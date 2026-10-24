Fransa'da Bireysel Krediler: Faiz Oranları ve İşleyiş Şekli

A kişisel kredi Kişisel kredi, bir banka veya uzman bir kredi kuruluşu tarafından verilen ve borçlunun belirli bir süre içinde faiz ödeyerek geri ödemeyi kabul ettiği bir para miktarıdır. Fransa'da kişisel krediler, ister araba, ister ev tadilatı veya ev satın alma finansmanı olsun, kanunla sıkı bir şekilde düzenlenmektedir.

Bu kılavuz, farklı kredi türlerini ve kişisel kredilerin nasıl işlediğini, borçlanmanın gerçek maliyetini nasıl okuyacağınızı, sahip olduğunuz koruma haklarını ve 20 Kasım 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni kuralları açıklamaktadır. Ayrıca, zor durumda kalmadan borçlanmak için edinmeniz gereken alışkanlıkları da detaylandırmaktadır.

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Bireysel Kredi Nedir? Tanımı

Hukuken, kişisel kredi, bir kişinin bir sözleşme kapsamında anlaşma yaptığı bir kredi türüdür. ödünç veren bir kişiye belirli bir miktarda para sağlar. borçluBelirli bir programa göre geri getiren kişi. Bu hizmetin fiyatı şöyledir: faizBuna çeşitli ücretler de eklenebilir: işlem ücretleri, sigorta, teminatlar. Geri ödeme çoğunlukla şu şekilde yapılır: aylık taksitler Sermaye payı ve faiz payını içerenler.

Bireyler için iki genel kategori geçerlidir:

Tüketici kredisi Bu fonlar, otomobil, ekipman, ev tadilatı, seyahat, eğitim gibi gayrimenkul dışı mal ve hizmetleri finanse eder.

Bu fonlar, otomobil, ekipman, ev tadilatı, seyahat, eğitim gibi gayrimenkul dışı mal ve hizmetleri finanse eder. İpotek kredisiBu kredi türü, bir evin satın alınmasını, inşa edilmesini veya yenilenmesini çok daha uzun vadeli olarak finanse eder.

Her biri Fransız Tüketici Kanunu kapsamındaki kendine özgü kurallara tabidir. İşletmelerin ise bu korumaların kapsamına girmeyen özel finansman seçenekleri (işletme kredileri, leasing, kurumsal kredili mevduat hesapları) bulunmaktadır.

Amortismanlı Krediler ve Döner Krediler

An amortismanlı kredi Başlangıçtan itibaren sabit bir miktar, vade ve aylık ödeme belirler: her ödeme, kalan anaparayı sıfıra indirir. HAS Döner kredi tesisi Bu, geri ödedikçe yenilenen bir para rezervine erişmenizi sağlar. Daha esnektir, ancak uzun vadede borcu sürdürebileceği için daha pahalı ve risklidir.

Fransa'da Tüketici Kredilerinin Başlıca Türleri

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, çeşitli tüketici kredisi türlerini listeliyor. Mevcut kurallara göre, bu krediler 200 € ile 75,000 € arasındaki tutarları kapsıyor.

Kredi türü Fon kullanımı oran anahtar özellikler Tahsis edilen kredi Sadece sözleşmede belirtilen satın alma işlemi Sabit Satışa bağlı: satın alma işlemi iptal edilirse, kredi de iptal edilir. Kişisel kredi Ücretsiz kullanım, satın alma belgesi gerekmez. Sabit Aylık ödemeler ve vade önceden bellidir. Döner kredi Yeniden kullanılabilir bir para rezervi Değişken, daha yüksek Geri ödeme süresi kanunla sınırlandırılmıştır. Satın alma opsiyonlu taksitli satış (LOA) Bir varlığın aylık ödemeler karşılığında kullanımı. Ödemelere dahildir Sözleşmenin sonunda satın alma opsiyonu, genellikle bir otomobil için geçerlidir. Kişisel mikro kredi Sosyal içerme projesi (istihdam, hareketlilik, sağlık) Düşük Kar amacı gütmeyen bir kuruluştan veya belediye sosyal eylem merkezinden (CCAS) destek Devlet garantili öğrenci kredisi Eğitiminizi finanse etmek Banka tarafından belirlenmiştir. 28 yaşın altındakiler için geri ödeme ertelenebilir.

Tahsis Edilen Krediler (Satış Noktası Kredisi)

Genellikle satış noktasında sunulan tahsisli kredi, teklifte belirtilen belirli bir mal veya hizmeti finanse eder. Avantajı, satın alma ile yasal bağlantısıdır: mallar teslim edilmezse, kredi iptal edilir ve geri ödemeler ancak teslimat yapıldıktan sonra başlar.

Kişisel Kredi

Bu, tüketici kredisinin en klasik şeklidir. Parayı istediğiniz gibi kullanırsınız, satın almayı gerekçelendirmek zorunda kalmazsınız. Faiz oranı sabittir ve aylık ödemeler imzaladığınız andan itibaren bellidir, bu da bütçe planlamayı kolaylaştırır.

Döner Kredi: Kişisel Kredi ve Kredi Kartı Borçlanması Arasındaki Fark

Genellikle mağaza kartına bağlı olan ve kredi kartı kredi limiti gibi çalışan döner kredi, uzun süre aşırı borçlanmanın önemli bir nedeni olmuştur. Bu nedenle yasa, bu krediyi sıkı bir şekilde sınırlandırmıştır. 1,000 €'nun üzerindeki tutarlar için, borç veren size ek olarak bir amortismanlı kredi de sunmak zorundadır. Geri ödeme süresi, 3,000 €'ya kadar olan tutarlar için 36 ay, bunun üzerindeki tutarlar için ise 60 ay ile sınırlıdır. Faiz oranı değişkendir ve genellikle kişisel krediden daha yüksektir.

Taksitli Satın Alma (LOA) ve Uzun Vadeli Kiralama

Satın alma opsiyonlu taksitli satış, genellikle bir araç olmak üzere bir varlığı aylık ödemeler karşılığında kullanmanıza ve sözleşme sonunda satın alma seçeneğine sahip olmanıza olanak tanır. Satın alma opsiyonu içermeyen uzun vadeli kiralama (LLD) ise yasal olarak bir kredi sözleşmesi değildir. Her iki durumda da, ödemelerin toplam maliyetini standart bir krediyle finanse edilen bir satın almanın maliyetiyle karşılaştırın.

Fransa'da Konut Kredileri: Nasıl İşliyor ve Kuralları Nelerdir?

Konut kredisi, bir evin satın alınmasını, inşasını veya büyük tadilat işlerini finanse eder. Genellikle 15 ila 25 yıl arasında değişen büyük miktarları ve uzun vadeleri içerir. Neredeyse her zaman bir ipotek teminatı ile birlikte gelir. garanti (gayrimenkul üzerinde ipotek, kredi veren kuruluşun ayrıcalığı veya uzman bir kuruluştan alınan garanti) ve borçlu sigortasıBankaların pratikte talep ettiği şey.

HCSF Tarafından Belirlenen Kredi Verme Kriterleri

2022'den beri, Fransız Yüksek Mali İstikrar Konseyi (Fransız Yüksek Mali İstikrar Konseyi) tarafından belirlenen bir standart bankalar için uygulanmaktadır. borç / gelir oranı — Sigorta dahil tüm alacakların geri ödenmesine ayrılan gelir payı %35'i geçmemelidir. Çay dönem Kredinin vadesi prensip olarak 25 yılla sınırlıdır, ancak bazı inşaat veya tadilat durumlarında 27 yıla kadar tolerans gösterilebilir. Bankaların sınırlı bir istisna marjı vardır ve bu, öncelikli olarak ana konutlar ve ilk kez ev alanlar için ayrılmıştır.

Borçlanma kapasitenizin hesaplanmasında istikrarlı gelir ve mevcut yükümlülükler dikkate alınır ve bir yatırımcı için beklenen kira gelirinin bir kısmı da hesaba katılır. Bu konuyu makalemizde ele aldık. Kira gelirinin kredi çekme kapasitenize nasıl dahil edildiği.

Konut Kredilerine Özgü Korumalar

Kredi teklifi yazılı olarak gönderilir ve en az belirli bir süre boyunca geçerliliğini korur. 30 gün .

. Borçlunun bir 10 günlük cayma süresi Teklif, alındığı tarihten itibaren on birinci günden önce kabul edilemez.

Teklif, alındığı tarihten itibaren on birinci günden önce kabul edilemez. Kredi onaylanmazsa, gayrimenkul satın alma işlemi iptal edilir. askıda kalma durumu Ön satış sözleşmesine yazılan kredinin temin edilmesiyle ilgili.

Ön satış sözleşmesine yazılan kredinin temin edilmesiyle ilgili. 2022 tarihli Lemoine yasasından bu yana, borçlu sigortası şu şekilde olabilir: herhangi bir zamanda iptal ve eşdeğer bir politika ile değiştirildi. Kişi başı sigorta tutarı 200,000 €'yu aşmayan ve borçlunun 60 yaşına gelmeden önce sona eren krediler için sağlık anketi kaldırıldı.

Kredi Faiz Oranları: Yıllık Faiz Oranı (APR), Toplam Maliyet ve Faiz Oranı Sınırı

APR: Karşılaştırmak İçin Önemli Rakam

MKS yıllık faiz oranı (Fransa'da TAEG olarak bilinen APR), nominal faiz oranını ve tüm zorunlu ücretleri (işlem ücretleri, gerektiğinde sigorta ve teminat masrafları) bir araya getirir. İki teklifi dürüstçe karşılaştırmanıza olanak tanıyan tek göstergedir. Reklamı yapılan tüm rakamlarda ve kredi teklifinde yer almalıdır. Aynı nominal faiz oranına sahip iki kredi, ek ücretlerine bağlı olarak çok farklı APR'ler gösterebilir.

Kredinin Toplam Maliyeti

Toplam maliyet, borç alınan sermayenin üzerine ödeyeceğiniz her şeyin toplamıdır. Bu, faiz oranına ve her şeyden önce şunlara bağlıdır: dönemÖdeme süresini uzatmak aylık ödemeyi düşürür, ancak toplam faizi önemli ölçüde artırır. Her zaman sadece aylık ödemeyi değil, toplam borç tutarını karşılaştırın.

Basit bir örnek, vadenin etkisini göstermektedir. Aynı faiz oranıyla aynı kredi için, geri ödeme süresini üç yıldan beş yıla çıkarmak, aylık ödemeyi yaklaşık üçte bir oranında azaltır. Ancak toplamda ödenen faiz yarıdan fazla artar. Dolayısıyla düşük aylık ödeme, bir bedel karşılığında gelir.

Faiz Oranına Yasal Sınır: Bir Yasal Tavan

Belirtilen yıllık faiz oranının üzerinde kredi verilemez. tefecilik sınırı (Aşınma oranı). Bu tavan, Banque de France tarafından her üç ayda bir, kredi kategorisine ve tutar aralığına göre hesaplanır ve yayınlanır. Borçluları aşırı yüksek faiz oranlarına karşı korur. Yürürlükteki eşikleri kontrol etmek için, eski bir rakam yerine Banque de France'ın üç aylık yayınını inceleyin.

Borçlu Olarak Korunma Haklarınız

Fransız Tüketici Kanunu, her türlü tüketici kredisi sözleşmesi için çeşitli güvenceler sağlamaktadır:

Sözleşme öncesi bilgiler İmza atılmadan önce, kredi veren kuruluş krediyi, özelliklerini ve maliyetini açıklayan standart bir bilgi formu sunmalıdır.

İmza atılmadan önce, kredi veren kuruluş krediyi, özelliklerini ve maliyetini açıklayan standart bir bilgi formu sunmalıdır. 15 gün boyunca geçerli olan bir teklif. Önerilen şartlar bu süre boyunca geçerliliğini koruyacak ve size karşılaştırma yapma fırsatı verecektir.

Önerilen şartlar bu süre boyunca geçerliliğini koruyacak ve size karşılaştırma yapma fırsatı verecektir. Kredi notunuzun kontrolü : Kredi veren kuruluş, geri ödeme kapasitenizi değerlendirmeli ve Fransa Merkez Bankası'nın geri ödeme olay dosyasına (FICP) danışmalıdır.

: Kredi veren kuruluş, geri ödeme kapasitenizi değerlendirmeli ve Fransa Merkez Bankası'nın geri ödeme olay dosyasına (FICP) danışmalıdır. 14 takvim günü cayma hakkı Kabul edildikten sonra, sözleşmeye ekli formu kullanarak ödeme yapabilirsiniz. İlk yedi gün içinde para transferi yapılamaz.

Kabul edildikten sonra, sözleşmeye ekli formu kullanarak ödeme yapabilirsiniz. İlk yedi gün içinde para transferi yapılamaz. Erken geri ödemeKredi tutarının tamamını veya bir kısmını vade bitiminden önce geri ödeyebilirsiniz. Miktar ve kredi türüne bağlı olarak sınırlı bir tazminat uygulanabilir.

Fransa'da ABD tarzı kredi puanı sistemi yok.

İngilizceden çevrilen içeriklerin büyük bir kısmı, kontrol edip iyileştirebileceğiniz bir "kredi puanı" veya "kredi raporu"ndan bahseder. Fransa'da böyle bir sistem mevcut değil. Her banka kendi analizini uygular: gelir, iş istikrarı, mevcut yükümlülükler, tasarruflar, hesabın nasıl yönetildiği. Paylaşılan tek dosya ise kredi notudur. FICPBu, kanıtlanmış geri ödeme olaylarını ve aşırı borçlanma işlemlerini listeleyen bir FICP kaydıdır. FICP kaydı, kayıt devam ettiği sürece yeni krediye erişimi oldukça zorlaştırır.

20 Kasım 2026'dan itibaren Neler Değişecek?

3 Eylül 2025 tarihli bir kararname (Fransız hükümeti kararnamesi), tüketici kredisine ilişkin yeni Avrupa direktifini yürürlüğe koymaktadır. Yeni kurallar, 20 Kasım 2026 tarihinden itibaren imzalanan sözleşmeler için geçerlidir. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na göre, başlıca değişiklikler şunlardır:

daha geniş bir kapsam Mini krediler, taksitli ödemeler (şimdi al, sonra öde), üç aydan kısa vadeli krediler ve 100,000 €'ya kadar olan kredilerin tümü tüketici kredisi koruma rejimine girer.

Mini krediler, taksitli ödemeler (şimdi al, sonra öde), üç aydan kısa vadeli krediler ve 100,000 €'ya kadar olan kredilerin tümü tüketici kredisi koruma rejimine girer. Daha güçlü açıklama yükümlülükleri Teklifleri daha şeffaf hale getirmek için.

Teklifleri daha şeffaf hale getirmek için. Zorunlu özel önlemlerDava açılmadan önce, kredi verenlerin zor durumda olan borçlulara çözüm önerileri sunması gerekecektir.

Mevcut kredi sözleşmeleri etkilenmeyecek, ancak bazı döner krediler veya kredili mevduat hesapları gibi açık uçlu sözleşmeler yeni kuralların bir kısmının otomatik olarak uygulanmasıyla sınırlı kalacak. Genellikle basit bir ödeme hizmeti olarak sunulan bölünmüş ödeme planları bu nedenle daha iyi düzenlenecek.

Fransa'da Bireysel Kredi Nasıl Alınır: 6 Adımlı Yöntem

Gerçek ihtiyacı tanımlayın: kesin bir miktar, makul bir vade belirleyin ve tasarruflardan finansman sağlama seçeneğinin olup olmadığını kontrol edin. Geri ödeme kapasitenizi hesaplayın.Aylık ödeme, mevcut tüm krediler dikkate alındığında, beklenmedik bir durum yaşansa bile karşılanabilir düzeyde kalmalıdır. Doğru kredi türünü seçin: Tek seferlik bir satın alma işlemi için döner kredi yerine kişisel kredi veya tahsisli kredi. Yıllık faiz oranlarını ve toplam maliyeti karşılaştırın. Bankanızdan ve uzman kredi kuruluşlarından gelen çeşitli teklifler arasından seçim yapabilirsiniz. Borçlunun sigortasını inceleyin.Tüketici kredilerinde her zaman zorunlu değildir ve konut kredisi için farklı bir sigorta şirketi seçebilirsiniz. Teklifin tamamını okuyun. ve daha iyi bir seçenek ortaya çıkarsa, geri çekilme süresini kullanın.

Bazı satıcılar tarafından sunulan ve "faizsiz" kredi olarak adlandırılan bu seçenek, faizsiz taksitlerle ödeme yapmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken, taksitlerin toplamının ilan edilen fiyatla eşleştiğinden ve ek ücretlerin eklenmediğinden emin olmaktır.

Kredi, Tasarruf ve Yatırım: Doğru Dengeyi Kurmak

Kredi kendi başına ne iyi ne de kötüdür: her şey neyi finanse ettiğine bağlıdır. Ana evinizi veya kiralık bir mülkü edinmek için borç almak, servet oluşturmanıza yardımcı olabilir. Öte yandan, günlük harcamaları finanse etmek için borç almak, hiçbir getiri sağlamayan tüketim için faiz ödemenize neden olur.

Tüketici amaçlı bir satın alma için borçlanmadan önce, birikmiş tasarruflarınızın birkaç ay beklemenize olanak sağlayıp sağlayamayacağını sormak daha iyidir. Genellikle, pahalı bir döner krediyi öderken düşük getirili tasarruflar tutmak mantıklı değildir. Genel bir strateji için, yöntemimiz şu şekildedir: adım adım servet oluşturmak Bütçe planlaması, acil durum fonu oluşturma, pahalı borçları ödeme ve yatırım yapma konularını nasıl birleştireceğinizi açıklıyor.

Bazı tasarruf sahipleri kendi kaynaklarını kullanırlar. hayat sigortası poliçesi Alternatif olarak: poliçe üzerinden alınan bir avans, yatırımı kapatmadan nakit sağlar veya poliçe bir kredi için teminat olarak kullanılabilir. Bu çözümlerin bir maliyeti ve belirli koşulları vardır ve bunlar standart bir krediyle karşılaştırılmalıdır.

Borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız ne yapmalısınız?

Erken hareket etmek çok önemlidir. Zorluğun ilk belirtisinde, kredi veren kuruluşunuzla iletişime geçin: size yardımcı olabilirler. ödeme ertelemesiDaha uzun vadeli, geçici bir askıya alma veya yeniden müzakere seçenekleri sunulabilir. Ödeme temerrüdü durumunda, yasal işlemlere başlamadan önce karşı karşıya kalacağınız riskler konusunda sizi bilgilendirmesi gerekir.

Borçlu sigortası Eğer poliçeniz, engellilik veya satın alınan teminatlara bağlı olarak iş kaybı gibi zorluklarınızın nedenini kapsıyorsa, taksitlerin tamamını veya bir kısmını karşılayabilir.

Eğer poliçeniz, engellilik veya satın alınan teminatlara bağlı olarak iş kaybı gibi zorluklarınızın nedenini kapsıyorsa, taksitlerin tamamını veya bir kısmını karşılayabilir. Bir geçiş süresi Yerel mahkeme hakimi, herhangi bir ceza uygulamadan, geri ödemelerinizi iki yıla kadar askıya alabilir veya erteleyebilir.

Yerel mahkeme hakimi, herhangi bir ceza uygulamadan, geri ödemelerinizi iki yıla kadar askıya alabilir veya erteleyebilir. Kredi konsolidasyonu Birden fazla krediyi tek bir kredide birleştirir; bu da aylık ödemeyi düşürür ancak genellikle daha uzun vade ve daha yüksek toplam maliyet anlamına gelir. Ancak hassas bir hesaplamadan sonra mantıklı hale gelir.

Birden fazla krediyi tek bir kredide birleştirir; bu da aylık ödemeyi düşürür ancak genellikle daha uzun vade ve daha yüksek toplam maliyet anlamına gelir. Ancak hassas bir hesaplamadan sonra mantıklı hale gelir. Aşırı borçlanma prosedürüBorçlarınız ödeme kapasitenizi kalıcı olarak aşıyorsa, Fransa Merkez Bankası'nın borç fazlalığı komisyonuna ücretsiz olarak başvurabilirsiniz.

"Soru sormadan kredi teklifleri" veya fonlar serbest bırakılmadan önce ücret talep eden aracı kuruluşlardan sakının: bunlar klasik dolandırıcılık belirtileridir. Borç verenin REGAFI sicilinde veya aracı kuruluşlar için ORIAS sicilinde yetkilendirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

Kişiler Arası Krediler

Bir akrabadan borç almak, bunun bir hediye değil, bir borç olduğunu kanıtlayabildiğiniz sürece yasaldır. Yazılı bir belge gereklidir. kredi onayı (Borç beyanı) şiddetle tavsiye edilir. 5,000 €'nun üzerindeki krediler vergi makamlarına bildirilmelidir. Ödenen faizler, borç veren için vergilendirilebilir gelir olarak sayılır. Bu tür krediler banka ücretlerinden kaçınmayı sağlar, ancak geri ödeme gecikirse aile ilişkilerini zorlayabilir.

Borç Alırken Kaçınılması Gereken Hatalar

Sadece aylık ödemeye bakıldığında Süreyi ve toplam maliyeti unutarak.

Süreyi ve toplam maliyeti unutarak. Birkaç tüketici kredisini bir araya getirmek Özellikle döner krediler olmak üzere, borcunuzu takip edemez hale gelene kadar bu kredileri kullanmaya devam edin.

Özellikle döner krediler olmak üzere, borcunuzu takip edemez hale gelene kadar bu kredileri kullanmaya devam edin. İlk teklifi kabul etmek Yıllık faiz oranlarını karşılaştırmadan.

Yıllık faiz oranlarını karşılaştırmadan. Günlük harcamalar için taksitli ödeme kullanmak. Bu da krediyle yaşamak anlamına geliyor.

Bu da krediyle yaşamak anlamına geliyor. Hisse senedi piyasasına veya kripto varlıklara yatırım yapmak için borç almak Piyasadaki düşüş, borcu etkilemeden yatırımın değer kaybetmesine neden olur.

Piyasadaki düşüş, borcu etkilemeden yatırımın değer kaybetmesine neden olur. Çok uzun bekliyorum Sorunları kredi vereninize bildirmeden önce.

Sıkça Sorulan Sorular: Kişisel Krediler ve Kredi Hakkındaki Sorularınız

Kredi ve borç arasındaki fark nedir?

Günlük dilde bu iki terim eşdeğerdir. Hukuken kredi, borçlanma, yetkili kredili mevduat hesabı, döner rezerv ve satın alma opsiyonlu taksitli satış gibi daha geniş bir kavramdır.

Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Caymak İçin Ne Kadar Süreniz Var?

Teklifin kabulünden itibaren 14 takvim günü içinde, sözleşmede belirtilen cayma formunu iade ederek cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Hemen teslimatın talep edildiği tahsisli kredilerde bu süre kısaltılabilir, ancak asla üç günden az olamaz.

Yıllık Faiz Oranı (APR) ve Kredi Faiz Oranları Aynı Şey Mi?

Hayır. Nominal faiz oranı sadece faizi kapsar. Yıllık faiz oranı (APR) ise işlem ücretleri veya zorunlu sigorta gibi tüm zorunlu ücretleri ekler. İki teklif arasında karşılaştırmanız gereken oran yıllık faiz oranıdır (APR).

Gayrimenkul Satın Almak İçin Ne Kadar Kredi Çekebilirsiniz?

Bu, geliriniz, yükümlülükleriniz ve kredi vadesine bağlıdır. Bankalar HCSF kuralını uygular: sınırlı istisnalar dışında, en fazla 25 yıllık bir vade için, sigorta dahil olmak üzere gelirin %35'ini aşan azami borç-gelir oranı.

Bireysel Krediyi Erken Ödeyebilir misiniz?

Evet, herhangi bir zamanda, tamamen veya kısmen. Kredi türüne bağlı olarak, kanunla belirlenen sınırlar dahilinde erken ödeme tazminatı uygulanabilir.

Eğer artık borcunuzu ödeyemezseniz ne yapmalısınız?

Borç vereninizle hemen iletişime geçin ve bir düzenleme konusunda görüşün. Ayrıca hakime bir ödeme erteleme süresi talep edebilir veya aşırı borçlanma durumunda Fransa Merkez Bankası'na ücretsiz bir başvuru yapabilirsiniz.

Kaynaklar: Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, “Tüketici kredisi hakkında bilmeniz gereken her şey” (20 Kasım 2026'dan itibaren geçerli kurallar için güncellenmiş bilgi formu); Fransız Tüketici Kanunu; Yüksek Finansal İstikrar Konseyi; Fransa Merkez Bankası. Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve kişiselleştirilmiş tavsiye niteliği taşımaz. Kredi sizi bağlar ve geri ödenmesi gerekir: taahhütte bulunmadan önce geri ödeme kapasitenizi kontrol edin.