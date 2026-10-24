Акції Seven & i (3382): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Seven & i Holdings є провідною світовою групою роздрібної торгівлі товарами швидкого користування: бренд 7-Eleven, понад 85 000 магазинів по всьому світу, включаючи 21 900 у Японії, та американську імперію, зміцнену Speedway. Котирується на Токійській біржі під тікером 3382 Компанія, ключовий гравець в індексі Nikkei 225, опинилася в центрі однієї з найбільших корпоративних саг 2024-2025 років — пропозиції про поглинання канадською компанією Couche-Tard, яку зрештою було відкликано, — перш ніж переосмислити свою діяльність навколо своїх магазинів та повернути значну кількість коштів своїм акціонерам. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, відновлені дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Seven & i у режимі реального часу

Ціна акцій Seven & i наразі становить ¥ 2 (єна), з коливанням 0,02% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 8 892 100 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 1 811,00 до 2 417,00 єни.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 2120 єн. У 2024-2025 роках акції зросли завдяки ворожому поглинанню Couche-Tard — майже 47 мільярдів доларів на піку свого зростання, — а потім завдяки плану реструктуризації та масовим викупам акцій, що відбулися після виходу «Канадієнс» у липні 2025 року.

Seven & i: Групова презентація

Група виникла з японської мережі Ito-Yokado, яка імпортувала ліцензію 7-Eleven до Японії в 1974 році, перш ніж придбала свою американську материнську компанію — історичний поворот, коли учень поглинув майстра. Сьогодні її бізнес зосереджений на:

7-Eleven Японія 21 900 магазинів, світовий еталон концепції konbini — свіжість, послуги, оплата, збір посилок — з неперевершеною щільністю та прибутковістю на магазин;

21 900 магазинів, світовий еталон концепції konbini — свіжість, послуги, оплата, збір посилок — з неперевершеною щільністю та прибутковістю на магазин; 7-Eleven Inc. та Speedway у Сполучених Штатах приблизно 13 000 точок продажу, прибутковість яких була суттєво відновлена ​​і які тепер є основним рушієм прибутку групи;

приблизно 13 000 точок продажу, прибутковість яких була суттєво відновлена ​​і які тепер є основним рушієм прибутку групи; Інші формати Супермаркети, ресторани та фінансові послуги в Японії постійно розвиваються.

З вересня 2025 року колишній підрозділ супермаркетів (York Holdings — Ito-Yokado та пов'язані компанії) був проданий Bain Capital приблизно за 815 мільярдів єн, при цьому група переорієнтується виключно на магазини покупок. Керівництво діє з травня 2025 року... Стівен Дакус, перший іноземний лідер в історії групи.

Сага про Couche-Tard та реструктуризація групи

З серпня 2024 року по липень 2025 року Seven&ia зазнала критики через пропозицію про поглинання з боку свого канадського аналога Alimentation Couche-Tard, яка досягла майже 47 мільярдів доларів, що зробило її одним з найбільших придбань в історії роздрібної торгівлі. Рада директорів, вважаючи ціну недостатньою, відхилила пропозицію під тиском як японського уряду, який прагнув побачити, як національний чемпіон потрапить під іноземний контроль, так і активістських фондів, які вимагали вартості. Відкликана в липні 2025 року пропозиція залишила після себе трансформовану групу: продаж York, закриття або перетворення 645 неефективних американських магазинів, переорієнтацію на магазини зручностей і, найголовніше, план фінансового оздоровлення — масові викупи акцій, відновлення дивідендів та заплановане IPO для її американської дочірньої компанії 7-Eleven, яке тепер очікується не раніше 2027 фінансового року.

Результати: Сполучені Штати перехоплюють владу від Японії

Останні цифри ілюструють цю зміну:

Фінансовий рік, що закінчився у лютому 2026 року : дохід склав 10 430 млрд єн, що є механічним зменшенням на 13% через деконсолідацію York; операційний прибуток склав 423 млрд єн; чистий прибуток зріс на 69% до 293 млрд єн;

: дохід склав 10 430 млрд єн, що є механічним зменшенням на 13% через деконсолідацію York; операційний прибуток склав 423 млрд єн; чистий прибуток зріс на 69% до 293 млрд єн; Перша половина 2026-2027 фінансового року (Опубліковано на початку жовтня): Міжнародна роздрібна торгівля товарами швидкого обслуговування генерує 150 мільярдів єн операційного прибутку порівняно зі 110 мільярдами в Японії — Сполучені Штати офіційно стали провідним центром прибутку зумовлені маржею палива та відновленням автодрому Speedway;

(Опубліковано на початку жовтня): Міжнародна роздрібна торгівля товарами швидкого обслуговування генерує 150 мільярдів єн операційного прибутку порівняно зі 110 мільярдами в Японії — зумовлені маржею палива та відновленням автодрому Speedway; Керівництво підвищило свої річні цілі, виходячи з цього імпульсу в Америці.

Ця зворотна географія змінює тлумачення назви: те, що було внутрішньою японською цінністю, перетворюється на групу, збалансовану між двома найбільшими споживчими ринками світу.

Дивіденди Seven & i: перезапуск та масові викупи

Компенсація акціонерам різко змінилася після епізоду з Couche-Tard. Річні дивіденди збільшилися з 50 єн за 2025-2026 фінансовий рік до 60 єн за поточну вправуЦе становить приблизно 2,8% дохідності за поточною ціною. Найголовніше, що викуп акцій накопичується: 400 млрд ієн Викуп акцій у серпні 2026 року, доповнений розміщенням казначейських акцій на суму 300 мільярдів єн компаніями SoftBank, PayPay та Sumitomo Mitsui Card — стратегічними інвесторами, які, як очікується, співпрацюватимуть у сфері фінансових послуг у магазинах, — є частиною багаторічної програми, оголошеної на суму 2 трильйони єн до 2030 року. Для резидента Франції японські дивіденди підлягають 15% податку на утримання згідно з франко-японською податковою угодою; купівля здійснюється через стандартний рахунок цінних паперів, оскільки Японія не має права на французький PEA (план заощаджень акцій).

Японські конбіні: анатомія унікальної моделі

Японський магазин зручностей не має нічого спільного із західним продуктовим магазином: це невід'ємна частина повсякденного життя. Типовий 7-Eleven, що займає близько 100 квадратних метрів, поєднує в собі свіжі продукти, що доставляють кілька разів на день, готові страви в японському стилі — знамениті бенто-бокси та онігірі, — банківські послуги, продаж квитків, друк, отримання посилок, оплату рахунків та пункт видачі для онлайн-покупок. Ротація товарів управляється логістичною та інформаційною системою, яка коригує асортимент для кожного магазину окремо, двічі на день: відходи мінімальні, свіжість максимальна. Економічний результат: безпрецедентна прибутковість на квадратний метр у світовому секторі магазинів зручностей, виняткова лояльність клієнтів — середній японець відвідує магазин кілька разів на тиждень — та значний бар'єр для входу, оскільки відтворення логістичної мережі та місцевого досвіду зайняло б десятиліття. Цей тихий двигун фінансує реструктуризацію групи в Америці та викуп акцій.

Американський ринок: успішний перехід до близькості

Трансформація американського відділення є другим стовпом плану. Успадковане від придбання Southland у 1991 році та додатково посилене Speedway у 2021 році, воно довго страждало від невтішної рентабельності. План реорганізації зосереджувався на трьох напрямках: закриття або перетворення 645 найменш прибуткових магазинів, оптимізація паливної маржі, яка повернулася до дуже сприятливих рівнів, та впровадження послуг зі свіжої їжі в японському стилі, що збільшує середні витрати. Результат вражаючий: у першій половині поточного фінансового року міжнародний підрозділ магазинів швидкого харчування отримав 150 мільярдів єн операційного прибутку порівняно зі 110 мільярдами в Японії. Вперше у своїй історії Seven&i тепер заробляє більше за межами Японії, ніж усередині неї – цей зсув закріпить заплановане IPO американського відділення, пропонуючи ринку нове розуміння кожного стовпа групи.

Аналіз: Помста Конбіні

Теза для Seven & i полягає в успішній реструктуризації: переорієнтація на основний бізнес групи — японський магазин товарів першої необхідності, машину, що генерує грошові кошти, у поєднанні з нарешті прибутковою американською мережею, посилене управління завдяки приходу зовнішнього керівника та масове повернення коштів. Ризики включають тиск з боку споживачів у Японії та Сполучених Штатах, конкуренцію з боку дисконтних форматів та швидкої доставки, а також затримку проведення IPO у США. Акції підходять для азіатського профілю зростання дивідендів як стратегія диверсифікації поряд з японським портфелем. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Seven & i – п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

85 000 магазинів по всьому світу під брендом 7-Eleven;

по всьому світу під брендом 7-Eleven; 293 млрд ієн : чистий результат за 2025-2026 фінансовий рік зріс на 69%;

: чистий результат за 2025-2026 фінансовий рік зріс на 69%; 60 єни за акцію дивіденди за поточний фінансовий рік, що становить приблизно 2,8%;

дивіденди за поточний фінансовий рік, що становить приблизно 2,8%; 400 млрд ієн викуп акцій, здійснений у серпні 2026 року, в рамках програми на 2 трильйони до 2030 року;

викуп акцій, здійснений у серпні 2026 року, в рамках програми на 2 трильйони до 2030 року; 815 млрд ієн : продаж York Holdings компанії Bain Capital, завершений у вересні 2025 року.

Ці показники підсумовують трансформацію: менша площа, більший прибуток і акціонер нарешті в центрі пріоритетів.

Ризики, які слід контролювати після реструктуризації

Траєкторія розвитку Seven&i залишається під впливом трьох проблемних аспектів. Перший — циклічний: обережні японські споживачі переходять до дисконтних магазинів, тоді як американські витрати сповільнюються — продажі в тих самих магазинах будуть ключовим показником, за яким слід стежити щокварталу. Другий — конкурентний: експрес-доставка та недорогі магазини зменшують частку ринку як у Японії, так і в Сполучених Штатах, що вимагає постійних інвестицій у витрати та послуги. Третій — корпоративне виконання: вже відкладене IPO американської філії має знайти своє ринкове вікно, а програма викупу на 2 трильйони єн передбачає сталий грошовий потік. Жоден з цих ризиків не є дискваліфікуючим; разом вони пояснюють, чому акції, незважаючи на трансформацію, ще не торгуються за ціною, що кратною рівню еталонних споживчих акцій США.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі через вашого брокера, що пропонується основними міжнародними платформами; Пошук за назвою за кодом 3382; Розмістити лімітне замовлення, сесія в Токіо відбудеться вранці за європейським часом; Включити оподаткування 15% податок на дивіденди (франко-японська конвенція), що підлягає вирахуванню за допомогою спеціальної податкової форми, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Як одна з провідних акцій Nikkei, вона має чудову ліквідність та численний аналіз хеджування, що спрощує моніторинг позиції. Дивіденди виплачуються раз на півроку, а викуп акцій автоматично підтримує прибуток на акцію в міру їх здійснення.

FAQ: Часті запитання про акції Seven & i

Що сталося з Couche-Tard?

Канадська компанія Alimentation Couche-Tard зробила пропозицію про поглинання у серпні 2024 року, яка досягла майже 47 мільярдів доларів, але була відхилена радою директорів і остаточно відкликана в липні 2025 року. Цей епізод призвів до реструктуризації групи: продажу інвестицій, викупу акцій та відновлення виплати дивідендів.

Яка дивідендна дохідність?

Приблизно 2,8% за ставкою жовтня 2026 року, виходячи з дивідендів у розмірі 60 єн за поточний рік, плюс масовий викуп акцій, який становить основну частину прибутку для акціонерів.

Чи можна придбати Seven & i в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціях)?

Ні: вартість японська; покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів з обміном на єни.

Чому Сполучені Штати мають такий великий вплив?

Оскільки реструктуризація 7-Eleven Inc. та Speedway зробила американський філіал найбільшим джерелом прибутку групи за останні шість місяців, вперше в історії групи випередивши Японію.

Коли американське відділення буде котируватися на фондовій біржі?

IPO 7-Eleven у Сполучених Штатах, оголошене у 2025 році на 2026 рік, було відкладено і тепер очікується не раніше 2027 фінансового року.

Чому SoftBank та PayPay придбали частки в компанії?

Вони придбали казначейські акції на суму 300 мільярдів єн, розміщені групою у серпні 2026 року, відповідно до логіки партнерства: фінансові послуги та послуги оплати в магазинах, що лежать в основі відносин з клієнтами konbini, розвиваються разом з японськими екосистемами мобільних платежів.

Хто керує групою?

Стівен Дакус, перший іноземний керівник в історії Seven & i, був призначений у травні 2025 року після корпоративної битви.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.