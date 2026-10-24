Ethereum (ETH): Nedir ve Nasıl Satın Alınır (2026)

Ethereum Fiyatı (ETH): Canlı Grafik ve Oran

2 312,5400 $ Ethereum (ETH) 1h 0.26% 24h 1.33% USD EUR GBP

Yukarıda gösterilen Ethereum fiyatı, piyasa değeri ve işlem hacmiyle birlikte otomatik olarak güncellenir; bu sayfa canlı veri kaynağıdır ve manuel olarak girilen rakamlar içermez. ETH, dünya çapında yüzlerce platformda günde 24 saat, haftada 7 gün işlem görmektedir; neredeyse her piyasada dolar cinsinden fiyatlandırılırken, Fransa'dan düzenlenmiş platformlar aracılığıyla euro cinsinden de erişilebilir. Kuruluşundan bu yana piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan ether, her şeyden önce -ve onu diğerlerinden ayıran da budur- küresel akıllı sözleşme ağının yakıtıEthereum üzerinde çalışan her uygulama ETH tüketir; bu da ona hiçbir memecoin'in sahip olmadığı bir fayda sağlar.

Ethereum piyasası canlı istatistikleri

Etüt (ETH)

Derece: 2 2 312,5400 $ Fiyat (BTC) 0.02893931 Piyasa değeri (+282) 545 772 194 $ hacim (+8) 131 148 291 $ 24s Değişim 1.33% Toplam arz 122 ETH



Bu veriler (piyasa değeri, işlem hacmi, dolaşımdaki arz) otomatik olarak yenilenir: piyasayı tam o anda yansıtır. ETH için yakından okunması gereken bir rakam: tahsis edilmiş arzın payı Staking (Aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır), Bitcoin'de eşdeğeri olmayan, uzun vadeli yatırımcı güveninin bir göstergesidir.

Ethereum'u euroya çevirin

ETH AED afn HEPSİ AMD ANG AOA ARS AUD AWG AZN BAM BBD BDT BGN BHD BIF BMD BND BOB BRL BSD BTC BTN BWP BYN BYR BZD CAD CDF CHF CLF CLP CNH CNY COP CRC CUC KUPASI CVE CZK DJF DKK DOP DZD EGP ERN ETB EUR FJD FKP GBP GBX GEL GGP GHS GIP GMD GNF GTQ GYD HKD HNL GBP HTG HUF IDR ILS ILA IMP INR IQD IRR ISK JEP JMD JOD JPY KES KGS KHR KMF KPW KRW KWD KYD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LTL LVL LYD DELİ MDL MGA MKD MMK MNT MOP MRÜ MUR MVR MWK MXN MXV MYR MZN NAD NGN NIO NOK Nepal Rupisi NZD OMR PAB PEN PGK PHP PKR PLN PYG QAR RON RSD RUB RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SHP SLE SLL SOS SRD SSP STD STN SVC SYP SZL THB TJS TMT TND ÜST TRY TTD TWD TZS UAH UGX USD Usx UYU UZS VES VND VUV WST XAF XAG XAU XCD XCG XDR XOF XPF YER ZAR Biçmek ZMK ZMW ZWL

Bu dönüştürücü, ETH cinsinden bir miktarı anında ana para birimlerine çevirir; bu da bir yatırımı tahmin etmek, bir portföyü takip etmek veya başka bir yerde gösterilen bir fiyatı doğrulamak için kullanışlıdır. Volatil bir varlıkta hassasiyet önemlidir: geçmiş bir işlemin euro cinsinden tutarı artık bugünkü değerini taşımaz.

Ethereum nedir? Beş dakikalık tanım

Ethereum bir 2015 yılında başlatılan blockchain platformu Bitcoin'in sınırlamalarından dolayı hayal kırıklığına uğrayan ve 2013 gibi erken bir tarihte teknik makalesini yayınlayan genç bir programcı olan Vitalik Buterin tarafından ortaya atılan fikir şuydu: Bitcoin değeri A noktasından B noktasına aktarırken, Ethereum ise farklı bir yöntem kullanıyor. programlar — smart contracts that operate on their own, with no intermediary, according to rules engraved in the code. Ether (ETH) is the currency that pays for this work: every computation, every transaction, every application consumes ETH — it is the network’s « gas, » a fuel whose price rises and falls with traffic.

Ethereum'un yerini anlamak için en doğru benzetme şudur: Bitcoin dijital altın — nadir, basit, tek işlevli; Ethereum değer internetinin arazisi ve hukuk sistemi — her şeyin üzerine inşa edildiği temel. Otonom kredi sözleşmeleri, merkeziyetsiz borsalar, NFT'ler, otonom kuruluşlar, gerçek varlıkların tokenizasyonu: bunların neredeyse tamamı Ethereum üzerinde doğdu ve büyük bir kısmı hala orada yaşıyor.

Ethereum ve Bitcoin: İki Farklı Buluş

Bu soru her kripto para sohbetinde gündeme gelir ve cevabı her portföyü şekillendirir. Bitcoin Tek bir şeyi optimize eder: 21 milyonla sınırlı arzıyla, emekle güvence altına alınmış, yok edilemez bir değer saklama aracı olmak. Ethereum Yürütmeyi optimize eder: arz sınırı olmayan ancak hisse senediyle güvence altına alınmış bir ücret yakma mekanizmasına sahip programlanabilir küresel bir bilgisayar. Pratik sonuçlar: Bitcoin'i anlamak ve değerlemek daha kolaydır - altın gibi; Ethereum daha karmaşıktır ancak daha fazla kullanım alanına sahiptir - üzerine inşa edilecek arazi, değeri orada inşa edilen faaliyete bağlıdır. İkisi birbirini dışlamaz: çoğu yatırımcı, inançlarına bağlı olarak çok dengesiz oranlarda her ikisini de elinde bulundurur. Eski kripto paranın tam profili için kılavuzumuza bakın. Bitcoin: Fiyatı, Rehberi ve İncelemesi.

Akıllı sözleşmeler ve gas: Ethereum aslında nasıl çalışıyor?

A akıllı sözleşme Blok zincirine yerleştirilmiş bir programdır: fonları tutar, talimatları alır ve otomatik olarak, herkese açık bir şekilde, müdahale olasılığı olmaksızın yürütür. Örneğin, merkeziyetsiz bir kredi: teminat yatırırsınız, sözleşme borç verir, faizi belirler, teminat yetersiz kalırsa tasfiye eder - banka yok, insan yok. Her işlem tüketir. gazİşlemlerin maliyeti, karmaşıklığına göre ETH cinsinden belirlenir: basit bir transfer az maliyetlidir, ağır bir hesaplama ise çok maliyetlidir. Ağ tıkandığında, gas fiyatı fırlar; bu, kullanıcıların izlediği veridir ve ikinci nesil katmanların (aşağıda) var olma nedenidir.

Bu mimarinin eşsiz bir sonucu var: Hiç kimse yürürlüğe girmiş bir sözleşmeyi iptal edemez. — not even its creators. It is the promise of « application without intermediary » that made the network’s reputation; it is also its rigor, because faulty code is immutable: crypto’s historical hacks almost all exploited contract bugs, not the blockchain itself.

Birleşme ve stake etme: 2022'nin sessiz devrimi

Eylül 2022'de Ethereum, kripto para tarihinin en iddialı yükseltmesini gerçekleştirdi: Birleştirme — iş ispatı (Bitcoin gibi enerji yoğun madencilik) yönteminden geçiş hissesini kanıtıRakamlar şöyle: Ağın enerji tüketimi %99.9'dan fazla azaldı ve bu da tarihsel olarak Ethereum'un en büyük eleştirisi olan çevresel argümanı bir avantaja dönüştürdü. O zamandan beri ağın güvenliği de aynı seviyede kaldı. doğrulayıcılar ETH cinsinden sermaye yatıran ve çalışmaları karşılığında ücret alan kişiler — yani Staking.

Staking, yatırımcı için üç şekilde çalışır: solo (32 ETH ve kendi makineniz - safkan yatırımcıların yolu), staking havuzları aracılığıyla (küçük bir miktarla katılırsınız, havuz doğrulayıcıyı çalıştırır) veya başka yollarla. sıvı kazık — Stake ettiğiniz ETH'yi temsil eden bir token alırsınız; bu token kazanç sağlarken başka yerlerde kullanılabilir. ETH cinsinden ödenen getiri, ağ koşullarına göre değişir. eksiksiz bahis rehberi Mekanizmayı, likidite risklerini ve detaylarını açıklıyor. bahis tanımı yeni başlayanlar için.

ETH arzı: Neden bir üst sınır yok ve neden artık önemi kalmadı?

The classic objection: « Bitcoin is capped at 21 million, Ethereum has no cap. » True — but incomplete since 2021 and EIP-1559bir reform ki yanıklar part of the fee on every transaction, permanently removing it from circulation. The counter-intuitive result: during periods of heavy traffic, Ethereum destroys more ETH than it issues — supply shrinks, a deflationary mechanism no central bank possesses. So the right question is no longer « how many ETH will exist? » but « does network activity burn more than it issues? » — a public data point, tracked live by analysts, which makes ETH a hybrid monetary asset: no programmed cap, but programmed burning.

Katman 2'ler: Ethereum'un ölçeklendirilmesi

Ethereum'un başarısı kendi sorununu da beraberinde getirdi: tıkanıklık ve bununla birlikte yoğun saatlerde işlem başına onlarca doları aşan ücretler. Mimari çözüm ise şuydu: Katman 2'ler — Ethereum üzerine kurulu, işlemleri toplu olarak gerçekleştiren ve ardından kanıtlarını ana zincire kaydeden ağlar. Sonuç: Ücretler birkaç sente düşüyor, kapasite katlanıyor ve tüm bunlar Ethereum'un güvenliğini miras alırken gerçekleşiyor. Arbitrum, Base ve rakipleri artık merkeziyetsiz faaliyetlerin büyük bir payını ele geçiriyor. Yatırımcı için iki sonuç: Tarihsel olarak yüksek ücretler artık eskiden olduğu gibi Ethereum karşıtı bir argüman değil — trafik değişti — ve ETH'nin sabit değeri tek bir zincire değil, ekosistemin tamamına bağlı.

DeFi, NFT'ler ve tokenizasyon: ETH neden bir ekosistemin yakıtı?

Ether talebi yalnızca spekülasyondan kaynaklanmıyor: aynı zamanda başka nedenlerden de kaynaklanıyor. kullanımMerkezi olmayan finans (aracı olmadan borç verme, ticaret, sigorta) Ethereum üzerine kuruldu ve milyarlarca dolarlık değeri orada kilitliyor. NFT'lerEthereum'un ERC-721 standardından doğan bu teknoloji, benzersiz dijital nesneler için bir pazar yarattı. eksiksiz NFT kılavuzu Bu hikayenin izini sürüyor. Ve bir sonraki dalga, gerçek varlıkların tokenleştirilmesi — funds, bonds, real estate as tokens — is choosing Ethereum as its infrastructure at scale. Every record, every trade, every contract consumes gas: the activity of the internet of value is, literally, bought in ETH. It is this loop — growing usage, demand for fuel, network value — that underpins the « platform » investment thesis, as opposed to Bitcoin’s « digital gold » thesis.

Fransa'dan Ethereum nasıl satın alınır: Pratik rehber

ETH satın alma işlemi, diğer kripto paralarla aynı sırayı izler. 1. Düzenlemeye tabi bir platform seçin. — bizim karşılaştırmamız Fransa için kripto platformları Ücretleri, ödeme yöntemlerini ve her bir sağlayıcının geçmiş performansını, AMF'deki PSAN kayıt durumları da dahil olmak üzere karşılaştırır. 2. Hesabı açın ve para yatırın. — e-posta, kimlik belgesi, euro banka havalesi. 3. Siparişi verin — Basitlik için piyasa emri, kontrol için limit emri. 4. Güvenli bir şekilde sabitleyin. — küçük miktarların ötesinde, ETH'nizi kendi Ethereum cüzdanınıza taşıyın: bizim kripto cüzdan rehberi Sıcak ve soğuk cüzdanları karşılaştırın. Temel tavsiye aynı kalır. DCA — Varlığın efsanevi oynaklığından etkilenmek yerine, onu dengeleyen, sabit miktarda düzenli alımlar.

Vergi konusunda ise, Bitcoin'de olduğu gibi Fransız kuralları geçerlidir: Euro'ya çevrildiğinde sermaye kazançları %30 oranında sabit vergiye tabidir (küçük yıllık harcamalar için muafiyet rejimi geçerlidir), yurtdışında tutulan hesapların beyanı gereklidir - ilk euro'dan itibaren her satın alımın kaydını tutun, bu aynı zamanda satış gününde kimlik kanıtı olarak da işlev görür.

Ethereum ETF'leri: Kripto platformu olmadan yatırım yapma imkanı

Onayından bu yana Ethereum ETF'lerini tespit edin — ilk olarak 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde, ardından Avrupa versiyonları ile — ETH'ye yatırım yapmak, hisse senedi almak kadar basit hale geldi: geleneksel bir aracı kurumda menkul kıymet hesabı, tek bir sembol, yönetilecek cüzdan yok. Bu fonlar, ether'i fiziksel olarak tutar ve fiyatını takip eder; euro cinsinden referanslar için yıllık ücretler yüzde bir ila iki civarındadır. Bitcoin'de olduğu gibi, platform size en düşük ücretleri ve anahtarlarınızın gerçek sahipliğini verir; ETF ise size kolaylık ve vergi konsolidasyonu sağlar — ETH'yi çekmenin veya bireysel olarak staking'e katılmanın bir yolu yoktur. Birçok yatırımcı için kazanan kombinasyon: ETF'ler aracılığıyla temel pozisyon, bir platform aracılığıyla deneme ve staking.

Ethereum iyi bir yatırım mı? Güçlü yönleri ve riskleri, hiçbir şeyi gizlemeden.

ETH'nin savunulması için gerekçeler: Kripto paranın en merkeziyetsiz ve en çok kullanılan platformu, dünyanın en büyük geliştirici tabanı, emsalsiz başarıyla gerçekleştirilen güncellemeler (The Merge, uçuş halindeki bir uçağın motorunu yolcu kaybetmeden değiştirdi), arzı disipline eden işlem ücreti yakma mekanizması ve gerçek varlıkların tokenizasyonu için öncü konum — bir sonraki kurumsal sınır. Karşısında: şiddetli rekabet — daha hızlı, daha ucuz ağlar gibi Solana attack it on fees and user experience; usage value still correlated to crypto speculation — DeFi activity rises and falls with the cycles; and volatility at least equal to Bitcoin’s, with drawdowns of 70 to 90% in every crypto winter. The honest position: Ethereum is the bet on the internet of value — the best-founded of the « platform » bets, but a bet all the same, to be sized as the risky pocket of your portfolio.

Ethereum hakkında sıkça sorulan sorular

Ethereum ile Ether (ETH) arasındaki fark nedir?

Ethereum is the network — the blockchain platform; ether (ETH) is its currency, which pays for transactions and rewards security. In everyday usage, « buying Ethereum » means buying ether.

PEA üzerinden Ethereum satın alabilir misiniz?

No — cryptocurrencies are not eligible for the PEA. « Stock market » exposure goes through spot ETH ETFs, bought in a securities account with a traditional broker.

Staking için ne kadar ETH'ye ihtiyacınız var?

Solo, 32 ETH — bir doğrulayıcının yatırdığı miktar. Bunun altında, havuzlar ve likit staking, küçük bir ücret karşılığında herhangi bir miktarı kabul eder; getiri, ağ koşullarına bağlıdır.

Ethereum işlem ücretleri neden bu kadar değişkenlik gösteriyor?

Benzin fiyatı trafiğe göre belirlenir: bloklar dolduğunda, kullanıcılar ilk girmek için birbirleriyle rekabet eder. Yoğun olmayan saatlerde fiyat birkaç senttir; yoğun saatlerde ise onlarca dolara ulaşır - bu nedenle düşük maliyetle çalışan Layer 2'lerin yükselişi söz konusudur.

Bitcoin'deki 21 milyonluk sınır gibi ETH için de bir üst sınır var mı?

Hayır, ancak EIP-1559'dan beri her işlemden alınan ücretin bir kısmı kalıcı olarak yakılıyor: yoğun trafik dönemlerinde arz azalıyor. Bu sınırlama, gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilen, sürekli yakılan bir bakiyeye dönüştü.

ETH'lerinizi nerede güvenli bir şekilde saklamalısınız?

Küçük miktarlar için: saygın bir uygulamadan sıcak cüzdan. Büyük miktarlar için: 12 veya 24 kelimelik kurtarma ifadesinin kağıda yazıldığı, asla fotoğraflanmadığı veya paylaşılmadığı çevrimdışı bir anahtar olan soğuk cüzdan. Cüzdan kılavuzumuz seçenekleri karşılaştırıyor.