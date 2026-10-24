Акції Zozo (3092): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Zozo – провідний японський онлайн-сайт моди ZOZOTOWN, торговий майданчик, де молоде покоління японців одягається вже двадцять років, розширений завдяки додаткам WEAR та ZOZOCOSME, а також європейському придбанню Lyst, сайт порівняння предметів розкоші в моді. Котирується в Токіо під тікером 3092 Контрольовані групою LY Corp (раніше Yahoo Japan-Line), акції можуть похвалитися вражаючою рентабельністю платформи — понад 30% в операційній діяльності — та проактивною політикою щодо акціонерів. У цьому інформаційному бюлетені представлені ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, дивіденди та інвестиційні можливості з Франції.

Ціна акцій Zozo в режимі реального часу

Ціна акцій Zozo зараз становить ¥ 1 (єна), з коливанням 2,61% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 4 951 400 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 974,50 до 1 373,00 єн.

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Восени 2026 року акції торгувалися на рівні близько 1260 єн, а ринкова капіталізація становила приблизно 1,1 трильйона єн. У 2026 році акції отримали підтримку від оголошення про масштабну програму викупу акцій та стабільного покращення бізнес-показників.

Zozo: Презентація компанії

Заснована нетрадиційним підприємцем Юсаку Маезавою, який продав свою зірку як ексцентричного японського технологічного мільярдера з тим самим шиком, з яким він купував квитки на SpaceX, компанія Zozo починала як каталог вінтажного одягу, перш ніж винайшла ZOZOTOWN у 2004 році. Модель перетворилася на повноцінну платформу:

ЗОЗОТАУН : провідний інтернет-магазин модного одягу в Японії, що поєднує міжнародні бренди, місцевих дизайнерів та спеціалізовані сегменти — включаючи окрему зону для корейської моди Musinsa, що відкриється у 2025 році;

: провідний інтернет-магазин модного одягу в Японії, що поєднує міжнародні бренди, місцевих дизайнерів та спеціалізовані сегменти — включаючи окрему зону для корейської моди Musinsa, що відкриється у 2025 році; WEAR : соціальна мережа для координації моди, де користувачі діляться своїми вбраннями — бібліотека стилів, яка підживлює рекомендації;

: соціальна мережа для координації моди, де користувачі діляться своїми вбраннями — бібліотека стилів, яка підживлює рекомендації; ZOZOCOSM та ZOZUSED сектори краси та секонд-хенду – два рушійні сили зростання;

сектори краси та секонд-хенду – два рушійні сили зростання; Lyst : британський порівняльник модного одягу, консолідований з 2025 року, який відкриває для групи європейський та американський онлайн-ринок предметів розкоші.

Група на 51,9% належить Z Intermediate Holdings, проміжній холдинговій компанії групи LY Corp — колишньої екосистеми Yahoo Japan-Line — яка придбала Zozo у 2019 році після невдалого епізоду з ZOZOSUIT, костюмом для вимірювання тіла.

Результати: машина, що генерує маржу

Звіти за фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року, опубліковані 30 квітня, підтверджують надійність моделі:

Дохід у розмірі 228 мільярдів єн (+7,2%), зумовлене зростанням обсягів замовлень та реклами на платформі;

(+7,2%), зумовлене зростанням обсягів замовлень та реклами на платформі; Операційний прибуток у розмірі 69 мільярдів єн (+7,1%), тобто маржа 30,4% — рівень, якого досягають лише деякі торговельні майданчики у світі, що свідчить про місцеву монопольну владу ZOZOTOWN;

(+7,1%), тобто — рівень, якого досягають лише деякі торговельні майданчики у світі, що свідчить про місцеву монопольну владу ZOZOTOWN; Чистий прибуток у розмірі 48 млрд, з рекордною валовою вартістю угоди та скоригованим показником EBITDA.

Цей імпульс зумовлений відновленням споживання моди в Японії, брендовою рекламою — найприбутковішим джерелом доходу платформи — та розширенням її пропозицій, включаючи косметику та товари, що були у використанні. Наступною ключовою подією є публікація результатів за півріччя, яка очікується восени 2026 року.

Дивіденди Zozo: реальна дохідність та масовий викуп

Компенсація акціонерам подвоюється. Дивіденди збільшуються з 39 єн, виплачених за 2025-2026 фінансовий рік, до 40 єн очікується на поточний фінансовий рік, що становить приблизно 3,2% дохідності за поточною ціною — суттєво для акцій зростання. Найголовніше, що 31 липня 2026 року група оголосила про Викуп акцій на 30 мільярдів єн, у поєднанні із заявленою метою рентабельність власного капіталу більше 50% — рівень, до якого можуть прагнути лише найприбутковіші платформи у світі. Для резидента Франції: 15% податок на дивіденди (франко-японська податкова угода, що зараховується), купівля через стандартний рахунок цінних паперів, оскільки Японія не має права на PEA (французький план заощаджень акцій).

Історія: Від вінтажного магазину до японського веб-гіганта

Історія Zozo нерозривно пов'язана з його засновником, Юсаку Маезавою, значною фігурою на японській веб-сцені. На початку 2000-х років його компанія з продажу імпортного одягу за каталогом стала ZOZOTOWN, одним із перших у світі справжніх онлайн-бутиків моди — ще до того, як електронна комерція отримала назву. Зростання було стрімким: японські бренди, які з обережністю ставилися до інтернету, знайшли в ньому елегантний та контрольований канал, а покоління, яке виросло зі смартфонами, зробило додаток щоденною звичкою. Бурхливий пік настав із ZOZOSUIT, боді, оснащеним датчиками, призначеними для зняття мірок тіла вдома: амбіції були величезними, виконання розчаровуючим, а напруженість з акціонерами призвела до придбання компанії Yahoo Japan у 2019 році за понад два мільярди доларів. Маезава, який вирушив підкорювати Місяць зі SpaceX та сучасним мистецтвом, залишив після себе більш стабільну та надзвичайно прибуткову компанію, інтегровану в першу японську інтернет-екосистему.

Інтернет-роздрібна торгівля одягом у Японії: окремий ринок

Японська електронна комерція в моді має свої унікальні характеристики, які ZOZOTOOWN успішно використав. Перша – це сильна прихильність до брендів та роздрібної торгівлі: японські споживачі надають пріоритет якості над кількістю, стежать за тенденціями з надзвичайним попитом на свіжість – звідси постійне оновлення каталогу – та надають значного значення сервісу, від упаковки до повернення товарів. Друга – це структура дистрибуції: універмаги довго домінували в моді, і їх занепад вивільнив частку ринку, яку роздрібні торговці перемістили на онлайн-платформи, де ZOZOTOWN є лідером. Третя – це соціальний вимір: японська мода сприймається в межах спільноти, в координаційних мережах, таких як WEAR, де користувачі надихають один одного – явище, яке платформа засвоїла. Нарешті, корейська хвиля – K-pop, серіали, стиль Musinsa – відкрила нове джерело зростання, яке Zozo захоплює через свою спеціалізовану зону з 2025 року. На цьому унікальному ринку платформа домінує з часткою, яку навіть світові гіганти електронної комерції не змогли подолати.

Що показує 2025-2026 фінансовий рік про зрілість

Звіти, опубліковані у квітні 2026 року, зображують платформу, яка досягла прибуткової зрілості: зростання доходів на 7%, стабільна операційна маржа на рівні 30% та рекордні обсяги транзакцій. Дві події заслуговують на увагу інвесторів. По-перше, реклама: бренди платять дедалі вищі ціни за видимість на платформі, потік доходів з майже повною маржею, який механічно підвищує прибутковість — той самий двигун, який підживлював успіх західних торговельних майданчиків. По-друге, міжнародна експансія: Lyst, консолідований з 2025 року, залишається підприємством, внесок якого наразі скромний, але яке дає групі опцію на європейському ринку онлайн-розкоші. Тим часом надлишкові грошові кошти фінансують дивіденди та придбання — фінансовий прояв монополії, якій більше не потрібно інвестувати великі кошти для захисту своїх позицій.

Аналіз: Монополія японської онлайн-моди

Теза щодо Zozo ґрунтується на його позиції: ZOZOTOWN є майже обов'язковими воротами до онлайн-моди в Японії, позиція, що захищена двадцятьма роками усталених звичок, неперевершеним каталогом та підтримкою LY Group, яка забезпечує йому трафік та інфраструктуру. Операційна рентабельність у 30% свідчить про це. Ризики включають зрілість японського ринку (населення скорочується), конкуренцію з боку загальних платформ та іноземних спеціалістів, а також здійснення міжнародної експансії з Lyst, монетизація якої ще належить з'ясувати. Акції можна аналізувати як дуель між ультраприбутковою вітчизняною монополією та пошуком свого другого ринку. Це підходить для динамічного інвестора, готового прийняти виключно японський вплив на цю тему. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Зозо – п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

228 млрд ієн оборот за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року;

оборот за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року; 30,4% операційна маржа, ознака ринкової сили платформи;

операційна маржа, ознака ринкової сили платформи; 40 єни за акцію : очікуваний дивіденд, що відповідає дохідності приблизно 3,2%;

: очікуваний дивіденд, що відповідає дохідності приблизно 3,2%; 30 млрд ієн : викуп акцій, оголошений у липні 2026 року;

: викуп акцій, оголошений у липні 2026 року; понад 50% : цільова рентабельність власного капіталу, заявлена ​​керівництвом.

Ці показники підсумовують рідкісний випадок: домінуючу, високоприбуткову нішеву платформу, яка повертає величезні суми грошей своїм акціонерам.

Ризики нішевої монополії

Домінування на нішевому ринку наражає людину на певні ризики. Перший — це поступова ерозія: купівельні звички молодих поколінь змінюються — TikTok та його соціальні вітрини змінюють відкриття моди, а деякі покупки мігрують на канали, які Zozotown не контролює. Другий — це зміна смаків: японський ринок моди циклічний у своїх категоріях — вчорашній спортивно-кежуал може поступитися місцем завтрашньому офіційному — і платформа повинна адаптуватися до цих змін, не втрачаючи своєї актуальності. Третій — стратегічний: як контрольована дочірня компанія LY Group, компанія дотримується стратегії, визначеної разом з материнською компанією, пріоритети якої — інтеграція з послугами групи, спільні платежі та логістичні проекти — можуть не повністю збігатися з інтересами лише міноритарних акціонерів Zozo. Поточна прибутковість та викупи значною мірою компенсують ці побоювання, але вони лежать в основі дисципліни, необхідної щодо розміру позиції.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 3092; Розмістити лімітне замовлення, сесія в Токіо розпочинається рано вранці за європейським часом; Включити оподаткування 15% податок на дивіденди, що утримується у джерела, що підлягає вирахуванню згідно з франко-японською конвенцією, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Дивіденди виплачуються раз на півроку; здійснення викупу акцій, про яке публікується інформація в міру їх проведення, підтримує ціну акцій, зменшуючи обсяг акцій у вільному обігу.

FAQ: Часті запитання про акції Zozo

Що таке ЗОЗОТАУН?

Перша японська онлайн-платформа моди: сотні тисяч реферальних товарів від міжнародних та японських брендів, що продаються безпосередньо або через магазини брендів, доповнені рекламою та послугами для брендів.

Яка дивідендна дохідність Zozo?

Приблизно 3,2% за ставкою жовтня 2026 року, виходячи з очікуваного курсу 40 єн на поточний фінансовий рік — на додаток до викупу акцій на суму 30 мільярдів єн, оголошеного в липні.

Чи можна придбати Zozo в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціях)?

Ні: вартість японська; покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів з обміном на єни.

Платформа публікує щомісячні показники трафіку та валової вартості транзакцій, які забезпечують майже реальне уявлення про динаміку торгівлі — розкіш прозорості для окремого інвестора.

Що Lyst привносить у групу?

Британський порівняльник моди, консолідований з 2025 року, відкриває Zozo європейський та американський онлайн-ринки предметів розкоші: кваліфіковану аудиторію та ноу-хау з рекомендаціями, які група може поєднати зі своїм японським досвідом.

Чому група прагне досягти 50% рентабельності власного капіталу?

Оскільки його маржа та генерування грошових коштів дозволяють це зробити: з операційною маржею 30% та балансом, що містить багато грошових коштів, рентабельність власного капіталу може бути підвищена до виняткових рівнів шляхом викупу акцій — мета передбачає зменшення капіталізації на користь вартості акцій.

Юсаку Маезава зараз володіє лише близько 1,3% капіталу, більша частина якого була продана під час придбання групою Yahoo Japan у 2019 році — компанія тепер є контрольованою дочірньою компанією екосистеми LY Corp.

Яка наступна дата публікації?

Результати за перше півріччя фінансового року з квітня 2026 по березень 2027 очікуються восени.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.