Kioxia Holdings є третім за величиною у світі виробником флеш-пам'яті NAND — пам'яті, що використовується в смартфонах, комп'ютерах і особливо в центрах обробки даних зі штучним інтелектом. Спадкоємець підрозділу пам'яті Toshiba, акції якої планують вийти на біржу наприкінці 2024 року, пережили одну з найдраматичніших траєкторій на Токійській фондовій біржі лише за два роки: двадцятип'ятикратне зростання, ринкова капіталізація номер один у Японії протягом кількох днів влітку 2026 року, а потім 50% корекція, коли ринок поставив під сумнів бульбашку штучного інтелекту. У цьому посібнику представлено ціну акцій у режимі реального часу, результати, що сталися через дефіцит пам'яті, політику акціонерів, що розвивається, та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Kioxia в режимі реального часу

Ціна акцій Kioxia зараз становить ¥ 12 (єна), з коливанням 1,27% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 85 811 000 акцій, а з моменту їх появи ціна коливалася від 2 626,67 до 37 566,67 єни.

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

Восени 2026 року акції торгувалися близько 12 750 єн після дроблення акцій у співвідношенні три до одного, проведеного 1-го числа.er жовтня, з ринковою капіталізацією приблизно 21 трильйона єн. На піку зростання в червні 2026 року оцінка перевищила 44 трильйони єн, що зробило Kioxia — протягом кількох торгових сесій — найбільшою компанією за ринковою капіталізацією в Японії.

Kioxia: Презентація компанії

Витоки Kioxia лежать у світовій промисловій історії: флеш-пам'ять була винайдена в 1984 році інженером Toshiba Фудзіо Масуокою. Цей підрозділ, який став Toshiba Memory, був проданий у 2018 році консорціуму на чолі з Bain Capital за 2 трильйони єн, у той час, коли Toshiba зіткнулася з екзистенційною кризою — світ технологій досі обговорює продаж століття. Перейменована на Kioxia, компанія зараз виробляє:

Чіпи флеш-пам'яті NAND — її технологія BiCS останнього покоління протравлює 332 шари, зразки десятого покоління поставлені з липня 2026 року — з яких вона самостійно займає приблизно 14% світового ринку;

— її технологія BiCS останнього покоління протравлює 332 шари, зразки десятого покоління поставлені з липня 2026 року — з яких вона самостійно займає приблизно 14% світового ринку; Професійні SSD-накопичувачі для центрів обробки даних, найприбутковішого сегмента, що розвивається завдяки штучному інтелекту;

для центрів обробки даних, найприбутковішого сегмента, що розвивається завдяки штучному інтелекту; Спільні підприємства з Sandisk (колишній бізнес флеш-пам'яті Western Digital), співвласники фабрик Йоккаїчі та Кітакамі, угоду про співпрацю з якими продовжено до кінця 2034 року — група Kioxia-SanDisk, що представляє близько 30% світових потужностей.

Частка акцій залишається в перехідному періоді після IPO: Toshiba зберігає приблизно 17,6%, а компанії Bain — близько 22%, поступово виходячи з цього питання.

Результати: Ера дефіциту пам'яті

Опубліковані цифри ілюструють винятковий цикл:

Фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року (опубліковано 15 травня): дохід 2,338 млрд єн (+37%), операційний прибуток 870 млрд, чистий прибуток 554,5 млрд — рівні, яких ніколи раніше не було в історії японської індустрії пам’яті;

(опубліковано 15 травня): дохід 2,338 млрд єн (+37%), операційний прибуток 870 млрд, чистий прибуток 554,5 млрд — рівні, яких ніколи раніше не було в історії японської індустрії пам’яті; Перший квартал 2026-2027 років : дохід у розмірі 1,767 млрд єн та операційна рентабельність близько 75% — один із найвищих рівнів, коли-небудь зафіксованих промисловцем такого розміру, що свідчить про дефіцит NAND-пам’яті, який центри обробки даних, що шукають сховища для штучного інтелекту, перетворюють на суперцикл;

: дохід у розмірі 1,767 млрд єн та операційна рентабельність близько 75% — один із найвищих рівнів, коли-небудь зафіксованих промисловцем такого розміру, що свідчить про дефіцит NAND-пам’яті, який центри обробки даних, що шукають сховища для штучного інтелекту, перетворюють на суперцикл; Довгострокові контракти : керівництво орієнтується на близько половини своїх поставок за багаторічними угодами, закріплюючи за собою частку цього непередбаченого доходу.

Що стосується потужностей, то група та SanDisk оголосили у серпні 2026 року про інвестиційну програму в Японії на суму понад 31 мільярд доларів, включаючи новий завод Kitakami Fab3, тоді як субсидії японського уряду підтримують об'єкт у Йоккаїті. Розглядається запропонована реєстрація в США, яка потенційно може перевищити 10 мільярдів доларів.

Дивіденди Kioxia: ще ні, але викуп акцій починається

Кіоксія не платить без дивідендів На сьогоднішній день заявленим пріоритетом залишається фінансування потужностей у циклі, де кожна вироблена пластина знаходить свого покупця. Однак дві ознаки свідчать про початок повернення акціонерам: перша програма викупу акцій на суму 800 мільярдів єн — майже 5,5% акціонерного капіталу — здійснено між серпнем і жовтнем 2026 року, а також заяви фінансового департаменту, які передбачають можливу виплату перших дивідендів вже у другій половині поточного фінансового року. Для резидента Франції: придбання через стандартний рахунок цінних паперів, оскільки Японія не має права на участь у французькому плані заощаджень на акції (PEA); за відсутності дивідендів оподаткування відбувається лише після продажу.

Історія: Від винаходу спалаху до розпродажу століття

Флеш-пам'ять NAND була винайдена на початку 1980-х років у лабораторіях Toshiba Фудзіо Масуокою — прорив, який забезпечив Японії домінуючу позицію в галузі електронних накопичувачів протягом десятиліть. Підрозділ пам'яті зростав разом з мобільною ерою, живлячи портативні музичні плеєри, телефони, а потім і смартфони. Драматичний поворотний момент настав у 2017 році: Toshiba, розчавлена ​​збитками від своєї американської ядерної дочірньої компанії, була змушена продати свою перлину в короні. Консорціум на чолі з Bain Capital виграв тендер на 2 трильйони єн, на превелике розчарування деяких спостерігачів, які довго розглядали це як миттєвий розпродаж національної технології. Перейменована на Kioxia — «пам'ять завтрашнього дня» японською — компанія пережила спади циклів 2019 та 2023 років, значно інвестувала в SanDisk і повернулася до популярності завдяки вибуховому розвитку сховищ для штучного інтелекту. Довго відкладене IPO у грудні 2024 року завершує цикл: продаж століття став через два роки зіркою Токійської фондової біржі.

Суперцикл зберігання даних для ШІ

Поточний цикл пам'яті відрізняється від попередніх його характером: попит більше не залежить виключно від смартфонів та комп'ютерів, а від центрів обробки даних, які навчають моделі штучного інтелекту. Кожна модель споживає сховище на кожному етапі — навчальні дані, векторні бази даних, журнали логічних висновків — а високоякісні професійні SSD-накопичувачі, такі як ті, що Kioxia виробляє в Йоккаїчі, дефіцитні з 2026 року. Галузеві аналітики відзначають три ключові характеристики: жодні великі потужності не надійдуть у виробництво до 2027 року, виробники віддають перевагу довгостроковим контрактам, які фіксують ціни, а технології наступного покоління, включаючи BiCS десятого покоління Kioxia, резервують свій обсяг для найнадійніших клієнтів. Результатом є середовище, де ціни на NAND зростають протягом кварталів, де маржа виробників досягає рекордно високих рівнів, і де питання вже не в тому, чи повернеться цикл, а коли — і на якому рівні нормалізації. Для акціонера таке тлумачення нав'язує дисципліну: стежити за спотовими цінами щотижня та розглядати кожен квартал як варіант на наступний.

Аналіз: Чиста циклічність, підкріплена штучним інтелектом

Акції Kioxia є яскравим прикладом екстремального циклу: коли сховища дефіцитні, маржа стрімко зростає — досягнувши 75% в останньому кварталі — а коли пропозиція наздоганяє попит, вона різко падає, як це було в галузі у 2019 та 2023 роках. Ставка інвестора подвійна: що сховище, необхідне штучному інтелекту, підтримуватиме дефіцит довше, ніж у попередніх циклах — галузеві аналітики вважають, що це станеться, враховуючи відсутність великих нових потужностей до 2027 року — і що довгострокові контракти згладжуватимуть наступні роки. Корекція більш ніж наполовину з червня 2026 року розкриває зворотний бік медалі: волатильність — це ціна потенціалу. Ці акції найкраще підходять для динамічного сегмента портфеля. Ця інформація не є інвестиційною порадою.

Кіоксія – п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

+ 37% : зростання доходів за фінансовий рік, що закінчується березнем 2026 року, до 2 338 мільярдів єн;

: зростання доходів за фінансовий рік, що закінчується березнем 2026 року, до 2 338 мільярдів єн; близько 75% : операційна рентабельність за останній квартал, безпрецедентна за всю історію;

: операційна рентабельність за останній квартал, безпрецедентна за всю історію; 14% : частка ринку лише NAND — 30% разом зі спільними підприємствами Sandisk;

: частка ринку лише NAND — 30% разом зі спільними підприємствами Sandisk; 800 млрд ієн : перший викуп акцій в історії компанії, здійснений восени 2026 року;

: перший викуп акцій в історії компанії, здійснений восени 2026 року; 31 мільярди доларів : оголошена спільно з Sandisk інвестиційна програма в Японії, включаючи новий завод Kitakami Fab3.

Ці контрольні показники підсумовують винятковий випадок: банкомат посеред суперциклу, єдиним реальним ризиком якого є кінець циклу.

Запропонована реєстрація в США: що вона змінить

У вересні 2026 року фінансова преса повідомила, що Kioxia розглядає можливість лістингу на американській біржі, що потенційно могло б залучити понад десять мільярдів доларів. Такий крок матиме три конкретні наслідки для акціонерів. Він розширить базу інвесторів, включивши до неї американські фонди напівпровідників, які домінують у потоках капіталу в секторі. Він забезпечить ресурси для розвитку за межами Японії в той час, коли субсидії США та клієнти центрів обробки даних наближають виробництво до попиту. А також він запровадить лістинг, деномінований у доларах, що дещо ускладнить ситуацію для французького акціонера, вимагаючи від нього вибору між двома кредитними лініями. Проект, який все ще розглядається, є одним із потенційних каталізаторів для акцій, що виходить за рамки простого циклу цін на пам'ять.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 285A — зверніть увагу, що 1-го числа відбувся поділ у співвідношенні три до одногоer Жовтень 2026 року, що пояснює розбіжності між історичними цінами, що відображаються деякими сайтами; Розмістити лімітне замовлення, волатильність акцій вимагає контролю ціни входу; Передбачте оподаткування після продажу (приріст капіталу згідно з вашим режимом), дивіденди на сьогодні не виплачувалися.

З огляду на волатильність, позиція зазвичай формується в кілька етапів, причому кожен відкат у циклі історично пропонує точки входу, які винагороджуються наступним відновленням. Для моніторингу акцій ключовими індикаторами є спотові ціни пам'яті NAND, опубліковані спеціалізованими фірмами, оголошення про ємності від основних виробників та квартальні звіти про прибутки — акції реагують протягом кількох годин на кожну з цих публікацій.

FAQ: Часті запитання про акції Kioxia

Чи виплачує Kioxia дивіденди?

Ні, на сьогоднішній день жодного. Початковий викуп акцій на суму 800 мільярдів єн було здійснено восени 2026 року, і керівництво згадує про можливі перші дивіденди у другій половині поточного фінансового року.

Які стосунки між Kioxia та Toshiba?

Kioxia – це колишній підрозділ пам'яті Toshiba, проданий у 2018 році консорціуму на чолі з Bain Capital. Toshiba досі зберігає приблизно 17,6% капіталу, поступово позбавляючись акцій з моменту IPO у грудні 2024 року.

Яка частка ринку SSD-накопичувачів для центрів обробки даних?

Група не публікує точного розподілу, але професійні SSD-накопичувачі для центрів обробки даних становлять найцінніший та найшвидше зростаючий сегмент, той, який керівництво виділяє у своїх довгострокових контрактах, — і головний бенефіціар поточного дефіциту.

Чому акції так сильно коливалися у 2026 році?

Оскільки акції є чистим продуктом циклу пам'яті: зростання штучного інтелекту призвело до їхньої найвищої ринкової капіталізації в Японії в червні 2026 року, перш ніж побоювання щодо технологічної бульбашки скоротили її більш ніж вдвічі — волатильність є аналогом потенціалу.

Що таке спільне підприємство з Sandisk?

Kioxia та Sandisk спільно володіють заводами в Йоккаїчі та Кітакамі через спільні підприємства 50 на 50: кожна вироблена пластина розподіляється, таким чином об'єднуючи величезні інвестиції. Угода діє до кінця 2034 року.

Чи Kioxia піддається впливу Китаю?

Помірно: Китайська конкуренція на ринку пам'яті набирає обертів за підтримки Пекіна, але технологічно залишається позаду останнього покоління NAND. Це середньостроковий ризик, який група компенсує своїми довгостроковими контрактами та лідерством у виробничих процесах.

Яка наступна дата публікації?

Результати за другий квартал 2026-2027 фінансового року очікуються у листопаді.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.