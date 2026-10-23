HKEX — Hong Kong Exchanges and Clearing — є оператором Гонконгської фондової біржі, місцевого ф'ючерсного ринку та Лондонської біржі металів, а також воротами для капіталу між Китаєм та світом, потоки якого також підживлюють такі цінні папери, як Alibaba, перша вага Hang Seng через програми Connect. Майже монопольно котирується під тікером 0388Компанія перетворює кожну хвилю інтересу на китайських ринках на рекордні прибутки, 90% яких виплачується її акціонерам. У цьому документі представлено ціну акцій у режимі реального часу, результати, унікальні дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій HKEX у режимі реального часу

Ціна акцій на Гонконзькій фондовій біржі (HKEX) зараз становить 370,80 XNUMX гонконгських доларів (гонконгських доларів), зі зміною на 0,98% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 3 606 017 акцій, а за останні дванадцять місяців акції торгувалися від 360,00 до 444,80 гонконгських доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 371 гонконгського долара в річному діапазоні від 360 до 445 гонконгських доларів: акції слідували за зростанням китайських ринків у першій половині року, а потім консолідувалися восени зі зниженням на ринках материкового Китаю.

Données financières — Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Місце переліку Гонконгська фондова біржа — тікер 0388.hk Сектор Financial Services — Financial Data & Stock Exchanges Сидіння Гонконг — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 468,69 Md HKD (au 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 23,5 (станом на 24.10.2026) дивіденд 14,86 на акцію — дохідність ≈ 4,0%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 29,16 млрд гонконгських доларів 17,75 млрд гонконгських доларів 2024 22,37 млрд гонконгських доларів 13,05 млрд гонконгських доларів 2023 20,52 млрд гонконгських доларів 11,86 млрд гонконгських доларів

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 01.09.2026 7,43 11.03.2026 6,52 02.09.2025 6,00 12.03.2025 4,90 03.09.2024 4,36

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Гонконзька фондова біржа: Презентація компанії

Гонконзька фондова біржа (HKEX) контролює шосту за величиною фондову біржу у світі за ринковою капіталізацією — приблизно 48,5 трильйона гонконгських доларів для майже 2700 зареєстрованих компаній — та керує всім ланцюгом: ринками акцій та деривативів, клірингом, зберіганням та ринковими даними. Її унікальна модель полягає в її програмах. Спілкування Stock Connect дозволяє міжнародним інвесторам купувати акції материкового Китаю через Гонконг (північний потік), а китайським вкладникам купувати цінні папери Гонконгу (південний потік), при цьому Гонконзька фондова біржа (HKEX) стягує комісії з кожної транзакції. На додаток до цього, Лондонська біржа металівпридбана у 2012 році, що робить групу провідним світовим центром промислових металів.

Структура управління подібна до інфраструктурної монополії: уряд Гонконгу є найбільшим акціонером і призначає шістьох із тринадцяти директорів. Компанію очолює головний виконавчий директор Бонні Чан.

Результати: механіка об'ємів

Результати діяльності фондового оператора відображають активність ринку, і результати Гонконгської біржі є вражаючими:

Вправа 2025 (опубліковано 25 лютого 2026 р.): виручка у розмірі 29,2 млрд гонконгських доларів (+29,6%) та чистий прибуток у розмірі 17,75 млрд гонконгських доларів (+36%), що зумовлено зростанням китайської економіки;

(опубліковано 25 лютого 2026 р.): виручка у розмірі 29,2 млрд гонконгських доларів (+29,6%) та чистий прибуток у розмірі 17,75 млрд гонконгських доларів (+36%), що зумовлено зростанням китайської економіки; І семестр 2026 року (опубліковано 19 серпня): історичний запис — виручка у розмірі 16,7 млрд гонконгських доларів (+19%) та чистий прибуток у розмірі 10,6 млрд гонконгських доларів (+24%), щоденний обсяг торгів у розмірі 283 млрд гонконгських доларів (+18%) та другий квартал близько 289 млрд гонконгських доларів, що є найвищим показником в історії; північні потоки до материкового Китаю зросли більш ніж удвічі;

(опубліковано 19 серпня): — виручка у розмірі 16,7 млрд гонконгських доларів (+19%) та чистий прибуток у розмірі 10,6 млрд гонконгських доларів (+24%), щоденний обсяг торгів у розмірі 283 млрд гонконгських доларів (+18%) та другий квартал близько 289 млрд гонконгських доларів, що є найвищим показником в історії; північні потоки до материкового Китаю зросли більш ніж удвічі; Франшиза IPO : перше місце у світі за кількістю IPO у 2025 році та стабільні темпи у 2026 році — 105 IPO до кінця серпня, що вже перевищує обсяг залучених коштів за весь 2025 рік.

Сила моделі очевидна одразу: кожне відновлення китайського ринку — улюбленого серед світових інвесторів з моменту появи вітчизняного штучного інтелекту — одночасно збільшує торгові комісії, IPO та потоки Connect. Наступною подією є публікація результатів третього кварталу, яка очікується на початку листопада.

Дивіденди Гонконгської фондової біржі: розподілено 90% прибутку

Політика розподілу Гонконгської біржі (HKEX) унікальна серед основних світових бірж: компанія платить 90% свого піврічного прибутку у вигляді дивідендів, без суттєвої політики утримання. Проміжні дивіденди за 2026 рік склали 7,43 гонконгських доларів за акцію, що на 24% більше, після балансу 6,52 гонконгських доларів за 2025 рік, або приблизно 13,95 гонконгських доларів за останні дванадцять місяців, що дає дохідність приблизно 3,8 до 4% за поточною ціною. Такий рівень розподілу робить акцію циклічною дохідною: дивіденди зростають і падають разом із прибутком, а отже, і з настроєм азійських ринків. Для резидента Франції застосовується податок на прибуток у джерела утримання у Гонконзі (10%), без угоди про податкові пільги з Францією; інвестиції здійснюються на стандартний рахунок у цінних паперах.

Історія: Від колоніальної фондової біржі до порогу Китаю

Гонконгська фондова біржа довгий час була тьмяним регіональним ринком, який розділяли конкуруючі оператори до їх об'єднання у 2000 році в рамках HKEX, компанії, що котирується на біржі, — гібридної моделі управління, де державна влада залишається гарантом системи. Два стратегічні кроки змінили її долю. Першим була угода 2003 року з Шанхайською та Шеньчженьською фондовими біржами, попередниця програм Connect: пов'язавши китайські ринки зі світом через контрольовані канали, Гонконг утвердився як важлива вітрина для китайського капіталу — акції HKEX стали найпрямішим способом зробити ставку на фінансове відкриття Китаю. Другим було придбання Лондонської біржі металів у 2012 році, яке додало групі глобальний товарний вимір. 2020-ті роки підтвердили цю траєкторію: незважаючи на політичні потрясіння в Гонконзі та пандемію, ринок накопичив рекордні IPO — китайські цифрові гіганти розмістили там свої другі рядки — до великого повернення коштів, залучених у 2025-2026 роках, завдяки акціям компаній, що працюють на штучному інтелекті.

Інновації 2026 року: площа переосмислює себе

Фінансовий центр Гонконгу не просто накопичує обсяги торгів; він активно розширює своє поле гри. У серпні 2026 року китайський регулятор оголосив про десять заходів щодо поглиблення зв'язків з Гонконгом: розширення програми Connect на інвестиційні фонди нерухомості (REIT), створення торгових рахунків, деномінованих у юанях, для південних потоків, та — важливе рішення — дозвіл страховим компаніям материкового Китаю інвестувати в гонконгські ETF, відкривши раніше закритий канал для інституційного капіталу. Водночас, на початку серпня, Гонконзька біржа (HKEX) запустила ф'ючерсні контракти на п'ятирічні державні облігації Китаю, перші офшорні інструменти для хеджування суверенного боргу Китаю, та створила центральну розрахункову палату для дорогоцінних металів. Кожна з цих ініціатив додає постійний потік доходів — комісії за кліринг та передачу даних, — що семестр за семестром зменшує залежність групи лише від комісій за транзакції, одночасно посилюючи незамінну роль центру як регульованого мосту між двома фінансовими системами.

Аналіз: Монополія на плату за проїзд у китайських фінансах

Тезу про Гонконгську біржу можна підсумувати одним образом: це обов'язкова перехідна точка між глобальними заощадженнями та китайськими цінними паперами. Доки Гонконг залишається воротами для капіталу до Китаю — роль, підтверджена Пекіном, який у серпні 2026 року оголосив про десять заходів щодо розширення програм Connect, включаючи REIT, рахунки в юанях та доступ материкових страховиків до гонконгських ETF — перехідна точка механічно зростає. Ризики є зворотними: різка циклічність (зниження китайського ринку, як восени 2026 року, миттєво стискає обсяги), залежність від політики Китаю, яка може відкривати або закривати потоки, та потенційна конкуренція з боку материкових ринків. Нарешті, оцінка враховує дефіцит активу: Гонконгська біржа торгується зі структурною премією порівняно з іншими світовими біржовими операторами. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Гонконзька фондова біржа: п'ять ключових показників, які варто запам'ятати

10,6 мільярди гонконгських доларів чистий результат за перше півріччя 2026 року, історичний рекорд;

чистий результат за перше півріччя 2026 року, історичний рекорд; 283 мільярди гонконгських доларів середньодобовий обсяг торгів акціями зріс на 18%;

середньодобовий обсяг торгів акціями зріс на 18%; 90% : частина прибутку за півріччя, розподілена як дивіденди;

: частина прибутку за півріччя, розподілена як дивіденди; 7,43 HKD : проміжні дивіденди за 2026 рік зросли на 24%;

: проміжні дивіденди за 2026 рік зросли на 24%; IPO 105 до кінця серпня 2026 року — перше місце у світі за кількістю IPO.

Ці показники підсумовують профіль: надприбуткова монополія на сплату мита, щедра у розподілі, результати якої коливаються відповідно до ритму китайських ринків.

Читання результатів діяльності оператора фондового ринку: три ключові показники

Для відстеження Гонконгської фондової біржі (HKEX) квартал за кварталом, три показники узагальнюють основні моменти. Середній щоденний обсяг торгів (ADT): це найбезпосередніший показник, оскільки кожен мільярд проданих активів генерує комісійні — психологічний поріг у 300 мільярдів гонконгських доларів, майже досягнутий у другому кварталі 2026 року, ознаменував би новий рівень доходів. Кількість та розмір IPO: вони підживлюють початкові та щорічні комісії за лістинг і сигналізують про стан китайського конвеєра — 105 угод до кінця серпня 2026 року, включаючи кількох технологічних гігантів. Нарешті, розподіл доходів між торгівлею, клірингом та даними: чим вища частка доходів від регулярного клірингу та даних, тим більш регульованим стає профіль групи та тим менше вона залежить від волатильності ринку. Інвестор, який стежить за цими трьома рядками в кожному звіті, має повне розуміння того, як працює Гонконгська фондова біржа, не заглиблюючись у деталі окремих сегментів.

Акції котируються на Гонконзькій біржі в гонконгських доларах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Гонконг не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Гонконгської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 0388; Розмістити лімітне замовлення : запас є ліквідним, але його висока ціна за одиницю (понад 350 гонконгських доларів) вимагає калібрування партії; Включити оподаткування 10% податок на дивіденди, що утримується у джерела, не підлягає вирахуванню у Франції, далі оподаткування здійснюється відповідно до вашого режиму.

Висока ціна за одиницю акцій також робить їх такими, що розмір позиції яких визначається переважно бюджетом: одна акція вже представляє значний вплив на тему китайських ринків. Дивіденди виплачуються раз на півроку, після кожного оприлюднення звіту про прибутки — цей графік дозволяє відстежувати динаміку прибутку в режимі реального часу.

HKEX порівняно з іншими світовими біржами

Порівняння з іншими біржами, що котируються на біржі, підкреслює унікальність цього випадку. Західні біржі — ICE, Deutsche Börse, Лондонська фондова біржа — диверсифікували свої потоки доходів в індекси, дані та послуги, зменшивши свою залежність від обсягів торгів; HKEX зберігає більш суто транзакційний фокус, але це компенсується географічною монополією, якої не має жодна інша біржа: воротами до Китаю. Ця чистота робить її найбільш циклічною акцією в секторі, як вгору, так і вниз, тоді як її коефіцієнт виплат 90%, який не має аналогів, що зазвичай розподіляють половину свого прибутку, переносить всю циклічність на акціонера. Ще однією помітною відмінністю є преміальна оцінка акцій, виправдана дефіцитністю активу та потенціалом фінансової лібералізації Китаю — потенціалом, який щойно загострили десять заходів серпня 2026 року.

FAQ: Часті запитання про акції HKEX

Яка дивідендна дохідність Гонконгської фондової біржі (HKEX)?

Приблизно від 3,8% до 4% за обмінним курсом на жовтень 2026 року, виходячи з приблизно 13,95 гонконгських доларів, розподілених протягом дванадцяти місяців. Дохідність змінюється залежно від прибутку, 90% якого розподіляється раз на півроку.

Чи можна придбати HKEX в рамках PEA (французького плану заощаджень акцій)?

Ні: акції котируються на Гонконзькій біржі, поза межами дії PEA (французького плану заощаджень акцій). Купівля здійснюється через стандартний рахунок цінних паперів з 10% податком на джерело.

Що таке програми Connect?

Офіційні канали, що з'єднують Гонконгську фондову біржу з Шанхайською та Шеньчженьською фондовими біржами, дозволяють міжнародним інвесторам купувати цінні папери материкового Китаю (північний потік), а китайським вкладникам — цінні папери Гонконгу (південний потік). Гонконгська фондова біржа (HKEX) отримує комісії з цих транзакцій.

Чому результати такі нестабільні?

Оскільки більшість доходів залежить від обсягів торгів та IPO, які значно змінюються залежно від настроїв ринку: зростання в Китаї збільшує прибутки, ведмежий ринок їх стискає.

Яку роль відіграє уряд Гонконгу?

Він є найбільшим акціонером і призначає шістьох із тринадцяти директорів, гарантуючи, що ринок залишається стратегічним стовпом китайської фінансової системи — контроль, який обмежує комерційні надмірності, але також забезпечує фактичну монополію групи.

Що таке Лондонська біржа металів?

Провідний світовий центр торгівлі промисловими металами — міддю, алюмінієм, цинком — був придбаний Гонконзькою фондовою біржею у 2012 році, що доповнює доходи групи за рахунок похідних від сировини.

Хто керує Гонконзькою фондовою біржею (HKEX)?

Бонні Чан керує компанією як головний виконавчий директор під керівництвом ради з тринадцяти директорів, шістьох з яких призначає уряд Гонконгу, найбільший акціонер — структура управління, подібна до публічної монополії, що котирується на біржі.

Яка наступна дата публікації?

Дані за третій квартал 2026 року очікуються на початку листопада, до публікації повного фінансового року в лютому 2027 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.