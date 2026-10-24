ETF Nedir? Yatırımcılar İçin Kapsamlı Kılavuz (2026)

An ETF Borsa yatırım fonu (ETF), diğer adıyla takip fonu, bir endeksin performansını taklit eden, borsada işlem gören bir yatırım fonudur: CAC 40, S&P 500, MSCI World veya tahvil, emtia veya tematik hisse senetlerinden oluşan bir sepet. Tek bir işlemle, düşük ücretlerle yüzlerce, bazen binlerce menkul kıymete yatırım yapabilirsiniz. ETF'nin ne olduğunu ve bir portföye nasıl uyduğunu merak mı ediyorsunuz? Bu kılavuz, ETF'lerin nasıl çalıştığını, ana türlerini, ücretlerini, risklerini ve birini seçme yöntemini açıklıyor.

ETF nedir? Tanımı

ETF bir toplu yatırım aracı (Toplu yatırım girişimi): Birçok tasarruf sahibinin parası, bir menkul kıymet portföyü satın almak için bir araya getirilir. Tanımlayıcı özelliği şudur: Borsada işlem gören ve sürekli olarak borsada listelenen bir hisse senedidir.Tıpkı bir hisse senedi gibi. Bu nedenle, işlem seansı boyunca istediğiniz zaman, piyasa fiyatından, herhangi bir aracı kurum aracılığıyla birim alıp satabilirsiniz. Kısacası, ETF fonu nedir? Gün boyu işlem gören, sembolü olan bir havuzlanmış fon.

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ETF'lerin büyük çoğunluğu şunlardır: pasif Yönetilen fonlar: Piyasayı alt etmeyi hedeflemezler, bunun yerine bir kıyaslama endeksini sadakatle kopyalamayı amaçlarlar. Yönetici neredeyse hiç karar vermez: Portföy, endeksin bileşimini yansıtır ve tıpkı onun gibi ağırlıklandırılır. Bu sadelik, ücretlerin aktif fonlara göre çok daha düşük olmasını açıklar.

Fransızcada yaygın olarak kullanılan "izleyici" terimi, tam olarak bu işlevi tanımlar: ETF, endeksini "takip eder". Fransız finans piyasaları otoritesi (AMF), perakende yatırımcı bölümünde izleyicilere yönelik bir bilgilendirme broşürü yayınlayarak, bunların Fransız hane halkı tasarruflarındaki önemini vurgulamaktadır.

ETF'ler Nasıl Çalışır?

İndeks çoğaltma

Prensip olarak, ETF, endeksi oluşturan menkul kıymetleri aynı oranlarda elinde bulundurur. Endeks %1 arttığında, komisyonlar ve takip farkı hariç, ETF'nin değeri otomatik olarak yaklaşık %1 artar. Net varlık değeri (likidasyon değeri) olarak adlandırılan birim değeri her gün yayınlanır ve borsa fiyatı, piyasa yapıcılarının arbitraj mekanizmaları sayesinde bu değeri sürekli olarak takip eder.

Birlik: Yaratılış ve Kurtuluş

Geleneksel bir fondan farklı olarak, bir ETF'nin değişken sayıda birimi vardır. Onaylı kurumlar, likidite sağlayıcıları (Likidite sağlayıcılar), piyasa talebine bağlı olarak, temel menkul kıymet sepeti karşılığında birimler oluşturur veya geri alır. Bu mekanizma, ETF fiyatını net varlık değerine yakın tutar ve işlem hacmi düşük endekslerde bile derin likidite sağlar.

ETF Formunda Temettü Hisseleri Nasıl Alınır: Biriktirmek mi, Dağıtmak mı?

ETF'nin aldığı temettüler iki yoldan birini izler. biriken ETF'ler (acc) sayesinde, yatırımlar anında fona yeniden yatırılır ve bu da bileşik büyüme etkisini artırır. dağıtım ETF'ler (dağıtım yoluyla) yatırımcıya düzenli aralıklarla ödenir ve menkul kıymet hesabında vergilendirilebilir gelir oluşturur. Uzun vadede, birikim genellikle daha vergi açısından verimli bir seçenektir.

Fiziksel veya Sentetik Kopyalama

Fiziksel çoğaltma

ETF aslında endeksteki menkul kıymetleri satın alır. Bu en şeffaf yapıdır: Fonun elinde ne olduğunu bilirsiniz. Büyük endekslerde, varlıklar tamamlanabilir; binlerce menkul kıymetten oluşan çok geniş endekslerde ise yönetici temsili bir örneklem tutabilir - bu teknik "örnekleme" veya optimizasyon olarak bilinir - bu da hafif bir izleme farkı yaratır.

Sentetik replikasyon

ETF bir anlaşmaya girer. takas anlaşması Bir banka ile: Banka bir menkul kıymet sepeti tutar ve bu sözleşme aracılığıyla endeksin kesin performansını alır. Avantajı: Doğrudan ulaşılması zor olan piyasalara erişim ve Fransa'da, PEA uygunluğu Dünya endekslerine dayalı ETF'ler için geçerliyken, Fransız hisse senedi tasarruf planı (Plan d’Épargne en Actions, PEA) normalde yalnızca Avrupa hisse senetlerini kabul etmektedir. Dezavantajı: karşı taraf riski Takas işlemini gerçekleştiren banka üzerinde – Avrupa düzenlemeleriyle sınırlandırılmış ancak gerçek bir risk söz konusu, çünkü ihraç eden bankanın bu riski sınırlaması gerekiyor.

İki yaklaşım da başlıca gelişmiş piyasa endekslerinde eşdeğerdir. Sentetik yöntem esas olarak PEA veya belirli gelişmekte olan piyasalar için haklı görülebilir.

Başlıca ETF Aileleri

aile Örnek indeksler Kimin icin? Uluslararası hisse senetleri MSCI Dünya Endeksi, FTSE Tüm Dünya Endeksi Çeşitlendirilmiş bir portföyün özü Euro Bölgesi / Avrupa hisse senetleri Euro Stoxx 50, MSCI Avrupa Avrupa'ya yönelik yatırım, fiziki formda PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı, Plan d’Épargne en Actions) için uygundur. Başlıca ulusal endeksler CAC 40, S&P 500, Nikkei Belirli bir piyasaya yapılan bahis Tahviller Derecelendirilmiş devlet tahvilleri, şirketler Bir portföyü istikrara kavuşturmak Emtialar Altın, petrol, genel endeksler Altın için vadeli işlem sözleşmeleri veya fiziki varlıklar yoluyla çeşitlendirme. Tematik Sağlık hizmetleri, temiz enerji, yapay zeka Taktiksel inançlar, daha yüksek oynaklık Akıllı beta / faktörler Değer, temettüler, düşük oynaklık Belgelenmiş stratejik eğilimler

MSCI World veya FTSE All-World gibi en geniş endeksler, düzinelerce ülkedeki binlerce şirketi kapsar: tek bir pozisyonda maksimum çeşitlendirme. Tematik ETF'ler anlatılarıyla cezbeder, ancak geçmiş performansları kısadır, ücretleri daha yüksektir ve performansları çok dağınıktır: bunlar bir temel değil, bir tamamlayıcıdır.

ETF Ücretleri: Gerçek Maliyet

ETF yatırımının gerçek maliyetini dört kalem oluşturmaktadır:

Devam eden ücretler (TER): ETF'nin değerinden sürekli olarak düşülen giderlerdir. Bu oranlar, başlıca hisse senedi endekslerinde yıllık %0.05 kadar düşük seviyelerden, bazı tematik fonlarda %0.50'nin üzerine kadar değişmektedir. Bu, karşılaştırma için ilk rakamdır.

(TER): ETF'nin değerinden sürekli olarak düşülen giderlerdir. Bu oranlar, başlıca hisse senedi endekslerinde yıllık %0.05 kadar düşük seviyelerden, bazı tematik fonlarda %0.50'nin üzerine kadar değişmektedir. Bu, karşılaştırma için ilk rakamdır. Aracılık ücretleri : Her alım veya satım işleminde aracı kurumunuzun komisyonu, bazen seçili ETF'ler listesinde sıfır olabilir.

: Her alım veya satım işleminde aracı kurumunuzun komisyonu, bazen seçili ETF'ler listesinde sıfır olabilir. Teklif sorma spreadi Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark, likit ETF'lerde minimum düzeydedir.

Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark, likit ETF'lerde minimum düzeydedir. Endeks takibiETF'nin performansı ile endeksinin performansı arasındaki fark, "izleme hatası" veya "izleme farkı" olarak ölçülür. Bu fark, ihraççı kuruluşun belgelerinde görülebilir.

On ya da yirmi yıl içinde, devam eden masraflardaki birkaç ondalık puanlık fark, büyük bir portföyde milyonlarca avroluk bir fark yaratabilir. Ancak en ucuza ulaşma yarışı kendi başına bir amaç değildir: yönetilen varlıklar, likidite ve replikasyon kalitesi de aynı derecede önemlidir.

ETF mi, Aktif Fon mu: Hangisini Seçmelisiniz?

Aktif bir fon, piyasayı yenmeye çalışan yöneticiler istihdam eder. Araştırma için ödeme yapılması gerektiğinden, ücretleri daha yüksektir. Gelişmiş piyasalar üzerine yapılan tekrarlayan araştırmalar şunu göstermektedir: Aktif fonların büyük çoğunluğu uzun vadede kıyaslama endekslerinin altında performans gösteriyor.Komisyon ücretleri düşüldükten sonra. Piyasa performansını sürdürülebilir bir şekilde aşmak istisnai bir durumdur ve bunu başaracak yöneticileri önceden belirlemek de aynı derecede nadirdir.

Bu gözlem, uzun vadeli portföylerde ETF'lerin hakimiyetini açıklıyor. Aktif bir fon, belirli kurumsal tahviller veya küçük sermayeli şirketler gibi daha az verimli piyasalarda geçerliliğini koruyabilir. Ancak ana hisse senedi piyasalarına basit bir şekilde yatırım yapmak için düşük maliyetli endeks fonlarının yerini tutmak zordur.

ETF'lere Yatırım Yapmayı Neden Düşünmelisiniz?

çeşitlendirme : Bir Dünya ETF'sinin bir birimi, birden fazla ülke ve sektördeki şirketlere erişim sağlar.

: Bir Dünya ETF'sinin bir birimi, birden fazla ülke ve sektördeki şirketlere erişim sağlar. Düşük ücretler Bu da performansın tasarruf sahibinin lehine çalışmasını sağlar.

Bu da performansın tasarruf sahibinin lehine çalışmasını sağlar. Likidite Borsada dilediğiniz zaman alım satım yapabilirsiniz, çıkış ücreti ve uzun işlem süresi yoktur.

Borsada dilediğiniz zaman alım satım yapabilirsiniz, çıkış ücreti ve uzun işlem süresi yoktur. Şeffaflık : bilinen bir kıyaslama endeksi, yayınlanmış varlıklar, ihraççıların karşılaştırılabilir performansı.

: bilinen bir kıyaslama endeksi, yayınlanmış varlıklar, ihraççıların karşılaştırılabilir performansı. Engellilerin kullanımları için uygunluk Birkaç düzine euro ile başlamak yeterli ve çoğu aracı kurumda planlı yatırım seçenekleri mevcut.

Birkaç düzine euro ile başlamak yeterli ve çoğu aracı kurumda planlı yatırım seçenekleri mevcut. Bağlanma süresi yokBazı tasarruf ürünlerinin aksine.

ETF'lerin Riskleri

Bir ETF, endeksini kopyalar: endeksin risklerini de paylaşır. Başlıca riskler şunlardır:

Market riski Eğer endeks %40 değer kaybederse, ETF de yaklaşık aynı oranda değer kaybeder. Bir ETF'nin içsel çeşitlendirmesi, sistemik çöküşlere karşı koruma sağlamaz.

Eğer endeks %40 değer kaybederse, ETF de yaklaşık aynı oranda değer kaybeder. Bir ETF'nin içsel çeşitlendirmesi, sistemik çöküşlere karşı koruma sağlamaz. Döviz riski ABD endeksine dayalı dolar cinsinden bir ETF'nin euro değeri, EUR/USD'deki hareketlerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenir. Maliyetli olarak riskten korunmuş versiyonları da mevcuttur.

ABD endeksine dayalı dolar cinsinden bir ETF'nin euro değeri, EUR/USD'deki hareketlerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenir. Maliyetli olarak riskten korunmuş versiyonları da mevcuttur. Karşı taraf riski Sentetik ETF'lere özgü olan bu özellik, takası gerçekleştiren bankaya bağlıdır.

Sentetik ETF'lere özgü olan bu özellik, takası gerçekleştiren bankaya bağlıdır. Konsantrasyon riski Bazı endeksler, birkaç hisse senedi veya tek bir sektör tarafından domine edilir; örneğin teknoloji sektörü.

Bazı endeksler, birkaç hisse senedi veya tek bir sektör tarafından domine edilir; örneğin teknoloji sektörü. Tematik risk Popüler bir tema, kalıcı bir performansa dönüşmeyebilir.

Popüler bir tema, kalıcı bir performansa dönüşmeyebilir. Kaldıraç riskiKaldıraçlı ETF'ler, endeksi günden güne yükseltmek üzere tasarlanmıştır, ancak dalgalı trendlerde değer kaybederler ve uzun vadeli yatırım olarak uygun değildirler.

ETF'lere yatırım yapmak için hangi hesabı kullanmalısınız?

Sıradan menkul kıymetler hesabı Dünyadaki tüm ETF'lere erişim, düşük komisyon ücretleri, sermaye kazançları ve temettülerin standart vergilendirilmesi.

Dünyadaki tüm ETF'lere erişim, düşük komisyon ücretleri, sermaye kazançları ve temettülerin standart vergilendirilmesi. PEA Dünya endekslerine dayalı sentetik ETF'ler, beş yıllık sahiplikten sonra planın avantajlı vergilendirmesiyle birlikte uygun yatırım araçları arasında yer almaktadır. Endeks seçimi, menkul kıymet hesaplarına göre daha sınırlıdır.

Dünya endekslerine dayalı sentetik ETF'ler, beş yıllık sahiplikten sonra planın avantajlı vergilendirmesiyle birlikte uygun yatırım araçları arasında yer almaktadır. Endeks seçimi, menkul kıymet hesaplarına göre daha sınırlıdır. Hayat sigortasıÇoğu çevrimiçi sigorta poliçesi, endeks fonlarının çeşitlendirme özelliğini vergi çerçevesiyle birleştiren ETF tabanlı birim bağlantılı yatırımlar sunmaktadır. Fransız hayat sigortasıBu varlıklar üzerindeki poliçenin yönetim ücretlerini kontrol edin.

Hesap seçimi, ETF seçiminden önce gelir: vergilendirmeyi ve mevcut ürün yelpazesini belirler. ETF'lerin arkasındaki endeksleri anlamak için, ilgili sayfamızı ziyaret edin. S&P 500 Dünyanın en yaygın kullanılan ABD endeksinin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor.

ETF Seçimi Nasıl Yapılır: Yöntem

Sabit bir liste yerine, aynı endeksteki iki ETF'yi objektif olarak karşılaştırmanıza olanak tanıyan kriterler şunlardır:

Endeks takip edildiİki "Dünya" fonu tam olarak aynı piyasaları kapsamaz; menkul kıymet sayısını ve ülke ağırlıklarını kontrol edin. Devam eden ücretlerDiğer tüm koşullar eşit olmak kaydıyla. Yönetim altındaki varlıklarBüyük bir ETF daha likittir ve kapatılma olasılığı daha düşüktür; ihraç edenler zaman zaman küçük fonları kapatır ve geri ödemelerini gerçekleştirir. Çoğaltma yöntemi: Fransa'da ayırt edici kriter olarak PEA uygunluğu ile fiziksel veya sentetik. Temettü politikasıUzun vadeli performans için birikim, gelir için dağıtım. Ticaret para birimiBir dolar endeksine bağlı olarak euro cinsinden fiyatlandırılan bir ETF, dolara maruz kalmaya devam eder; euro cinsinden fiyatlandırma, temel varlığın dolara maruz kalma durumunu değiştirmez. İzleme farkı Üç veya beş yıllık bir süre boyunca gözlemlenen veriler, ihraç edenin belgelerinde mevcuttur.

Karşılaştırmayı tamamlamak için, seçimimiz şu şekildedir: Kullanım amacına göre en iyi ETF'ler Bu kriterler gösterge bazında uygulanır ve her fonun güncellenmiş verileri, ihraççı kuruluşun web sitesinde veya özel tarama araçlarında kontrol edilebilir.

ETF'leri nereden satın alabilirim?

ETF'ler bir yolla satın alınır. borsa simsarıÖrneğin, çevrimiçi bir banka veya uzmanlaşmış bir çevrimiçi aracı kurum. Bu teklifleri birbirinden ayıran üç şey var: aracılık ücretleri İşlem başına sunulan ETF çeşitliliği ve araçlar (sürekli emirler, planlı yatırım planları, tarama araçları) gibi faktörler önemlidir. Bazı aracı kurumlar, küçük ve düzenli meblağlarla pozisyon oluşturan yatırımcılar için faydalı olan, işlem komisyonu olmayan bir ETF seçeneği sunmaktadır.

Hesap açmadan önce, aracı kurumun yasal lisansını ve portföyünüzü daha sonra taşımayı planlıyorsanız transfer ücretleri de dahil olmak üzere tüm fiyatlandırmayı kontrol edin. ETF'ler sunan bir aracı kurumda hesap açmak Kimlik doğrulama da dahil olmak üzere genellikle bir günden az sürer.

ETF'lerle Portföy Oluşturma

Basit ve sağlam bir varlık dağılımı tek bir prensibe dayanır: önce varlık sınıfları arasındaki dağılımı belirleyin, ardından ETF'leri seçin. Adım adım bir yapının örneği:

küresel bir çekirdek Portföyün kalbi niteliğinde olan, dünya endeksine dayalı bir ETF.

Portföyün kalbi niteliğinde olan, dünya endeksine dayalı bir ETF. Bir bağlama kılıfı : Hisse senedi piyasasındaki şokları hafifletmek için kullanılan, devlet veya şirket tahvillerinden oluşan bir ETF.

: Hisse senedi piyasasındaki şokları hafifletmek için kullanılan, devlet veya şirket tahvillerinden oluşan bir ETF. Hedeflenen tamamlayıcılarTematik veya bölgesel olarak sınırlı oranda maruz kalma.

Her bir portföyün ağırlığı, yatırım süresine ve risk toleransına bağlıdır. Yatırım süresi ne kadar uzun olursa, hisse senedi payı da o kadar yüksek olabilir. Planlı yatırım Giriş noktalarını yumuşatır ve tasarruf sahibinin disiplinli kalmasını sağlar. Son olarak, yıllık yeniden dengeleme, portföyü hedef ağırlıklarına geri getirir; yükselenleri satar ve düşenleri satın alır.

Bazı tasarruf hesapları, listelenenler gibi daha spesifik ürünleri de içerir. Bitcoin ETF'leriBu araçlar, standart bir borsa hattı üzerinden Bitcoin fiyatına maruz kalma imkanı sunar ve bu varlığın oynaklık risklerini de beraberinde getirir.

Fransa'da ETF Vergilendirmesi

Vergilendirme, ETF'nin kendisinden ziyade hesap yapısına bağlıdır. Bir yıl içinde sıradan menkul kıymetler hesabıTemettüler ve sermaye kazançları, Fransa'da sabit oranlı vergi sistemine tabidir; ancak artan oranlı gelir vergisi sistemine geçme seçeneği de mevcuttur. Her satış yıllık vergi beyannamesinde bildirilmelidir.

İçinde BEZELYEBeş yıllık sahiplikten sonra kazançlar gelir vergisinden muaftır (sadece sosyal güvenlik katkı payları ödenmeye devam eder) ve temettüler, plan içinde kaldıkları sürece vergi yükü olmadan yeniden yatırılır. Uygun ürünler dahilinde kaldığınız sürece, normal bir ETF programı için en verimli pakettir.

İçinde hayat sigortası Bu politika çerçevesinde, birim bağlantılı yatırımlar olarak tutulan ETF'ler şu avantajlardan yararlanır: yalnızca kazançların çekilmesi durumunda vergilendirme, sekiz yıl sonra bir muafiyet ve avantajlı miras muamelesi. Ancak politikanın ücretleri net performansı etkiler: bu yolu seçmeden önce ücretleri karşılaştırın.

Kaldıraçlı ETF'ler: Sadece Deneyimli Yatırımcılar İçin

Kaldıraçlı bir ETF, endeksinin günlük performansını hem yükseliş hem de düşüş yönünde iki veya üç katına çıkarmayı hedefler. Bu çarpma işlemi yeniden hesaplanır. her günBirkaç dalgalı işlem seansı boyunca, etkilerin birleşmesi, kaldıraç oranının endeks performansıyla çarpımına ilişkin basit beklentiye kıyasla sonucu olumsuz etkiler.

Bu ürünler, günlük izleme ve daha yüksek ücretlerle kısa vadeli stratejilere hizmet eder. Uzun vadeli tasarruf hedefleri için uygun değildirler: bir endeks yıl içinde toparlanabilirken, kaldıraçlı ETF'si zararda kalabilir. Kaldıraç dahil olmak üzere ETF işlemleri, kendi risk kurallarıyla, herhangi bir spekülatif işlem gibi ele alınmalıdır.

ETF'lerle İlgili Kaçınılması Gereken Hatalar

Birbirine örtüşen ETF'leri bir araya getirmek Küresel hisse senetlerini kapsayan üç fon, aynı yatırım fırsatını sunar, üç kat daha fazla çeşitlendirme sağlamaz.

Küresel hisse senetlerini kapsayan üç fon, aynı yatırım fırsatını sunar, üç kat daha fazla çeşitlendirme sağlamaz. Anın temasını takip etmek En büyük kazançlarının ardından, ilk düzeltmede satışa geçti.

En büyük kazançlarının ardından, ilk düzeltmede satışa geçti. Para birimini göz ardı etmek Euro cinsinden fiyatlandırılan bir ETF'nin dolar cinsinden herhangi bir risk taşımadığına inanmak.

Euro cinsinden fiyatlandırılan bir ETF'nin dolar cinsinden herhangi bir risk taşımadığına inanmak. Farklı endekslere göre işlem gören iki ETF'nin karşılaştırılması Ücretler ancak özdeş endeksler ve çoğaltma yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir.

Ücretler ancak özdeş endeksler ve çoğaltma yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir. Aşırı ticaret Her gidiş-dönüş seferi komisyon ücretlerini artırır ve disiplini zayıflatır.

Her gidiş-dönüş seferi komisyon ücretlerini artırır ve disiplini zayıflatır. Uzun vadeli düşünmeyi unutmakBir ETF'nin performansı tek bir çeyrek dönem için değil, tüm piyasa döngüleri üzerinden değerlendirilir.

Sıkça Sorulan Sorular: ETF'lerle İlgili Sorularınız Cevaplandı

Borsa piyasasında ETF nedir, tek cümleyle?

Borsada işlem gören, düşük ücretlerle ve anında çeşitlendirme imkanıyla bir endeksin performansını taklit eden bir fondur.

ETF hissesi nedir ve tek bir hisse senedinden farkı nedir?

Hisse senedi, tek bir şirketteki bir payı temsil eder. ETF ise bazen binlerce menkul kıymetten oluşan bir sepeti temsil eder. Tek bir hisse senedi, piyasasına göre önemli ölçüde daha iyi veya daha kötü performans gösterebilir; bir ETF ise piyasanın ortalama performansını sunar.

ETF'lerle Para Kaybedebilir Misiniz?

Evet. Bir ETF endeksini takip eder: piyasalar düşerse, değeri de o kadar düşer. Çeşitlendirme, piyasa riskini değil, her bir menkul kıymete özgü riski azaltır.

ETF'ler PEA'ya uygun mu?

Bunlardan sadece bazıları: Avrupa endekslerine dayalı fiziksel ETF'ler ve uygunluk kurallarına uyan sentetik ETF'ler. Bunlar daha sonra belgelerinde PEA'ya uygun olarak tanımlanır.

Biriktirmek mi, Dağıtmak mı: Hangisini Seçmelisiniz?

Birikim stratejisi, temettüleri yeniden yatırır ve uzun vadeli bir hedefi takip eder. Dağıtım stratejisi ise temettüleri dağıtır ve gelir elde etme amacını taşır; yıllık vergilendirme menkul kıymet hesabında yapılır.

Başlamak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Tek bir birimin fiyatı yeterlidir - bazen birkaç düzine euro - ve bazı aracı kurumlar kesirli birimler de sunmaktadır. Katkılarınızın düzenliliği, başlangıçtaki miktardan daha önemlidir.

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Hisse senedi piyasasına yatırım yapmak sermaye kaybı riski içerir.