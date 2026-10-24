Акції Китайського будівельного банку (0939): ціна та дивіденди за 2026 рік

China Construction Bank (CCB) є третім за величиною банком у світі за загальним розміром активів: понад 42 трильйони юанів активів, майже 14 000 відділень у Китаї та державна власність через холдингову компанію Central Huijin. Він котирується на Гонконзькій біржі під тікером 0939Акції пропонують дохідність приблизно 4,5%, яку забезпечує банк, що спеціалізується на великих китайських будівельних та житлових проектах. На цій сторінці представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, результати, дивіденди та кроки, які потрібно зробити для інвестування з Франції, як продовження наших сторінок про China Mobile та китайський сектор дохідності.

Ціна акцій Китайського будівельного банку в режимі реального часу

Ціна акцій CCB зараз становить 9,77 XNUMX гонконгських доларів (гонконгських доларів), зі зміною на 0,46% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 412 299 503 акцій, а за останні дванадцять місяців акції торгувалися від 7,37 до 9,99 гонконгських доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 9,80 гонконгських доларів, що близько до річних максимумів: великі китайські банки відновили прихильність ринку завдяки відновленню процентних марж та державній рекапіталізації. Код ISIN для гонконгського відділення: CNE1000002H1.

CCB: Презентація банку

Китайський будівельний банк зі штаб-квартирою в Пекіні традиційно був банком інфраструктури та житла: він фінансував десятиліття великих китайських проектів — мости, залізниці, нові міста — та основну частину кредитування нерухомості в країні. Його критична маса є винятковою:

42,6 трильйона юанів активів до кінця 2025 року третій за величиною банківський баланс у світі;

до кінця 2025 року третій за величиною банківський баланс у світі; мережа з приблизно 14 000 відділень, що охоплюють всю територію;

держава контролює через Центральний Хуейцзінь, приблизно на 57%.

Як і всі великі державні банки Китаю, CCB поєднує місію державного обслуговування — фінансування національних пріоритетів, підтримку кредитування в часи кризи — з прибутковістю комерційного банкінгу, а чиста процентна маржа залишається найкращою серед п'яти основних державних установ.

Результати: Відновлення підтверджено на 2026 рік

Останні опубліковані дані свідчать про явне відновлення:

Вправа 2025 (опубліковано 27 березня 2026 р.): чистий прибуток, що належить компанії, склав 339 млрд юанів, що приблизно на 1% більше;

(опубліковано 27 березня 2026 р.): чистий прибуток, що належить компанії, склав 339 млрд юанів, що приблизно на 1% більше; І семестр 2026 року (опубліковано 28 серпня): Чистий прибуток склав 169,5 млрд юанів, що на 5,6% більше, доходи зросли на 10,5% та відновлюється процентна маржа — перше реальне прискорення за багато років;

(опубліковано 28 серпня): Чистий прибуток склав 169,5 млрд юанів, що на 5,6% більше, доходи зросли на 10,5% та відновлюється процентна маржа — перше реальне прискорення за багато років; Наступний термін результати за третій квартал, очікуються 30 жовтня 2026 року.

Ці цифри супроводжуються двома фундаментальними рухами: державною рекапіталізація — Міністерство фінансів у березні 2025 року ввело 105 мільярдів юанів у спеціальні облігації для зміцнення власного капіталу сектору — та реструктуризацією кредитного портфеля, при цьому портфель житлової нерухомості навмисно скорочується на користь бізнесу та інфраструктури нової економіки.

Дивіденди CCB: дохідність державного банку

За 2025 фінансовий рік CCB сплатила 0,439 гонконгського долара за акцію — проміжний платіж у розмірі 0,2047 гонконгських доларів, здійснений у грудні 2025 року, та остаточний платіж у розмірі 0,2343 гонконгських доларів у липні 2026 року, що становить коефіцієнт виплат приблизно 30% від прибутку, який банк збільшив до 31% за першу половину 2026 року проміжного платежу, що відображає дещо щедрішу політику розподілу. Дохідність за жовтень 2026 року становить приблизно 4,5%Важливий податковий момент для резидента Франції: дивіденди від китайських акцій H підлягають 10% податку у джерела, який не підлягає вирахуванню у Франції — чистий дохід має це враховувати — а інвестиції здійснюються на звичайний рахунок у цінних паперах, оскільки Гонконг не входить до сфери застосування PEA.

Історія: Найбільший будівельний банк Китаю

Китайський будівельний банк був заснований у 1954 році як державний будівельний банк Китаю з конкретною місією: управління фінансуванням державних інвестиційних проектів у рамках національного плану. Протягом десятиліть централізовано планової економіки він служив кредитором для великих проектів громадських робіт — дамб, заводів, залізниць — перш ніж стати універсальним комерційним банком у 1980-х і 1990-х роках. Визначальним десятиліттям для нього стали 2000-ті: реструктуризація, очищення успадкованих боргів, його поява в Гонконзі у 2005 році, а потім сплеск іпотечного кредитування, який зробив CCB провідним житловим банком країни. Ця історія пояснює його корпоративну культуру фінансової інженерії для бетону: коли Китай запускав нове місто або швидкісну залізничну лінію, CCB зрештою став основним кредитором — позиція, яка під час житлової кризи 2021-2025 років мала зворотний ефект, перш ніж держава організувала спад. Сьогодні банк переорієнтовує свій баланс на те, що Пекін називає новою продуктивністю: передовою, зеленою, цифровою промисловістю.

Банківський сектор Китаю: читання для інвесторів

Китайський банківський сектор організований навколо шести основних державних груп — ICBC, CCB, ABC, BOC, BoCom та PSBC — які володіють основною частиною кредитів країни, доповнені регіональними та приватними зареєстрованими банками. Для іноземних інвесторів застосовуються чотири ключові принципи. По-перше, китайські банки є інструментами економічної політики: коли Пекін хоче стимулювати кредитування, вони позичають; коли він хоче стримати спекуляції на ринку нерухомості, вони посилюють кредитування — їхня прибутковість ретельніше відповідає цим компромісам, ніж ринкові цикли. По-друге, чиста процентна маржа структурно низька, близько 1,4–1,5%, що є наслідком контрольованих процентних ставок та жорсткої конкуренції за депозити: прибутковість випливає з обсягу, а не з маржі. По-третє, якість кредиту є предметом постійних дебатів: після нерухомості новим фронтом безнадійної заборгованості є споживчий кредит, який зростатиме у 2026 році. Нарешті, держава як акціонер фактично гарантує платоспроможність — жоден великий китайський державний банк ніколи не оголошував дефолт — але ця безпека має свою ціну: дивіденди та власний капітал управляються відповідно до темпів рекапіталізації та бюджетних пріоритетів Пекіна.

Що показує перша половина 2026 року

Звіт від 28 серпня 2026 року був визнаний одним із найкращих у секторі: чистий прибуток зріс на 5,6%, доходи – на 10,5%, а процентна маржа перестала погіршуватися. Цей поворот має дві помітні причини. Перша – монетарна політика: влада керувала швидшим зниженням процентних ставок за депозитами, ніж кредитних ставок, механічно відновлюючи маржу банків. Друга – реструктуризація балансу: болісне скорочення іпотечного кредитування покращує якість активів і вивільняє регуляторний капітал для фінансування сегментів з вищою дохідністю. Ринок винагородив цю траєкторію: акції H-класу великих банків зростали протягом 2026 року, а CCB досяг своїх річних максимумів восени.

Аналіз: Типовий профіль китайського банку дохідності

Портфель CCB втілює як сильні сторони, так і ризики китайського державного банківського сектору. З позитивних сторін: стабільна прибутковість, що підживлюється майже внутрішньою монополією, дуже низькі оцінки, що підтримують дохідність, державна рекапіталізація, що забезпечує акціонерний капітал, та максимально можлива прозорість китайської економіки. З негативних сторін: вплив китайської нерухомості, де криза ще не повністю вирішена, хоча непогашені кредити зменшуються; зростання непрацюючих кредитів фізичним особам, нова точка вразливості, виявлена ​​у 2026 році; структурно стислі процентні маржі близько 1,4-1,5%; та державний контроль, який може надати пріоритет прибутковості на користь економічної політики. Банк підходить для диверсифікованого профілю дохідності, займаючи позицію сателіта, з усвідомленням характеру базового активу. Ця інформація не є інвестиційною рекомендацією.

CCB у п'яти ключових показниках, які слід пам'ятати

1,024 мільярда юанів за активами — третій за величиною банк у світі;

за активами — третій за величиною банк у світі; 169,5 мільярдів юанів : чистий прибуток за перше півріччя 2026 року зріс на 5,6%;

: чистий прибуток за перше півріччя 2026 року зріс на 5,6%; 0,439 гонконгських доларів за акцію дивіденди за 2025 рік, що становить приблизно 4,5%;

дивіденди за 2025 рік, що становить приблизно 4,5%; 31% : коефіцієнт розподілу, зазначений у авансовому платежі за 2026 рік, що свідчить про дещо щедрішу політику;

: коефіцієнт розподілу, зазначений у авансовому платежі за 2026 рік, що свідчить про дещо щедрішу політику; 105 мільярдів юанів : вливання державних коштів у 2025 році для зміцнення справедливості сектору.

Ці контрольні показники підсумовують пропозицію: дохідність державної якості для першої країни, що розвивається, з пов'язаними з цим циклами та державним управлінням.

Різниця між акціями H та A

Для французьких інвесторів варто зрозуміти одну технічну деталь: великі китайські банки мають дві лінії лістингу. Акції категорії А, що котируються на Шанхайській фондовій біржі в юанях, доступні вітчизняним інвесторам переважно через програму Stock Connect; акції категорії H, що котируються на Гонконзькій фондовій біржі в гонконгських доларах, є міжнародною точкою входу – про що йдеться в цьому посібнику. Обидві лінії пропонують однакові економічні права, включаючи однакові дивіденди на акцію, але їхні ціни дещо відрізняються. Історично склалося так, що акції категорії H торгуються зі знижкою, яка компенсує їхню міжнародну доступність та сприйнятий ризик. Тому дохідність, розрахована за лінією H, зазвичай трохи вища, ніж за лінією A. Для європейських інвесторів ця тонкість працює на їхню користь: вони отримують доступ до дисконту, не жертвуючи дивідендами.

Найдоступніша лінія – це гонконгська лінія (0939); також є внутрішня лінія в Шанхаї, зарезервована для місцевих інвесторів. Покупки здійснюються через стандартний рахунок цінних паперів – Гонконг не має права на участь. PEA :

Перевірте доступ до Гонконгської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 0939 (ISIN CNE1000002H1); Розмістити лімітне замовлення, сесія в Гонконзі відбудеться вночі за європейським часом; Включити оподаткування 10% податок на дивіденди, що утримується у джерела, не підлягає вирахуванню, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Оскільки лінія H є найліквіднішою для міжнародних інвесторів, торгівля відбувається швидко навіть поза піковими годинами азійської торгівлі. Дивіденди виплачуються двома частинами — проміжними дивідендами восени та остаточними дивідендами в середині року — і зараховуються в євро після конвертації.

FAQ: Часті запитання про акції CCB

Яка дивідендна дохідність CCB?

Приблизно 4,5% брутто за ставкою на жовтень 2026 року, виходячи з 0,439 гонконгського долара, сплачених за 2025 рік. 10% податок на утримання у Китаї зменшує чистий дохід приблизно на півпункта.

Чи можна придбати CCB в рамках PEA (французького плану заощаджень на акції)?

Ні: акції котируються на Гонконзькій біржі, поза межами дії PEA (французького плану заощаджень акцій). Купівля здійснюється через стандартний рахунок цінних паперів.

Який розмір CCB?

Третій за величиною банк у світі за загальним обсягом активів, з активами понад 42 трильйони юанів на кінець 2025 року — поступаючись лише ICBC та Сільськогосподарському банку Китаю.

Хто контролює банк?

Китайська держава через холдингову компанію Central Huijin володіє приблизно 57% капіталу. Міністерство фінансів також зміцнило акціонерний капітал сектору у березні 2025 року.

Які ризики створює китайська нерухомість для CCB?

Прямий ризик, пов'язаний з житлом, зменшився приблизно на третину з 2021 року; решта ризику пом'якшується за допомогою державних заходів підтримки сектору. Новою сферою занепокоєння для сектору є споживче кредитування, де дефолти помірно зростають.

Чому процентна маржа така низька?

Система структурована навколо обмежених процентних ставок за пріоритетними кредитами, конкуренції за депозити та місії фінансування реального сектору економіки. Маржа CCB, близько 1,5%, залишається найкращою серед п'яти найбільших державних банків.

Яка наступна дата публікації?

Результати за третій квартал 2026 року очікуються 30 жовтня.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.