Bruno Lafont'un maaşı, 2010'lu yıllara ait SBF 120 endeksinde en iyi belgelenmiş maaşlardan biridir; bunun nedeni de oldukça tartışmalı olmasıdır: Lafarge'ın borçlarını ve iş gücünü azalttığı bir dönemde, 2012'de aldığı 2,9 milyon Euro, yani bir önceki yıla göre %81'lik bir artış. Gelin, doğrulanabilir rakamlara ve bu CEO maaşının bağlamına bir göz atalım.

2012'de 2,9 milyon euro: referans rakam

Orascom Cement'in entegrasyonunun ve grubun borcunu azaltmak için varlıkların satıldığı 2012 yılında Bruno Lafont, durumu farklı bir şekilde değerlendirdi. Toplam tazminat miktarı 2,9 milyon euro.Bu, 2011 yılına kıyasla %81,1'lik bir artış anlamına geliyor. Bu seviye, şirketi şu konuma getirdi: SBF 120 şirketleri arasında yönetici maaşlarında 11. sırada.O dönemde Journal du Net tarafından oluşturulan sıralamaya göre, bu rakam (sabit, değişken ve performansa bağlı unsurlar) CEO maaşıyla ilgili en çok alıntı yapılan kamu verisi olmaya devam ediyor.

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Bağlam: Borç yönetimi nedeniyle ödüllendirilen bir CEO

Bu artış, performans hedeflerine bağlı değişken bileşenden kaynaklanıyordu: 2007 sonu itibarıyla 8,8 milyar avro olan yüksek borçlu Orascom satın alımından sonra, grubun önceliği borç azaltma ve elden çıkarma (özellikle Çatı Kaplama bölümü) oldu. CEO'nun değişken ücreti bu finansal hedeflere endekslendi; bu standart bir mekanizma olmakla birlikte, kemer sıkma dönemlerinde CAC 40 şirketleri arasında oldukça görünür bir uygulamadır. Her mali yıla ait ayrıntılar, Lafarge'ın 2006-2014 dönemi için yayınlanan yıllık mali raporlarında mevcuttur.

LafargeHolcim dönemi (2015-2017)

2015 yılında birleşen LafargeHolcim grubunun nominal eş CEO'su olan Bruno Lafont, birleşmeyi takip eden hissedar yeniden yapılanmasının bir parçası olarak Nisan 2017'de eş başkanlık görevinden ayrıldı. Bu dönemlere ait tazminatı, İsviçre standartlarına göre yayınlanan İsviçre grubunun tazminat raporlarına (Fransa'daki gibi bireysel ayrıntılı döküm olmaksızın genel tazminat bloğu) dahil edilmiştir. Kaynaklarımızdan doğrulanmış rakamlar elde edemediğimiz için bu döneme ait bir tutar eklemiyoruz.

Katılım ücretleri: EDF ve ArcelorMittal yönetim kurulu üyesi

Görevleri askıya alınana kadar Bruno Lafont, aşağıdaki şirketlerin yönetim kurullarında görev yapıyordu.EDF veArcelorMittalİki şirket, yöneticilerinin ücretlerini (katılım ücretleri ve komite ödenekleri) evrensel kayıt belgelerinde yayınlıyor. Bu bağımsız yöneticilik pozisyonları, üst düzey Fransız yöneticiler için ikinci kademe ücretlendirme sistemini oluşturuyor; bu mekanizma ayrıca şu belgede de ayrıntılı olarak açıklanmıştır: Frédéric Oudéa'nın maaşı Sanofi'nin başkanlığından bu yana.

Nisan 2026'dan sonra: benzeri görülmemiş bir durum

13 Nisan 2026 tarihli mahkumiyet kararı (altı yıl hapis, 225.000 € para cezası, temyiz süreci devam ederken derhal infaz) ve ardından gelen hapis cezası, gelecekteki kazanç beklentilerini temelden değiştiriyor: askıya alınan görevler, zedelenen hukuki itibar. Onun tüm gelişim süreci, yazımızda anlatılmaktadır. Bruno Lafont'un biyografisiHEC'den, inşaat malzemeleri alanında dünya lideri olan şirketin başına kadar.

kısacası

2012 Maaşı: 2,9 milyon € (+%81,1, 2011'e kıyasla), SBF 120'de 11. sırada · 2006-2017 yılları arasında borsada işlem gören yönetici (Lafarge, ardından LafargeHolcim) · EDF ve ArcelorMittal'de yönetim kurulu üyesi pozisyonları · Nisan 2026'dan beri temyiz aşamasında olan yasal işlemler. Diğer CAC 40 CEO maaş detayları için bakınız. Xavier Huillard'ın (Vinci) ücreti veya bizim maaş bölümü.

kaynaklar

Wikipedia “Bruno Lafont” (23/10/2026'da erişildi), referans: Journal du Net, “SBF 120 patronlarının maaşları” (25/06/2013); Lafarge ve LafargeHolcim'in yıllık raporları; Hukuki açıdan Le Monde (2025-2026).