve bu tavanı akıllıca aşmanın yolları

Tavan sınırlaması şunlar için geçerlidir: mevduatPlanın değerine asla ulaşamaz: Bir PEA standardına yatırabileceğiniz maksimum tutar 150,000 €'dur. Yatırımlarınızın değeri iki katına çıksa bile, içinde büyüyen 300,000 € vergi avantajlı çerçeve içinde kalır.

Daha ileri gitmek için iki yol mevcut: Evli bir çift iki PEA'yı (300,000 € hane halkı mevduatı) birleştirebilir ve BEzelye-KOBİKüçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik olan bu plan, kendi 225,000 €'luk üst sınırını ekliyor; her iki plandaki mevduatlar da kişi başı 225,000 € ile sınırlandırılıyor.

Tavan limitinin aşılması bir felaket değildir: fazla mevduatlar PEA dışında tutulmuş gibi işlem görür, menkul kıymet hesabı gibi vergilendirilir ve hesap sahibinin iyi niyetine bağlı olarak düzeltme prosedürleri mevcuttur.

Hangi menkul kıymetler PEA'ya dahil edilebilir? Uygunluk kuralları

Uygunluk şartları işin özü: her şey kabul edilemez. Kabul edilenler şunlardır: Avrupa Ekonomik Alanı'nda genel merkezi bulunan şirketlerdeki hisseler (veya merkezi AB dışında olup, belirli koşullar altında bir AB üye devletinde listelenmiş olan) uygun ETF'ler Bu piyasaları takip edenler - Avrupa'daki arzın büyük çoğunluğunu oluşturanlar - ve bazı reformlardan bu yana borçlanma senetleri de buna dahildir.

Doğrudan hariç tutulanlar: ABD, Japon ve Brexit sonrası İngiliz hisseleri — bunlar, karşılaştırmamızda açıklandığı gibi, sıradan bir menkul kıymet hesabından satın alınır. PEA ile menkul kıymet hesabı karşılaştırması.

Küresel endeksleri (S&P 500, MSCI World) takip eden ETF'ler teknik bir soruyu gündeme getiriyor: uzun süre sadece Avrupa "fiziksel replikasyon" formatları uygun görüldü ve sentetik ETF'ler son dönemdeki düzenleyici tartışmaları körükledi. Bu konudaki genel bakışımız... ETF’ler Bu, hangi kategorilerin PEA'da yer alabileceğini ve çoğaltma yöntemlerinin nasıl farklılık gösterdiğini net bir şekilde görmenize yardımcı olur.

PEA vergi avantajları: Temel avantaj açıklandı

İdari açıdan, hesap sahibi kurum her yıl işlemlerin yıllık özetini hazırlar ve para çekme işlemlerinden alınan vergi, vergi makamları tarafından iletilen verilerden otomatik olarak hesaplanır; standart rejim kapsamında hesap sahibinin herhangi bir özel beyanname vermesine gerek yoktur.

PEA vergilendirmesi, planın beşinci yılıyla ayrılan iki ayrı rejime indirgeniyor. Beş yıldan önceHerhangi bir para çekme işlemi, kazançların artan oranlı gelir vergisi ölçeğinde veya tercihinize bağlı olarak sabit oranlı vergi oranında vergilendirilmesine neden olur ve her durumda %17.2 sosyal güvenlik katkı payı ödenmesi gerekir; ayrıca para çekme işlemi planı kapatır. beş yıl sonraÇekilen paralar gelir vergisinden muaftır; kazançlar üzerinden yalnızca %17.2 oranındaki sosyal güvenlik primleri çekilirken tahsil edilir.

Plan kapsamında hiçbir vergi söz konusu değildir: temettüler ve sermaye kazançları tamamen vergi muafiyeti içinde bileşik faize dönüşür; bu da her yıl her temettünün vergilendirildiği menkul kıymet hesabına kıyasla bileşik faizin etkisini katlar.

Para çekme, hesap kapatma ve miras: özel durumlar

Üç durum yakından incelenmeyi hak ediyor. HAS beş yıl sonra çekilme Planı açık ve aktif bırakır: kalan menkul kıymetleri yönetmeye devam edersiniz; sadece yeni para ekleme olanağı ortadan kalkar. HAS gönüllü kapanış Bu işlem, işlemi tetikleyen tam para çekme işlemiyle aynı vergi muamelesine tabidir.

durumunda sahibinin ölümüPlan kapanmıştır: Plan beş yıldan daha eski ise, elde edilen kazançlar vergiden muaftır ve değeri miras kapsamına girer; hayatta kalan eş, evlilik mal rejiminin avantajlı devir kurallarından yararlanır. Son olarak, transfer Kurumlar arası bir PEA (Önceden Hesaplanan Vergi Muafiyeti), vergi önceliğini korur: halihazırda artırılmış olan beş yıl sıfırlanmaz ve alıcı kurum genellikle transfer ücretlerinin bir kısmını karşılar.

PEA'nın artıları ve eksileri: dürüst tablo

Avantajlar Dezavantajları 5 yıl sonra gelir vergisinden muaf olan kazançlar 5 yıldan önce çekmeniz durumunda tam vergilendirme uygulanır. Vergiden muaf bileşik temettüler Doğrudan evren yalnızca Avrupa pazarlarıyla sınırlıdır. Yüksek depozito limiti (€150,000) Kişi başına yalnızca bir PEA Uygun, küresel olarak çeşitlendirilmiş ETF'lerle çalışır. Aracı kurum ücretleri genellikle menkul kıymet hesaplarındaki ücretlerden daha yüksektir. Kıdem vergisi kaybı olmadan devredilebilir. Disiplin gerektirir: vergi indirimi azmi ödüllendirir.

Bu tabloyu bir sözleşme gibi okuyun: sol sütun sağ sütunun bedelini ödüyor. Muafiyet "ülkesi" ilk beş yılın disiplinini karşılıyor; Avrupa evreni "avantajlı vergi uygulamasını" karşılıyor; tavan "vergisiz yeniden yatırılan temettüleri" karşılıyor. Tersine, her dezavantajın bir cevabı var — menkul kıymetler hesabı uluslararası riskleri, erken ilk para yatırma beş yıllık kuralı, komisyon ücreti müzakeresi.

PEA karlı mıdır ve ne tür bir "getiri" bekleyebilirsiniz?

PEA'nın faiz oranı yoktur: bir tasarruf hesabı değildir. Performansı, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin performansına bağlıdır. Uygun bir Avrupa veya küresel hisse senedi ETF'sine yatırım yapılan bir PEA, tarihsel olarak, olumsuz yıllar da dahil olmak üzere, hisse senedi piyasalarının uzun vadeli yükselişini takip etmiştir.

Brüt getiriyi gerçek bir getiriye dönüştüren iki faktör vardır: Vergisiz bileşik faiz, ki bu genellikle yirmi yıl boyunca aynı portföyün menkul kıymet hesabındaki getirisine kıyasla yılda birkaç ondalık puan ekler, ve dikkatlice seçilirse aynı oranda getiriyi azaltan ücretler. Dolayısıyla, "PEA ne kadar getiri sağlar?" sorusunun dürüst cevabı şudur: Vergi avantajıyla artırılmış ve maliyetlerle azaltılmış, tahsisatınızın kazandırdığı miktar.

PEA-PME ve PEA Jeune: Bilmeniz Gereken Çeşitler

MKS PEA-PME-ETI — Küçük ve orta ölçekli şirketler için plan (Plan d’Épargne en Actions PME-ETI) — Avrupa KOBİ'lerine ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapmayı sağlar ve kendi 225,000 €'luk tavan limitine sahiptir; bu limit, kişi başına 225,000 €'luk toplam limit içinde standart PEA ile birlikte sayılır. Daha yüksek oynaklık ve daha düşük likidite karşılığında, mütevazı bir yatırım tutarıyla büyüme şirketlerine erişim sağlar.

MKS Gençlik AEP'siVergiden muaf 18-25 yaş arası (öğrenciler ve çıraklar) kişilere özel olan bu seçenek, mevduatları 20,000 € ile sınırlandırıyor ve yatırım paketine erken giriş imkanı sağlıyor. Bu varyantlar, PEA standardıyla aynı beş yıllık vergi mekaniğini takip ediyor.

PEA ücretleri: PEA açmadan önce neleri karşılaştırmalısınız?

Ücretler, bileşik faizi sessizce aşındırır: işlem komisyonları, hesap tutma ücretleri, yabancı para birimi cinsinden menkul kıymetlerdeki döviz çevrim maliyetleri, isteğe bağlı yönetim ücretleri. Bunları kontrol altında tutmak için iki alışkanlık yeterlidir: karşılaştırın komisyon tarifesi Gerçek işlem sıklığınıza göre hareket edin ve planın temelini düşük sürekli işlem ücreti olan ETF'lere odaklayın.

Sağlayıcınızı seçmek için — çevrimiçi banka, çevrimiçi aracı kurum veya yetkili yönetici — sayfamızı ziyaret edin. PEA'nın açılması ve yüksek potansiyele sahip ucuz hisseler Mevcut teklifleri aracı kurum bazında karşılaştırır, uluslararası erişim de dahil olmak üzere, portföyün dışında kalan teklifleri de kapsar. Freedom24 veya çoklu varlık ticareti Vantage →.

PEA'da kaçınılması gereken 5 maliyetli hata

Beşinci yılın hemen öncesinde çekildi. Birkaç haftalık sabırsızlık, muafiyeti tam vergilendirmeye dönüştürebilir; herhangi bir çıkış yapmadan önce ilk para yatırma işleminin yıldönümü tarihini kontrol edin.

Birkaç haftalık sabırsızlık, muafiyeti tam vergilendirmeye dönüştürebilir; herhangi bir çıkış yapmadan önce ilk para yatırma işleminin yıldönümü tarihini kontrol edin. Depozito üst sınırını planın değeriyle karıştırmak Kazançlar 150,000 €'luk limite dahil edilmez.

Kazançlar 150,000 €'luk limite dahil edilmez. Uygun olmayan menkul kıymetleri buraya park edin. : Avrupa dışı hisselerin doğrudan satın alınması reddedilir veya yasallaştırılır; menkul kıymet hesabı, uluslararası risklere maruz kalmak için doğru araçtır.

: Avrupa dışı hisselerin doğrudan satın alınması reddedilir veya yasallaştırılır; menkul kıymet hesabı, uluslararası risklere maruz kalmak için doğru araçtır. On yıldan uzun süre boyunca ücretleri göz ardı etmek Yıllık ücretlerdeki %1'lik artış, bileşik getiriyi kalıcı olarak aşındırır; bu, benzer ETF'ler arasındaki performans farklarının çoğundan daha fazladır.

Yıllık ücretlerdeki %1'lik artış, bileşik getiriyi kalıcı olarak aşındırır; bu, benzer ETF'ler arasındaki performans farklarının çoğundan daha fazladır. Bir PEA hesabı açıp nakit olarak bırakmak.Bir PEA'nın nakit hesabı neredeyse hiç kazanç sağlamaz; vergi avantajı yalnızca fiilen elde tutulan menkul kıymetler için geçerlidir.

PEA hesabı mı yoksa menkul kıymet hesabı mı: hangisini önce açmalısınız?

Fransa'da ikamet eden ve işe yeni başlayan biri için sıralama neredeyse her zaman aynıdır: önce PEA (Profesyonel Yatırım Hesabı). Avrupa hisse senetleri ve ETF'leri (çeşitlendirme için en kolay temel varlık) içerir ve Fransız piyasasında en iyi vergi avantajını sunar. Ardından menkul kıymetler hesabı, uluslararası yatırımlar için devreye girer: ABD ve Asya hisse senetleri veya uygun olmayan küresel ETF'ler. Bu iki hesap türü rakip değildir: birbirlerinin üzerine eklenirler ve her birinin kendi kuralları vardır. Tablo, temel ödünleşmeleri özetlemektedir.

Kriter BEZELYE Olağan menkul kıymetler hesabı Evren Avrupa hisseleri ve ETF'leri Dünyanın tüm borsaları Kazançlar üzerinden vergi 5 yıl sonra gelir vergisinden muaf Her yıl %30 sabit vergi (PFU) veya artan oranlı vergi sistemi. Mevduat tavanı €150,000 Hayır Temettü Vergiden muaf bileşik Alındıkları anda vergilendirilirler. İçin en iyisi Uzun vadeli Fransız/Avrupa çekirdeği Uluslararası deneyim ve esneklik

Her iki diyetin ayrıntılı incelemesini karşılaştırma yazımızda bulabilirsiniz. Menkul kıymet hesabı ile PEA arasındaki farkve ikincisinin işleyişine dair rehberimizde yer alan bilgiler. sıradan menkul kıymetler hesabı.

PEA'nızı ne kadar hızlı finanse etmelisiniz?

Eğer toplu bir ödeme ile başlarsanız, iki düşünce ekolü çatışır. HAS tek depozito Hemen yatırım yapılıyor: İstatistiksel olarak, bu strateji, piyasaların düşüşten daha sık yükselmesi nedeniyle, girişin zamana yayılmasına kıyasla yaklaşık üçte iki oranında daha iyi sonuç veriyor; ancak giriş, düşüşün hemen öncesinde yapılırsa büyük bir pişmanlık yaşanabilir. Planlanmış mevduatlar Girişi zamana yaymak: Değerli psikolojik istikrar karşılığında maksimum ortalama performanstan vazgeçerler ve geçici düşüşleri indirimli fiyattan satın alma fırsatlarına dönüştürürler.

Maaşlı tasarruf sahiplerinin çoğu için bu soru bile gündeme gelmez: gelire uygun aylık bir ödeme doğal çözüm olmaya devam eder ve beş yıllık süreci başlatan ilk ödeme, miktarı ne olursa olsun, plan açılır açılmaz yapılmalıdır.

SSS: PEA hakkında sıkça sorulan sorular

PEA yaptırmanın amacı nedir?

Fransız hisse senedi tasarruf planının en büyük avantajı vergidir: beş yıl sonra çekilen kazançlar gelir vergisinden muaftır ve planın ömrü boyunca temettüler ve sermaye kazançları vergisiz olarak birikmektedir. Uzun vadede Avrupa hisse senetlerine yatırım yapmak için en avantajlı araçtır.

PEA'nın dezavantajları nelerdir?

Bu seçenek yalnızca doğrudan satın alınan Avrupa menkul kıymetleriyle sınırlıdır, beş yıldan önce yapılan çekimlerde vergi avantajı kaybedilir ve plan sona erer, ayrıca kişi başına yalnızca bir PEA'ya izin verilir. Aracılık ücretleri de aynı sağlayıcıdaki menkul kıymet hesabına göre biraz daha yüksek olabilir.

PEA karlı mı?

Bir PEA'nın karlılığı, elinde tuttuğu menkul kıymetler kadardır: garantili bir yatırım değildir. Tarihsel olarak, çeşitlendirilmiş Avrupa veya küresel hisse senedi portföyleri uzun vadede büyümüş, bazen de ciddi düşüşler yaşamıştır; avantajlı vergi uygulaması, yatırımda kalanları ödüllendirir.

PEA ne kadar faiz öder?

Hiçbiri: PEA ülkesi, faizsiz. Getiriler temettülerden ve sahip olunan hisse senetlerinin veya ETF'lerin büyümesinden gelir. Sağlayıcıya bağlı olarak, yalnızca yatırılmamış nakit bakiyesi mütevazı bir getiri sağlayabilir.

Bir PEA hesabı açmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Yasal bir asgari tutar yok: bazı sağlayıcılar planı ilk depozito olmadan açarken, diğerleri birkaç yüz euro talep ediyor. İlk depozitonun yapıldığı tarih beş yıllık kuralı tetiklediğinden, planı erken açmak ve fonlamak (hatta mütevazı bir miktar bile olsa) vergi avantajının daha erken devreye girmesini sağlar.

Hiçbir mevduatı veya siparişi olmayan bir PEA'ya ne olur?

Plan açık kalır ve vergi önceliği işlemeye devam eder: bir PEA'yı aktif tutmak için ne para yatırma ne de işlem yapılması gerekir. Zaten sahip olunan menkul kıymetler piyasa ömrüne devam eder, temettüler nakit hesaba geçer ve beş yıllık muafiyet sadece zamanla kazanılır - aslında bu, erken açanların stratejisidir: mütevazı bir miktar yatırın, işlemeye devam etmesine izin verin, daha sonra ekleme yapın.

PEA'daki sermaye güvence altında mı?

Hayır: Hisse senetlerine yatırılan bir PEA (Vergi Avantajı Hesabı) değer kaybedebilir, bazen kriz dönemlerinde bu kayıp daha da keskin olabilir. Kanunen "garantili" olan yalnızca vergi avantajı sağlayan hesaptır (beş yıl sonraki muafiyet) ve menkul kıymetler, bir saklama kuruluşu tarafından muhafaza edilerek hamilinin mülkiyetinde kalır. Yatırım yapılmamış nakit bakiyeleri de, şekillerine bağlı olarak, olağan limitlerin ötesinde banka mevduat garantisi kapsamına girmez.

Birden fazla PEA'nız olabilir mi?

Hayır: Banka sayısı ne olursa olsun, her yetişkin Fransız vergi mükellefi için yalnızca bir standart PEA hesabı açılabilir. Evli çiftler iki PEA hesabı açabilir ve PEA-PME hesabı, toplam 225,000 €'luk mevduat limiti dahilinde ikinci, ayrı bir yatırım aracı olarak değerlendirilir.