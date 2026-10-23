1960 yılında Cezayir'de doğan ve École Polytechnique mezunu olan maden mühendisi Grégoire Olivier, Sagem'in ve kısa bir süre de Faurecia'nın başında bulunduktan sonra, on beş yılını PSA Peugeot Citroën'in yönetim kurulunda geçirdi; bunların altı yılı Asya'daydı. Halka açık bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak aldığı ücretler kamuya açık: 2010 için 1.362.820 € ve 2012 için 929.172 €. Kariyeri ve rakamlarına ilişkin ayrıntılar, kaynaklarıyla birlikte aşağıda yer almaktadır.

Doğrulanan rakamlar: 1,36 milyon € (2010) ve 929.172 € (2012)

PSA Peugeot Citroën yönetim kurulu üyesi olarak Grégoire Olivier, yıllık olarak grubun referans belgesinde maaşı yayınlanan ve hissedarlar toplantısında oylamaya sunulan üst düzey yöneticiler arasındaydı. İki yıllık dönem kamuya açık olarak belgelenmiştir: 2010 mali yılı için 1.362.820 € (PSA 2010 referans belgesi) ve 2012 mali yılı için toplam tazminat tutarı 929.172 €'dur.Bu yıl, otomotiv grubunun zorlukları ve Carlos Tavares'in gelişiyle damgasını vurdu. İki mali yıl arasındaki düşüş, grubun sonuçlarına endeksli olan bu tazminatların değişken bileşenini göstermektedir.

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Grégoire Olivier kimdir?

1979'da sınıf birincisi olarak École Polytechnique'e giren, 1982'de üçüncü olarak mezun olan, École des Mines de Paris mezunu ve Chicago Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Folz, kariyerine Sanayi Bakanlığı'nda başladı ve ardından Matignon'da Michel Rocard'ın teknik danışmanı olarak görev yaptı (1990-1991). Jean-Martin Folz tarafından işe alındı. PeçineyAluminium de Grèce'in başına geçti, ardından Memphis'e giderek American National Can'de ustabaşı olarak çalıştı ve sonunda strateji başkan yardımcısı oldu. 1998'de Alcatel'in pil bölümü olan Saft'ın yönetimini devraldı.

Sagem, Safran, Faurecia: yönetim yetkileri

2001 yılında, denetleme kurulu Sagem Ani bir ölümle hayatını kaybeden Pierre Faurre'nin yerine yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Grubu yeniden yapılandırdı (otomotiv işini Johnson Controls'a sattı) ve 2001 ile 2003 yılları arasında geliri 2,6 milyar Euro'dan 3,18 milyar Euro'ya çıkardı. Sagem, 2005 yılında Safran ile birleşti: grubun yönetim kuruluna katıldı ve Ağustos 2006'da ayrıldı. Eylül 2006'da Jean-Martin Folz onu yönetim kurulu başkanlığına geri getirdi. Faurecia (Şimdiki Forvia'nın CEO'su, rüşvet skandalı nedeniyle istifa etmişti ve o da sadece altı ay görevde kalacaktı.)

PSA ve ardından Stellantis: programlar, Çin, genel sekreterlik

Şubat 2007'de PSA Peugeot Citroën'in yönetim kuruluna Program Direktörü olarak katıldı. Haziran 2010'da, grubun Dongfeng ve Changan ile ortak girişimlerini kurduğu bir dönemde kilit bir pozisyon olan Asya Operasyonları Direktörü olarak Çin'e kalıcı olarak görevlendirilen ilk yönetim kurulu üyesi oldu. Temmuz 2016'da, Mobilite Hizmetleri Direktörü görevini üstlenmek üzere yönetim kurulundan ayrıldı ve daha sonra... PSA Grubu Genel Sekreteri, Şubat 20182021'de Stellantis'i oluşturan birleşmenin ardından, yeni grubun Çin'deki Operasyon Direktörü olarak atandı. Bu kariyer yolu, kronolojik olarak bizim sıralamamızda daha önce PSA'da çalışmış bir diğer önemli yöneticinin kariyer yoluyla kesişiyor... Guillaume Faury'nin biyografisi (2009-2013 yılları arasında PSA yönetim kurulu üyesiydi, şu anda Airbus'ın başında).

Fransız borsasında işlem gören bir şirketin herhangi bir üst düzey yöneticisinde olduğu gibi, tazminat sabit bir maaş, finansal ve operasyonel hedeflere bağlı yıllık değişken bir bileşen ve uzun vadeli eylem planlarını içerir; bunların tümü kayıt belgesinde yıl yıl ayrıntılı olarak belirtilir ve hissedarların oylamasına sunulur. Rakamlarla belgelenmiş diğer örnekler için bakınız. Bruno Lafont'un (Lafarge) maaşı ya da Xavier Huillard (Vinci)ve bizim maaş bölümü.

ayrımlar

Grégoire Olivier, Légion d'honneur Şövalyesi (2010) ve Ulusal Liyakat Nişanı Şövalyesi (2002) unvanlarına sahiptir. Asya'daki çalışmaları nedeniyle 2014 yılında Eurostar "Gelişen Pazar Lideri" ödülünü almıştır.

kaynaklar

"Grégoire Olivier" için Wikipedia maddesi (erişim tarihi: 23/10/2026), başlıca referanslar: PSA Peugeot Citroën 2010 referans belgesi (tazminat €1.362.820), Les Échos (10/06/2010), Le Point (07/10/2004), Groupe PSA'nın 28/07/2016 tarihli basın açıklaması, Legifrance (ödüller). Diğer mali yıllara ait tutarlar PSA yıllık referans belgelerinde listelenmiştir.