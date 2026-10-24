NFT Nedir? NFT'nin Basit Anlamı

Peki, basitçe NFT nedir? NFT, şu anlama gelir: Değiştirilemez JetonDeğiştirilebilirlik temel kavramdır: 20 €'luk bir banknot değiştirilebilir (başka herhangi bir 20 €'luk banknotla takas edilebilir), oysa bir NFT (Ağ İçi Finansman) değiştirilemez. benzersiz ve değiştirilemez — tıpkı bir blok zincirine kaydedilmiş ve yalnızca belirli bir dijital nesneyi tanımlayan bir seri numarası gibi. Pratikte, bir NFT dijital bir sahiplik sertifikasıdır: herkesin doğrulayabileceği, değiştirilemez bir şekilde, belirli bir varlığın (bir resim, bir video, bir bilet, bir oyun içi öğe, bir müzik parçası) sahibi olduğunuzu kanıtlar.

En doğru benzetme "sanat eseri" değil, Orijinallik belgesi ve tapu kaydı tek bir belgede birleştirildi.: Eser binlerce kez kopyalanabilir (herkes ünlü bir NFT'nin görüntüsünü kaydedebilir), ancak blok zinciri her zaman kayıtlı orijinalin kime ait olduğunu bilir. Sonsuzca kopyalanabilir dosya ile benzersiz mülkiyet hakkı arasındaki bu ayrım, NFT'nin tüm devrimini ve tüm kafa karışıklığını açıklıyor.

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

NFT'ler Nasıl Çalışır? Teknik Terimler Olmadan Teknoloji

Bir NFT, genellikle Ethereum veya daha ucuz özel ağlar olmak üzere bir blok zincirinde bulunur. Oluşturulmasına ise "NFT" denir. darbSanatçı veya yaratıcı, bir dosyayı (veya parmak izini) ve meta verilerini bir yere kaydeder. akıllı sözleşme — çalışmayı yöneten bir program. Bu sözleşme, NFT'ye benzersiz bir tanımlayıcı atar ve ardışık sahiplerin kaydını tutar. Her yeniden satışta, sözleşme sahibi otomatik olarak günceller ve isteğe bağlı olarak (zorunluluk değil) yaratıcıya ödeme yapabilir. kraliyet (Her yeniden satışta %5 ila %10 arasında bir komisyon ücreti alınır).

Bu mimariden iki pratik sonuç ortaya çıkmaktadır. Mülkiyet kendine egemenCüzdanınız, özel anahtarınız, NFT'niz; kendi cüzdanınızda olduğu sürece hiçbir platform ona el koyamaz. Ve piyasa da... açık: Geleneksel e-ticaretin kapalı platformlarının aksine, herhangi bir pazar yeri sözleşmeyi okuyabilir ve NFT'nizi satışa sunabilir.

NFT'ler Ne İçin Kullanılır? Abartının Ötesinde Gerçek NFT Örnekleri

2021-2022 medya balonu, NFT'lerin servet değerinde satılan maymun resimlerinden başka bir şey olmadığı izlenimini bıraktı. Ardından gelen çöküş bu algıyı ortadan kaldırdı ve kalıcı kullanım alanları ortaya çıktı. Dijital sanat İlk olarak: sanatçılar NFT'de dijital orijinal eserleri satmanın ve her yeniden satışta otomatik telif ücreti toplamanın ilk yolunu buldular; bu, sanat tarihinde bir ilkti. Video oyunu Sonraki aşama: oyuncunun gerçekten sahip olduğu, uyumlu oyunlar arasında takas edilebilen, para kazanılabilen eşyalar; henüz yeni bir model olsa da büyük stüdyolar tarafından destekleniyor. Bilet satışı ve canlı etkinliklerNFT biletleri sahteciliğe karşı dayanıklıdır, izlenebilir ve sahiplerine ömür boyu avantajlar (içerik, tekrar izleme, öncelikli oturma) sunabilir. Kimlik ve diplomalarKurumlar, tek tıklamayla doğrulanabilen kimlik bilgileri veriyor. Son olarak, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu — mülkiyet payları, parçalara ayrılmış fiziksel sanat eserleri — sahipliği alınıp satılabilir tokenlara bölmek için aynı tekniği kullanır.

NFT Nasıl Satın Alınır: Adım Adım

Bir NFT satın almak dört adımda gerçekleşir. 1. Bir cüzdan kurunHedef blok zincirinizle uyumlu bir cüzdan kurun (Ethereum'da standart olan MetaMask'tır) ve kurtarma ifadenizi dikkatlice koruyun; NFT'lerinizin kontrolü yalnızca bu ifadededir. 2. Kripto para ile fonlayın.: Bir borsadan ether (veya seçtiğiniz ağın para birimi) satın alın, ardından cüzdanınıza aktarın; her adımda ağ ücretleri size aittir. 3. Bir pazar yeri seçinOpenSea küresel ölçüt olmaya devam ederken, diğer pazar yerleri belirli alanlara (sanat, oyun, spor) göre uzmanlaşmıştır. NFT platformu karşılaştırması Seçeneklerin detaylarını belirtir. 4. Satın al veya teklif verÇoğu NFT sabit fiyattan veya İngilizce açık artırmalar yoluyla satılır; işlemi cüzdanınızda onaylayın ve NFT koleksiyonunuzda görünecektir.

Toplam bütçe, belirtilen fiyatla sınırlı kalmaz: eklemeler yapın. gaz ücretleri (Ağ yoğunluğuna bağlı olarak değişen ağ maliyetleri) ve platform ücretleri (genellikle %2.5 ila %5). Ethereum'un "katman 2" ağlarında bu ücretler neredeyse ihmal edilebilir hale geldi; eski bir ağda herhangi bir satın alma işlemi yapmadan önce kontrol edilmesi gereken bir nokta.

NFT Nasıl Oluşturulur ve Satılır?

NFT oluşturmak artık herkese açık: bir pazaryerinde cüzdanınızı bağlayın, "Oluştur"a tıklayın, dosyanızı (resim, video, ses) yükleyin, bir ad, açıklama ve varsa telif ücretlerini girin, ardından basımı onaylayın. Pazaryerine ve ağa bağlı olarak, oluşturma ücretsizdir ("tembel basım" yoluyla ilk satışa ertelenir) veya az miktarda gas ücretine mal olur. Satış tek tıklamayla etkinleştirilir: sabit fiyat, açık artırma veya paket satışı.

İki önemli uyarı. Birincisi, teknik kolaylık değer yaratmaz: milyonlarca NFT üretildi ve bunların sadece çok küçük bir kısmı alıcı buluyor; kıtlık tek başına yeterli değil; talep de gerekiyor. İkincisi, haklara dikkat edin: yaratmadığınız bir eseri üretmek sahteciliktir ve pazar yerleri bu tür koleksiyonları -hesabın itibarıyla birlikte- listeden çıkarır. Bir NFT telif hakkı yaratmaz: onu kaydeder.

NFT Standartları: ERC-721, ERC-1155 ve benzerleri.

NFT'ler, cüzdanlar ve pazaryerleri arasında uyumluluğu garanti eden, yayınlanmış, açık teknik standartlara uyar. ERC-721 Tarihsel standart şudur: Her bir jeton tek seferlik bir sözleşmedir; bu da her kopyasının benzersiz olması gereken bir sanat eseri için idealdir. ERC-1155 Çoklu değiştirilebilirlik özelliği getirildi: tek bir sözleşme, değiştirilebilir (oyun içi para birimi) ve değiştirilemez (nadir eşyalar) olmak üzere çeşitli token türleri çıkarır; bu, oluşturma ve transfer maliyetlerini önemli ölçüde azalttığı için video oyunları için standarttır. Diğer standartlar, her biri merkeziyetsizlik, maliyet ve hız arasında denge kuran alternatif blok zincirlerinde gelişir.

Alıcı için standart, somut anlamda önemlidir: NFT'nizin hangi cüzdanlarda ve pazar yerlerinde görüntüleneceğini ve transfer maliyetini belirler. Büyük bir satın alma işleminden önce, sözleşme detaylarında iki şeyi kontrol edin: kullanılan standart (ciddi pazar yerleri tarafından gösterilen) ve meta verilerin ve görüntünün uygun olup olmadığı. Merkezi olmayan — Dosyalar basit bir web sunucusu yerine dağıtılmış dosya ağlarında saklanır; aksi takdirde sunucu ortadan kaybolursa NFT'niz boş bir görüntü gösterebilir. Bu, en çok ihmal edilen teknik noktadır ve uzun vadede en belirleyici olanıdır.

NFT'ler ve Oyunlar: Oynayarak Sahip Olma Devrimi

Video oyunları, NFT'ler için en aktif laboratuvar konumunda. Vaat şu: Oyun içi satın alımlarınızın (kostümler, silahlar, arazi) aslında yayıncıya ait olduğu ve yayıncının bunları yarın ortadan kaldırabileceği klasik ekonomik modeli alt üst etmek. Bir NFT ile, öğe oyuncuya aittir - blockchain ile kanıtlanmıştır, açık bir pazarda transfer edilebilir, bazen aynı ekosistemdeki birkaç uyumlu oyunda kullanılabilir. "Oynayarak kazan" modelinin ilk başarıları, tamamen spekülatif bir ekonominin sınırlarını ortaya koydu; mevcut nesil ise... kendi kendine oynamak: NFT'nin öncelikle eğlence amaçlı olan, gelir makinesi olmayan bir oyunun içinde gerçek mülk olarak kullanılması.

Sektöre ilgi duyan yatırımcı için iki gösterge önemlidir. Bir NFT oyununun sağlığı, şu özelliklerle ölçülür: gerçek aktif oyuncu sayısı — ürünlerinin taban fiyatıyla değil, ki bu yapay olarak desteklenebilir. Ve büyük yayıncılar, toptan dönüşümler yerine küçük deneyler yoluyla temkinli hareket ediyorlar; bu da teknolojinin genel kamuoyu tarafından hiçbir zaman talep edilmemesine rağmen onları ilgilendirdiğinin bir işareti. Seçtiğimiz Takip edilmesi gereken NFT projeleri Her iki filtreyi de uygular.

NFT'ler ve Telif Hakkı: Yasa Gerçekte Ne Diyor?

Yaygın bir yanılgı: NFT satın almak, eseri satın almak anlamına gelmez; hakları değil, token'ı satın alırsınız. Yaratıcı açıkça aksini belirtmediği sürece, bir NFT'nin alıcısı token'ı elinde bulundurur. ne çoğaltma hakkı ne de kamuya iletme hakkı Eserin kendisi üzerinde hakları vardır: ona sahip olabilirler ve yeniden satabilirler, ancak ticari olarak sömüremezler. Profesyonel koleksiyoncular bunu bilir ve ayrı lisanslar için pazarlık yaparlar; büyük platformlar artık her koleksiyonun sayfasında devredilen hakları gösteriyor - bunları bir galeri sözleşmesi gibi okuyun.

Yaratıcıları açısından bakıldığında, blockchain önemli bir yenilik getirmiştir: otomatik telif haklarıAkıllı sözleşme tarafından her yeniden satışta ödenen telif hakları, piyasa savaş alanına dönüştü; bazı pazar yerleri hacmi artırmak için telif haklarını kesti veya isteğe bağlı hale getirdi, diğerleri ise bunu kendi imzası haline getirdi. Bir platformda madencilik yapmadan önce, telif hakkı politikasını kontrol edin: bu, sanatsal NFT'lerin sosyal sözleşmesidir.

NFT Değeri Ne Verir?

Bir NFT'nin değeri, gözlemlenebilir beş temel üzerine kuruludur. kaynakSahiplerinin ve fiyatlarının tüm geçmişi kamuya açık olduğundan, tanınmış koleksiyoncular tarafından erken dönemde edinilen bir koleksiyon prestij kazanır. seyreklikBir koleksiyon içindeki nadir özellikler (altın rengi arka plan, eşsiz aksesuar) bir seri içindeki fiyatların yapısını belirler. Yarar: Bir topluluğa, bir oyuna, etkinliklere erişim — NFT, sadece bir resim değil, bir üyelik kartı görevi görüyor. Çay : Geleneksel sanatta olduğu gibi, sanatçının veya yayıncı markanın itibarı büyük önem taşır. Ve kripto piyasası döngüsü Genel olarak, NFT'lerin de ilişkili olduğu ve her iki yönde de oldukça değişken olduğu bir durum söz konusudur.

Öğretici karşı örnek, 2021 balonunda yaşandı: Anonim koleksiyonlar, değerlerinin %95 ila %99'unu kaybetmeden önce yanıltıcı fiyatlara ulaştı; oysa tarihi temel koleksiyonlar daha iyi performans gösterdi. Yatırımcının dersi şu: Bu piyasada, özen (menşe, likidite, topluluk) sizi coşkudan daha iyi korur.

NFT'lerin Tarihi: Kripto Punk'lardan Kayıtlara, Sonra Tekrar Gerçekliğe

Hikaye, bu heyecandan çok önce başlıyor: 2014 gibi erken bir tarihte, öncü deneyler blok zinciri üzerinde çalışmaları kaydediyordu. Dönüm noktası 2017'de geldi. KriptoPunklar — 10,000 adet benzersiz karakter ücretsiz olarak dağıtıldı ve o zamandan beri sektörün en pahalı koleksiyon parçaları haline geldi — ve CryptoKittiesEthereum ağını kelimenin tam anlamıyla tıkayan sanal kedi oyunu. Ardından 2021 geldi: Christie's'in Beeple kolajı için yaptığı açık artırma. $ 69 milyon NFT'yi ana akıma taşıdı, Twitter logosunu değiştirdi, markalar akın etti ve hacimler 2022'nin başlarında zirveye ulaştıktan sonra daha geniş kripto çöküşüyle ​​birlikte düştü. O zamandan beri piyasa rasyonelleşti: daha az kör spekülasyon, hacimler büyük koleksiyonlarda yoğunlaştı ve her şeyden önemlisi değer, daha az görünür ancak daha sağlam olan gerçek kullanımlara (oyun, biletleme, tokenizasyon) doğru kaydı. Kripto döngüsünün tamamını anlamak isteyen herkes için, bizim Bitcoin kılavuzu Aynı yolculuğu paralel olarak izler.

NFT'lerinizi Güvende Tutmanın Altın Kuralları

NFT güvenliği, birkaç istisna dışında, kripto para birimi güvenliğiyle aynı prensiplere dayanmaktadır. Birinci kural: anahtarlarınız, NFT'leriniz — Değerli koleksiyonlarınızı her gün pazar yerlerine bağladığınız cüzdanda değil, özel bir USB cihazı olan soğuk cüzdanda saklayın. İkinci kural: Hiçbir işlemi körü körüne imzalamayın — kötü niyetli "para sömürücüleri" cazip teklifler gibi görünerek aceleci kullanıcıların cüzdanlarını boşaltır; imzanın neyi yetkilendirdiğini her zaman kontrol edin. Üçüncü kural: İstenmeyen bağlantılara dikkat edin — Discord ve X, sahte para basma ve sahte duyuruların avlanma alanlarıdır. Dördüncü kural: Tüm koleksiyonu taşımadan önce küçük miktarlarla transferleri test edin. Sanatta olduğu gibi kriptoda da zor yoldan öğrenilen bu alışkanlıklar, miras kalan koleksiyonları kaybolanlardan ayıran şeydir.

NFT'ler Hala Satın Almaya Değer mi? Faydaları ve Riskleri, Filtresiz Bir Şekilde İnceleyin

Lehte argümanlar: NFT'ler, dijital mülkiyetin en saf ifadesidir - küresel bir pazar, 7/24 açık, aracı yok, yaratıcılar için yerleşik telif hakları; kullanım alanları (oyun, biletler, tokenizasyon) sessizce ilerlemeye devam ediyor; ve temel koleksiyonlar, tam bir döngü boyunca göreceli bir dayanıklılık göstermiştir. Aleyhte argümanlar: Bu, kripto ekosistemindeki en spekülatif varlık sınıfıdır - ana seriler dışında iskeletsel likidite, aşırı oynaklık, koleksiyonların ezici çoğunluğunun sıfıra düşmesi ve hala değişken bir düzenleyici ve vergi çerçevesi. Dürüst görüşümüz: NFT'ler, portföyün en riskli bölümüne aittir - teknik temelleri öğrendikten sonra, servetinizin küçük bir yüzdesi için ayrılmalı ve asla ihtiyacınız olan parayla yatırılmamalıdır.

NFT'ler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

NFT ile Kripto Para Arasındaki Fark Nedir?

Bitcoin gibi bir kripto para birimi değiştirilebilir niteliktedir: her birim özdeştir ve birbirinin yerine kullanılabilir. Bir NFT ise benzersizdir: her token, belirli bir varlığı belirten ayrı bir tanımlayıcı taşır. Kripto para paradır; NFT ise mülkiyet hakkıdır.

NFT kopyalanabilir mi?

Dosyayı (resmi) kopyalayabilirsiniz, ancak mülkiyet hakkını asla kopyalayamazsınız: blok zinciri kaydı, orijinalin sahibini hiçbir belirsizlik olmaksızın tanımlar. Bir resmi kopyalamak, bir tabloyu fotoğraflamak gibidir; fotoğraf, tablo değildir.

Fransa'da NFT'ler nasıl vergilendiriliyor?

Vergilendirme, işlemin niteliğine bağlıdır: Kripto varlık yatırımı olarak tutulan NFT'lerden elde edilen kazançlar prensip olarak dijital varlık rejimine (yüzde 30 sabit vergi) tabidir, ancak nitelikli eserlerin belirli satışları sanat eseri rejimine tabi olabilir - bu nokta, çerçeve hala gelişmekte olduğundan, her bir durum için bir profesyonelle teyit edilmelidir.

Başlamak için ne kadar bütçeye ihtiyacınız var?

Birkaç on avro teknik olarak yeterli olsa da, planlanması gereken gerçek bütçe öğrenme eğrisidir: toplam kaybının bir trajedi değil, bir ders olacağı miktarlarla başlayın ve ölçeği büyütmeden önce satın alımlarınızı güvence altına alın.

NFT'leri nereden satın alabilirsiniz?

Uzmanlaşmış pazaryerlerinde, OpenSea başı çekiyor, ayrıca evrenlerine göre farklılaşan platformlar da mevcut. Özel NFT platformu karşılaştırmamız, ücretleri, desteklenen blok zincirlerini ve kullanım kolaylığını bir bakışta detaylandırıyor.

NFT'ler Krizden Sonra Öldü mü?

Spekülatif görüntü piyasası %90'dan fazla çöktü, ancak teknoloji daha az görünür kullanım alanlarına yöneldi: oyun, biletleme, varlık tokenizasyonu, kimlik. Abartı sona erdi; benzersiz ürünlerden oluşan bir internetin prototipi hala geliştiriliyor.