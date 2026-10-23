Jean-Michel Aulas, Olympique Lyonnais ve OL Groupe'un başında geçirdiği 36 yıl boyunca ne kadar kazandı? Yıllık yönetici maaşı medyada hiçbir zaman tam olarak açıklanmamış olsa da, tazminatını şekillendiren üç ölçülebilir ve doğrulanabilir unsur bulunmaktadır: halka açık bir şirketin CEO maaşı, 2023 kıdem tazminatı ve hisselerinin satışından elde edilen gelir. Bu unsurları ve kaynaklarını ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Halka açık bir şirketin CEO'su: Ücreti genel kurulda yayınlanır ve oylanır.

Jean-Michel Aulas, 1999'dan Mayıs 2023'e kadar şirketin başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştır.OL GrubuOlympique Lyonnais'i yöneten halka açık bir holding şirketi olan OL Groupe, herhangi bir halka açık şirketin yöneticisi için olduğu gibi, onun maaşını (sabit, değişken ve ikramiyeler dahil) grubun Evrensel Kayıt Belgesinde yayınladı ve yıllık genel kurulda hissedarların oylamasına sundu. OL Groupe yatırımcı ilişkileri web sitesinde bulunan bu resmi belgeler, yıllık maaşının yeniden oluşturulması için birincil kaynaktır; ancak her mali yıl için belirsizlik nedeniyle burada rakam rakam yeniden vermiyoruz.

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2023: 10 milyon euro tutarında kıdem tazminatı

Maaşıyla ilgili en çok belgelenen husus, görevden ayrılışıdır. 8 Mayıs 2023'te Eagle Football'un yeni hissedarları tarafından görevden alınan Jean-Michel Aulas, başkanlıktan ayrılırken... 10 milyon euro tutarında kıdem tazminatıOnursal başkanlık göreviyle birlikte verilen bu tazminat, kulübün devralınması sırasında planlanan bitiş tarihinden üç yıl önce gerçekleşen aceleci ayrılış sırasında iş dünyası basını tarafından ortaya çıkarıldı ve kulübün sportif tarafının zor bir dönemden geçtiği bir zamanda bile üst düzey yöneticilerin "ayrılış bonusu" konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Hisselerinin satışı: 3 euro fiyatla 14,5 milyon euro.

İkinci niceliksel unsur: ailesinin holding şirketindeki hisselerinin geri satın alınması. Ayrıldıktan sonra Jean-Michel Aulas, Lyon Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak hisselerin dondurulmasını talep etti. 14,5 milyon OL'nin hesaplarında — geri satın almaya karşılık gelen tutar 4.826.540 hisse, hisse başına 3 €'dan11 Aralık 2023'te varılan bir anlaşma, iki taraf arasındaki yasal işlemlerin sona ermesi karşılığında bu satın almayı 16 Ocak 2024'ten önce resmileştiriyor. Şirketten bu şekilde ayrılması, başkan ve sahibi olarak kariyerinin borsa bölümünü sonlandırıyor; bu bölümü daha önceki yazımızda detaylı olarak ele aldık. Jean-Michel Aulas'ın biyografisi.

Tahmini serveti 450 milyon euro.

Zenginliğinin en çarpıcı göstergesi hâlâ 2025 Zorlukları sıralamasıdır: 450 milyonFransa'nın en zengin 309. kişisi. Servetinin büyük kısmı, 1983'te kurduğu yazılım şirketi Cegid'in 2007'de Groupama grubuna satılmasından ve OL hisselerinden elde ettiği kademeli sermaye kazançlarından kaynaklanmaktadır. Borsada işlem gören diğer CAC 40 yöneticileriyle karşılaştırma için bakınız. Frédéric Oudéa'nın maaşı ya da Vinci'de Xavier HuillardOL'nin Groupama Stadyumu'nu inşa eden grup.

Şu anki görevleri: Fransa Futbol Federasyonu ve Kadınlar Ligi

Jean-Michel Aulas, Aralık 2023'ten beri Fransız Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Temmuz 2024'ten beri de Profesyonel Kadınlar Futbol Ligi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Federal düzeydeki görevleri ve olası maaşı şu anda kamuya açık değildir. 77 yaşında olması nedeniyle, yerel siyasi faaliyetleri (Mart 2026'dan beri Lyon Metropol Bölgesi Birinci Başkan Yardımcılığı) seçilmiş görev kategorisine girmekte olup, maaşı yönetmeliklerde belirtildiği gibi metropol seçilmiş yetkililerinin maaşı kadardır.

kısacası

OL Groupe belgelerinde yayınlanan yıllık CEO maaşı (1999-2023) · 10 milyon €'luk kıdem tazminatı paketi (2023) · 4.826.540 hissesinin 14,5 milyon € karşılığında hisse başına 3 €'dan geri satın alınması (Aralık 2023 anlaşması) · Tahmini serveti 450 milyon € (Challenges 2025). Kulübü takip eden yatırımcılar için ilgili sayfaya bakınız. OL Grubu (Eagle Football Group) Hisse senedinin mevcut durumunu ayrıntılarıyla açıklıyor.

kaynaklar

Jean-Michel Aulas hakkındaki Wikipedia maddesi (erişim tarihi: 23/10/2026) ve başlıca kaynaklar: Challenges dergisi (2025 mali sonuçları), OL Groupe'un 8 Mayıs ve 11 Aralık 2023 tarihli basın bültenleri, iş dünyası basını (Le Monde, Les Échos, Le Progrès). Resmi yıllık veriler, OL Groupe'un evrensel kayıt belgelerinde mevcuttur.