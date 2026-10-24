Nexon est le géant japonais du jeu en ligne d’origine coréenne : MapleStory, Dungeon & Fighter et une flotte de studios dont le suédois Embark, auteur du succès planétaire ARC Raiders. Cotée à Tokyo sous le ticker 3659 et composante du Nikkei 225, la société cumule les atouts rares : des jeux au rayonnement décennal, une montée en puissance occidentale et une trésorerie colossale qu’elle commence à distribuer massivement — un dividende exceptionnel de 415 yens par action a été annoncé à l’automne 2026. Cette fiche présente le cours en temps réel, les résultats, la politique de distribution originale et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action Nexon en temps réel

Le cours de l’action Nexon s’établit actuellement à ¥ 2 (єна), з коливанням -1,46% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 2 079 700 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 2 110,00 до 4 434,00 єн.

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À l’automne 2026, l’action cotait autour de 2 770 yens, pour une capitalisation d’environ 2 200 milliards de yens. Le titre a connu une année volatile — porté par le succès d’ARC Raiders, pénalisé ensuite par la prudence sur le jeu en ligne — mais le dividende exceptionnel annoncé en août a rappelé au marché la profondeur de la trésorerie.

Nexon : présentation de l’entreprise

Fondée à Séoul en 1994 par l’entrepreneur Kim Jung-ju, disparu en 2022, Nexon a déplacé son siège à Tokyo en 2005 et y est cotée depuis 2011. Le groupe opère par studios, une organisation qui a fait ses preuves :

Les franchises historiques : MapleStory, le jeu de rôle en ligne coréen jamais démodé — son année 2025 a encore battu des records vingt ans après son lancement — et Dungeon & Fighter, phénomène chinois opéré avec Tencent, dont le partenariat a été renouvelé pour dix ans en mai 2026 ;

: MapleStory, le jeu de rôle en ligne coréen jamais démodé — son année 2025 a encore battu des records vingt ans après son lancement — et Dungeon & Fighter, phénomène chinois opéré avec Tencent, dont le partenariat a été renouvelé pour dix ans en mai 2026 ; Les studios occidentaux : Embark Studios en Suède, dont les titres ARC Raiders et The Finals conquièrent l’Occident, complétés par des succès indépendants édités comme Dave the Diver et Blue Archive ;

: Embark Studios en Suède, dont les titres ARC Raiders et The Finals conquièrent l’Occident, complétés par des succès indépendants édités comme Dave the Diver et Blue Archive ; La Corée et le Japon, marchés domestiques historiques où la fidélité de la communauté assure des revenus récurrents.

La holding NXC, héritée du fondateur, détient 46,72 % du capital. La direction associe un dirigeant historique coréen, Lee Jung-hun, à un président exécutif issu de l’industrie occidentale, Patrick Söderlund, ancien numéro deux d’Electronic Arts, nommé en février 2026.

Résultats : un record de revenus, une transition en cours

Les derniers comptes publiés reflètent une entreprise en pleine recomposition :

Вправа 2025 (publié le 12 février 2026) : chiffre d’affaires record de 475 milliards de yens (+6,5 %), profit opérationnel d’environ 120 milliards, résultat net de 92 milliards en recul d’un tiers — l’écart s’expliquant par la prudence comptable sur certains développements et par l’investissement dans les studios ;

(publié le 12 février 2026) : chiffre d’affaires record de 475 milliards de yens (+6,5 %), profit opérationnel d’environ 120 milliards, résultat net de 92 milliards en recul d’un tiers — l’écart s’expliquant par la prudence comptable sur certains développements et par l’investissement dans les studios ; Le hit : ARC Raiders, lancé fin octobre 2025, a dépassé les 14 millions d’unités vendues au début de 2026, faisant de Nexon un acteur majeur du jeu occidental premium ;

: ARC Raiders, lancé fin octobre 2025, a dépassé les 14 millions d’unités vendues au début de 2026, faisant de Nexon un acteur majeur du jeu occidental premium ; Le premier trimestre 2026 a établi un nouveau record, avant un creux saisonnier attendu — la pipeline compte Sudden Attack: Zero Point, le Mabinogi mobile et le très attendu Azur Promilia.

La journée investisseurs de mars 2026 a posé le cadre d’un plan de transformation : discipline sur les projets, expansion des franchises à longue durée de vie et retour du cash excédentaire.

Dividende Nexon : le geste exceptionnel de 2026

La rémunération de l’actionnaire est devenue le cœur du dossier. Le dividende ordinaire a été doublé à 45 єни за акцію pour 2025, versé par trimestres — un rendement d’environ 1,6 % au cours actuel, modeste en apparence. Mais le 13 août 2026, le groupe a annoncé un dividende exceptionnel de 415 yens par action, détaché le 29 septembre et payable le 25 novembre : à lui seul, ce versement représente environ 15 % du cours, financé sur une trésorerie excédentaire qui dépassait 840 milliards de yens. Le message est limpide : la génération de cash structurelle des jeux en ligne excède les besoins d’investissement, et la direction préfère la restituer plutôt que de la laisser dormir. Pour un résident français : retenue à la source de 15 % sur l’ensemble des versements (convention franco-japonaise, imputable via le formulaire dédié), achat en compte-titres ordinaire, le Japon n’étant pas éligible au PEA.

Histoire : le pionnier coréen devenu champion japonais

Nexon est née en 1994 à Séoul, au moment où la Corée branchait son réseau haut débit national — un hasard historique qui a fait de ce pays le berger du jeu en ligne mondial. Kim Jung-ju, son fondateur, y crée The Kingdom of the Winds en 1996, l’un des tout premiers jeux massivement multijoueur graphiques : avant World of Warcraft, Nexon avait inventé le modèle du monde persistant payant. Le succès de MapleStory en 2003 — un jeu de rôle à défilement latéral au charme irrésistible — puis de Dungeon & Fighter en Chine transforme la start-up en machine à cash. En 2005, un choix surprenant : la société déplace son siège à Tokyo, y voyant un environnement boursier plus profond et une base neutre entre la Corée, la Chine et le Japon ; elle s’y introduit en 2011 dans ce qui fut l’une des plus grandes opérations du jeu vidéo. La disparition prématurée du fondateur en 2022 a ouvert la question de la succession de la holding familiale NXC — toujours en gestion — tandis que le groupe poursuivait son occidentalisation avec le rachat d’Embark Studios, fondé par l’ancien patron de DICE, et son arrivée à la présidence exécutive en 2026.

Le modèle économique du jeu live, expliqué simplement

Ce qui rend Nexon singulière dans l’industrie, c’est la durée de vie de ses revenus. Un jeu classique se vend une fois ; un jeu live comme MapleStory ou Dungeon & Fighter se monétise pendant des décennies par des achats intégrés, des abonnements et des contenus saisonniers, entretenant une communauté qui vieillit avec le jeu et le transmet parfois à ses enfants. Les coûts de développement, amortis depuis longtemps, laissent place à des marges exceptionnelles sur chaque joueur actif. La contrepartie est l’exigence de renovation permanente : chaque année, le contenu doit se renouveler pour retenir une communauté volatile — d’où les erreurs récentes, comme ce bug de MapleStory ayant imposé des compensations aux joueurs, qui rappellent que la relation avec la communauté est le vrai actif du groupe. Les lancements occidentaux d’Embark suivent une logique différente, celle du jeu premium vendu à l’unité avec du contenu additionnel : des revenus plus frontaux, moins récurrents, mais qui ouvrent les marchés occidentaux où le groupe n’existait pas.

Analyse : des franchises éternelles et un nouveau monde

La thèse sur Nexon combine deux horizons. Le long terme repose sur des franchises d’une longévité unique — MapleStory et Dungeon & Fighter génèrent des revenus depuis deux décennies, phénomène rarissime dans le jeu vidéo — sur les marchés asiatiques les plus fidèles du secteur. Le moyen terme se joue en Occident : si Embark confirme avec ARC Raiders et ses suivants, Nexon cesse d’être une valeur asiatique de niche pour devenir un éditeur mondial équilibré. Les risques sont ceux du secteur : la dépendance à quelques franchises, la volatilité des lancements, la concurrence féroce, et la gouvernance singulière autour de la holding du fondateur. La trésorerie massive et la politique de distribution naissante en font, à défaut, une valeur de cash profonde. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Nexon en cinq chiffres à retenir

475 млрд ієн : le chiffre d’affaires record 2025 ;

: le chiffre d’affaires record 2025 ; 14 мільйон одиниць : les ventes d’ARC Raiders en quelques mois ;

: les ventes d’ARC Raiders en quelques mois ; 415 єни за акцію : le dividende exceptionnel payable en novembre 2026, environ 15 % du cours ;

: le dividende exceptionnel payable en novembre 2026, environ 15 % du cours ; 840 млрд ієн : la trésorerie nette excédentaire avant distribution ;

: la trésorerie nette excédentaire avant distribution ; 10 років : la durée du partenariat renouvelé avec Tencent pour Dungeon & Fighter en Chine.

Ces repères dessinent le profil : un éditeur rentable aux franchises durables, qui a choisi de rendre son trésor à ses actionnaires.

La gouvernance NXC : la spécificité à connaître

Le capital de Nexon est dominé par NXC Corporation, la holding personnelle du fondateur, installée à Jeju et détenue par sa famille : 46,72 % des actions, un contrôle sans équivalent parmi les grandes valeurs du Nikkei. Cette structure a des implications pratiques. Elle garantit une stabilité stratégique à long terme, la famille ayant historiquement refusé les offres de rachat et les raccourcis financiers. Elle pose aussi la question de la liquidité réelle du flottant, plus réduit qu’il n’y paraît, ce qui amplifie les mouvements du titre dans les deux sens. Et elle laisse ouverte, à plus long terme, la question successorale d’une participation qui finira par devoir se déployer — un sujet que le marché japonais a appris à surveiller. Pour l’actionnaire minoritaire, l’équation est claire : une gouvernance stable et alignée sur la durée, au prix d’une influence réduite et d’épisodes de volatilité lorsque la rumeur effleure le capital.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 3659; Розмістити лімітне замовлення, сесія в Токіо розпочинається рано вранці за європейським часом; Включити оподаткування : retenue à la source de 15 % sur tous les dividendes, imputable via la convention franco-japonaise, puis imposition française selon votre régime.

Le titre étant largement couvert par les analystes japonais et américains, la documentation publique sur les ventes de chaque titre est abondante, ce qui aide à anticiper les publications. Le calendrier de distribution combine les quatre versements trimestriels ordinaires et les éventuels gestes exceptionnels — le prochain rendez-vous décisionnel sur le sujet interviendra avec les résultats annuels de février 2027.

FAQ : questions fréquentes sur l’action Nexon

Quel est le rendement du dividende Nexon ?

Environ 1,6 % sur le dividende ordinaire de 45 yens, auquel s’ajoute en 2026 un dividende exceptionnel de 415 yens par action — un ensemble sans équivalent sur la place de Tokyo cette année.

Peut-on acheter Nexon dans un PEA ?

Ні: вартість зазначена в японських доларах; покупка здійснюється на звичайний рахунок цінних паперів з 15% податком на прибуток, який підлягає відрахуванню.

Pourquoi le résultat net a-t-il baissé malgré un record de ventes ?

Par la prudence comptable et l’investissement : des dépréciations sur certains développements et le financement des studios ont comprimé le net d’un tiers, tandis que l’opérationnel restait solide — un écart que la direction présente comme transitoire dans son plan de transformation.

Qu’est-ce qu’ARC Raiders ?

Le jeu d’Embark Studios — studio suédois de Nexon — lancé fin octobre 2025 : un jeu d’extraction coopératif qui a dépassé les 14 millions d’unités vendues début 2026, confirmant la capacité du groupe à percer en Occident.

Les indices publics abondent dans le jeu vidéo : classements des boutiques numériques, populations des serveurs, audiences de streaming — des signaux que la communauté analyse en temps réel et qui précèdent souvent les publications financières.

Nexon est-elle japonaise ou coréenne ?

Les deux : fondée à Séoul, cotée et domiciliée à Tokyo depuis les années 2000, la société opère sur tous les grands marchés asiatiques — une identité hybride que le groupe assume dans son organisation par studios.

Que devient la trésorerie après le dividende exceptionnel ?

Le versement de novembre 2026 prélèvera environ 30 % du cash excédentaire. Le solde — plusieurs centaines de milliards de yens — couvre les acquisitions de studios et les développements en cours, et laisse au conseil la marge de renouveler l’expérience si la génération de cash le permet.

Яка наступна дата публікації?

Les résultats du troisième trimestre seront publiés en novembre, avant l’exercice complet de février 2027 — moment où la prochaine politique de distribution sera précisée.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.