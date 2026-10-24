M3 є провідною цифровою платформою для японських та світових лікарів: її портал m3.com об’єднує сотні тисяч практикуючих лікарів, яким компанія надає медичну інформацію, платні дослідження, безперервну освіту та рішення для їхніх пацієнтів. Котирується на Токійській біржі під тікером 2413 і є складовою Nikkei 225, це одна з акцій, що розвиваються в секторі охорони здоров'я в Японії, з маловідомим французьким зв'язком: її дочірня компанія ВІДАЛЦе база даних ліків, яку французькі лікарі використовують десятиліттями. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна в режимі реального часу, результати, дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій M3 у режимі реального часу

Ціна акцій M3 зараз становить ¥ 1 (єна), з коливанням 0,18% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 2 342 500 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 1 297,00 до 2 746,00 єни.

Восени 2026 року акції торгувалися близько 1900 єн, а ринкова капіталізація становила приблизно 1,27 трильйона єн. Акції, які довгий час торгувалися з високими мультиплікаторами зростання, зазнали різкої корекції, а потім стабілізації, оскільки ринок очікував підтвердження повернення до зростання маржі.

Фінансові дані — M3, Inc.

Місце переліку Токіо — тікер 2413.т Сектор Охорона здоров'я — Інформаційні послуги у сфері охорони здоров'я Сидіння Японія — Офіційний сайт

M3, Inc. 2413.T Токіо 1 914,00 ¥ + 0,82% Попереднє закриття 1 898,50 ¥ Найвища точка дня 1 923,50 ¥ Мінімум дня 1 878,00 ¥ Найвища точка 52 тижні 2 746,00 ¥ Менше 52 тижнів 1 297,00 ¥ Об'єм 1 Капіталізація 1,27 тонни PER 27,9 Дивідендна дохідність 1,16% Дивіденд на акцію ¥ 22,00 Середній ціль аналітиків 1 973,33 ¥





Річні результати — M3, Inc. Вправа закрита Шифр повірених у справах Чистий дохід 2026-03-31 47,23 мільярда єн 49,10 мільярда єн 2025-03-31 284,90 мільярда єн 40,48 мільярда єн 2024-03-31 238,88 мільярда єн 45,27 мільярда єн 2023-03-31 230,82 мільярда єн 49,03 мільярда єн

Історія дивідендів — M3, Inc. Дата відрядження Сума на акцію 2026-03-30 ¥ 22,000 2025-03-28 ¥ 21,000 2024-03-28 ¥ 21,000 2023-03-30 ¥ 19,000 2022-03-30 ¥ 16,000

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 25.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

M3: Презентація компанії

Заснована у 2000 році в екосистемі групи SoftBank ще до здобуття незалежності, компанія M3 має близько 17 000 співробітників і була побудована на простому спостереженні: лікар є ланкою всього ланцюжка створення вартості охорони здоров'я, і ​​ніхто не організовував свої відносини з галуззю в цифровому форматі. Її чотири стовпи:

m3.com , портал для лікарів: медичні новини, платні клінічні дослідження, опитування практикуючих лікарів — інструмент, за допомогою якого фармацевтична галузь досягає тих, хто виписує рецепти;

, портал для лікарів: медичні новини, платні клінічні дослідження, опитування практикуючих лікарів — інструмент, за допомогою якого фармацевтична галузь досягає тих, хто виписує рецепти; Рішення для промисловості : фармацевтичний цифровий маркетинг, залучення пацієнтів до випробувань, ринкові дані;

: фармацевтичний цифровий маркетинг, залучення пацієнтів до випробувань, ринкові дані; Рішення для пацієнтів телемедицина, догляд вдома, харчування — сегмент, що зазнає консолідації з придбанням EWEL у 2025 році та WISEMAN у червні 2026 року;

телемедицина, догляд вдома, харчування — сегмент, що зазнає консолідації з придбанням EWEL у 2025 році та WISEMAN у червні 2026 року; Міжнародний, який вже важить майже 87 мільярдів єн: у Сполучених Штатах з еквівалентними порталами, і зокрема у Франції з ВІДАЛ, історичного довідника з інформації про наркотики, який зміцнив свої позиції, придбавши GPR у 2025 році.

Результати: Успішний рік перехідного періоду

М3 змінив свій фінансовий календар: після того, як 2025 фінансовий рік був розтягнутий до п'ятнадцяти місяців (січень 2025 – березень 2026) для узгодження з японським фінансовим роком, звітність, опублікована 1 січняer Травень 2026 року охоплює цей перехідний період:

Дохід у розмірі 351 мільярдів єн , що становить 23% збільшення порівняно з дванадцятьма місяцями 2024 року (враховуючи вплив періоду);

, що становить 23% збільшення порівняно з дванадцятьма місяцями 2024 року (враховуючи вплив періоду); Операційний прибуток у розмірі 70,7 млрд , з маржею близько 20% — основа моделі залишається дуже прибутковою, незважаючи на інвестиції;

, з маржею близько 20% — основа моделі залишається дуже прибутковою, незважаючи на інвестиції; Чистий прибуток у розмірі 49 мільярдів єнпідтриманий внеском нещодавніх придбань.

Перший квартал нового фінансового року, опублікований на початку серпня, підтверджує поточну траєкторію. Майбутні події: результати за другий квартал, очікуються Листопад 4 2026, що забезпечить перше повне ознайомлення зі стандартною календарною вправою.

Дивіденди M3: символічні, зростання на першому місці

Дивіденди за перехідний період було встановлено на рівні 22 єни за акціюЗа поточною ціною дохідність становить приблизно 1,2% – навмисно скромний рівень. Як і багато японських акцій зростання у сфері охорони здоров’я, M3 надає пріоритет реінвестуванню та придбанням над розподілом: компанія також проводить регулярні викупи акцій, про які оголошується щомісяця, що зменшує кількість акцій в обігу. Для резидента Франції: на дивіденди застосовується 15% податок на утримання (франко-японська податкова угода, що зараховується), а покупка має здійснюватися через стандартний рахунок у цінних паперах, оскільки Японія не має права на французький PEA (план заощаджень акцій).

Історія: Тиха революція в медичній інформації

M3 народилася у 2000 році з інтуїції в екосистемі SoftBank: перевантажений роботою та важкодоступний японський лікар збирався перейти в онлайн-формат, і той, хто організував цю міграцію, мав би встановити найцінніші зв'язки в секторі охорони здоров'я. Портал m3.com починався з медичної інформації, безкоштовної для практикуючих лікарів: статті, перекладені з провідних міжнародних журналів, оновлення нормативних актів та безперервна освіта. Аудиторія зростала; далі йшла монетизація через платні опитування та маркетинг від фармацевтичних компаній, які нарешті знайшли вимірюваний канал зв'язку з лікарями, що виписують рецепти. Міжнародна експансія структурувала наступне десятиліття: тиражування моделі в Сполучених Штатах, Китаї та Кореї, а потім придбання VIDAL у Франції у 2019 році — символічне придбання, оскільки японська група взяла під контроль французький інститут інформації про ліки, заснований у 1914 році. Пандемія закріпила модель: ніколи раніше лікарі не були так онлайн, і ніколи раніше випробування та опитування не залучали стільки учасників дистанційно. Постковідна епоха відкриває нинішню, більш складну фазу: збереження аудиторії, яка повернулася до гібридних звичок, та пошук у демографічному старінні ресурсів, які сам по собі маркетинг більше не забезпечує.

Ринок цифрового фармацевтичного маркетингу: канал, який став структурним

Історична основа M3 — допомога фармацевтичним компаніям у спілкуванні з лікарями — за останнє десятиліття кардинально змінилася. До 2020 року цифрові технології становили скромну частку рекламних бюджетів галузі, в яких переважали медичні представники та конгреси. Пандемія порушила цю модель: візити припинилися, конгреси закрилися, а такі платформи, як m3.com, поглинули основну частину термінового спілкування, пов'язаного з лікуванням. Те, що тоді відкрили фахівці галузі — точне вимірювання залученості, таргетування за спеціалізацією та вартість одного охопленого лікаря — залишилося вірним, коли все повернулося до норми: цифрові технології залишалися основним каналом, доповнюючи візити. Для M3 цей структурний зсув гарантує основу для постійного доходу, навіть якщо її зростання тепер залежить від інновацій — реальних обсерваційних досліджень, набору пацієнтів для клінічних випробувань та ринкових даних у режимі реального часу, а не простого перенесення бюджетів. Цей рух у вищий сегмент ринку визначатиме траєкторію прибутковості.

Перехід до рішень для пацієнтів: акцент на старінні

Друге життя M3 будується навколо пацієнтів. У Японії демографічні зміни змушують повністю переглянути систему охорони здоров'я: брак медичних працівників, переповнені лікарні та величезна потреба в домашньому догляді. Група реагує на це за допомогою цілеспрямованих придбань — EWEL, платформи для догляду вдома, консолідованої у березні 2025 року; та WISEMAN, компанії з рішень для харчування та моніторингу, придбаної у червні 2026 року, — а також інтегруючи телемедицину у свою екосистему практикуючих фахівців. Логіка циклічна: лікарі m3.com направляють пацієнтів до відповідних служб, послуги вносять дані, а дані покращують догляд. Цей сегмент все ще становить скромну частину клієнтів, але його двозначне зростання робить його найнадійнішим зв'язком з ландшафтом цифрового маркетингу, з вирішальною конкурентною перевагою: довірчими відносинами з медичною спільнотою, що будувалися протягом двадцяти п'яти років.

Аналіз: Виклик відновлення зростання

Кейс M3 можна проаналізувати у двох частинах. По-перше, його історія: з 2000 по 2020 рік компанія завоювала майже непохитну позицію в Японії, демонструючи прибутковість платформи та двозначне зростання. По-друге, його трансформація: постковідна епоха повернула японський фармацевтичний маркетинг до особистих візитів, стиснувши зростання на його історичному основному ринку, і акції знецінилися. Реакція групи двояка: диверсифікація в рішення для пацієнтів, де старіюче населення Японії створює структурний попит, та міжнародна експансія, де VIDAL лідирує у Франції. Якщо в наступні квартали підтвердиться стабілізація прибутковості та зростання нових сегментів, акції повернуть собі статус акцій зростання в галузі охорони здоров'я; в іншому випадку вони залишаться вартісними акціями, вартість яких є предметом дискусій. Динамічний профіль. Ця інформація не є інвестиційною рекомендацією.

M3 у п'яти ключових показниках, які варто пам'ятати

351 млрд ієн оборот за п'ятнадцятимісячний перехідний період;

оборот за п'ятнадцятимісячний перехідний період; близько 20% : операційний запас базової моделі;

: операційний запас базової моделі; 2000 співробітників по всьому світу, від Японії до Франції через VIDAL;

по всьому світу, від Японії до Франції через VIDAL; 22 єни за акцію : перехідний дивіденд, що забезпечує дохідність приблизно 1,2%;

: перехідний дивіденд, що забезпечує дохідність приблизно 1,2%; Листопад 4 2026 : наступна публікація, перше читання вправи зі звичайним розкладом.

Ці показники підсумовують рівняння: прибуткова платформа охорони здоров'я шукає свого другого дихання, між старіючим японським суспільством та міжнародною експансією.

Питання, на які варто звернути увагу у справі

Три сфери тертя вимагають пильного моніторингу. Перша – це конкуренція з боку нових медичних платформ, особливо у сфері набору учасників клінічних випробувань, де спеціалізовані міжнародні гравці відбирають частину ринку, який M3 вважала безпечним. Друга – це залежність від маркетингових бюджетів фармацевтичних компаній, які мають циклічний характер: кожна хвиля закінчення терміну дії великих патентів механічно зменшує витрати на рекламу, і група повинна компенсувати це більш захисними послугами обробки даних. Третя – це успіх інтеграції пацієнтів: EWEL та WISEMAN працюють у секторах охорони здоров'я зі складними операціями, де маржа програмного забезпечення не є негайно застосовною. Ринок, який покарав акції своїм преміальним рейтингом, безсумнівно, винагородить кожен випадок успіху на цих трьох фронтах у кожному окремому випадку – тому квартальні звіти є комплексними інформаційними сесіями, за якими слід уважно стежити перед прийняттям будь-якого рішення щодо накопичення.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 2413; Розмістити лімітне замовлення, сесія в Токіо розпочинається рано вранці за європейським часом; Включити оподаткування 15% податку на прибуток, що утримується відповідно до франко-японської конвенції, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Ліквідність акцій, достатня для компанії такого розміру, дозволяє поступово формувати портфель без порушення ринку. Для французьких інвесторів існування VIDAL, чиї інструменти щодня використовуються французькими фахівцями, є звичною точкою відліку для моніторингу міжнародної стратегії групи.

FAQ: Часті запитання про акції M3

Що саме робить M3?

Він об'єднує лікарів та галузь охорони здоров'я: інформаційний портал та платні дослідження для практикуючих лікарів, цифровий маркетинг для лабораторій, рекрутинг пацієнтів для досліджень та дедалі більше рішень для самих пацієнтів.

Який зв'язок між M3 та Францією?

VIDAL, французька довідкова база даних з лікарських засобів, належить M3 — дочірній компанії, яка зміцнила свої позиції, придбавши GPR у 2025 році, і яка є європейським порталом для групи.

Яка дивідендна дохідність?

Приблизно 1,2% — дивіденди залишаються символічними, пріоритет надається реінвестуванню та звичайному викупу акцій.

Чи можна придбати M3 в рамках PEA (французького плану заощаджень на акції)?

Ні: вартість японська; покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів з обміном на єни.

Чи здійснює група викуп акцій?

Так, постійно: повідомлення про викуп публікуються компанією щомісяця, регулярно зменшуючи кількість акцій в обігу — непомітна підтримка прибутку на акцію, що доповнює символічні дивіденди.

Чому ціна акцій впала за останні роки?

Оскільки повернення особистих медичних візитів після пандемії уповільнило зростання японського фармацевтичного цифрового маркетингу, змусивши групу диверсифікувати свої потоки доходів — проект, який зараз перевіряється ринком.

Чи доступна модель M3 у Франції?

Частково: VIDAL, її французька дочірня компанія, надає інформацію про ліки французьким медичним працівникам та розробляє аналогічні сервіси обробки даних для лабораторій — зменшену копію японської моделі, яка слугує плацдармом для європейської експансії групи.

Яка наступна дата публікації?

Результати за другий квартал фінансового року з квітня 2026 року по березень 2027 року очікуються 4 листопада 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.