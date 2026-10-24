Банк Китаю Банк Китаю (BoC) є найбільш міжнародним банком у Китаї: він історично займався управлінням іноземною валютою, торговим фінансуванням і має найрозгалужену мережу філій за межами материкового Китаю. Четвертий за величиною банк у світі за балансом, він котирується на Гонконзькій біржі під тікером 3988Він завершує тріо високодохідних акцій китайських банків унікальним профілем: понад 27% його прибутку вже надходить з-за кордону. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, дивіденди та способи інвестування з Франції, які слід читати разом з нашими сторінками про China Construction Bank et ICBC.

Ціна акцій Банку Китаю в режимі реального часу

Ціна акцій Банку Китаю зараз становить 5,96 XNUMX гонконгських доларів (гонконгських доларів), зі зміною на -0,58% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 271 772 514 акцій, а за останні дванадцять місяців акції торгувалися від 4,30 до 6,29 гонконгських доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 6 гонконгських доларів, що близько до річних максимумів: облігації Банку Китаю лінії H досягли рекордних рівнів у період з серпня по жовтень 2026 року завдяки відновленню сектору та привабливості дохідності. Код ISIN: CNE1000001Z5.

Банк Китаю: Огляд банку

Заснований у 1912 році — найстаріший з сучасних великих китайських банків — Банк Китаю довгий час був державним банком Китаю для закордонних операцій: він керував валютними операціями та відносинами з міжнародними банками задовго до економічної лібералізації. Таке походження пояснює його нинішній унікальний характер:

42,6 трильйона юанів активів до кінця 2025 року, перевищуючи 40 трильйонів до середини 2026 року — четвертий за величиною світовий баланс;

до кінця 2025 року, перевищуючи 40 трильйонів до середини 2026 року — четвертий за величиною світовий баланс; найбільша міжнародна присутність сектору: агентства на всіх континентах, еталонний вид діяльності у сфері іноземної валюти та торговельного фінансування;

сектору: агентства на всіх континентах, еталонний вид діяльності у сфері іноземної валюти та торговельного фінансування; понад 27% прибутку генерувалося за межами материкового Китаю у першій половині 2026 року, з двозначним зростанням офшорної діяльності в юанях.

Державна холдингова компанія Central Huijin володіє 58,59% капіталу. Дотримання нормативних вимог є відмінним, а коефіцієнт базового капіталу становить 14,34%.

Результати: найшвидше зростання серед великих публічних груп

Найновіші публікації є найкращими в галузі:

Вправа 2025 (опубліковано 30 березня 2026 р.): Чистий прибуток, що належить компанії, склав приблизно 243 млрд юанів, що на 2,2% більше, а чистий банківський дохід зріс на 4,3%;

(опубліковано 30 березня 2026 р.): Чистий прибуток, що належить компанії, склав приблизно 243 млрд юанів, що на 2,2% більше, а чистий банківський дохід зріс на 4,3%; І семестр 2026 року (Опубліковано 28 серпня): Чистий прибуток склав 123,6 млрд юанів, що на 5,1% більше — найсильніше зростання серед шести основних громадських груп — завдяки міжнародній діяльності та відновленню прибутковості;

(Опубліковано 28 серпня): Чистий прибуток склав 123,6 млрд юанів, що на 5,1% більше — — завдяки міжнародній діяльності та відновленню прибутковості; Покращення якості кредитів : рівень сумнівних боргів на кінець 2025 року становив 1,23%, що нижче порівняно з 2024 роком — найкраща динаміка резервування з усіх трьох.

Результати за третій квартал очікуються Листопад 2 2026Міжнародне позиціонування банку робить його природним бенефіціаром інтернаціоналізації юаня та китайських торговельних потоків, структурних тем десятиліття.

Дивіденди Банку Китаю: дохідність та регулярність

За 2025 фінансовий рік Банк Китаю виплатив 0,256 гонконгського долара за акцію — проміжний платіж у розмірі 0,1206 гонконгських доларів у грудні 2025 року та остаточний платіж у розмірі 0,1350 гонконгських доларів у липні 2026 року — з коефіцієнтом виплат приблизно 30%, що відповідає сектору. Дохідність станом на жовтень 2026 року становить близько 4,3 до 4,5%Трохи нижче за CCB та ICBC через зростання ціни акцій. Як і у аналогічних компаній: 10% податок на прибуток китайського дохідника не вираховується для резидентів Франції, придбання на стандартному рахунку цінних паперів поза PEA (французький план заощаджень акціями), піврічні дивіденди нараховуються після конвертації в євро.

Історія: Найстаріший китайський банк

Банк Китаю був заснований у 1912 році, в рік падіння Імперії, шляхом націоналізації Урядового банку Та Цзіна: це найстаріший з сучасних великих китайських банків. Протягом майже сорока років він функціонував як фактичний центральний банк Китаю, випускаючи валюту та керуючи резервами — офіційна роль, втрачена в 1948 році на користь Народного банку, перш ніж стати фінансовим інструментом країни перед обличчям світу: призначеним банком для іноземної валюти, зовнішньої торгівлі та відносин із західними банками. Ця функція інтерфейсу сформувала його мережу: BoC є єдиним великим китайським банком з масивною міжнародною присутністю з 20 століття.e століття, від Лондона до Сінгапуру. Під час послідовних відкриттів Китаю — спеціальних економічних зон у 1980-х роках, вступу до СОТ у 2001 році та інтернаціоналізації юаня з 2009 року — банк постійно відігравав роль хабу. Ця стратегічна довговічність, рідкісна у світових фінансах, пояснює міжнародну культуру, яка досі відрізняє його від аналогів, створених у 1980-х роках.

Інтернаціоналізація юаня: структурне поле битви

Загальною темою, що лежить в основі Банку Китаю, є поступова інтернаціоналізація китайської валюти. За десятиліття юань став основною комерційною платіжною валютою, зростаючим компонентом резервів центрального банку та, з часів програм Connect, інструментом для офшорних інвестицій через Гонконг. Кожен крок цього руху – випуск облігацій Dim Sum, розрахункові рахунки в юанях, свопи ліквідності між центральними банками – проходить через Банк Китаю, провідного офшорного оператора ринку. У першій половині 2026 року його офшорна кредитна діяльність у юанях зростала двозначними темпами, і цю динаміку лише прискорили заходи серпня 2026 року щодо розширення програм Connect на нові інструменти. Для інвесторів це єдиний великий кейс у китайському банківстві, який пропонує прямий вплив на цю тему: якщо китайська валюта набуде світового значення протягом десятиліття, банк, який управляє її потоками, неминуче отримає прибутки.

Це підтверджується першою половиною 2026 року

Звіт від 28 серпня 2026 року підтвердив два основні принципи цієї справи. По-перше, зростання: чистий прибуток склав 123,6 млрд юанів, що на 5,1% більше, що є найвищим показником серед шести основних державних груп – міжнародні операції повністю відіграють свою роль у диверсифікації, оскільки внутрішній ринок нормалізується. По-друге, якість: рівень дефолту 1,23% на кінець 2025 року, що є зниженням, та солідні резерви свідчать про те, що зростання відбувається не на шкоду обережності. Ринок відреагував позитивно: лінія H акцій досягла рекордних максимумів у період з серпня по жовтень 2026 року, при цьому історичний дисконт відносно акцій міжнародних банків звужувався з кожним звітом.

Аналіз: Вихід міжнародної спільноти з китайської системи

Банк Китаю виділяється з-поміж інших банків сектору завдяки своїй міжнародній присутності: значна частина його прибутку надходить з Гонконгу, Макао, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та його західних дочірніх компаній, у кількох валютах. Це відображає як диверсифікацію (що робить його діяльність дещо менш залежною лише від внутрішнього економічного циклу Китаю), так і специфічний вплив міжнародних процентних ставок, західного регулювання та світової торгівлі. Теза про дохідність є спільною для сектору: низька оцінка, стабільний розподіл та неявна державна гарантія. Теза про зростання є унікальною для Банку Китаю: інтернаціоналізація юаня та фінансування торгівлі між Китаєм та рештою світу структурно спрямовуються через його фінансові послуги. Ризики симетричні: ті, що притаманні китайському банківському сектору, плюс чутливість до світових економічних циклів. Це позиція-супутник за дохідністю, як і її аналоги. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Банк Китаю: п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

1,024 мільярда юанів активів до середини 2026 року — четвертий за величиною банк у світі;

активів до середини 2026 року — четвертий за величиною банк у світі; + 5,1% : зростання результату за півріччя 2026 року, найкращий серед основних публічних груп;

: зростання результату за півріччя 2026 року, найкращий серед основних публічних груп; понад 27% : частка прибутку, отриманого за межами материкового Китаю;

: частка прибутку, отриманого за межами материкового Китаю; 0,256 гонконгських доларів за акцію дивіденди за 2025 рік, що становитиме приблизно від 4,3 до 4,5%;

дивіденди за 2025 рік, що становитиме приблизно від 4,3 до 4,5%; 1,23% : рівень сумнівних боргів на кінець 2025 року покращується.

Ці показники окреслюють найрізноманітніший профіль трійки державних банківських установ: ефективність сектору, відносне зростання, зумовлене міжнародними ринками, та баланс найвищої якості.

Для інвесторів, які розглядають цей сектор, порівняльний аналіз трьох акцій, що розглядаються на цьому сайті, може допомогти в процесі прийняття рішень. ICBC, найбільший банк світу, пропонує найвищу дохідність та найчистіший вплив на внутрішню економіку Китаю. China Construction Bank, банк інфраструктури та житла, може похвалитися найкращою процентною маржею в секторі та профілем, найбільш схильним до відновлення ринку нерухомості. Нарешті, Bank of China забезпечує міжнародну диверсифікацію та вплив на тему юаня. Усі три мають однакове державне управління, графік дивідендів та високу кореляцію: їхнє спільне утримання пропонує лише помірну диверсифікацію, при цьому відповідний вибір полягає в тому, щоб вибирати між профілями: максимальна дохідність, циклічність ринку нерухомості або міжнародний вплив. У всіх випадках рекомендований розмір позиції залишається на рівні сателіту дохідності ринків, що розвиваються, враховуючи політичну та валютну волатильність, властиву регіону.

Міжнародна лінія — це лінія Гонконгу (3988); покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів — Гонконг не має права на PEA :

Перевірте доступ до Гонконгської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 3988 (ISIN CNE1000001Z5); Розмістити лімітне замовлення : акції, які є дуже ліквідними, торгуються протягом ночі за європейським часом; Включити оподаткування 10% податок на дивіденди, що утримується у джерела, не підлягає вирахуванню, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Акції мають значну вагу в гонконгських фондових індексах, що робить їх бажаним інструментом для інвесторів, які прагнуть отримати стислий доступ до китайського банківського сектору через одну акцію. Дивіденди виплачуються відповідно до галузевого календаря — проміжний платіж приблизно в грудні, остаточний платіж у середині року — а акції лінійки H торгуються зі знижкою до вітчизняних акцій лінійки A, що підвищує дохідність для міжнародних інвесторів.

FAQ: Часті запитання про акції Банку Китаю

Яка дивідендна дохідність Банку Китаю?

Приблизно від 4,3% до 4,5% за ставкою жовтня 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 0,256 гонконгських доларів, розподілених у розмірі 30% прибутку.

Чи можна придбати Bank of China в рамках PEA (французького плану заощаджень акцій)?

Ні: цінний папір котирується в Гонконзі, поза сферою дії PEA; купівля здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів.

Чим відрізняється Банк Китаю від ICBC та CCB?

Його міжнародний профіль: історично будучи банком іноземної валюти та зовнішньої торгівлі, він генерує понад чверть свого прибутку за межами материкового Китаю, що є унікальною диверсифікацією серед великих публічних груп.

Яка частка Гонконгу в цій діяльності?

BOC Hong Kong, дочірня компанія, що котирується на окрему біржу, є провідним банком у Гонконзі та одним з основних джерел прибутку групи — опорою, яка безпосередньо пов'язує результати з фінансовим станом міста, офшорного центру для юаня.

Чому ціна його акцій зросла у 2026 році?

Завдяки поєднанню галузевого відновлення — маржі, державної рекапіталізації, привабливої ​​дохідності — та результатам за півріччя, що зросли на 5,1%, що є найкращим показником у державному секторі.

Чому така знижка порівняно із західними банками?

Китайський банківський сектор працює зі стійкою знижкою, яка компенсує три ризики: залишкову нерухомість, державне управління та геополітичний ризик. Ця знижка є саме джерелом пропонованої дохідності — вона зникла б, якби сприйняті ризики зменшилися, що позитивно вплинуло б на ціну акцій.

Яка наступна дата публікації?

Результати за третій квартал очікуються 2 листопада 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.