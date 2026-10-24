ICBC — Промислово-комерційний банк Китаю — це найбільший банк світу : понад 53 трильйони юанів активів, мережа з десятків тисяч відділень та кілька сотень мільйонів клієнтів. Котирується на Гонконзькій біржі під тікером 1398Це наріжний камінь китайської фінансової системи та найефективніша акція сектору з дохідністю близько 5%. На цій сторінці представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, дивіденди та способи інвестування з Франції, доповнюючи наші сторінки про... China Construction Bank et China Mobile.

Ціна акцій ICBC у режимі реального часу

Ціна акцій ICBC зараз становить 7,24 XNUMX гонконгських доларів (гонконгських доларів), зі зміною на -1,50% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 305 453 678 акцій, а за останні дванадцять місяців акції торгувалися від 5,96 до 7,77 гонконгських доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися приблизно за 7,25 гонконгських доларів. Код ISIN для гонконгської лінії: CNE1000003G1Як і в аналогічних компаній у секторі, акції компанії зросли у 2026 році завдяки відновленню маржі та публічній рекапіталізації, при цьому ICBC повернула собі найвищу ринкову капіталізацію на Шанхайській фондовій біржі.

ICBC: Презентація банку

ICBC був створений у 1984 році в результаті операційного поділу центрального банку Китаю з метою управління кредитами для бізнесу та фізичних осіб — звідси й його назва — «Промисловість і комерція». Його зростання відображало індустріалізацію країни, поки у 2012 році він не став найбільшим банком у світі за балансом, і з того часу він утримує цю позицію.

понад 53 трильйони юанів активів до кінця 2025 року та понад 57 трильйонів до середини 2026 року;

до кінця 2025 року та понад 57 трильйонів до середини 2026 року; понад 30 трильйонів юанів у вигляді позик надано, перша у світі кредитна книжка;

надано, перша у світі кредитна книжка; внутрішня мережа з понад 15 000 відділень та присутність приблизно в шістдесяти країнах.

Акціонерне володіння є прямим вираженням держави: Central Huijin володіє 34,79%, а Міністерство фінансів — 31,14%, що означає, що приблизно 70% капіталу належить двом державним установам — найсильнішій суверенній інтеграції великих китайських банків.

Результати: відновлення сектору у першому півріччі

Останні опубліковані дані підтверджують відновлення:

Вправа 2025 (опубліковано 27 березня 2026 року): чистий прибуток приблизно 370 мільярдів юанів, що незначно більше приблизно на 1%;

(опубліковано 27 березня 2026 року): чистий прибуток приблизно 370 мільярдів юанів, що незначно більше приблизно на 1%; І семестр 2026 року (опубліковано 28 серпня): Чистий прибуток склав 176,5 млрд юанів, що на 4,5% більше, а доходи зросли на 9,1% — процентна маржа припиняє падіння, а комісії відновлюються;

(опубліковано 28 серпня): Чистий прибуток склав 176,5 млрд юанів, що на 4,5% більше, а доходи зросли на 9,1% — процентна маржа припиняє падіння, а комісії відновлюються; Посередник для державної підтримки : у вересні 2026 року банк оголосив про збільшення державного резервного капіталу до 100 мільярдів юанів, що стало другою хвилею державної програми на 300 мільярдів юанів для зміцнення основних установ.

Результати за третій квартал очікуються 30 Octobre 2026Для банку такого розміру зростання прибутку на один пункт дорівнює десяткам мільярдів юанів: це тиха сила керованого велетня.

Дивіденди ICBC: Дохідність найбільшого у світі балансу

За 2025 фінансовий рік ICBC сплатила 0,350 гонконгського долара за акцію — початковий внесок у розмірі 0,1558 гонконгських доларів у грудні 2025 року та остаточний платіж у розмірі 0,1944 гонконгських доларів навесні 2026 року, що становить загальний розподіл трохи більше 110 мільярдів юанів та коефіцієнт виплат приблизно 30%. Початковий внесок за першу половину 2026 року було збільшено до 0,1773 гонконгських доларів, сплата 25 листопада. Дохідність за жовтень 2026 року становить близько 4,8 до 5,2%, найвищий з трьох основних банків, що розглядаються тут. Те саме оподаткування, що й для сектору: 10% невідшкодовуваний китайський податок на утримання, придбання на звичайному рахунку цінних паперів поза PEA.

Історія: Від депозитного банку до світового гіганта

ICBC – наймолодший з найбільших державних банків Китаю: він був заснований лише в 1984 році, коли центральний банк розділив свої комерційні та монетарні функції. Його початкова місія – збір заощаджень домогосподарств та фінансування промисловості – зробила його символом фінансової модернізації країни: перше в історії Китаю первинне публічне розміщення акцій (IPO) у 2006 році, яке одночасно залучило 22 мільярди доларів у Гонконзі та Шанхаї, залишається одним з найбільших IPO всіх часів. Наступні десятиліття ознаменувалися розширенням: двозначне зростання кредитування під час індустріалізації, інтернаціоналізація з дочірніми компаніями на кожному континенті та лідерство в нових банківських технологіях – ICBC тепер обробляє безпрецедентні обсяги електронних транзакцій. У 2012 році його баланс перевершив баланси американських та європейських гігантів: найбільшим банком світу був китайський, і з того часу він залишається ним. Для інвесторів ця історія розповідає важливий момент: банк нерозривно пов'язаний з траєкторією розвитку держави, яка ним володіє.

ICBC, банк китайської інтернаціоналізації

Хоча ICBC спочатку домінує на внутрішньому ринку, його відмінною рисою серед китайської громадськості є міжнародна присутність: працюючи приблизно в шістдесяти країнах, він є банком вибору для китайських компаній за кордоном — у таких секторах, як будівництво, енергетика та комерція — та головним гравцем у транскордонній торгівлі, деномінованій у юанях. Його мережа підтримує китайські інфраструктурні проекти за кордоном та розвиток міжнародної платіжної системи для китайської валюти. Цей міжнародний вимір має два наслідки для акціонерів. Перший — це відносна, але реальна географічна диверсифікація ризику: частина його доходів надходить від діяльності за межами Китаю, у кількох валютах. Другий — це вплив західних санкцій та правил: як і всі великі інтернаціоналізовані китайські банки, ICBC балансує між вимогами Пекіна та вимогами американських та європейських регуляторів, що є балансуючим актом, рідкісні, але широко розрекламовані епізоди якого підкреслюють геополітичний вимір проблеми.

Це підтверджується першою половиною 2026 року

Публікація від 28 серпня 2026 року підтвердила позитивні зрушення в секторі: доходи зросли на 9,1% завдяки відновленню чистої процентної маржі та зростанню управлінських комісій; чистий прибуток збільшився на 4,5%; здійснювався моніторинг якості кредитів, з особливою увагою до роздрібних кредитів. Перш за все, банк підтвердив свою роль як інструменту державної політики: підтримуючи пріоритетні сектори, визначені Пекіном, беручи участь у програмі рекапіталізації сектору та збільшуючи проміжні дивіденди. Ринок оцінив ці показники: ринкова капіталізація шанхайської лінії A відновила її позицію найбільшого акціонера на китайському ринку восени 2026 року — символічне нагадування про те, що в китайській фінансовій системі найбільший банк світу залишається головною вітриною держави.

Аналіз: надзвичайно великий розмір, громадський контроль

Володіння акціями ICBC забезпечує синтетичний вплив централізовано планованої китайської економіки: банк надає позики державним підприємствам, місцевим органам влади та домогосподарствам; він застосовує процентні ставки, встановлені політикою Пекіна; та поглинає шоки на ринку нерухомості під державним наглядом, що фактично гарантує його платоспроможність. Сильними сторонами акцій є найвища дохідність серед трьох основних банків, поточна державна рекапіталізація, яка захищає його баланс, та стабільність дивідендів, які безперервно виплачуються з моменту IPO. Ризики такі ж, як і в секторі: якість іпотечного та споживчого кредитування, низька маржа, політичні маневри та, для європейських інвесторів, обмінний курс гонконгського долара та відсутність угоди про податкові пільги. Це невелика за масштабом, високодохідна супутникова позиція. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

ICBC у п'яти ключових фігурах, яких варто пам'ятати

1,024 мільярда юанів активів — провідний банк світу з 2012 року;

активів — провідний банк світу з 2012 року; 176,5 мільярдів юанів : чистий прибуток за перше півріччя 2026 року зріс на 4,5%;

: чистий прибуток за перше півріччя 2026 року зріс на 4,5%; 0,350 гонконгських доларів за акцію дивіденди за 2025 рік, що становитиме близько 5%;

дивіденди за 2025 рік, що становитиме близько 5%; близько 70% : частка держави в капіталі через Хуейцзінь та Міністерство фінансів;

: частка держави в капіталі через Хуейцзінь та Міністерство фінансів; 100 мільярдів юанів : збільшення капіталу, зарезервоване для держави, оголошене у вересні 2026 року.

Ці контрольні показники підсумовують пропозицію: дохідність найбільшого балансу на планеті, що обслуговується під суверенним наглядом, — з усіма перевагами та обмеженнями, що з цього випливають.

Читання балансу китайського банку: прості рекомендації

Щоб відстежувати діяльність ICBC через її публікації, кожному окремому інвестору потрібні три ключові показники. По-перше, чистий прибуток, що належить акціонерам, який публікується раз на півроку: це ключовий показник прибутковості, і його нещодавнє збільшення з 4% до 5% знаменує собою кінець незначного спаду. По-друге, коефіцієнт непрацюючих кредитів та рівень дефолтів: вони вимірюють відновлення компанії після житлової кризи та зростання споживчого ризику — аспект, який аналітики найпильніше досліджували з 2025 року. Нарешті, коефіцієнт регулятивного капіталу: державна рекапіталізація 2026 року має на меті саме підтримувати цей коефіцієнт вище вимог, незважаючи на зростання кредитування. Щоквартальний огляд цих трьох показників у поєднанні з оголошеннями щодо монетарної політики центрального банку Китаю дає справжню картину траєкторії розвитку компанії, не гублячись у складній структурі консолідованої звітності групи, що працює на десятках ринків.

Міжнародна лінія — це лінія Гонконгу (1398); покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів — Гонконг не має права на PEA :

Перевірте доступ до Гонконгської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 1398 (ISIN CNE1000003G1); Розмістити лімітне замовленняазійська сесія відбувається вночі за французьким часом; Включити оподаткування 10% податок на дивіденди, що утримується у джерела, не підлягає вирахуванню, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Ліквідність лінійки H, найвища в китайському банківському секторі, що котирується на Гонконзі, сприяє виконанню будь-якого масштабу. Дивіденди виплачуються двома частинами — проміжний платіж приблизно в листопаді, а решта — навесні — і зараховуються в євро після конвертації брокером.

FAQ: Часті запитання про акції ICBC

Яка дивідендна дохідність ICBC?

Приблизно від 4,8% до 5,2% за ціною закриття у жовтні 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 0,350 гонконгського долара. Це найвища дохідність серед трьох основних китайських банків, що котируються в Гонконзі.

Чи можна придбати ICBC в рамках PEA (французького плану заощаджень з використанням акцій)?

Ні: цінний папір котирується в Гонконзі, поза сферою дії PEA; купівля здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів.

Чому ICBC є провідним банком світу?

Із загальним балансовим активом понад 53 трильйони юанів, розмір якого став можливим завдяки масштабам китайської економіки та характеру вітчизняної банківської системи, зосередженої навколо кількох гігантських державних установ.

Чому лінія H має знижку порівняно з лінією A?

Через грошові потоки: акції класу А, зарезервовані для внутрішнього ринку, отримують вигоду від значних китайських заощаджень, тоді як акції класу H, які є міжнародними, включають премію за ризик країни. Ця знижка механічно покращує дохідність, що пропонується за акціями класу H, доступними для французьких інвесторів.

Які зміни принесе збільшення капіталу у 2026 році?

Держава вливає до 100 мільярдів юанів через резервний випуск: це зміцнює власний капітал, а отже, і кредитоспроможність, і безпеку балансу, ціною обмеженого розмивання, яке в довгостроковій перспективі буде компенсовано зростанням.

Які конкретні ризики пов'язані з цією справою?

Ризики, з якими стикається державний банківський сектор Китаю, включають залишкові активи нерухомості, зростання дефолтів роздрібної торгівлі, зниження процентної маржі та державний контроль над стратегією. Жоден з цих ризиків не є новим; усі вони пом'якшуються неявними гарантіями держави.

Чи має ICBC вплив на Сполучені Штати?

Так, помірною мірою: через свої міжнародні дочірні компанії та фінансування транскордонної торгівлі. Цей ризик обрамлений суворішим дотриманням правил США, дотримання яких є необхідною умовою для доступу до західної фінансової системи.

Яка наступна дата публікації?

Результати за третій квартал очікуються 30 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.