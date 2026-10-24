Borsa Çöküşü: Nedenleri, Etkileri ve Hazırlık Yöntemleri (2026)

A borsa krizi Herkesin satmak istediği, kimsenin almak istemediği dönemdir: fiyatlar saatler içinde çöker, portföyler erir ve medya dünyanın sonunu ilan eder. 1929'daki Kara Perşembe'den 2020'deki pandemi kaynaklı çöküşe kadar, bu olaylar piyasa tarihine damgasını vurmuştur ve geri döneceklerdir. Mekanizmalarını, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak, bir sonrakine hazırlıksız yakalanmaktan kaçınmanın en iyi yoludur.

Bu kılavuz, borsa çöküşünün tanımını veriyor, tarihteki büyük çöküşleri anlatıyor, onları tetikleyen faktörleri açıklıyor ve sizi koruyan veya mahveden davranışları detaylandırıyor.

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Son güncelleme: Ekim 23, 2026

Borsa Çöküşü Nedir?

Borsa çöküşü bir ani, büyük ve acımasız düşüş Piyasa fiyatlarında: saatler veya birkaç gün içinde, genel bir panik dalgasıyla, yüzde onlarcası silindi. Kelime, Almanca "Krach" (gürültü) kelimesinden gelir; bir şeyin kırılmasının veya iflas eden bankaların kapılarına yumrukların vurulmasının sesi anlamına gelir.

Her düşüş bir çöküş anlamına gelmez. Bu bağlamda üç temel nokta vardır:

Bir düzeltme Yaklaşık %10'luk, sık ve sağlıklı bir düşüş; aşırılıkları kontrolden çıkmadan azaltır.

Yaklaşık %10'luk, sık ve sağlıklı bir düşüş; aşırılıkları kontrolden çıkmadan azaltır. bir ayı piyasası : %20'den fazla bir düşüş, genellikle aylara yayılır.

: %20'den fazla bir düşüş, genellikle aylara yayılır. Bir kazaAyı piyasasının acımasız kuzeni: birkaç seans süren, panik kaynaklı dikey bir düşüş.

Bir kazayı tanımlayan şey, yalnızca büyüklüğü değil, aynı zamanda boyutudur. hız ve onun görünür mantıksızlıkFiyatlar artık temel şirketlerin analizini yansıtmıyor; sadece bir yatırımcının korkusu diğerinin korkusunu besliyor.

Borsa Çöküşünün Anatomisi, Adım Adım

Hangi dönemde olursa olsun, neredeyse her kaza aynı sırayı izler:

KoşuFiyatlar aylardır veya yıllardır yükseliyor; coşku hakim oluyor ve herkes daha fazla satın almak için borç alıyor. Kırılma noktasıBir iflas, bir pandemi, bir faiz artışı, bir savaş gibi bir haber olayı, değerlemeleri şüpheye düşürüyor. Zorla satışKaldıraçlı yatırımcılar kredilerini geri ödemek için satış yapmak zorundalar; fonlar geri ödemelerle karşı karşıya; stop-loss emirleri daha fazla satışa yol açıyor. Art arda gelen panikHer düşüş bir sonrakini besler; likidite kaybolur, emir defterleri boşalır ve fiyatlar aşağı doğru ani bir düşüş gösterir. AltSatıcılar yorulur ve geri çekilir; uzun vadeli alıcılar geri döner; toparlanma başlar - yavaş yavaş veya şiddetli bir şekilde.

Modern piyasa sistemlerine hızlandırıcılar eklendi: algoritmik satış, kademeli olarak çözülen kaldıraçlı ürünler ve bilginin -ve korkunun- yayılma hızı. Piyasaların nasıl işlediğine dair daha ince ayrıntılar için, bizim borsaya giriş Temeli hazırlıyor.

Tarihteki En Büyük Borsa Çöküşleri

Piyasada hafızalara kazınan beş bölüm var ve her biri farklı bir ders veriyor.

1929 Borsa Çöküşü: Her Şeyin Başladığı Yer

Krediyle hisse senedi alımının körüklediği on yıllık coşkunun ardından, Wall Street 1929 Ekim'inde çöktü: 28 Ekim ve ardından 29 Ekim'de endeks iki seansta yaklaşık %23 değer kaybetti - Kara Pazartesi ve Kara Salı. Marj spekülasyonu, düşüşü bir iflas zincirine ve durgunluğu Büyük Buhran'a dönüştürdü. Yatırımcılar hala 1929 borsa çöküşünün nedenini soruyorlar - kısa cevap borçtur: kaldıraçlı alıcıların hepsi satmak zorunda kaldığında, satın alacak kimse kalmadı. Bu çöküş, modern piyasa düzenlemesinin doğmasına yol açtı: 1934'te Amerikan SEC'inin kurulması, bankacılık faaliyetlerinin ayrılması ve spekülasyon için kullanılan krediye sınırlamalar getirilmesi.

1987: Kara Pazartesi

19 Ekim 1987'de Dow Jones endeksi tek bir işlem gününde %22.6 oranında değer kaybetti; bu, modern tarihteki en keskin tek günlük düşüştü ve arkasında herhangi bir durgunluk dönemi yoktu. Suçlu, bilgisayarlı programlı işlem ve portföy sigortasının birleşik etkisiydi; piyasa ne kadar düşerse, satışlar da o kadar sertleşti. Çıkarılan ders: Devre kesicilerBelirlenen eşiklerin aşılması durumunda ticareti durduran bir mekanizma - bu mekanizma bugün hala yürürlükte.

2000-2002: İnternet Balonu Patladı

Teknoloji balonu — konuyla ilgili makalemiz spekülatif balon Mekanizmasının ayrıntıları şöyle: İki buçuk yıl içinde değer kaybetti; endeksler değerlerinin yaklaşık yarısını yitirdi ve karlı girişimler sıfıra indi. Öğrenilmesi gereken ders şu: Değerlemeler vaatlere dayandığında, düşüş yavaş ve acı verici olur; ancak gerçek hayatta kalanlar (bugünün internet devleri) servet kazanmaya devam etti.

2008 Borsa Çöküşü: Küresel Finansal Kriz

Eylül 2008'de Lehman Brothers'ın iflası, konut kredisi krizini küresel bir borsa çöküşüne dönüştürdü: Hisse senedi endeksleri on sekiz ay içinde değerlerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Bu sefer kaldıraç hane halkı portföylerinde değil, bankalardaydı ve yanıt düzenleyici nitelikteydi (Basel III, stres testleri, kurtarma paketleri). Tasarruf sahipleri için, 2008 borsa çöküşü hükümeti çeşitlendirmenin değerini kanıtladı: Tahviller ve altın, hisse senetlerindeki düşüşü hafifletti.

2020: Pandemi Çöküşü

2020 yılının başlarında, salgın bir aydan kısa bir süre içinde endekslerin değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti; bu, tarihteki en hızlı çöküşlerden biriydi ve ardından merkez bankaları ve mali teşvikler sayesinde en hızlı toparlanmalardan biri yaşandı. Buradan çıkarılacak ders: Algoritmalar tarafından güçlendirilen modern çöküşün hızı, toparlanmanın ne kadar süreceği hakkında hiçbir şey söylemez.

Daha Az Bilinen Borsa Çöküşleri ve Onlardan Çıkarılan Dersler

Resmi tarih beş büyük ismi hatırlıyor, ancak ikincil kazalar da en az onlar kadar çok şey öğretiyor. Çay 1974 petrol kriziİlk petrol şokunun ardından, Batı piyasaları iki yıl süren zorlu bir süreçte değerlerinin yarısını kaybetti; bu, sizi ezmek yerine yıpratan, yavaş yavaş çöken bir süreçti.

MKS 2011 slaytAvrupa'daki devlet borç krizi, on yıllık kazanımların önüne geçerek, birkaç hafta içinde CAC 40 endeksinden yaklaşık %20'lik bir düşüşe neden oldu. 2015 Çin kazasıPerakende kredi balonunun patlaması, Çin borsalarının üç ay içinde %40'tan fazla değer kaybetmesine neden oldu; bu da gelişmekte olan piyasalardaki çöküşlerin sık ve yerel olduğunu hatırlatıyor.

Bu olayların ortak bir dersi var: şekil değişiyor – acımasız, yavaş, yerel – ama ilke aynı kalıyor: aşırı kaldıraç her zaman sonunda geri tepiyor. Çeşitlendirilmiş küresel bir yatırımcı için bu çöküşlerin her biri uzun bir yükseliş yolundaki bir sarsıntıdan ibaretti; etkilenen pazara yoğunlaşmış bir yatırımcı için ise kayıp bir on yıldı.

Kriz Sırasında Zararına Satış: Fransız Vergi Yaklaşımı

Nadiren tartışılan bir nokta: Fransa'da, standart bir aracı kurum hesabında (compte-titres) gerçekleşen zararlar ortadan kaybolmaz; sonraki on yıl boyunca sermaye kazançlarına karşı mahsup edilebilir (report des less-values ​​mekanizması). Bu nedenle, piyasa çöküşü sırasında zararla satış yapmak, aynı anda başka bir yerden kazanç elde etmeniz koşuluyla, her zaman vergi açısından anlamsız değildir: Zarar mahsup etme olarak bilinen bu işlem, ilgili kazançlar üzerindeki vergiyi nötrleştirir.

İki önemli uyarı: İşlem ekonomik özünü korumalı (düşük değerli bir varlığı eşdeğer kalitede başka bir varlıkla değiştirmek – örneğin aynı endeksteki bir ETF'den diğerine geçmek) ve vergi makamları yapay düzenlemeleri yakından takip ediyor. PEA (Fransa'nın vergi avantajlı hisse senedi tasarruf planı) veya sigorta poliçesi (hayat sigortası paketi) gibi durumlarda mantık farklıdır: Paket kazançları korur ve iç değişikliklerin anında vergi sonucu olmaz – bu da portföyünüzün çekirdeğini bu paketlerin içinde tutmanız için bir başka nedendir.

Borsa Çöküşü Sırasında Merkez Bankalarının Rolü

1987'den beri yaşanan her büyük kriz, merkez bankası müdahalesini tetikledi: politika faizlerinde indirimler, likidite enjeksiyonları, varlık alım programları. 2008'de ve yine 2020'de bu müdahaleler çok büyük çaplıydı ve piyasanın toparlanma hızı doğrudan bunlara bağlıydı.

Tasarruf sahipleri için bu güvenlik ağı iki yönlüdür. Toparlanma sürelerini kısaltmış ve 1929 tarzı bir bunalım riskini azaltmıştır. Ancak aynı zamanda "merkez bankaları her zaman piyasaları kurtaracaktır" inancını da beslemiştir; bu güven, tam olarak çöküşleri tetikleyen yüksek değerlemeleri körüklemektedir. Her iki durumda da koruma aynıdır: çeşitlendirilmiş bir tahsis ve uzun vadeli bir yatırım ufku, daha önce açıkladığımız gibi. Dow Jones rehberi Ana indeksleri okumak için.

Borsa Çöküşünün Klasik Nedenleri

Hiçbir kaza bir öncekine tıpatıp benzemez, ancak neredeyse her zaman aynı bileşenler karışımına rastlarsınız:

Önceki bir balon : Kazançlardan bağımsız değerlemeler, "bu sefer farklı" diyerek gerekçelendiriliyor - finans dünyasındaki en pahalı cümle.

: Kazançlardan bağımsız değerlemeler, "bu sefer farklı" diyerek gerekçelendiriliyor - finans dünyasındaki en pahalı cümle. Kaldıraç Yatırımcı borcu, zararları zorunlu satışa dönüştürerek zararları daha da büyütür.

Yatırımcı borcu, zararları zorunlu satışa dönüştürerek zararları daha da büyütür. Tetikleyici bir şok Sistemik bir aktörün iflası, petrol şoku, pandemi, tahvil piyasasında çöküş, savaş.

Sistemik bir aktörün iflası, petrol şoku, pandemi, tahvil piyasasında çöküş, savaş. parasal sıkılaştırma Hızla yükselen faiz oranları, her riskli varlığın fiyatını aşağı çekiyor.

Hızla yükselen faiz oranları, her riskli varlığın fiyatını aşağı çekiyor. Kendi kendini gerçekleştiren panikDüşme korkusu düşmeye neden olur; her kazada mevcut olan tek unsur budur.

Borsa Çöküşünün Etkileri

Etkiler üç düzeyde ortaya çıkar. Örneğin, kurtarıcıKağıt üzerinde oluşan kayıplar ve bazen de en kötü zamanda satış yapanlar veya borç yükü altında olanlar için gerçek kayıplar. ekonomisiniServet azalması etkisi, kredilerin sıkılaşması, şirketlerin yatırımları ertelemesi gibi durumlar söz konusu olabilir; borsa çöküşü bazen durgunluğun habercisi olabilir, ancak her zaman durgunluğa neden olmaz. düzenlemeHer büyük kriz, SEC'den devre kesicilere, Basel III'ten işlem durdurmalarına kadar kendi reformlarını beraberinde getirdi.

Beklenmedik bir etkiyi de belirtmekte fayda var: uzun vadede piyasalar her zaman kriz öncesi seviyelerini aşmıştır. 2008 krizi boyunca hiçbir şey yapmayan çeşitlendirilmiş bir yatırımcı toparlandı ve ardından kazanç sağladı; dipte her şeyini satan ise kağıt üzerindeki kaybı kalıcı bir kayba dönüştürdü.

Borsa Çöküşü Sırasında Satmalı mı, Beklemeli mi Yoksa Almalı mı?

Cevap, bilmeniz gereken bir şeye bağlıdır. önce Çöküş: Zaman ufkunuz ve tahsisatınız.

Kısa vadeli (beş yıldan az) Paranın hiçbir zaman borsada yeri olmadığı gerçeği; bu ders gelecek için de geçerlidir.

Paranın hiçbir zaman borsada yeri olmadığı gerçeği; bu ders gelecek için de geçerlidir. Uzun vadeli, uygun tahsis İstatistiksel olarak en iyi yanıt hiçbir şey yapmamaktır; dipte satış yapmak ise davranışsal finans alanında en kapsamlı şekilde belgelenmiş hatadır.

İstatistiksel olarak en iyi yanıt hiçbir şey yapmamaktır; dipte satış yapmak ise davranışsal finans alanında en kapsamlı şekilde belgelenmiş hatadır. Nakit ve sağlamlık Kriz, acil durum fonunuzun değerini kanıtladığı andır; faturaları ödemek için hisse senetlerinizi satmanızı engeller.

Kriz, acil durum fonunuzun değerini kanıtladığı andır; faturaları ödemek için hisse senetlerinizi satmanızı engeller. Piyasa çöküşünde alım yapmakEn büyük servetlerin bazıları kısmen bu şekilde inşa edildi, ancak kimse dip noktasını tam olarak belirleyemez; mükemmel zamanlamaya olan bahis, kademeli katkılarla yer değiştiriyor.

Her şeyi özetleyen basit bir kural var: Kaza henüz yokken kazaya hazırlanıyorsunuz. — varlık sınıfları arasında çeşitlendirme yoluyla, küresel ETF'ler gibi MSCI DünyasıBir tahvil veya nakit cüzdanı ve dürüst bir zaman ufku.

Bir Sonraki Borsa Çöküşünden Önce Kendinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

ÇeşitlendirmekCoğrafyalar, sektörler ve varlık sınıfları genelinde. Bir çöküş nadiren her şeyi eşit derecede sert etkiler. Tahsisatınızı yatırım ufkunuza göre ayarlayın.Hedefe ne kadar yaklaşırsanız, hisse senetlerindeki payınız o kadar azalmalı ve tahvil veya nakit ağırlıklı yatırımlar yapılmalıdır. Bir rezerv bulundurun.Acil durumlar için biriktirilen altı aylık masraflar, asla zorunlu satış yapmak zorunda kalmamak için yeterlidir. Kaldıraç kullanmayın.Krediler ve kaldıraçlı ürünler, düzeltmeleri kişisel iflaslara dönüştürüyor. OtomatikleştirmekPlanlı katkılar ve yıllık yeniden dengeleme, kararlardan duyguları ortadan kaldırır.

Vergi avantajlı ambalajlar — BEZELYE (Fransa'nın öz sermaye tasarruf planı) ve hayat sigortası - sabrı kolaylaştırıyor: hem alım hem de satım işlemlerinde vergi sürtünmesi daha az.

Kriz Psikolojisi: Neden Her Zaman En Kötü Anda Satış Yaparsınız?

Davranışsal finans, acımasız bir asimetriyi ortaya koymuştur: Kaybın acısı, eşdeğer bir kazancın verdiği zevkin yaklaşık iki katı kadar yoğundur. Bir krizde, bu asimetri kontrolü ele geçirir; kayıptan kaçınma, sakin zamanlarda yazılan tahsis planından daha yüksek sesle bağırır.

Üç belirgin önyargı üst üste geliyor. Sürü davranışıHerkes satıyor diye satmak, tek başına satış yapmaktan daha az riskli geliyor. Yenilik önyargısıÜç dönemlik düşüş, tıpkı üç yıllık kazancın bir zamanlar sonsuz bir yükselişi öngördüğü gibi, sonsuz bir düşüşü öngörür. Ve kontrol yanılsamasıHarekete geçmenin -herhangi bir eylemin- oturup izlemekten daha iyi olduğuna dair inanç.

Çözümler biliniyor ve basit: Fırtınadan önce stratejinizi yazın, portföyünüzü daha az sıklıkla kontrol edin, katkılarınızı otomatikleştirin. 2008 veya 2020'de dipte satış yapan yatırımcı, diğerlerinden daha az zeki değildi; sadece daha az hazırlıklıydı.

Borsa Çöküşü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Piyasa çöküşü, düzeltme ve ayı piyasası arasındaki fark nedir? Düzeltme, yaklaşık %10'luk, sık ve sağlıklı bir düşüştür. Ayı piyasası ise %20'nin üzerinde bir düşüşü ifade eder ve genellikle birkaç ay sürer. Borsa çöküşü ise bunun acımasız versiyonudur: saatler veya günler içinde, genel bir panik dalgasıyla birlikte yaşanan büyük ve ani bir düşüş.

Tarihin en büyük borsa çöküşü hangisiydi? 19 Ekim 1987'deki Kara Pazartesi, tek bir işlem seansında Dow Jones endeksinde %-22.6'lık düşüşle eşsizliğini korudu. Derinlik ve süre bakımından ise 1929 borsa çöküşü her şeyi geride bıraktı: Ekim 1929 çöküşünden (iki işlem seansında %-23) sonra, piyasa 1932 yılına kadar neredeyse %90 değer kaybetti.

Borsa çökecek mi ve bunu tahmin edebilecek biri var mı? Hiç kimse bunu güvenilir bir şekilde tahmin edemez. Klasik uyarı işaretleri – yüksek değerlemeler, ağır borç, coşku – artan riske işaret eder, ancak bunların varlığı çöküşün ne zaman veya hatta olup olmayacağı hakkında hiçbir şey söylemez. Koruma, tahminle değil, tahsisle sağlanır.

Piyasa çöktüğünde hisse senetlerinizle ne yapmalısınız? Eğer yatırım ufkunuz uzunsa ve tahsisatınız uygunsa, hiçbir şey yapmamak istatistiksel olarak en iyi tepkidir: dipte satış yapmak, kağıt üzerindeki kaybı kalıcı bir kayba dönüştürür. Çöküş, acil durum tasarruflarınızı kontrol etme zamanıdır, dip noktayı tahmin etme zamanı değil.

Borsa çöküşünden sonra toparlanma ne kadar sürer? Son derece değişken: 2020 krizinden birkaç ay sonra, 2000 veya 2008 krizinden birkaç yıl sonra. Uzun vadede, ana endeksler her zaman kriz öncesi seviyelerini aşmıştır - bu da uzun vadeli yatırım ufkuyla endeks yatırımı yapmanın temel argümanıdır.

Borsa çöküşü bir durgunluk dönemi mi işaret eder? Her zaman değil. 1987 krizi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir durgunluğa yol açmadı. Ancak bir kriz genellikle ciddi bir reel veya finansal şoku yansıtır: durgunluğa neden olmaktan ziyade ona eşlik eder.

Önemli Çıkarımlar