Thierry Breton: Biyografi ve Kariyer Zaman Çizelgesi

Thierry Breton birçok farklı hayat yaşadı: spekülatif roman yazarı, Futuroscope projesinin lideri, zor durumdaki şirketlerin (Bull, Thomson, France Telecom) toparlanma yöneticisi, Fransa ekonomi bakanı, on yıl boyunca Atos'un CEO'su ve ardından Avrupa Birliği İç Pazar ve Dijital İşler Komiseri. 15 Ocak 1955'te Paris'te doğan Breton, son otuz yılın en büyük Fransız ve Avrupa sanayi ve dijital olaylarının merkezinde yer aldı. İşte kariyerinin zaman çizelgesi, aldığı önemli kararlar ve bunların yatırımcılara öğrettikleri.

Thierry Breton'ın kariyer zaman çizelgesi: eğitim, romanlar ve Futuroscope

Commissariat à l'énergie atomique'de (Fransız Atom Enerjisi Komisyonu) bir müdürün oğlu olan Thierry Breton, École supérieure d'électricité'ye katılmadan önce École alsacienne'de ve ardından Lycée Louis-le-Grand'da okudu (Supélec1979'da mühendis olarak mezun olduğu üniversiteden mezun oldu. Ulusal hizmetini Lycée Français de New York'ta bilgisayar bilimi ve matematik öğretmeni olarak tamamladı. 1981'de kurdu. Forma SistemleriBir bilgisayar mühendisliği şirketi.

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Bunun yanı sıra, teknolojik gerilim romanları da yayınladı, bunlar arasında şunlar yer alıyor: yazılım (1984), siber savaşı hayal eden Denis Beneich ile birlikte yazılmıştır. René Monory ile tanıştıktan sonra, Futuroscope 1986'dan 1990'a kadar Poitiers'deki proje ve teknoloji parkında görev aldı. 1990'dan 1993'e kadar Compagnie Générale de l'immobilier'in CEO'luğunu yaptıktan sonra, 1993'te uzaktan çalışma konusunda bir göreve atandı.

Bu ilk yıllar, daha sonra her yerde yeniden ortaya çıkacak olan yöntemi belirledi: doğru zamanda bir teknolojiyi tespit etmek, onu net bir anlatıyla sarmak ve kamu ve özel sermayeyi peşinden sürüklemek. Bu, gelecekteki dönüşümlerin ham maddesiydi ve dijital dönüşüm hisselerine yatırım yapan herkes için ders niteliğinde bir örnek teşkil ediyordu.

“Dönüşüm Adamı”: Bull, Thomson ve France Telecom

Boğa (1993-1997)

1993'te, zor durumda olan bilgisayar üreticisi Bull'a strateji direktörü olarak katıldı, daha sonra genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Özellikle, Japonya'nın NEC şirketinin desteğiyle, kişisel bilgisayar yan kuruluşu Zenith Data Systems'in Amerikan Packard Bell ile birleşmesini organize etti. Yatırımcılar için bu olay, savunma amaçlı yeniden yapılanmanın sınırlarını gösteriyor: ticarileşen donanım pazarında, yetenekli ittifaklar bile kaçınılmaz olanı sadece geciktiriyor; değer zaten hizmetlere ve yazılımlara kayıyor.

Thomson (1997-2002)

Mart 1997'de hükümet onu, o dönemde sembolik bir değer olan bir frank karşılığında başarısız bir özelleştirme projesinin parçası olarak değerlendirilen Thomson'ın başına atadı. Fransız devleti tarafından yapılan yeniden sermayelendirmenin ardından, grubu görüntüleme teknolojileri etrafında yeniden konumlandırdı ve patent portföyünün değerini ortaya çıkardı. Onun liderliğinde Thomson'ın değeri yükseldi ve devlet hisselerini kademeli olarak sattı. 2001 yılında "Yılın Stratejisti" seçildi. La Tribune.

Ancak Thomson, ayrıldıktan sonra ciddi zorluklarla karşılaştı. Yatırımcılar için bu durum, bir varlığı fikri mülkiyetine odaklanarak yeniden değerlendirmenin, rekabet avantajının kalıcılığını garanti etmeden değer yaratabileceğini gösteriyor. Bu avantaj, teknoloji döngüsünün her aşamasında yeniden değerlendirilmelidir.

Thierry Breton, France Telecom (2002-2005)

2 Ekim 2002'de, o dönemde internet balonu sonrasında yaklaşık 70 milyar avro borcuyla dünyanın en borçlu şirketlerinden biri olan France Telecom'un başına geçti. "Ambition FT 2005" planı, öz sermayeyi güçlendirmeyi, yeniden finansmanı ve maliyet düşürmeyi birleştirdi. Orange ve Wanadoo'nun azınlık hissedarlarını satın aldı, yeni bir plan başlattı. Canlı kutu 2004 yılında devreye girdi ve üç yıldan kısa bir sürede borcu 40 milyar avronun altına indirdi.

Göreve geldiğinde 7 €'nun altında olan hisse senedi fiyatı, Şubat 2005'te ayrıldığında yaklaşık 23 €'ya ulaşmıştı. Şirketin özelleştirilmesi Eylül 2004'te tamamlanmıştı. Mirasçıları tarafından uzatılan maliyet düşürme planı, çalışma koşulları üzerindeki etkileri nedeniyle eleştirilmişti. İşletmenin bugünkü durumunu takip etmek için analizimize bakın. Turuncu hisseler.

Yatırımcılar için France Telecom, borç azaltımı ve iş büyümesiyle desteklenen bir dönüşümü örneklemektedir. Giriş ve çıkış hisse fiyatlarını karşılaştırmak öğretici olsa da, tüm yükselişi yalnızca CEO'nun kararlarına bağlamak yeterli değildir.

Fransa Ekonomi Bakanı (2005-2007)

Şubat 2005'te Thierry Breton, önce Raffarin hükümetinde, ardından Villepin hükümetinde Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı oldu. Fransa'nın "gelirinin üzerinde harcama yaptığını" belirterek kamu borcunu azaltmayı önceliği haline getirdi ve Michel Pébereau başkanlığında kamu borcu komisyonunu kurdu. Kamu açığı 2005'te GSYİH'nin %2.9'una, ardından 2006'da %2.5'ine geriledi.

Bercy'deki zamanı, Fransız otoyol şirketlerinin özelleştirilmesiyle de damgasını vurdu. Bu deneyimini bir kitaba dönüştürdü. Panzehir (2007). Ancak, bütçe açığındaki azalma tek bir politikayla açıklanamaz: varlık satışları ve ekonomik döngü de rol oynamıştır. Bu kaydı okumak için, hesaplardaki tek seferlik bir iyileşmeyi, borç üzerindeki kalıcı bir kontrolden ayırt etmeniz gerekir.

Atos (2008-2019): Gelirleri 5 milyar avrodan 12 milyar avroya yükseldi.

Kasım 2008'de Atos Origin'in yönetim kurulu başkanlığını üstlendi, ardından Şubat 2009'da CEO oldu. On yılı aşkın bir sürede, bir dizi satın alma işlemiyle BT hizmetleri şirketini dönüştürdü:

Yıl Anlaş 2011 Siemens BT Çözümleri ve Hizmetleri'nin satın alınması; Siemens şirkette hisse sahibi oldu. 2014 Bull için yapılan teklif, Atos'u süper bilgisayar alanında önemli bir oyuncu haline getiriyor. 2015 Xerox'un BT dış kaynak kullanımı işinin satın alınması 2017 Atos, CAC 40 endeksine katıldı. 2019 Worldline'ın sermayesinin bir kısmının hissedarlara dağıtılması

İki teknoloji bahsi: iş birliği ve kuantum hesaplama

Satın almaların ötesinde, Breton Atos'u iç projelerle farklılaştırmaya çalıştı. 2011'de, iş birliğine dayalı araçlar lehine iç e-posta kullanımını azaltmayı amaçlayan "Sıfır E-posta" stratejisini duyurdu. 2016'da Atos Kuantum programı, bilimsel bir komite ile kuantum hesaplama teknolojilerini araştırdı. Bu girişimler tek başlarına gelecekteki karlılığı kanıtlamaz: yatırımcılar bunların sözleşmelere, kar marjlarına ve nakit akışına nasıl yansıdığını sormalıdır.

Bu örnek, umut vadeden bir endüstriyel anlatı ile ölçülebilir değer yaratımı arasındaki farkı göstermektedir. Bir şirket faydalı bir teknoloji geliştirebilir, ancak mevcut iş kollarının gerilemesi veya satın almalarının çok fazla sermaye tüketmesi durumunda yine de finansal zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle, her bir iş kolunun gelirini ve konsolide borcu ayrı ayrı okumak son derece önemlidir.

2009'daki göreve atanmasından Ekim 2019 sonundaki ayrılışına kadar geçen süre içinde Atos'un geliri yaklaşık 5.1 milyar avrodan 11.6 milyar avroya, hisse senedi fiyatı ise 14 avrodan 72 avroya yükseldi. Harvard Business Review Onu defalarca dünyanın en başarılı CEO'ları arasında gösterdi.

Ancak, ayrılışından bu yana geçmiş performans kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirildi. 2021'den itibaren Atos bir dizi kar uyarısı ve değer düşüklüğü açıkladı. 2024'te grup, borçların öz sermayeye dönüştürüldüğü ve hissedarların büyük ölçüde sulandırıldığı kapsamlı bir finansal yeniden yapılandırmaya başladı. Analistler özellikle azalan dış kaynak kullanım işlerinin ağırlığını ve geçmiş satın almaların maliyetini eleştirdi.

Şirketin durumunu takip etmek için profil sayfamıza bakın. Atos hisseleriFinansal krizle ilgili makalemiz... Atos iflasın eşiğindeBu örnek, satın almalar yoluyla elde edilen gelir artışının, tek başına kutlanmak yerine, iş kolu bazında marjlar, borç ve kullanılan sermaye üzerinden getiri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. temel analiz kılavuzu Bu göstergelerin nasıl okunacağını açıklıyor.

Thierry Breton, AB Komiseri (2019-2024)

Sylvie Goulard'ın adaylığı reddedildikten sonra, Emmanuel Macron Avrupa Komisyonu için Thierry Breton'u önerdi. 14 Kasım 2019'da Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan Breton'a iç pazar, sanayi politikası, dijital işler, savunma ve uzay konularından sorumlu olma görevi verildi.

Üç önemli düzenlemeyi beraberinde getirdi: Dijital Hizmetler Yasası (DSA), platformların yasadışı içerikle ilgili yükümlülüklerini düzenleyen yasa; çay Dijital Piyasalar Yasası (DMA), sözde "bekçi" platformlar için rekabet kurallarını belirler; ve AI YasasıYapay zekâya ilişkin Avrupa yasal çerçevesi.

Pandemi sırasında aşı üretimine ve Ukrayna işgalinden sonra Avrupa'da mühimmat üretim kapasitesinin genişletilmesine de katıldı. 16 Eylül 2024'te Ursula von der Leyen ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti. Aralık 2025'te ABD yetkilileri, Avrupa dijital düzenlemelerindeki rolüyle bağlantılı bir kararla, kendisini ABD topraklarına girişten men etti. Yatırımcılar için DSA ve DMA takip edilmeye değer: platformların ve Avrupalı ​​ortaklarının rekabet ortamını yeniden şekillendiriyorlar.

Kariyerinin yatırımcılara öğrettikleri

Anlatılan anekdotların ötesinde, bu süreçten çıkarılabilecek dört temel ders var. Birincisi: sağlam bir şirketi kırılgan bilançosundan ayırmak. — France Telecom'da borç azaltımı, hisse senedi fiyatındaki toparlanmaya katkıda bulundu, ancak bu tek başına getiri garantisi anlamına gelmiyor. İki: Dışsal büyümeyi değer yaratmakla karıştırmayın. — Atos'un gelirlerindeki artış, daha sonra işletmelerinin ve bilançosunun bozulmasını engelleyemedi.

Üçüncü bölüm: teknoloji döngüsünü inceliyor. — Bull ve Thomson'ın yaşadığı zorluklar, bir CEO'nun, piyasa değişiminin tehdit ettiği durumlarda tek başına kalıcı bir avantaj yaratamayacağını göstermektedir. Dört: Yönetmeliklere uymak — DSA, DMA ve AI Yasası, platformların ve ortaklarının rekabet ortamını değiştiriyor. Diğer yönetici kariyerleriyle karşılaştırmak gerekirse, Biyografiler bölümü içerir Jean-Cyril Spinetta, Air France-KLM'nin eski CEO'su..

Hisse senedi fiyatının kanıtlayamadığı şey

Breton'un görev süresi boyunca France Telecom'un hisse senedi fiyatı yükselirken, Atos'un hisse senedi fiyatı onun ayrılmasının ardından keskin bir düşüş gösterdi. Ancak bu gözlemlerin hiçbiri, yükseliş veya düşüşün tamamını tek bir yöneticiye bağlamak için yeterli değildir: faiz oranları, ekonomik iklim, haleflerin seçimleri ve piyasaların evrimi de etkili olmuştur. Temettüleri, hisse senedi ihraçlarını ve grubun kapsamındaki değişiklikleri hesaba katmadan bir hissenin iki tarihteki değerini karşılaştırmak, yatırımcıları yanıltabilir.

Daha ihtiyatlı yaklaşım, stratejik duyuruları hesaplarla karşılaştırmaktır: net borç, mevcut nakit, iş koluna göre kar marjı ve yatırılan sermaye getirisi. Sürekli satın alma yapan bir şirkette, satın alınan büyümeyi organik büyümeden ayırt etmeli ve entegrasyondan sonra ne kadar nakit kaldığını kontrol etmelisiniz. Bu Thierry Breton biyografisi faydalı vaka çalışmaları sunmaktadır; ne Orange veya Atos hisselerini satın alma tavsiyesi ne de hisse senedi piyasa performanslarının tek bir açıklamasıdır.

Yatırımcılar ayrıca kararların zamanlamasını da kontrol edebilirler: Bugün açıklanan bir satın almanın entegrasyon maliyetleri ancak sonraki mali yıllarda ortaya çıkar. Borç azaltımı, bunu mümkün kılan nakit akışları, varlık satışları ve sermaye artırımlarıyla karşılaştırılmalıdır. Son olarak, bir hisse senedi fiyatı yalnızca açıklanan sonuçlara değil, piyasa beklentilerine de tepki verir. Bu kontroller, bir toparlanmanın daha dengeli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve bir CEO'nun özgeçmişinin evrensel bir hisse senedi seçme yöntemi haline gelmesini engeller.

Thierry Breton hakkında sıkça sorulan sorular

Özetle Thierry Breton kimdir?

Supélec'te eğitim almış, girişimcilik (Forma Systems) ve Futuroscope deneyimleriyle yetişmiş bir mühendis olan bu kişi, Bull, Thomson ve France Telecom şirketlerini yeniden yapılandırdı, 2005-2007 yılları arasında Fransa Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı, 2009-2019 yılları arasında Atos'un CEO'luğunu üstlendi ve ardından 2024 yılına kadar Avrupa Birliği İç Pazar Komiseri olarak görev yaptı.

Thierry Breton'ın en büyük başarısı nedir?

France Telecom'un dönüşümü: borç üç yılda yaklaşık 70 milyar avrodan 40 milyar avronun altına düşürüldü, hisse senedi fiyatı yaklaşık 7 avrodan 23 avroya yükseldi, özelleştirme tamamlandı - kendi bilançosu tarafından felç edilmiş bir şirketin değerini ortaya çıkarmanın ders kitabı niteliğinde bir örneği.

Onun ayrılmasının ardından Atos neden çöktü?

Satın almalar yoluyla elde edilen büyüme, geleneksel dış kaynak kullanımı işletmelerindeki kar marjlarının aşınmasını gizledi; biriken borç 2021'den itibaren sürdürülemez hale geldi ve bu da 2024'teki yeniden yapılanmaya ve hissedarların büyük ölçüde hisselerinin seyreltilmesine yol açtı.

Thierry Breton Avrupa Komisyonu'nda hangi yasayı destekledi?

Dijital Hizmetler Yasası, Dijital Pazarlar Yasası ve Yapay Zeka Yasası; Avrupa dijital düzenlemesinin üç temel taşıdır ve bunlar, aşılar ve ardından mühimmat konusundaki endüstriyel atılımlarla tamamlanmaktadır.

Thierry Breton'ın kitapları: Hangilerini yazdı?

1980'lerde yayımlanan spekülatif teknoloji romanları (Denis Beneich ile birlikte yazdığı Softwar, 1984 dahil) ve Bercy'deki deneyimlerinden yola çıkan Antidette (2007).

Yatırımcılar bundan ne gibi sonuçlar çıkarmalı?

Üç temel prensip: Bilançoları olmayan şirketler yerine borçlu ama sağlam şirketleri tercih etmek; satın alma odaklı büyümenin sermaye getirisini kontrol etmek; ve teknoloji hisselerinin analizine Avrupa dijital düzenlemelerini dahil etmek.

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