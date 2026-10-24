S&P 500: Endeks Rehberi ve Yatırım Yapma Yöntemleri (2026)

MKS S&P 500 Endeks, Amerika Birleşik Devletleri borsasının göstergesidir. Wall Street'te işlem gören en büyük yaklaşık 500 şirketi bir araya getirir ve tüm Amerikan ekonomisi -ve genellikle küresel piyasa- için bir barometre görevi görür. Canlı fiyat, nasıl çalıştığı, bileşimi, tarihi, Fransa'dan işlem saatleri ve yatırım yapmanın farklı yolları: İşte bu endeks hakkında bilmeniz gereken her şey.

S&P 500 Canlı Fiyatı: Gerçek Zamanlı Grafik ve Veriler

Aşağıdaki grafik ve veriler piyasa fiyatlarından otomatik olarak güncellenmektedir. Bu nedenle okuduğunuz rakamlar, yazım anındaki sabit değeri değil, en son mevcut fiyatı yansıtmaktadır.

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Son fiyat: 7 623,68 noktaları

noktaları Günlük değişim: -0,52%

-0,52% 52 haftalık en yüksek seviye: 7 844,52 $

7 844,52 $ 52 haftalık en düşük seviye: 6 316,91 $

Endeks, ABD işlem seansı boyunca sürekli olarak hesaplanır. Açılış saatleri dışında, önceki seansın kapanış değerini gösterir. Buna karşılık, S&P 500 vadeli işlemleri neredeyse 24 saat boyunca işlem görür ve açılış zili çalmadan önce trendin erken bir göstergesini sunar.

S&P 500 Nedir?

Standard & Poor's 500'ün kısaltması olan S&P 500, yaklaşık olarak bu şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. 500 büyük ABD şirketiAğırlıklı olarak New York Borsası ve Nasdaq'ta işlem gören bu endeks, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam piyasa değerinin çok büyük bir bölümünü kapsar. Bu nedenle profesyoneller, Dow Jones ve 30 bileşeninden çok daha doğru bir şekilde ABD hisse senedi piyasasının yansıması olarak kabul ederler.

Günümüzde endeks şu kişiler tarafından hesaplanmakta ve yönetilmektedir: S&P Dow Jones EndeksleriS&P Global grubunun bir yan kuruluşu olan bu endeks, küresel varlık yönetiminin büyük bir bölümü için referans veya kıyaslama ölçütü görevi görüyor: birçok ABD hisse senedi fonunun performansı buna göre değerlendiriliyor. Trilyonlarca dolar, bu endeksi taklit eden endeks fonlarına ve ETF'lere yatırılıyor.

Sıkça yaşanan bir karışıklık kaynağı: S&P 500 endeksi aslında 500'den biraz daha fazla hisse senedi içeriyor. Alphabet gibi bazı şirketler, endekste birden fazla hisse senedi sınıfıyla yer alıyor. Ancak yine de 500 şirketten bahsediliyor çünkü temsil edilen şirket sayısı 500 olarak sabit kalıyor.

S&P 500 nasıl hesaplanır?

Serbest Dolaşımdaki Piyasa Değerine Göre Ağırlıklandırma

S&P 500 bir serbest dolaşımdaki piyasa kapitalizasyonu ağırlıklı Endeks. Her şirketin ağırlığı, kurucular, hükümetler veya diğer şirketler tarafından uzun vadeli olarak tutulan hisse blokları hariç, fiilen işlem gören hisselerinin değerine bağlıdır. Bir şirketin değeri ne kadar yüksekse, endekste o kadar fazla ağırlık taşır ve fiyat hareketleri genel seviyeyi o kadar çok etkiler.

Bu, diğerinden önemli bir farktır. Dow JonesHisse senedi fiyatına göre ağırlıklandırılan Dow Jones endeksinde, şirket büyüklüğünden bağımsız olarak, 400 dolarlık bir hisse senedi 100 dolarlık bir hisse senedinden daha fazla ağırlık taşır. Buna karşılık, S&P 500 endeksi, her şirketin piyasadaki gerçek ekonomik ağırlığını yansıtır.

Ayırıcı

Endeks seviyesi, üyelerinin toplam serbest dolaşımdaki piyasa değerinin bir değere bölünmesiyle elde edilir. bölenBu bölücü, piyasa hareketine karşılık gelmeyen bir olay meydana geldiğinde her defasında ayarlanır: bir şirketin endekse katılması veya endeksten ayrılması, hisse senedi ihracı, hisse senedi geri alımı, istisnai bir kurumsal işlem. Sonuç olarak, endeks seviyesi yalnızca fiyat hareketlerine yanıt olarak değişir, bileşimindeki teknik değişiklikler nedeniyle değil.

Fiyat Endeksi ve Toplam Getiri Endeksi Karşılaştırması

Burada gördüğünüz S&P 500, fiyat Endeksi: Ödenen temettüleri hesaba katmaz. Temettüleri yeniden yatıran bir Toplam Getiri versiyonu ve vergi sonrası elde tutma ile yeniden yatıran bir Net Toplam Getiri versiyonu vardır. Uzun vadede fark oldukça büyüktür, çünkü temettüler ABD hisse senetlerinin tarihsel performansının büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Bu nedenle, bir fonu yalnızca fiyat endeksiyle karşılaştırmak ona haksız bir avantaj sağlar.

S&P 500 Şirketleri: Uygunluk Kriterleri ve Sektörler

Endekse hangi şirketlerin dahil olacağına kim karar veriyor?

Tamamen mekanik kurallara dayalı bazı endekslerin aksine, S&P 500'ün bileşimi bir mekanizma tarafından belirlenir. endeks komitesi S&P Dow Jones Endeksleri'nde görev yapan komite, kamuya açık kriterleri uygularken, özellikle ekonominin sektörlerinin dengeli temsilini sağlamak amacıyla belirli bir ölçüde takdir yetkisini de kullanır.

Uygunluk şartlarını karşılamak için bir şirketin özellikle şu şartları sağlaması gerekir:

be Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden ve uygun bir ABD borsasında listelenmiş olması;

ve uygun bir ABD borsasında listelenmiş olması; biriyle tanışmak minimum piyasa değeri eşik değer, piyasayla aynı hızda ilerlemek için periyodik olarak gözden geçirilir;

eşik değer, piyasayla aynı hızda ilerlemek için periyodik olarak gözden geçirilir; yeterli göster likidite ve hisselerinin en az %10'unun serbest dolaşımda olması;

ve hisselerinin en az %10'unun serbest dolaşımda olması; be kârlıABD muhasebe standartlarına göre, şirketin son dört çeyrekteki kazançlarının toplamı ve en son çeyreğin sonucu pozitif olmalıdır.

Bu son kriter, yüksek değerli ancak yine de zarar eden bazı şirketlerin endekse girmek için neden yıllarca beklemek zorunda kaldığını açıklıyor. Ağırlıklar her çeyrekte, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Cuma günlerinde yeniden dengelenir. Ancak, birleşme, satın alma veya iflas sonrasında eklemeler ve çıkarmalar her zaman gerçekleşebilir. Endekse dahil edilme duyuruları, ilgili hisse senedinin fiyatının keskin bir şekilde yükselmesine neden olur, çünkü endeks fonları hisseyi geçerlilik tarihinde satın almak zorundadır.

S&P 500'ün 11 Sektörü

Şirketler, GICS sektör çerçevesine göre sınıflandırılır; bu çerçeve şunları içerir: on bir sektör:

GICS Sektörü Örnek Faaliyetler Bilgi Teknolojileri Yazılım, yarı iletkenler, bilgisayar donanımı İletişim servisleri Arama motorları, sosyal ağlar, medya, telekomünikasyon Tüketicinin isteğine bağlı Çevrimiçi perakende, otomobiller, perakende dağıtım, eğlence Tüketici Zımbaları Gıda, içecek, ev ürünleri, bakkal perakendeciliği Sağlık Hizmetleri İlaçlar, biyoteknoloji, tıbbi ekipman, sağlık sigortası Finansallar Bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetimi, ödeme sistemleri sanayi hisse senetleri Havacılık ve uzay, savunma, ulaşım, makine Enerji Petrol, doğalgaz, petrol sahası hizmetleri Malzemeler Kimyasallar, madencilik, ambalajlama kamu hizmetleri Elektrik, gaz, su Emlak Halka açık gayrimenkul şirketleri (REIT'ler)

En Büyük S&P 500 Şirketleri

Son on beş yıldır en büyük piyasa değerlerine teknoloji ve dijital hizmet devleri hakim durumda: AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ve birkaç diğer şirket de endekste yer alıyor. Sıralamaları ve ağırlıkları hisse fiyatlarıyla sürekli değişiyor. Endeks üyeliği ayrıca perakende devi Costco, bankalar, ilaç şirketleri ve sanayi grupları gibi diğer sektörlerden önde gelen şirketleri de içeriyor.

Bu hakimiyet bir konsantrasyon Sonuç: En büyük on hisse senedi, endeksin tarihsel olarak en yüksek payını oluşturuyor. Bu nedenle, S&P 500'e yatırım yapmak, bugün kısmen bir avuç teknoloji devine bahis oynamak anlamına geliyor. Portföyünüzü çeşitlendirirken bunu aklınızda tutmanızda fayda var.

S&P 500 Tarihçesi: 1860'tan Günümüze

Endeksin öyküsü, kurucularının öyküsüyle başlar. 1860 yılında, analist Henry Varnum Zavallı Yatırımcılar için yazılmış, Amerikan demiryolları ve kanallarının finansal tarihini yayınladı. Poor's Publishing adını alan şirketi, finansal bilgiler konusunda uzmanlaşmıştı. Buna paralel olarak, Standart İstatistik Şirketi1906'da kurulan kuruluş, şirket verilerini yayınladı ve ilk borsa endekslerini 1920'lerde piyasaya sürdü.

İki aile 1941'de birleşerek yeni bir aile oluşturdu. Standard & Poor's4 Mart 1957'de şirket, 500 bileşenden oluşan mevcut haliyle S&P 500 endeksini piyasaya sürdü. İlk bilgisayarlar sayesinde, endeks tüm işlem günü boyunca sürekli olarak hesaplanabiliyordu. Kısa sürede profesyonel fon yöneticileri için referans noktası haline geldi.

1976'da Vanguard, bireysel yatırımcıların erişebileceği ilk endeks fonunu, S&P 500'ü takip ederek piyasaya sürdü. 1993'te ise dünyanın en büyük halka açık fonları arasında yer alan ilk ABD ETF'si olan SPDR S&P 500 geldi. Bu iki yenilik, S&P 500'ü gezegendeki en çok yatırım yapılan endeks haline getirdi.

S&P 500'ün Tarihsel Getirileri: Büyük Krizler ve Toparlanmalar

Etkinlikler Periyot Anahtar Paket Servisi Ekim 1987 kazası (Kara Pazartesi) 19 Ekim 1987 Endeks tarihindeki en sert günlük düşüş, yaklaşık %20. Dot-com balonu patladı 2000-2002 Teknoloji hisselerinin çöküşüyle ​​birlikte değerinin neredeyse yarısını kaybetti. Küresel finansal kriz (konut kredisi krizi) 2007 sonu – Mart 2009 Dünya çapındaki bankacılık krizi ortamında, zirveden dip noktasına %50'den fazla düşüş yaşandı. COVID-19 kazası Şubat – Mart 2020 Birkaç hafta içinde yaklaşık üçte bir oranında düşüş, ardından tarihin en hızlı toparlanmalarından biri geldi. 2022 ayı pazarı 2022 Enflasyon ve yükselen faiz oranları ortamında yaklaşık dörtte bir oranında bir düşüş.

Bu krizlerin her birinin ardından, az ya da çok hızlı bir şekilde, toparlanma ve yeni rekor seviyeler yaşandı. Bu direnç, S&P 500'ün uzun vadede gösterdiği tarihsel getirilerin tam olarak açıklamasıdır ve endekse uzun vadeli yatırımın popülaritesini de bu durum açıklamaktadır. Ancak bu, gelecek için hiçbir şeyi garanti etmez ve bazen zirveye yeniden ulaşmak yıllar almıştır: enflasyon hesaba katıldığında, dot-com balonu sonrasında on yıldan fazla bir süre geçmiştir.

Fransa'dan S&P 500 İşlem Saatleri

Wall Street seansı sırasında S&P 500 hisseleri işlem görmektedir. 9:30 - 4:XNUMX New York saatiyle, Pazartesi-Cuma, ABD resmi tatilleri hariç. Fransa'daki bir yatırımcı için bu normalde şu anlama gelir: 3:30 – 10:XNUMX Paris saati.

Saat değişikliği sırasında oluşabilecek uyumsuzluğa dikkat edin: Amerika Birleşik Devletleri, yaz saati uygulamasına Avrupa'dan daha erken (Mart ayının ikinci Pazar günü) geçiyor ve standart saate daha geç (Kasım ayının ilk Pazar günü) dönüyor. Bu birkaç hafta boyunca oturum şu tarihler arasında gerçekleşir: 2:30 - 9:XNUMX Paris saatiyle. Bazı aracı kurumlarda daha düşük likiditeyle piyasa öncesi ve piyasa sonrası seansları da mevcuttur.

Fransa'dan S&P 500'e Nasıl Yatırım Yapılır?

Bir endeksi doğrudan satın alamazsınız: bu hesaplanmış bir sepettir. Uzun vadeli yatırımdan spekülatif ürünlere kadar, endekse maruz kalmanın çeşitli çözümleri mevcuttur.

S&P 500 ETF'leri: En Basit Seçenek

An ETF veya takipçiS&P 500, genellikle çok düşük yönetim ücretleriyle endeksin performansını taklit eden, borsada işlem gören bir fondur. Tüm S&P 500'ü tek bir işlemde satın almanın en basit ve en ucuz yoludur. Tüm büyük ihraççıların (Amundi, BNP Paribas, iShares, Vanguard, SPDR, Xtrackers…) bir S&P 500 fonu bulunmaktadır. Satın almadan önce karşılaştırın:

the yıllık devam eden ücretler Temel bilgilendirme belgesinde belirtildiği gibi;

Temel bilgilendirme belgesinde belirtildiği gibi; the çoğaltma yöntemi : fiziksel olarak, hisselerin fiilen satın alınmasıyla veya sentetik olarak, takas anlaşması yoluyla;

: fiziksel olarak, hisselerin fiilen satın alınmasıyla veya sentetik olarak, takas anlaşması yoluyla; the temettü politikası : (yeniden yatırılan temettüler) biriktirme veya dağıtma;

: (yeniden yatırılan temettüler) biriktirme veya dağıtma; the para riskinden korunma : Dolar kuruna açık standart bir versiyon veya euro/dolar riskine karşı korunmuş bir versiyon;

: Dolar kuruna açık standart bir versiyon veya euro/dolar riskine karşı korunmuş bir versiyon; fonun boyut ve likiditeAlış ve satış fiyatları arasındaki fark da dahil olmak üzere.

Hangi yatırım hesabını kullanmalısınız?

BEZELYE S&P 500 endeksi ABD hisse senetlerinden oluşsa da, sentetik olarak çoğaltılmış ETF'ler Fransız kişisel öz sermaye planı olan PEA'ya dahildir. Bu sayede yatırımcılar beş yıl sonra planın vergi avantajlarından yararlanabilirler.

S&P 500 endeksi ABD hisse senetlerinden oluşsa da, sentetik olarak çoğaltılmış ETF'ler Fransız kişisel öz sermaye planı olan PEA'ya dahildir. Bu sayede yatırımcılar beş yıl sonra planın vergi avantajlarından yararlanabilirler. Standart menkul kıymetler hesabı : Fiziksel olarak kopyalanmış olanlar da dahil olmak üzere tüm ETF'lere erişim sağlanır, ancak sermaye kazançları ve temettüler standart vergilendirmeye tabidir.

: Fiziksel olarak kopyalanmış olanlar da dahil olmak üzere tüm ETF'lere erişim sağlanır, ancak sermaye kazançları ve temettüler standart vergilendirmeye tabidir. Hayat sigortası Birçok sözleşme, S&P 500 ETF'lerini endekse yatırım imkanı ile hayat sigortası teminatını birleştiren birim bağlantılı yatırımlar olarak sunmaktadır.

Birçok sözleşme, S&P 500 ETF'lerini endekse yatırım imkanı ile hayat sigortası teminatını birleştiren birim bağlantılı yatırımlar olarak sunmaktadır. PERBazı Fransız emeklilik tasarruf planları da endekse endeksli yatırımlar sunmaktadır.

Türev Piyasaları: Sadece Deneyimli Yatırımcılar İçin

Vadeli işlem sözleşmeleri (mini ve mikro sözleşmeler dahil), opsiyonlar ve CFD'ler, genellikle kaldıraç kullanarak endeks üzerinde her iki yönde de spekülasyon yapmayı mümkün kılar. Ayrıca portföyü korumak için de kullanılırlar. Bu ürünler karmaşıktır: kaldıraç, kazançlar kadar kayıpları da büyütür ve perakende hesaplarının büyük çoğunluğu CFD'lerde para kaybeder. Rehberimiz S&P 500 vadeli işlem ticareti Çalışma prensiplerini ve olası riskleri ayrıntılı olarak açıklıyor.

Bireysel Hisse Senetleri Almak

Son olarak, endeksin bireysel bileşenlerinin hisselerini doğrudan bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alabilirsiniz; örneğin Amazon hissesi. Bu durumda artık endeksi kopyalamak yerine kendi inançlarınızı seçiyorsunuz ve bu da daha yüksek bir yoğunlaşma riski anlamına geliyor.

S&P 500'ü ne yönlendiriyor?

Kurumsal kazançlar Her üç aylık raporlama döneminde, en büyük şirketlerin karları ve her şeyden önemlisi gelecek beklentileri endeksi yönlendirir.

Her üç aylık raporlama döneminde, en büyük şirketlerin karları ve her şeyden önemlisi gelecek beklentileri endeksi yönlendirir. Federal Rezerv para politikası Faiz oranlarına ilişkin kararlar ve Fed'in açıklamaları, özellikle teknoloji hisseleri olmak üzere, sermaye maliyetini ve hisse senedi değerlemelerini etkiler.

Faiz oranlarına ilişkin kararlar ve Fed'in açıklamaları, özellikle teknoloji hisseleri olmak üzere, sermaye maliyetini ve hisse senedi değerlemelerini etkiler. Enflasyon ve istihdam Tüketici Fiyat Endeksi veya istihdam raporu gibi aylık veri açıklamaları genellikle keskin dalgalanmalara neden olur.

Tüketici Fiyat Endeksi veya istihdam raporu gibi aylık veri açıklamaları genellikle keskin dalgalanmalara neden olur. Tahvil getirileri ABD devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, hisse senetlerini nispeten daha az cazip hale getiriyor.

ABD devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, hisse senetlerini nispeten daha az cazip hale getiriyor. Jeopolitik ve ticaret politikası Çatışmalar, yaptırımlar, gümrük vergileri ve seçimler yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor.

Çatışmalar, yaptırımlar, gümrük vergileri ve seçimler yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor. DeğerlemeYüksek bir Fiyat/Kazanç oranı (P/E oranı), endeksi hayal kırıklığına karşı daha savunmasız hale getirir. Shiller P/E (CAPE) endeksi, ABD piyasasının ne kadar pahalı olduğunu değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

S&P 500 ile Dow Jones, Nasdaq ve CAC 40 Arasındaki Farklar Nelerdir?

indeks Seçmen Sayısı ağırlık Ayırt Edici Özellik S&P 500 500 Hakkında Serbest dolaşımdaki piyasa değeri ABD pazarının tüm sektörlerine ilişkin kıyaslama ölçütü. Dow Jones (DJIA) 30 Hisse fiyatı En eski, çokça tanıtılan, en az temsil eden Nasdaq 100 100 Değiştirilmiş büyük harf kullanımı Finansal bilgiler yok, ağırlıklı olarak teknoloji odaklı. CAC 40 40 Sınırlandırılmış serbest dolaşımdaki sermaye Paris borsasının gösterge endeksi

MKS Nasdaq Teknoloji alanında daha yoğunlaşmış ve bu nedenle daha değişkendir. Dow Jones endeksi sembolik bir gösterge olmaya devam ediyor, ancak 30 bileşeni ve fiyat ağırlıklandırması onu daha az temsili kılıyor. Çay CAC 40Son olarak, daha fazla endüstriyel, finansal ve lüks hisse senedi içerir ve temettü bileşeni daha yüksektir. Bu nedenle, iki endeks çeşitlendirilmiş bir portföyde birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

S&P 500'e Yatırım Yapmanın Riskleri

Market riski Endeks, 2000-2002 ve 2008-2009 yıllarında yaşanan krizlerde değerinin önemli bir kısmını kaybedebilir.

Endeks, 2000-2002 ve 2008-2009 yıllarında yaşanan krizlerde değerinin önemli bir kısmını kaybedebilir. Döviz riski Euro bazlı tasarruf yapanlar için, endeks yükselse bile doların düşmesi getirileri azaltır. Kur riskine karşı korumalı ETF'ler bu riski bir maliyet karşılığında nötralize eder.

Euro bazlı tasarruf yapanlar için, endeks yükselse bile doların düşmesi getirileri azaltır. Kur riskine karşı korumalı ETF'ler bu riski bir maliyet karşılığında nötralize eder. Konsantrasyon riski : Birkaç teknoloji devi muazzam bir ağırlığa sahip. Bu etkiyi yumuşatmak için, her şirketin aynı ağırlığa sahip olduğu eşit ağırlıklı endeks versiyonları da mevcut.

: Birkaç teknoloji devi muazzam bir ağırlığa sahip. Bu etkiyi yumuşatmak için, her şirketin aynı ağırlığa sahip olduğu eşit ağırlıklı endeks versiyonları da mevcut. Değerleme riski Piyasa pahalıyken alım yapmak, yıllarca süren zayıf performansa yol açabilir. Düzenli katkılarla, kademeli olarak yatırım yapmak, kötü bir giriş noktasının riskini azaltır.

Piyasa pahalıyken alım yapmak, yıllarca süren zayıf performansa yol açabilir. Düzenli katkılarla, kademeli olarak yatırım yapmak, kötü bir giriş noktasının riskini azaltır. Coğrafi riskS&P 500 endeksi, gelirlerinin önemli bir kısmını uluslararası alanda elde eden birçok şirkete rağmen, yalnızca ABD şirketlerine yatırım yapmaktadır. Küresel bir ETF veya Avrupa şirketlerine yapılan yatırım, yatırım yelpazesini tamamlar.

Sıkça Sorulan Sorular: S&P 500 Hakkındaki Sorularınız

S&P 500 ne anlama geliyor?

S&P, 1957'de Standard Statistics ve Poor's Publishing şirketlerinin birleşmesiyle oluşan ve endeksi kuran şirketin adından esinlenerek Standard & Poor's'un kısaltmasıdır. 500 rakamı ise endekste yer alan şirket sayısını ifade eder.

Ön Fizibilite Analizi (PEA) ile S&P 500'ü satın alabilir misiniz?

Evet, PEA'ya uygun sentetik olarak kopyalanmış ETF'ler aracılığıyla. Bunlar, planın uygunluk kurallarına uyarken endeksin performansını kopyalarlar.

Fransa'da S&P 500 endeksi saat kaçta açılıyor?

Genellikle Paris saatiyle 15:30'da başlar ve 22:00'de sona erer. Mart ve Ekim sonlarındaki yaz saati uygulamasının senkronize olmadığı birkaç hafta boyunca seans 14:30'dan 21:00'e kadar sürer.

S&P 500 ile Dow Jones arasındaki fark nedir?

S&P 500 endeksi, serbest dolaşımdaki piyasa değeri ağırlıklı yaklaşık 500 şirketi içerirken, Dow Jones endeksi hisse senedi fiyatı ağırlıklı sadece 30 şirketi içerir. S&P 500, ABD piyasasını çok daha iyi temsil eder.

S&P 500 endeksi temettüleri içeriyor mu?

Hayır, alıntı yapılan endeks bir fiyat endeksidir. Toplam Getiri versiyonları temettüleri yeniden yatırır ve birikimli ETF'ler bunları fon içinde otomatik olarak yeniden yatırır.

S&P 500'e Ne Kadar Yatırım Yapmanız Gerekiyor?

Tek bir S&P 500 ETF biriminin fiyatı, fona bağlı olarak birkaç eurodan birkaç yüz euroya kadar değişmektedir. Bazı aracı kurumlar ayrıca küçük miktarlardan başlayarak kesirli hisseler ve düzenli yatırım planları da sunmaktadır.

Gösterilen fiyatlar, otomatik olarak güncellenen piyasa verilerinden alınmıştır. Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Hisse senedi piyasasına yatırım yapmak sermaye kaybı riski içerir.