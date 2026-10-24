Акції Toray (3402): ціна, вуглецеве волокно та дивіденди за 2026 рік

Toray Industries є світовим лідером у виробництві вуглецевого волокна: легкого, надміцного матеріалу, з якого виготовляються літаки, спортивні автомобілі, вітрові турбіни, а тепер і виробництво водню. Акції котируються на Токійській біржі під тікером 3402 Як найстаріший хімічний компонент Nikkei 225 (компанія святкує своє сторіччя), акції цієї компанії вже на шляху до відновлення: дещо вищі прибутки, амбітний план реструктуризації та сильне відновлення попиту на літаки. У цьому інформаційному бюлетені представлені ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, дивіденди та інвестиційні можливості з Франції.

Ціна акцій Toray у режимі реального часу

Ціна акцій Toray зараз становить ¥ 1 (єна), з варіацією -0,42% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 4 326 900 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 913,70 до 1 395,00 єн.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 1185 єн, а ринкова капіталізація становила близько 1700 мільярдів єн — далеко від піків попереднього десятиліття, що робить акції ставкою на відновлення після зростання викидів вуглецю.

Toray: Презентація компанії

Заснована в 1926 році в текстильній промисловості, компанія Toray побудувала свою легенду на авантюрі: перетворенні синтетичного шовку на передові матеріали. Сьогодні вона організована навколо таких сегментів:

Волокна та текстиль (приблизно 1050 млрд єн): від технічного спортивного одягу до вуглецевого волокна, серед якого Toray є провідним світовим виробником з історично домінуючою часткою;

(приблизно 1050 млрд єн): від технічного спортивного одягу до вуглецевого волокна, серед якого Toray є провідним світовим виробником з історично домінуючою часткою; Пластмаси та експлуатаційна хімія плівки, смоли, компоненти для електроніки та автомобілебудування;

плівки, смоли, компоненти для електроніки та автомобілебудування; Вуглецеві композитні матеріали стратегічне ядро, від матеріалів, попередньо просочених літаками, до тиску виробництва зеленого водню;

стратегічне ядро, від матеріалів, попередньо просочених літаками, до тиску виробництва зеленого водню; Очищення води мембрани для опріснення та очищення, непомітний світовий лідер.

Клієнти в авіаційній галузі, включаючи провідного світового американського виробника, ілюструють промислову якість групи: матеріали Toray використовуються в сучасних фюзеляжах.

Результати: Виміряне відновлення

Звітність за фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року, опублікована 13 травня, малює картину обережного відновлення:

Дохід у розмірі 2,585 мільярда єн (+0,9%);

(+0,9%); Операційний прибуток у розмірі 142 млрд (+0,8%), маржа 5,5% — далеко від потенціалу групи, але тенденція змінюється;

(+0,8%), маржа 5,5% — далеко від потенціалу групи, але тенденція змінюється; Чистий прибуток у розмірі 80 млрд, обтяжений Зниження вартості сепараторів акумуляторів на 25 мільярдів єн — корейська дочірня компанія, яка постраждала через слабкість ринку електромобілів — оголосила у лютому 2026 року.

Перший квартал нового фінансового року підтвердив цю зміну: Рекордні операційні результати за перший квартал та підвищений річний прогноз у серпні 2026 року, зумовленому відновленням аеронавігації та попитом на композити. План «IGNITION 2028», представлений у березні, спрямований на повернення до базової маржі у 8% до 2027-2028 фінансового року завдяки капіталовкладенню та переходу на вищий ринок.

Вуглецеве волокно: ринок переживає глибокі цикли

Нещодавня історія вуглецевого волокна – це історія розчарувань і повернень. У 2010-х роках спостерігалися масштабні інвестиції, засновані на перспективі легких електромобілів – обіцянка, яку відклали через вартість акумуляторів та обережність виробників, залишивши галузь із надлишковими потужностями, а Toray – зі скороченням рентабельності. Ситуація змінюється: попит на аерокосмічну продукцію повернувся до повної сили, з рекордними портфелями замовлень для виробників літаків; морська вітрова енергетика, основний споживач вуглецю для лопатей, стає міжнародною; а водень – резервуари під тиском, електролізери – відкриває новий ринок, де композити є важливими. Цикл, хоча й не вибуховий, реструктурований через відхід незначних конкурентів, знову є перспективним, і Toray, з найбільшою встановленою базою та портфелем клієнтів, є основним потенційним бенефіціаром.

Дивіденди Toray: дохідність вартісних акцій у процесі відновлення

Дивіденди відображають терпіння: 20 єн виплачено за фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року, 23 єни очікуються на поточний фінансовий рік — дохідність приблизно 1,9% за ставкою жовтня 2026 року. Обережний розподіл відображає фазу відновлення маржі; група також проводить викуп акцій — приблизно 29 мільярдів єн, виконаних до початку 2026 року. Для резидента Франції: 15% податок на дивіденди (франко-японський договір, що зараховується), купівля на звичайному рахунку в цінних паперах, Японія не має права на PEA.

Історія: Століття ниток і волокон

Компанію Toray було засновано в 1926 році під назвою Toyo Rayon з промисловою місією: виробляти в Японії штучний шовк, який країна імпортувала. Зростання було стрімким — лише за кілька років компанія стала одним із провідних світових виробників синтетичного текстилю, накопичивши на цьому шляху технологічний скарб: майстерність у пряденні полімерів. Вирішальний поворотний момент настав у 1960-х і 1970-х роках, коли інженери застосували цей досвід до вуглецевого волокна: Toray стала першим виробником, який масово виробляв вуглецеве волокно, забезпечивши собі кваліфікацію для американських аерокосмічних програм у 1980-х роках — співпраця з Boeing, яка сформувала п'ятдесят років розвитку. Наступні десятиліття розширили портфоліо, включивши плівки, водні мембрани та композити наступного покоління, завжди з тією ж логікою: починаючи з пряжі та рухаючись вгору до матеріалу з найвищою вартістю. Ця столітня послідовність пояснює стійкість групи, яка витримує економічні цикли з технологічною основою, яку конкуренція ніколи не вдавалася підірвати.

Ринки композитних матеріалів: де вуглецеве волокно перемагає

Вуглецеве волокно пробивається туди, де пріоритетом є вага. Аерокосмічна галузь залишається домінуючим ринком: сучасний літак наступного покоління приблизно наполовину складається з композитних матеріалів, а рекордні портфелі замовлень виробників — сотні літаків на складі — перетворюються на гарантовані обсяги викидів вуглецю на довгі роки. Вітрова енергетика — це другий стовп: кожна велика морська лопать споживає кілька тонн волокна, а індустріалізація вітрових електростанцій в Азії та Сполучених Штатах підвищує попит. Автомобільна промисловість, яку довго вважали міражем, нарешті знаходить свою нішу: спортивні автомобілі, легкі акумулятори та водневі резервуари для паливних елементів. Водень, зокрема, є найперспективнішим ринком, що розвивається — резервуари високого тиску для вантажівок і станцій, а також конструкції електролізерів — де композити не мають технічної альтернативи. Тим часом пропозиція стала більш дисциплінованою: граничні потужності були закриті під час спаду, а решта лідерів, головним серед яких є Toray, опиняються в здоровішому ціновому середовищі. Саме ця зустріч між диверсифікованим попитом і здоровішою пропозицією лежить в основі тези про повернення маржі.

Що перший квартал показує про точку перегину

Публікація від 6 серпня 2026 року надала перші вагомі докази повороту: рекордний операційний дохід за перший квартал, підвищений річний прогноз та підтвердження того, що попит в аерокосмічному секторі — історично найрентабельнішому сегменті — повернувся до сильного зростання. Більш детальний розгляд сегментів також показує подолання минулих труднощів: знецінення корейських сепараторів позаду, а основна діяльність стабілізувалася. Якщо темпи першого кварталу збережуться, поточний фінансовий рік може ознаменувати повернення групи до маржі вище 6% — першого кроку до цілі IGNITION 2028 та сигналу, якого очікує ринок, щоб спровокувати тривалу переоцінку акцій.

Аналіз: циклічне значення вуглецю

Акції Toray аналізуються як акції з глибоким циклом вартісного розвитку: знижена оцінка, відновлення маржі, незмінне технологічне лідерство та план управління — IGNITION 2028 — який встановлює перевірені критерії для повернення до прибутковості. Ризики включають повільне нарощування аерокосмічного бізнесу, конкуренцію Китаю в сегментах стандартного вуглецю, волатильність хімічних товарів та виконання плану, який вимагає позбавлення від капіталу з неефективних підприємств. Акції підходять для терплячого інвестора, який шукає захисний вплив на тему передових матеріалів. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Торей – п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

2,433 мільярда єн оборот за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року;

оборот за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року; номер 1 у світі позиція Toray у вуглецевому волокні;

позиція Toray у вуглецевому волокні; 23 єни за акцію : очікуваний дивіденд, що відповідає дохідності приблизно 1,9%;

: очікуваний дивіденд, що відповідає дохідності приблизно 1,9%; 8% : цільовий показник основної маржі, передбачений планом IGNITION 2028;

: цільовий показник основної маржі, передбачений планом IGNITION 2028; 25 млрд ієн амортизація корейських сепараторів, поглинена у 2025-2026 фінансовому році.

Ці показники підсумовують ставку: світовий чемпіон з викидів вуглецю, який цінується як товар, на шляху до відновлення своєї норми прибутку.

Віхи, яких слід дотримуватися для підтвердження тези

Відновлення Toray підтверджується простими публічними показниками, які інвестори можуть відстежувати без доступу до приватних даних. Перший – це темпи світових поставок літаків, які щомісяця публікують виробники: вони прогнозують кваліфіковані обсяги викидів вуглецю протягом кількох місяців. Другий – це еволюція цін на препреги, про які постійно повідомляють галузеві видання – їхня стабілізація, а потім зростання підтвердять покращення пропозиції. Третій є внутрішнім для групи: збільшення операційної маржі з кожною публікацією, проміжна ціль у 6% на поточний фінансовий рік, а потім 8% до 2028 року є віхами. Кожен квартал, який підтверджує траєкторію, підкріплює тезу; будь-яке відхилення вимагає переоцінки. Це проста дисципліна моніторингу для циклічної акції, яка ніколи не змінювала свою основну технологію протягом століття.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 3402; Розмістити лімітне замовлення, сесія в Токіо розпочинається рано вранці за європейським часом; Включити оподаткування 15% податок на дивіденди, що утримується у джерела, що підлягає вирахуванню згідно з франко-японською конвенцією, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Дивіденди виплачуються раз на півроку; моніторинг світових обсягів аеронавігації — поставок композитних літаків — забезпечує просте уявлення про динаміку основного бізнесу.

FAQ: Часті запитання про акції Toray

Чи є Toray світовим лідером у виробництві вуглецевого волокна?

Так: група посідає історично перше місце у світі, маючи найширшу промислову базу та портфель кваліфікацій клієнтів, особливо в аеронавтиці, у цьому секторі.

Яка дивідендна дохідність?

Приблизно 1,9% протягом жовтня 2026 року, виходячи з очікуваного курсу 23 єни — навмисно консервативний розподіл під час відновлення маржі.

Чи можна придбати Toray в рамках PEA (французького плану заощаджень на акції)?

Ні: вартість японська; покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів з обміном на єни.

Чому результати залишалися слабкими?

Десятиліття надмірних вуглецевих потужностей та обережні автовиробники знизили рентабельність; знецінення корейських сепараторів ще більше позначилося на минулому фінансовому році. Відновлення в аерокосмічному секторі та план IGNITION 2028 мають на меті змінити цю тенденцію.

Викуп акцій все ще триває?

Так: до початку 2026 року було викуплено цінних паперів на суму близько 29 мільярдів єн, що є скромною, але реальною підтримкою прибутку на акцію, який має посилитися, якщо генерування грошових коштів відновиться, як очікується планом.

Що таке ЗАПАЛЮВАННЯ 2028?

Середньостроковий план, представлений у березні 2026 року: повернення до основної маржі у розмірі 8% та рентабельності інвестованого капіталу у розмірі 7% до 2027-2028 фінансового року завдяки інвестиційній дисципліні та пріоритету вуглецевим викидам, хімічним реагентам та воді.

Чому китайська конкуренція не є більш лякаючою?

Оскільки кваліфікований вуглець, особливо в аеронавтиці, вимагає тривалих і дорогих сертифікацій, які нові учасники ще не отримали: Toray відстоює свої позиції щодо високоякісного вуглецю, навіть якщо існує реальний тиск Китаю на стандартні марки.

Яка наступна дата публікації?

Результати за другий квартал поточного фінансового року очікуються у листопаді 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.