Metaverse: Nedir ve Nasıl Yatırım Yapılır (2026)

En popüler metaverse kripto platformları şunlardır: Decentraland, Axie Infinity, Sandbox, Token Efinity, Bloktopia, UFO Gaming ve Star Atlas.

Metaverse kavramı yazar Neal Stephenson tarafından ortaya atılmıştır. Stephenson, 1992 tarihli "Snow Crash" romanında metaverse'ü tasvir etmiştir. Bu fikir daha sonra Ernest Cline'ın 2011 tarihli romanından uyarlanan "Ready Player One" filmiyle sinemaya taşınmıştır. Ayrıca, bir Facebook grubu da bir metaverse kurmayı planlamaktadır. Grubun lideri hatta grubun adını "Meta" olarak değiştirmiştir.

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Metaverse Decentraland Nedir? - Tanım

Decentraland, kullanıcıların sanal arazi satın alıp inşa edebilecekleri açık kaynaklı bir metaverse platformudur. Dahası, Decentraland, mülkiyet haklarını ve bunların tescilini sağlayan Ethereum blok zinciri teknolojisi üzerinde çalışmaktadır.

Bir video oyunu ile kripto para alım satım platformu arasında bir yerde konumlanan Decentraland, gerçek bir para sistemi sunuyor. Gerçekten de, satın aldığınız arsalar veya LAND, yeniden satılabilir. Kullandığınız kripto varlık MANA olarak adlandırılıyor ve diğer kripto paralarla takas edilebiliyor.

Metaverse'ün Amacı Nedir? Metaverse'ün amacı, birbirleriyle etkileşim kuran birçok kullanıcı arasında paylaşılan sanal bir evren yaratmaktır. Buna ek olarak, metaverse nesnelerin alınıp satılmasına da olanak tanır, bu da bu evrene daha fazla zenginlik ve prestij katar. Bu nedenle, metaverse içinde gerçek bir ekonomi işler ve bu ekonomi, satışlardan ne kadar kazanabileceğinizi veya gelir elde edebileceğinizi belirler.

Metaverse Nedir ve Nasıl Çalışır? Metaverse, insanların birbirleriyle etkileşim kurabildiği ve alışveriş yapabildiği sanal bir dünyadır. Bu dijital evrende, metaverse kullanıcıları sanal arazi ve diğer dijital varlıkları satın alabilirler. Sistem, blockchain teknolojisi ve sanal para biriminin kullanımı üzerine kuruludur. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde metaverse kavramı bugünlerde büyük bir ivme kazanmıştır.

Metaverse'ler Nedir? Metaverse'ler genellikle uygulamalarda ve sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik oyunlarında var olan sanal dünyalar koleksiyonunu ifade eder. Örneğin, Second Life platformu, Decentraland platformuyla birlikte en bilinen metaverse'lerden biridir. Metaverse terimi genellikle, sanal alanlara 3 boyutlu etkileşim yoluyla erişilebilen internetin gelecekteki bir versiyonunu ifade eder.

Metaverse'ü Kim Yarattı? Metaverse'ü kimin yarattığını belirlemek zordur. Bununla birlikte, yazar Neal Stephenson'ın 1992 tarihli romanı Snow Crash'te bu kavramı ortaya attığı yaygın olarak kabul edilmektedir. 2018'de gösterime giren Ready Player One filmi de metaverse benzeri bir sistemi tasvir etmektedir.

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