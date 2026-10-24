Yeni Başlayanlar İçin Alım Satım: Piyasalar, Stratejiler ve Platformlar

Alım satım işlemleri yeni başlayanlar için ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak prensip basittir: ticari Finansal varlıkların kısa veya uzun vadeli alım satımını yaparak fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi ifade eder. Çevrimiçi işlem platformları ve sosyal medya tarafından popüler hale getirilen bu yöntem, her yıl çok sayıda yeni yatırımcıyı kendine çekmektedir.

Ancak gerçek şu ki, ticaret yapanların çoğu para kaybediyor. Yeni başlayanlar için bu ticaret rehberi, ticaretin nasıl işlediğini, farklı ticaret stillerini, piyasaları ve araçları açıklıyor. Ayrıca nasıl başlayacağınızı, Fransa'daki faaliyetleri düzenleyen kuralları ve ilk siparişinizi vermeden önce anlamanız gereken riskleri de detaylandırıyor.

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Ticaret nedir? Tanım

Alım satım, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı yakalamak amacıyla finansal varlıkların alım satım faaliyetidir. Bir şirketin veya ekonominin yıllar içindeki büyümesine bahis oynayan uzun vadeli yatırımın aksine, alım satım dakikalar, günler veya haftalar içindeki fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi amaçlar.

Yatırımcılar her iki yönde de kar elde edebilirler. Eğer yükseliş bekliyorlarsa, satın almak (Uzun pozisyon) daha yüksek seviyelerden satmak için. Eğer düşüş bekliyorlarsa, kısa satmak (Kısa pozisyon): Sahip olmadıkları bir varlığı veya türevini satarak daha sonra daha ucuza geri almayı umarlar. Her iki durumda da yanlış bir karar kayıpla sonuçlanır.

Alım Satım ve Yatırım: Aralarındaki Fark Nedir?

Kriter Trading Yatırım Zaman ufku Birkaç saniyeden birkaç haftaya kadar Birkaç yıl Kazanç kaynağı aranıyor. Fiyat hareketleri Şirket büyümesi, temettüler, faiz Ana yöntem Teknik analiz, haber akışı Temel analiz, çeşitlendirme Zaman gerekli Düzenli piyasa takibiyle önemli Strateji belirlendikten sonra sınırlıdır. maliyetler Toplamda yüksek (çok sayıda işlem) Düşük Risk seviyesi Yüksek, özellikle kaldıraç kullanıldığında. Zaman ufku ve çeşitlendirme ile azaltılan değişkenlik

Önceliği zaman içinde servetini artırmak olan bir tasarrufçu için, örneğin düzenli yatırım yoluyla, ETF’lerİstatistiksel olarak en güvenli yol olmaya devam ediyor. Alım satım, yüksek düzeyde riski kabul eden ve buna zaman ve eğitim ayıranlar içindir.

Hangi Piyasalarda İşlem Yapabilirsiniz?

Stocks Borsalarda işlem gören, piyasa saatlerinde borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin hisseleri. Bu en bilinen piyasadır; nasıl işlem yapılacağına dair kılavuzumuza bakın. hisse senedi satın almak.

Borsalarda işlem gören, piyasa saatlerinde borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin hisseleri. Bu en bilinen piyasadır; nasıl işlem yapılacağına dair kılavuzumuza bakın. hisse senedi satın almak. Forex Döviz piyasası, EUR/USD gibi para çiftlerinin işlem gördüğü piyasadır. Dünyanın en likit piyasası olup, hafta sonları da dahil olmak üzere 24 saat açıktır. Bu konuda rehberimiz size yardımcı olacaktır. Forex ticaret Detaylarını açıklıyor.

Döviz piyasası, EUR/USD gibi para çiftlerinin işlem gördüğü piyasadır. Dünyanın en likit piyasası olup, hafta sonları da dahil olmak üzere 24 saat açıktır. Bu konuda rehberimiz size yardımcı olacaktır. Forex ticaret Detaylarını açıklıyor. borsa endeksleri CAC 40, S&P 500, DAX veya Nasdaq gibi endeksler genellikle vadeli işlem sözleşmeleri, CFD'ler veya ETF'ler aracılığıyla işlem görür. Daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edin. endeks ticareti.

CAC 40, S&P 500, DAX veya Nasdaq gibi endeksler genellikle vadeli işlem sözleşmeleri, CFD'ler veya ETF'ler aracılığıyla işlem görür. Daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edin. endeks ticareti. Emtialar Altın, petrol, doğalgaz, metaller ve tarım ürünleri gibi ürünlerin fiyatları arz, talep ve jeopolitik gelişmelere bağlıdır. Bu ürünler hakkında rehberimizi okuyun. emtia ticareti.

Altın, petrol, doğalgaz, metaller ve tarım ürünleri gibi ürünlerin fiyatları arz, talep ve jeopolitik gelişmelere bağlıdır. Bu ürünler hakkında rehberimizi okuyun. emtia ticareti. Kripto paralar Bitcoin, Ethereum ve diğerleri, günün 24 saati, haftanın 7 günü, aşırı dalgalanmalarla işlem görüyor. Rehberimize bakın. cryptocurrencies.

Bitcoin, Ethereum ve diğerleri, günün 24 saati, haftanın 7 günü, aşırı dalgalanmalarla işlem görüyor. Rehberimize bakın. cryptocurrencies. Tahviller ve faiz oranları: Çoğunlukla gelecekteki sözleşmeler yoluyla erişilebilir, genellikle profesyonellere ayrılmıştır.

Farklı Ticaret Tarzları

Alım satım tarzı her şeyden önce şunlarla tanımlanır: pozisyonların ne kadar süreyle sürdürüldüğüHer biri farklı bir müsaitlik ve farklı bir mizaç gerektirir.

stil Pozisyon tutma süresi Kullanılabilirlik gerekli Profil Scalping (Traşlama) Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar Çok yüksek, kesintisiz ekran süresi Hızlı tepki veren, disiplinli, çok düşük maliyetli olmak şart. Gün ticaret Gün içi işlem, gece boyunca pozisyon tutulmadı. Alım satım seansları sırasında yüksek Tam zamanlı veya ona yakın Ticaret Salıncak Birkaç günden birkaç haftaya kadar Orta düzeyde, günlük analiz Günlük işinizle uyumlu Pozisyon ticaret Birkaç haftadan birkaç aya kadar Düşük Yatırıma yakın, önemli trendleri takip ediyor

Scalping (Traşlama) Amaç, günde birçok kez tekrarlanan çok küçük hareketleri yakalamaktır: burada maliyetler ve alış ile satış fiyatları arasındaki fark büyük önem taşır. Gün ticaret Bu, gecelik fiyat farkı riskini önlemek için her pozisyonu gün içinde açıp kapatmak anlamına gelir. Ticaret Salıncak Birkaç gün süren hareketleri yakalamayı amaçlar; genellikle ek iş olarak çalışan yeni başlayanlar için en erişilebilir stildir.

Alım Satım İşlemlerinde Kullanılan Araçlar

Nakit Menkul Kıymetler

Hisse senetlerini veya ETF'leri nakit olarak, bir menkul kıymet hesabı aracılığıyla satın almak en basit yöntemdir. Maksimum kayıp, yatırılan miktarla sınırlıdır ve menkul kıymetlerin gerçek sahibi siz olursunuz.

CFD

A CFD (Fark sözleşmesi), bir varlığın fiyat hareketini, o varlığa sahip olmadan yansıtmanızı sağlayan bir aracı kurumla yapılan bir anlaşmadır. Hem yükselen hem de düşen piyasalarda işlem yapmanıza olanak tanır ve baskı1,000 € teminat ile birkaç bin euro değerinde pozisyon alabilirsiniz. Kazançlar artar, ancak kayıplar da artar. CFD, perakende yatırımcıların Forex ve endekslerde çevrimiçi işlem yapmak için en çok kullandığı üründür ve kayıpların da yoğunlaştığı yerdir.

Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar

Vadeli işlem sözleşmeleri Organize borsalarda işlem gören, gelecekteki bir tarihte bir varlığı alma veya satma konusunda standartlaştırılmış taahhütlerdir. Seçenekler Belirli bir fiyattan bir varlığı alma veya satma hakkı verir, ancak yükümlülük getirmez. Bu ürünler güçlü ancak teknik olup, deneyimli yatırımcılar için ayrılmıştır.

Turboşarjlar ve Garantiler

Bankalar tarafından ihraç edilen borsa yatırım ürünleri olan turbolar, bir "knock-out" bariyeri sayesinde kayıplarınızı yatırdığınız miktarla sınırlayan kaldıraç sunar. Fiyat bu bariyere ulaştığında, ürün devre dışı kalır ve yatırdığınız miktarın büyük bir kısmı veya tamamı kaybedilir.

Kaldıraç: Ana Riski Anlamak

Kaldıraç, sermayenizden daha büyük bir risk almanıza olanak tanır. 10 kat kaldıraçla, varlıktaki %1'lik bir hareket, yatırılan sermayede %10'luk bir harekete dönüşür. Dolayısıyla, pozisyona karşı %10'luk bir hareket, tüm yatırımı yok eder.

Bireysel yatırımcıları korumak amacıyla, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 2018 yılında CFD'lere kaldıraç limitleri getirdi ve bu limitler Fransa'da Fransa'nın finansal düzenleyicisi AMF tarafından uygulanıyor.

Dayanak varlıklar Perakende müşterisi için maksimum kaldıraç Büyük döviz çiftleri 30:1 Diğer para birimleri, altın, ana endeksler 20:1 Altın hariç emtialar, ana endeksler dışındaki endeksler 10:1 bireysel stokları 5:1 Kripto paralar 2:1

Bu kurallar ayrıca, teminatın gerekli minimumun %50'sine düşmesi durumunda pozisyonun otomatik olarak kapatılmasını da gerektirir. negatif bakiye korumasıPerakende yatırımcı, CFD hesabına yatırdığı paradan daha fazla para kaybedemez. Son olarak, aracı kurumlar, bu ürünlerde para kaybeden perakende müşterilerinin yüzdesini göstermelidir. Bu rakam genellikle tüm hesapların yarısını aşmaktadır.

Alım Satım Karlı mı? Rakamlar Ne Söylüyor?

Bu, en önemli soru ve dürüst cevap çoğu yeni başlayan için hayal kırıklığı yaratıyor. AMF'nin 2009-2012 yıllarını kapsayan bir araştırması şunu ortaya koydu: Perakende yatırımcıların neredeyse 10'da 9'u Forex veya CFD ticareti yapanların para kaybettiği görüldü. Ortalama kayıp, müşteri başına 10,000 €'yu aştı. Aracı kurumların bugün göstermek zorunda olduğu uyarılar, perakende hesaplarının çoğunun kârsız kaldığını doğruluyor.

Bunu açıklayan birkaç faktör var:

maliyetler Kaldıraçlı pozisyonlarda spreadler, komisyonlar ve finansman masrafları her işlemde artar.

Kaldıraçlı pozisyonlarda spreadler, komisyonlar ve finansman masrafları her işlemde artar. Kaldıraç Bu durum, küçük hataları büyük kayıplara dönüştürüyor.

Bu durum, küçük hataları büyük kayıplara dönüştürüyor. Bilgi ve kaynak açığı Profesyoneller ve algoritmalarla karşı karşıya kalındığında.

Profesyoneller ve algoritmalarla karşı karşıya kalındığında. Psikolojik önyargılarKazananları çok erken saf dışı bırakmak, kaybedenlerin devam etmesine izin vermek ve bir aksilikten sonra "telafi etmek" için kayıpları telafi etmeye çalışmak.

Bazı yatırımcılar sürekli olarak karlı işlem yaparlar, ancak bunlar azınlıktadır ve denenmiş bir işlem stratejisine, sıkı risk yönetimine ve kapsamlı deneyime güvenirler. İşlem yapmak ne gelirinizi artırmanın güvenilir bir yolu ne de finansal bağımsızlığa giden bir kestirme yoldur.

Bir borsacının maaşı ne kadar?

Bireysel yatırımcıların maaşı yoktur: gelirleri, negatif bile olabilen net kârlarıdır. Bankalarda ve varlık yönetim firmalarında çalışan maaşlı yatırımcılar ise sabit bir maaş ve sonuçlarına bağlı primler alırlar. İşverenlerinin sermayesi, profesyonel araçları ve sıkı bir şekilde kontrol edilen risk limitleriyle çalışırlar. Yeni başlayanlar için aylık birkaç bin avroluk "maaş" vaatleri, pazarlama dünyasına veya düpedüz dolandırıcılığa aittir.

Alım Satım Yapmadan Önce Öğrenmeniz Gereken Temel Bilgiler

Teknik Analiz

Teknik analiz Fiyat ve hacim grafiklerini inceleyerek trendleri, destek seviyelerini, direnç seviyelerini ve tekrarlayan kalıpları tespit eder. Hareketli ortalamalar, RSI veya MACD gibi göstergeler kullanır. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların ana aracıdır, ancak hiçbir gösterge geleceği kesin olarak tahmin edemez.

Temel Analiz

Ekonomik verilere dayanarak bir varlığın değerini değerlendirir: şirket kazançları, faiz oranları, enflasyon, istihdam. İstatistiksel açıklamalar ve merkez bankası kararları genellikle keskin hareketlere neden olur ve hazırlıksız yakalanmamak için bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Risk Yönetimi

Bu en önemli beceridir ve en çok ihmal edilenidir. Birkaç temel kurala dayanır:

Pozisyon başına sermayenizin yalnızca küçük bir kısmını, genellikle %1 ila %2'sini riske atın;

her zaman bir yerleştirin stop loss Fiyatın önceden tanımlanmış bir kayıp eşiğine ulaşması durumunda pozisyonu kapatan bir emir;

Fiyatın önceden tanımlanmış bir kayıp eşiğine ulaşması durumunda pozisyonu kapatan bir emir; Potansiyel kazanç ile kabul edilebilir kayıp arasında uygun bir oran hedefleyin;

Kaldıraç kullanımını minimumda tutun veya başlangıçta tamamen kaçının;

tutmak ticaret dergisi Kararlarınızı ve hatalarınızı gözden geçirmek için.

Emir Türleri

A Market siparişi En uygun fiyattan anında işlem gerçekleştirir. (Sahip olduğu bilgiler) limit emri Maksimum satın alma fiyatı veya minimum satış fiyatı belirler. siparişi durdur Fiyat eşiğine ulaşıldığında tetiklenen bu emirler, zararı kesmek veya kırılma noktasında pozisyon açmak için kullanılır. Bu emirleri doğru kullanmak, beklenmedik fiyatlardan işlem yapılmasını önler.

Perakende ticaretinde üç ana yazılım ailesi hakimdir:

MetaTrader 4 ve 5 Forex ve CFD brokerları tarafından yaygın olarak kullanılan, göstergeleri, otomatik işlem robotları ve topluluğuyla takdir edilen platformlar. Kılavuzumuza bakın. MT4 hesabı.

Forex ve CFD brokerları tarafından yaygın olarak kullanılan, göstergeleri, otomatik işlem robotları ve topluluğuyla takdir edilen platformlar. Kılavuzumuza bakın. MT4 hesabı. Aracı kurumların tescilli işlem platformları Her aracı kurum tarafından geliştirilen arayüzler, genellikle kullanıma başlamayı kolaylaştırır.

Her aracı kurum tarafından geliştirilen arayüzler, genellikle kullanıma başlamayı kolaylaştırır. TradingViewÇok popüler bir çevrimiçi grafik oluşturma aracıdır ve işlem fikirlerinin paylaşıldığı bir sosyal ağa sahiptir. Emir vermek için bazı aracı kurumlarla bağlantı kurabilir.

Yazılımın ötesinde, bir yatırımcının ekonomik takvime, güvenilir bir haber akışına ve bir... demo hesabı Gerçek parayı riske atmadan pratik yapmak.

Yeni Başlayanlar İçin Alım Satım: 7 Adımda Nasıl Başlanır

Eğitim alın Temel bilgiler üzerine: piyasalar, emirler, teknik analiz, risk yönetimi. Rehberimiz ticaret yapmayı öğrenmek Adım adım bir yol sunar. Bir hedef ve bir bütçe belirleyin.Acil durum fonunuzu oluşturduktan sonra, yalnızca ihtiyaç duymadığınız parayı yatırın. Bir stil ve bir pazar seçin. Her şeyi birden takas etmek yerine, müsaitliğinize uygun olanları tercih edin. Düzenlenmiş bir aracı kurum seçinACPR veya AMF ya da eşdeğer bir Avrupa otoritesi tarafından lisanslanmıştır. Maliyetleri, ürünleri ve platform kalitesini karşılaştırın: bizim komisyoncu karşılaştırması tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Bir demo hesabı üzerinde pratik yapın Birkaç hafta boyunca, canlı hesap için geçerli olan kuralların aynısını uygulayarak. Canlı yayın aç ticari hesap Az bir miktarla, kaldıraç kullanmadan veya çok düşük kaldıraçla. Sonuçlarınızı düzenli olarak gözden geçirin. Alım satım günlüğünüzü kullanın ve strateji zaman içinde sürekli zarar ettiriyorsa durun.

Fransa'daki Düzenleyici ve Vergi Çerçevesi

Aracının Yetkili Olduğunu Kontrol Edin

Fransa'da yatırım hizmeti sağlayıcılarının lisanslı olması zorunludur. ACPR veya başka bir Avrupa Birliği ülkesinden Fransa'da faaliyet gösterme yetkisine sahip olmalıdır. REGAFI kaydı ve yetkili sağlayıcılar listesi bunu doğrulamayı mümkün kılar. AMF ayrıca şunları da yayınlar: kara Yetkisiz olarak Forex, CFD veya kripto varlıkları sunan siteler de bu kapsamda yer almaktadır. 2016 tarihli Sapin II yasasından bu yana, CFD'ler ve kaldıraçlı Forex gibi en riskli finansal ürünlerin çevrimiçi reklamları da büyük ölçüde kısıtlanmıştır.

Dolandırıcılığın Uyarı İşaretleri

Yüksek, garantili getiri vaatleri veya "risksiz" iddialar;

Telefonla, mesajlaşma uygulamalarıyla veya sosyal medyayla yapılan soğuk aramalar;

Ek parayı hızlı bir şekilde transfer etme baskısı;

Paranızı çekmenin zorluğu veya imkansızlığı;

Resmi kayıtlarda yer almayan veya Avrupa Birliği dışında yerleşik bir şirket.

Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi

Bireyler için, menkul kıymet hesabında tutulan hisse senetleri ve ETF'lerden elde edilen sermaye kazançları prensip olarak Fransa'nın sabit oranlı vergisine tabidir. CFD veya vadeli işlemler gibi türev ürünlerden elde edilen kazançlar ise özel vergi rejimlerine tabidir.

Fransa'nın vergi avantajlı hisse senedi tasarruf planı olan PEA, beş yıl sonra Avrupa hisselerinde düşük vergiyle işlem yapmanıza olanak tanır, ancak CFD'leri veya kaldıraçlı işlemleri kabul etmez. Yurtdışındaki bir aracı kurumda tutulan hesaplar her yıl beyan edilmelidir. Kurallar her mali yasa tasarısıyla birlikte değişmektedir: durumunuzu impots.gouv.fr adresinden kontrol edin.

Alım Satım İşlemlerine Başlarken Kaçınmanız Gereken Hatalar

Plansız ticaret Hiçbir fikri olmadan, anlık bir hevesle işe girmek.

Hiçbir fikri olmadan, anlık bir hevesle işe girmek. Yüksek kaldıraç kullanmak En başından itibaren, bu da bir hesabı birkaç gün içinde boşaltmaya yeter.

En başından itibaren, bu da bir hesabı birkaç gün içinde boşaltmaya yeter. Onu geri kazanmaya çalışıyorum Pozisyon büyüklüklerini artırarak zarardan sonra.

Pozisyon büyüklüklerini artırarak zarardan sonra. Sinyalleri körü körüne takip etmek Sosyal medyada veya doğrulanmış sonuçlar göstermeyen "gurular" tarafından satılıyor.

Sosyal medyada veya doğrulanmış sonuçlar göstermeyen "gurular" tarafından satılıyor. Maliyetleri ihmal etmek Bu durum, çoğu zaman az da olsa kazanma şansı olan bir stratejiyi kaybetme stratejisine dönüştürür.

Bu durum, çoğu zaman az da olsa kazanma şansı olan bir stratejiyi kaybetme stratejisine dönüştürür. çok sık işlem yapmak İşlem sayısının artması maliyetleri ve duygusal hataları da beraberinde getirir.

İşlem sayısının artması maliyetleri ve duygusal hataları da beraberinde getirir. Şansı beceriyle karıştırmak: İlk birkaç galibiyet, bir yöntemin işe yaradığını kanıtlamaz.

Sıkça Sorulan Sorular: Alım Satım Hakkındaki Sorularınız

Ticaret nedir, tek cümleyle açıklayabilir misiniz?

Alım satım, finansal varlıkların fiyat hareketlerinden, hem yükseliş hem de düşüş yönlerinden kar elde etmek amacıyla kısa vadeler içinde alım satım yapmaktır.

Az parayla alım satıma nasıl başlanır?

Bazı aracı kurumlar sadece birkaç düzine euro tutarında para yatırma işlemlerini kabul ediyor, ancak asıl soru kaybetmeye hazır olduğunuz miktar. En iyisi demo hesapla başlamak, ardından küçük bir miktarla ve kaldıraç kullanmadan gerçek hesaba geçmektir.

Bahis miktarından daha fazlasını kaybedebilir misiniz?

CFD'lerde, Avrupa'da zorunlu olan negatif bakiye koruması, bireysel yatırımcının yatırdığı miktardan daha fazla kaybetmesini önler. Ancak vadeli işlemler veya opsiyon satışı gibi diğer ürünlerde kayıplar, başlangıçtaki yatırımdan daha fazla olabilir.

Yeni başlayan bir yatırımcı hangi işlem stilini seçmelidir?

Swing trading genellikle en erişilebilir olanıdır, çünkü günlük alım satım veya scalping'e göre daha az ekran süresi gerektirir ve daha düşük maliyetler oluşturur.

Fransa'da alım satım yasal mı?

Evet, Fransa'da faaliyet gösterme yetkisi olan bir sağlayıcı aracılığıyla işlem yapmanız şartıyla. AMF'nin kara listelerinde sıkça yer alan, denetimsiz platformlardan sakının.

Alım satım yaparak geçimini sağlayabilir misin?

Çok az kişi bunu sürdürülebilir bir şekilde başarabiliyor. AMF ve aracı kurumlar tarafından yayınlanan istatistikler, perakende hesaplarının çoğunun para kaybettiğini gösteriyor: alım satım, düzenli bir gelir kaynağı olarak düşünülmemelidir.

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Özellikle kaldıraçlı işlemler, sermayenizi kaybetme riskini yüksek oranda taşır.