Zorunlu Şirket Emeklilik Planı (PERO): Fransa Şirket Emeklilik Planı

Çalışma dünyası hızla değişiyor. Çalışanlar artık sadece cazip bir maaş aramıyor: Çalışanlara sağlanan yan haklara, iş yerindeki yaşam kalitesine ve uzun vadeli finansal güvenliğe giderek daha fazla önem veriyorlar. Bu bağlamda, PER Obligatoire (PERO), hem çekiciliklerini güçlendirmek hem de ekiplerinin emekliliğe hazırlanmasına yardımcı olmak isteyen şirketler için en cazip planlardan biri olarak öne çıkıyor.

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Emeklilik reformları devam ederken ve devlet emekliliklerinin gelecekteki seviyesi hakkındaki şüpheler artarken, giderek daha fazla işveren zorunlu şirket emeklilik tasarruf planı kurmayı tercih ediyor. Bu plan, çalışanların şirketlerinden aldıkları mali destekle emeklilikleri için kademeli olarak tasarruf biriktirmelerine olanak tanıyor.

Ancak PER Obligatoire, emeklilik tasarruf aracı rolünün ötesinde, gerçek bir insan kaynakları yönetim aracı, yetenekleri elde tutma mekanizması ve işveren markasını güçlendirme yolu haline gelmiştir.

Zorunlu PER nedir?

Zorunlu Emeklilik Tasarruf Planı (PERO olarak da bilinir), bir şirket tarafından çalışanlarının veya nesnel olarak tanımlanmış bir personel kategorisinin yararına kurulan toplu bir emeklilik tasarruf planıdır.

PACTE yasası kapsamında oluşturulan bu sözleşme, eski "Madde 83" sözleşmelerinin yerini alırken daha fazla esneklik ve yönetim seçeneği sunuyor.

En belirleyici özelliği zorunlu olmasıdır: Bir çalışan bu programa dahil olan kategoriye giriyorsa, programa katılmak zorunludur. Bu şart, eşit kapsamı garanti eder ve uzun vadeli emeklilik tasarruflarını teşvik eder.

PER Obligatoire'nin temel amacı, emekli olanlara, zorunlu devlet emeklilik planları tarafından ödenen emekli maaşlarına ek olarak ilave bir gelir kaynağı sağlamaktır.

Emeklilik planlamasının neden öncelikli hale geldiği

Uzun bir süre boyunca emeklilik uzak bir konu olarak görülüyordu. Birçok çalışan, zorunlu devlet emeklilik planlarının yaşam standartlarını korumak için yeterli olacağını varsayıyordu.

Günümüzde bu algı hızla değişiyor.

Ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlanan nüfus ve emeklilik sisteminde yapılan düzenli düzenlemeler, Fransa'da birçok insanın gelecekteki gelirlerini sorgulamasına yol açıyor.

Araştırmalar, çalışanların büyük bir bölümünün emekli olduktan sonra yaşam standartlarında önemli bir düşüşten endişe duyduğunu gösteriyor. Bu endişe, bireysel veya toplu olsun, emeklilik tasarruf planlarına olan artan ilgiyi açıklıyor.

PER Obligatoire, profesyonel kariyer boyunca sermayenin kademeli olarak birikmesine olanak tanıyarak tam olarak bu endişeye cevap veriyor.

Fransa'da PER Obligatoire nasıl işliyor?

PER Obligatoire, her uygun çalışanın adına açılan bireysel bir hesaba düzenli olarak ödenen katkı payları aracılığıyla işler.

Bu katkılar şu şekilde finanse edilebilir:

– yalnızca şirket tarafından;

– şirket ve çalışan tarafından birlikte;

– çalışanların gönüllü ödemeleriyle tamamlanmaktadır.

Planın kurallarına bağlı olarak, başka meblağlar da ödenebilir:

– önceki emeklilik planlarından yapılan transferler;

– kâr payı ve çalışan tasarruf planlarından elde edilen haklar;

– Çalışan tarafından yapılan istisnai tek seferlik ödemeler.

Bu meblağların tamamı daha sonra uzun vadeli büyüme sağlamak amacıyla çeşitli finansal araçlara yatırılır.

Tasarrufları yönetmenin farklı yolları

PER Obligatoire'nin en büyük avantajlarından biri, sunulan yönetim çözümlerinin çeşitliliğidir.

Yönetilen yatırım: en popüler seçenek

Tasarruf sahipleri artık genellikle yönetilen yatırımları tercih ediyor.

Prensip basit: Varlık dağılımı, çalışanın yaşına göre otomatik olarak gelişir.

Emeklilik henüz uzakta olsa da, birikimler uzun vadede daha yüksek getiri sağlaması muhtemel dinamik yatırım araçlarına daha yoğun bir şekilde yatırılıyor.

Yıllar geçtikçe, biriken sermayeyi korumak için yatırımlar kademeli olarak daha güvenli araçlara kaydırılıyor.

Bu yaklaşım, tasarruf sahiplerinin finansal piyasaların potansiyelinden faydalanmalarını sağlarken, riski de kademeli olarak azaltmalarına olanak tanır.

Serbest yönetim: daha fazla özerklik

Serbest yönetim, çalışanların kendi yatırım araçlarını seçmelerine olanak tanır.

Bu nedenle stratejilerini şu durumlara göre uyarlayabilirler:

– risk toleransları;

– servet hedefleri;

– yatırım ufukları;

– Finans piyasaları hakkındaki bilgileri.

Bu seçenek daha fazla özgürlük sunar ancak yatırım kararlarında daha büyük sorumluluk da gerektirir.

Özellikle cazip bir çalışan avantajı

Şirketlerin en iyi profilleri çekmek için mücadele ettiği bir dönemde, PER Obligatoire ayırt edici bir avantajdır.

Çalışan için bu, kısmen işveren tarafından finanse edilen bir tasarruf şeklidir. Bu katkı, genellikle dolaylı bir tazminat biçimi olarak özellikle memnuniyetle karşılanmaktadır.

Çalışanlar için başlıca avantajlar şunlardır:

– Emeklilik birikimlerinin otomatik olarak oluşturulması;

– şirketle paylaşılan mali çaba;

– Ek ödeme yapabilme olanağı;

– Profesyonelce yönetilen finansal araçlara erişim;

– Geleceğe daha iyi hazırlık.

Bu uzun vadeli koruma boyutu, işverene yönelik olumlu algıyı güçlü bir şekilde pekiştiriyor.

Zorunlu Performans Değerlendirmesi (PER), yetenekleri elde tutma aracı olarak

Yetenek savaşı artık birçok sektörü etkiliyor.

İşe alım zorlaştı. En iyi çalışanları elde tutmak ise çoğu zaman daha da zor.

Bu bağlamda, şirketlerin rekabetçi bir maaştan daha fazlasını sunmaları gerekiyor.

PER Obligatoire, çeşitli nedenlerle çalışanların şirkette kalmasına aktif olarak katkıda bulunur.

Birincisi, bu, işverenin çalışanlarının geleceğine yönelik somut bir taahhüdünü yansıtır.

İkinci olarak, şirket ile çalışan arasında uzun vadeli bir ilişki yaratır. Kuruluş içindeki kariyer süresi uzadıkça emeklilik birikimleri de artar.

Son olarak, şirketin ekiplerinin geleceğiyle gerçekten ilgilendiğini göstererek aidiyet duygusunu güçlendirir.

İşveren markasını güçlendirmek için güçlü bir araç

İşveren markası oluşturma, önemli bir stratejik konu haline geldi.

Günümüzde adaylar, başvuru yapmadan önce bile sosyal medyayı, eski çalışanların yorumlarını ve sunulan avantajları inceliyorlar.

Dolayısıyla iddialı bir sosyal politika önemli bir rekabet avantajıdır.

PER zorunluluğunu oluşturmak, çeşitli olumlu değerlerin iletilmesini mümkün kılar:

– sosyal sorumluluk;

– uzun vadeli vizyon;

– çalışanlara bağlılık;

– personeli korumaya yönelik samimi bir istek.

Bu unsurlar, hem adaylar hem de mevcut çalışanlar nezdinde şirketin genel imajını iyileştirir.

PER Zorunluluğunun Vergi Avantajları

PER Obligatoire'nin başarısı, özellikle elverişli vergi çerçevesiyle de açıklanmaktadır.

Şirket açısından, katkılar genellikle standart bir maaş zammından daha olumlu bir şekilde değerlendirilir.

Bu optimizasyon, tazminat politikalarının maliyet/fayda oranını iyileştirir.

Çalışanlar için, belirli ödemeler, kurallar tarafından belirlenen sınırlar dahilinde vergi avantajlarından yararlanmaya hak kazanabilir; bu, Fransa'da her iki tarafı da ödüllendiren bir emeklilik yatırımı biçimidir.

Bu çift yönlü optimizasyon, PER Obligatoire'nin neden sıklıkla kazan-kazan bir araç olarak görüldüğünü açıklıyor.

Dahili koruma avantajları

PER Obligatoire'nin amacı sadece emeklilik tasarrufu oluşturmakla sınırlı değildir.

Birçok sözleşme ayrıca koruma teminatlarını da içermektedir.

Bu güvenlik önlemleri şunları içerebilir:

– ölüm tazminatı;

– asgari sermaye garantisine sahiptir;

– ölüm aylığı seçenekleri;

– hak sahibini koruma düzenlemeleri.

Bu güvenceler, çalışanlara ve ailelerine ek güvenlik sağlıyor.

Emeklilikte birikimlere ne olur?

Çalışanlar emeklilik yaşına ulaştıklarında, çeşitli ayrılma seçenekleri mevcuttur.

Ödemelerin kaynağına ve geçerli kurallara bağlı olarak şunlardan birini seçebilirler:

Hayat boyu gelir seçeneği

Bu çözüm, hak sahibinin ölümüne kadar düzenli bir gelir garantisi sağlar.

Kalıcı finansal güvenlik sağlar ve emeklilik bütçesi planlamasını kolaylaştırır.

Sermaye çekme seçeneği

Hak sahibi, birikimlerinin tamamını veya bir kısmını toplu ödeme olarak alır.

Bu format, özellikle büyük bir projeyi finanse etmek veya mevcut serveti tamamlamak için oldukça popülerdir.

Karışık çözelti

Bazı durumlarda, ek esneklik sağlamak için yıllık gelir ve sermaye birleştirilebilir.

PER Obligatoire'nin neden büyümeye devam etmesi gerektiği

Uzun vadeli çeşitli eğilimler, PER Obligatoire'nin büyümesini desteklemektedir.

Birincisi demografik yapı ve gelecekteki emeklilik maaşlarına ilişkin süregelen belirsizlik.

İkincisi ise çalışan deneyimine odaklanan İK politikalarının yükselişi.

Son olarak, üçüncüsü, yetenekleri çekmek ve elde tutmak için etkili araçlar arayışının sürekli devam etmesidir.

Bu zorluklarla karşı karşıya kalan PER Zorunlu Özellikle uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor: Şirket ekipleri için gerçek bir Fransız emeklilik tasarruf planı.

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Sonuç: Hem şirket hem de çalışan için kazançlı bir yatırım.

PER Obligatoire, günümüzde en kapsamlı toplu emeklilik tasarruf planlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Çalışanlar için ise geleceğe hazırlanmanın, zorunlu emeklilik maaşlarını tamamlamanın ve uzun vadeli mali destekten yararlanmanın etkili bir yolunu sunmaktadır.

Şirketler için bu, çekicilik, çalışan bağlılığı ve işveren marka değeri açısından güçlü bir kaldıraçtır.

Emeklilik ve sosyal güvenlik konularının her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, PER Obligatoire, hem işverenlerin hem de çalışanların beklentilerini karşılayabilecek stratejik bir yatırım gibi görünüyor.