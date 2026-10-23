Акції China Mobile (0941): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

China Mobile є найбільшим у світі оператором телекомунікацій: понад мільярд мобільних клієнтів у Китаї, десятки мільйонів домогосподарств, підключених до надшвидкого широкосмугового зв'язку, та пакет акцій, контрольований китайською державою. Котирується на Гонконзькій акції під тікером 0941Акції спочатку привабливі через свою дохідність — близько 7%, яку виплачує комунальна компанія зі стабільною прибутковістю — азійський профіль дохідності, що відрізняється від профілю… AlibabaЦей документ, зосереджений на зростанні, представляє ціну акцій у режимі реального часу, результати, дивіденди та кроки, які потрібно виконати для інвестування з Франції.

Ціна акцій China Mobile у режимі реального часу

Ціна акцій China Mobile зараз становить 77,10 XNUMX гонконгських доларів (гонконгських доларів), зі зміною на -0,32% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 22 834 636 акцій, а за останні дванадцять місяців акції торгувалися від 75,55 до 88,90 гонконгських доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 77 гонконгських доларів, що знаходиться на нижній межі річного діапазону від 75,55 до 88,90 гонконгських доларів: дохідна акція, ціна якої дещо знизилася у третьому кварталі через зниження торгів. Код ISIN: HK0941009539.

Données financières — China Mobile Limited

Місце переліку Гонконгська фондова біржа — тікер 0941.hk Сектор Communication Services — Telecom Services Сидіння Гонконг — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 1,67 трлн гонконгських доларів (станом на 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 11,5 (станом на 24.10.2026) дивіденд 5,42 на акцію — дохідність ≈ 7,0%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 1,05 трлн гонконгських доларів 137,09 млрд гонконгських доларів 2024 1,04 трлн гонконгських доларів 138,37 млрд гонконгських доларів 2023 1,01 трлн гонконгських доларів 131,77 млрд гонконгських доларів

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 25.08.2026 2,90 05.06.2026 2,52 01.09.2025 2,75 06.06.2025 2,49 02.09.2024 2,60

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

China Mobile: Огляд компанії

China Mobile — це чинний оператор мобільного зв'язку Китаю, приблизно 73% якого належить державі через China Mobile Communications Group. Його присутність унікальна у світі:

1,014 мільярда мобільних клієнтів , включаючи приблизно 702 мільйони абонентів 5G, до кінця вересня 2026 року;

, включаючи приблизно 702 мільйони абонентів 5G, до кінця вересня 2026 року; 342 мільйона клієнтів Фіксований високошвидкісний інтернет, провідний інтернет-провайдер країни;

Фіксований високошвидкісний інтернет, провідний інтернет-провайдер країни; 1,5 мільярда підключень Інтернет речей, від розумних лічильників до підключених транспортних засобів.

Публічна компанія, зареєстрована в Гонконзі, керується з Пекіна, де знаходиться штаб-квартира її материнської компанії. Її основним бізнесом є прибуткова державна служба: регульовані тарифи, обов'язкове покриття по всій країні, включаючи збиткові сільські райони, та місія забезпечення цифрової інфраструктури країни. Її нещодавня стратегія дедалі більше зосереджена на цифрових рішеннях: центрах обробки даних, хмарних обчисленнях та корпоративних послугах, при цьому оператор позиціонує себе як постачальника обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту Китаю.

Результати: Банкомат у незначному занепаді

Останні опубліковані дані свідчать про обережну стабілізацію:

Вправа 2025 (опубліковано 26 березня 2026 р.): дохід 1 050 млрд юанів (+0,9%), чистий прибуток 137,1 млрд юанів (-0,9% за повідомленнями, +2% у порівнянні з аналогічним показником);

(опубліковано 26 березня 2026 р.): дохід 1 050 млрд юанів (+0,9%), чистий прибуток 137,1 млрд юанів (-0,9% за повідомленнями, +2% у порівнянні з аналогічним показником); І семестр 2026 року (опубліковано 13 серпня): виручка 538 млрд юанів (−1,1%), чистий прибуток 78,9 млрд, що менше, ніж у звітності, але більше, ніж у порівняльному періоді, при цьому міжнародний бізнес зріс на 30%;

(опубліковано 13 серпня): виручка 538 млрд юанів (−1,1%), чистий прибуток 78,9 млрд, що менше, ніж у звітності, але більше, ніж у порівняльному періоді, при цьому міжнародний бізнес зріс на 30%; Третій квартал 2026 року (опубліковано 20 жовтня): виручка 242,3 млрд юанів (-3,4%) та чистий прибуток 27,3 млрд (-12,4%) — нижчі показники, що пояснюють нещодавнє падіння акцій на тлі посилення цінової конкуренції між китайськими операторами.

Перспектива інвестора — це дохідна акція: прибутки коливаються на високому рівні, ключовим фактором є здатність групи підтримувати розподіл. Інвестиції в дані та штучний інтелект — обчислювальний центр у Внутрішній Монголії з потроєною потужністю до осені 2026 року — представляють собою потенційний стимул для зростання.

Дивіденди China Mobile: суть справи

Політика розподілу є найсильнішою перевагою акцій. За 2025 фінансовий рік China Mobile сплатила 5,27 гонконгських доларів за акцію — проміжний платіж у розмірі 2,75 гонконгських доларів та остаточний платіж у розмірі 2,52 гонконгських доларів, що становить коефіцієнт виплат приблизно 76% від прибутку. Станом на жовтень 2026 року дохідність становить близько 6,8 до 7%, один з найвищих серед великих азійських компаній. І тенденція до зростання продовжується: проміжні дивіденди за перше півріччя 2026 року було збільшено на 5,5% до 2,90 гонконгських доларів на акцію, що відбулося 25 серпня. Важливий податковий момент для резидента Франції: Гонконг стягує 10% податок на дивіденди, і між Францією та Гонконгом немає угоди про податкові пільги — чистий дохід має бути розрахований відповідно, а інвестиції можна здійснювати лише через стандартний рахунок цінних паперів.

Історія: Розкол, який створив гіганта

Компанія China Mobile виникла на рубежі тисячоліть, коли Пекін ліквідував історичну телефонну монополію, щоб сприяти конкуренції: мобільні активи Міністерства пошт і телекомунікацій були об'єднані в одну організацію, створену в Гонконзі в 1997 році, за кілька місяців до передачі британської колонії. Її зростання відображало зростання Китаю в цілому: мобільна телефонія стала повсюдною протягом десятиліття, а China Mobile поглинала провінційних операторів одного за одним, щоб об'єднати національну мережу. У 2010-х роках додалися фіксовані дані — оператор також став гігантом у надшвидкісному широкосмуговому доступі, а потім 5G, розгортання якого в Китаї є найшвидшим у світі. Американський епізод 2020-2021 років — її виключення з Уолл-стріт після виконавчого розпорядження, що забороняє американським інвесторам компанії, пов'язані з китайськими військовими, — парадоксально посилив внутрішній характер її акціонерної бази: акції зараз торгуються переважно в Гонконзі та Шанхаї серед китайських та міжнародних інвесторів з азійського регіону.

Китайський ринок телекомунікацій: контрольована олігополія

Китайський телекомунікаційний ландшафт являє собою олігополію з трьох гравців — China Mobile, China Telecom та China Unicom — під безпосереднім наглядом держави, яка визначає загальні контури: рамки ціноутворення, зобов'язання щодо покриття та графіки розвитку мережі. Така структура має переваги для інвесторів: відсутність руйнівних цінових війн, подібних до тих, що відбуваються у Сполучених Штатах, скоординовані інвестиції та стабільна прибутковість. Вона також має обмеження: споживчі тарифи регулярно знижуються політичним мандатом — цифрова інфляція є метою соціальної політики — що стискає дохід на одного абонента та спонукає операторів шукати зростання в корпоративному секторі: хмарні обчислення, дані, Інтернет речей та цифрові послуги для громад. China Mobile, яка краще за своїх конкурентів має грошові резерви та більшу клієнтську базу, очолює цей перехід з найбільшою свободою дій: її центри обробки даних та обчислювальні потужності підживлюють екосистему штучного інтелекту країни, позицію, яку уряд активно заохочує у своєму плані цифрового суверенітету.

Аналіз: Урядові прибутки, урядові ризики

China Mobile можна проаналізувати як китайські державні облігації, що підсилюються цифровим зростанням. Її сильні сторони включають високу та зростаючу дохідність, яку виплачує компанія, в якій держава є мажоритарним акціонером та захисником; масивний та передбачуваний грошовий потік; а також незамінну позицію в інфраструктурі Китаю. Ризики відображають ці сильні сторони: акції були виключені з Уолл-стріт у 2021 році під політичним тиском США, геополітичний вплив триває, зростання доходів у кращому випадку нульове, а китайський регулятор може арбітражно контролювати ціни за рахунок маржі. До цих ризиків додається валютний ризик — дивіденди виплачуються в гонконгських доларах, прив'язаних до долара США, тоді як дохідність виражається в юанях. Акції підходять для інвестора, який шукає диверсифіковану дохідність за межами єврозони та усвідомлює політичний характер базового активу. Ця інформація не є інвестиційною порадою.

China Mobile: п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

1,014 мільярд мобільних клієнтів — найбільший у світі автопарк;

мобільних клієнтів — найбільший у світі автопарк; 137,1 мільярдів юанів чистий результат 2025 року;

чистий результат 2025 року; 5,27 гонконгських доларів за акцію дивіденди за 2025 рік, що становитиме близько 7%;

дивіденди за 2025 рік, що становитиме близько 7%; 76% : коефіцієнт розподілу з авансовим платежем у розмірі 5,5% за 2026 рік;

: коефіцієнт розподілу з авансовим платежем у розмірі 5,5% за 2026 рік; 73% : участь китайської держави через батьківську групу.

Ці контрольні показники підсумовують рівняння: виняткові прибутки, що забезпечуються майже державною монополією, ціною слабкого зростання та передбачуваної геополітичної вразливості.

Що розкриває справа China Mobile про зростання прибутковості

China Mobile належить до унікальної категорії дохідних акцій: акцій державних компаній-лідерів, що розвиваються. На відміну від європейської комунальної компанії, що котирується на публічному ринку, базовий актив поєднує прибутковість державної служби (оформленої державним акціонером) з напівзакритим ринковим середовищем, що характеризується низькою волатильністю, але обмеженою міжнародною ліквідністю. Для французького портфеля акції відіграють певну роль: часткову декореляцію від західних циклів, дохід у валюті, прив'язаній до долара, та вплив теми китайської цифровізації. Натомість інвестор погоджується на управління без значних стримувань та противаг меншості, фінансову звітність у китайському форматі та низький, але реальний ризик дипломатичної напруженості, що вплине на потоки капіталу. Розмір позиції в портфелі повинен відображати ці особливості: це доповнення до дохідності, а не основний портфельний актив у європейському розумінні цього терміна.

Основний лістинг здійснюється в Гонконзі; також існує внутрішній лістинг на Шанхайській фондовій біржі, недоступний для іноземних інвесторів. Купівля здійснюється через стандартний рахунок цінних паперів — Гонконг не має права на участь. PEA :

Перевірте доступ до Гонконгської фондової біржі через вашого брокера: великі міжнародні онлайн-брокери пропонують це; Пошук за назвою за кодом 0941 (ISIN HK0941009539); Розмістити лімітне замовлення, сесія в Гонконзі відбудеться вночі за французьким часом; Включити оподаткування 10% податок на дивіденди, що утримується у джерела, не підлягає вирахуванню, потім оподаткування доходу у Франції відповідно до вашого податкового режиму.

Реєстр акціонерів та ринкові конвенції залишаються тими ж, що й у Гонконзі, який є еталонним ринком для акцій з 1997 року. Дивіденди виплачуються двічі на рік — проміжний платіж влітку, залишок навесні — і зараховуються в євро після конвертації брокером.

FAQ: Часті запитання про акції China Mobile

Яка дивідендна дохідність China Mobile?

Приблизно від 6,8% до 7% за ставкою жовтня 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 5,27 гонконгських доларів на акцію, виплачено з коефіцієнтом виплат приблизно 76% від прибутку.

Чи можна придбати China Mobile в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціонерному капіталі)?

Ні: акції котируються на Гонконзькій біржі, поза межами дії PEA (французького плану заощаджень акцій). Купівля здійснюється через стандартний рахунок у цінних паперах з 10% податком на дивіденди.

Чому ціна акцій впала восени 2026 року?

Опубліковані 20 жовтня дані третього кварталу показали зниження доходів і прибутку на тлі цінової конкуренції між китайськими операторами, що нагадує нам про те, що навіть чемпіон штату стикається з внутрішньою конкуренцією.

Хто є мажоритарним акціонером?

China Mobile Communications Group, державна холдингова компанія, що контролюється Комісією з державних активів, володіє приблизно 73% капіталу компанії, що котирується на біржі. Акції, що перебувають у вільному обігу, на рівні близько 27%, торгуються переважно в Гонконзі.

Чи досі China Mobile котирується на біржі Сполучених Штатів?

Ні: акції було виключено з лістингу на Волл-стріт у 2021 році під тиском влади США. Довідковим лістингом є Гонконг, доповнений внутрішнім лістингом у Шанхаї.

Яку роль відіграє штучний інтелект у стратегії?

Група значно інвестує в центри обробки даних та обчислювальні послуги для китайського штучного інтелекту — хаб у Внутрішній Монголії потроїв свою потужність до 2026 року — поступово перетворюючи оператора на постачальника цифрової інфраструктури.

Чи є дивіденди сталими?

Розподіл приблизно трьох чвертей прибутку здійснюється державним підприємством, місія якого включає забезпечення стабільності: немає жодних ознак будь-яких перебоїв, особливо враховуючи, що авансовий платіж за 2026 рік було збільшено на 5,5%. Реальний ризик полягає не в самому скороченні, а у зменшенні прибутків, якщо цінова конкуренція посилиться.

Щомісяця група публікує дані про своїх абонентів — мобільні додавання, 5G, широкосмуговий доступ — на своєму інвестиційному сайті: простий показник комерційної динаміки, доступний із затримкою в кілька тижнів.

Яка наступна дата публікації?

Річні результати за 2026 рік будуть опубліковані у березні 2027 року; щомісячні та квартальні операційні показники публікуються тим часом.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.