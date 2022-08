TRB Crypto : le prix du Tellor augmente de plus de 530%

Le prix TRB a fortement augmenté au cours des six dernières semaines et a augmenté de plus de 530% depuis le creux de mai à environ 6,9 USD.

La crypto TRB (Tellor) augmente de plus de 530% en quelques semaines

Le prix de la crypto monnaie Tellor a bondi ces dernières semaines, affichant un gain de plus de 530 % depuis qu’il a atteint un creux d’environ 6,9 $. Le MACD dans le graphique hebdomadaire est également clairement haussier, car l’histogramme est à la hausse et les lignes MACD sont croisées à la hausse. Le RSI atteint progressivement les régions de surachat, mais ne donne ni signaux haussiers ni baissiers pour l’instant.

Si le prix Tellor se corrige maintenant, il pourrait se corriger au niveau de 0,382 Fib autour de 30 $. Il existe également un soutien horizontal clé et l’EMA de 50 semaines.

Cours TRB : encore 18% à parcourir avant la prochaine résistance

Une golden cross est maintenant apparue sur le graphique journalier TRBUSDT, ce qui confirme la tendance haussière à court et moyen terme. Le prix Tellor a encore environ 18% de hausse jusqu’à ce qu’il atteigne la résistance du nombre d’or à environ 52 USD. Si le taux TRB y obtient un rejet baissier, il pourrait se corriger au niveau de 0,382 Fib à environ 35,5 USD ou même au nombre d’or à environ 24,5 USD.

Les lignes MACD sont toujours franchies à la hausse, mais l’histogramme des MACD est en baisse depuis quelques jours. De plus, le RSI pourrait construire une divergence baissière.

Le prix de TRB augmentera-t-il jusqu’à l’ATH ?

Contre le BTC, le prix TRB a même augmenté de plus de 620%

Si le prix TRB brise la résistance du nombre d’or autour de 52 USD, il pourrait atteindre l’ATH autour de 80 USD.

Contre BTC, TRB a même bondi de plus de 620 % depuis qu’il a atteint un creux d’environ 0,0002577 BTC. Cela signifie que le cours TRB contre BTC est sur un ATH.

De plus, l’histogramme des MACD dans le graphique hebdomadaire a augmenté de manière haussière pendant des semaines et les lignes MACD sont également franchies à la hausse. Le RSI est neutre et ne donne ni signaux haussiers ni baissiers.

Si le taux TRB se corrige maintenant, il trouvera un support significatif aux niveaux de Fibonacci autour de 0,00125 et 0,00085 BTC.