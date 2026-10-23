Dünyanın en büyük uçak üreticisinin başkanı ne kadar kazanıyor? Nisan 2019'dan beri Airbus CEO'su olan Guillaume Faury'nin maaşı, grubun yıllık yönetici maaş raporunda yayınlanıyor; ancak açık kaynaklarda nadiren ayrıntılı olarak bildiriliyor. Bu sayfa, maaşının tam mekanizmasını, resmi rakamların nerede bulunabileceğini ve kariyer yolunun bağlamını açıklıyor.

Hollandalı bir şirketin genel müdürü

Airbus SE, Hollanda yasalarına göre kurulmuş bir şirkettir: CEO'su bir çalışan değil, bir kişidir. temsilci (yasal müdür). Uygulamada, ücretleri, hissedarların genel kurulunda onaylanan ücret politikası çerçevesinde, ücretlendirme komitesinin tavsiyesi üzerine yönetim kurulu tarafından belirlenir; bu, ünlü "ücretlendirme konusunda söz hakkı"dır ve hissedarların danışma oylamasına tabidir. Bu yapı, büyük Avrupa borsasında işlem gören gruplarda yaygındır ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Xavier Huillard'ın (Vinci) ücreti.

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Yapı: sabit, yıllık değişken, uzun vadeli plan

Guillaume Faury'nin ücreti üç klasik kademeye dayanmaktadır: bir Sabit maaş ; a yıllık değişken ikramiye Grubun finansal ve finansal olmayan hedeflerine (teslimatlar, karlılık, karbonsuzlaştırma) endeksli; ve uzun vadeli teşvik planları Hisseler şeklinde olup, birkaç mali yıl boyunca gösterilen performansa bağlıdır. Grubun yıllık raporlarında her bir bileşenin ağırlığı ve her mali yıl için kullanılan kriterler belirtilmektedir.

Resmi tutarları nerede bulabilirim?

Yıl yıl kesin tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. acentelerin ücretlendirilmesine ilişkin rapor Her yıl grubun yıllık raporunda yayınlanan, Airbus web sitesinin (airbus.com) yatırımcılar bölümünde bulunan ve genel kurulda oylamaya sunulan bu belge, kesin kaynaktır: Hata yapma veya yanıltıcı bir yıl verme riskiyle tek bir rakamı hafızadan aktarmak yerine, okuyucuyu grubun her bir yöneticisi için sabit ve değişken ücretleri, verilen hisseleri ve performans koşullarını ayrıntılarıyla açıklayan bu resmi belgeye yönlendiriyoruz.

Airbus'tan önceki yol: Eurocopter ve PSA

Grup CEO'su olmadan önce Guillaume Faury, dört yıl boyunca PSA Peugeot Citroën yönetim kurulunda Ar-Ge direktörü olarak görev yaptıktan sonra Airbus Helikopterleri'ni (2013-2018) yönetti ve Airbus Ticari Uçakları'nın başkanlığını yaptı. Bu dönemlere ait maaşı ilgili belgelerde (EADS/Airbus Grubu ve Groupe PSA yıllık raporları) yayınlanmıştır. EPNER'den grup başkanlığına kadar uzanan tüm kariyer yolculuğu, yazımızda anlatılmaktadır. Guillaume Faury'nin biyografisi.

AXA'nın görev alanı ve kurumsal işlevleri

AXA yönetim kurulu üyesi olarak Guillaume Faury, sigorta grubunun evrensel kayıt belgesinde yayınlandığı üzere, belirlenen katılım ücretlerini almaktadır. 2021'den beri GIFAS ve 2023'ten beri ASD'de başkanlık yaptığı profesyonel kuruluşlar, sektör temsili görevleri olarak kabul edilmektedir. Yönetim kurulu üyeliği, CAC 40 yöneticileri için standart bir ek tazminat biçimidir. Saint-Gobain'de Pierre-André de Chalendar.

kısacası

Mekanizma: Airbus SE yönetim kurulu üyesi, sabit + değişken + uzun vadeli teşvik tazminatı, yıllık genel kurulda oylanır ve her yıl Yönetim Kurulu Üyeleri Tazminat Raporu'nda yayınlanır (resmi kaynak: airbus.com/investors) · Yönetim Kurulu Üyelikleri: AXA yönetim kurulu üyesi · Kariyer yolu: Airbus Helicopters, PSA. Yönettiği hisselerin analizi için bilgi sayfamıza bakınız. Airbus hissesi (AIR.PA) ve maaş bölümü.

kaynaklar

Vikipedi "Guillaume Faury" (erişim tarihi 23/10/2026); Airbus SE, 8 Ekim 2018 tarihli basın bülteni ve yıllık raporlar (yönetici ücretleri bölümü); AXA, yönetim kurulu. Doğrulanmış birincil kaynak olmadan yıllık tutarların hiçbiri burada yer almamaktadır.