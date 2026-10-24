НДІ Номура (NRI) – провідна японська фірма з цифрового консалтингу та послуг: заснована в 1965 році в рамках Nomura Securities для комп’ютеризації фінансів, група стала розробником інформаційних систем для японських банків, урядових установ та великих корпорацій, а також одним із головних бенефіціарів хвилі штучного інтелекту, що охопила архіпелаг. Вона котирується під тікером 4307 Ключовий компонент Nikkei 225, акції поєднують рекордні операційні показники зі швидкозростаючим дивідендним профілем. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, результати, партнерство з Anthropic та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій NRI в режимі реального часу

Ціна акцій NRI зараз становить ¥ 6 (єна), з коливанням -0,34% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 3 277 800 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 3 518,00 до 6 476,00 єн.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 6170 єн, що становило ринкову капіталізацію приблизно 3460 мільярдів єн — один із найбільших показників ринкової капіталізації в японських ІТ-послугах, рекомендований дуже позитивним консенсусом аналітиків.

NRI: Презентація компанії

Заснована в 1965 році як технологічний підрозділ групи Nomura, NRI стала фінансово незалежною, зберігаючи при цьому фінанси як свою основну клієнтську базу. Її напрямки діяльності:

Стратегічний та трансформаційний консалтинг , один з перших у Японії, від банків до державних установ та промисловості;

, один з перших у Японії, від банків до державних установ та промисловості; Фінансові ІТ-послуги історичне ядро ​​— платформа цінних паперів, розрахунки та доставка, банківські системи — яке важить майже 400 мільярдів єн та забезпечує значну частину японського ринку;

історичне ядро ​​— платформа цінних паперів, розрахунки та доставка, банківські системи — яке важить майже 400 мільярдів єн та забезпечує значну частину японського ринку; Промислові обчислення та платформні послуги : центри обробки даних, управління ІТ, рішення для дистрибуції та логістики.

Унікальною рисою NRI є те, що вона є одночасно консалтинговою фірмою — рідкістю в Японії, де домінують інтегратори — та оператором критичної інфраструктури: компанія керує цілими розділами японських фінансових систем і спирається на власні центри обробки даних, актив, який знову став стратегічним в епоху штучного інтелекту.

Результати: операційні показники, чистий баланс після вирахування надзвичайних витрат

Звітність за фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року, опублікована 24 квітня, потребує дворівневої інтерпретації:

В операційному плані все йде гладко. : дохід у розмірі 815 мільярдів єн (+6,5%) та рекордний операційний прибуток у розмірі 155 млрд (+16,1%), завдяки маржі в 19,1% — попит на цифрову трансформацію та консалтинг у сфері штучного інтелекту є високим у всіх сегментах;

: дохід у розмірі 815 мільярдів єн (+6,5%) та (+16,1%), завдяки маржі в 19,1% — попит на цифрову трансформацію та консалтинг у сфері штучного інтелекту є високим у всіх сегментах; На чистому рівні, виняткові неопераційні витрати — у діапазоні від 90 до 100 мільярдів єн, згідно з публікаціями групи — призвели до різкого падіння чистого прибутку до 15 мільярдів. Коефіцієнт виплати дивідендів, який перевищує чистий прибуток, арифметично демонструє це: керівництво навмисно зберегло виплати акціонерам на основі операційного доходу, вважаючи витрати разовими.

Перший квартал нового фінансового року підтверджує операційний імпульс, а середньостроковий план на 2026-2028 роки, представлений у квітні, робить штучний інтелект — консалтинг та агентів для бізнесу — одним із пріоритетних рушійних сил.

Антропне партнерство: NRI на передовій японського штучного інтелекту

Визначальною подією 2026 року для NRI стало розширення партнерства з АнтропнийАмериканська лабораторія, яка створила Claude, оголосила про партнерство 6 березня 2026 року. Разом із гігантом цифрових видань та іншими партнерами, NRI створює японську пропозицію для інтеграції генеративних моделей штучного інтелекту в бізнес: консалтинг з використання, автономні агенти для конкретних бізнес-потреб, безпека та відповідність вимогам. Позиція групи унікальна в цій ніші: вона має довіру найбільших фінансових установ Японії, центри обробки даних для розміщення робочих навантажень та консалтингові команди для трансформації організацій. У Японії зі скороченням робочої сили автоматизація на базі штучного інтелекту більше не є варіантом, а національною необхідністю, і NRI є кращим каналом для великих компаній.

Дивіденди NRI: подальше зростання, незважаючи на бурхливий рік

Дивіденди, виплачені за фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року, склали 77 єн за акцію, що на 22% більше, а прогноз на поточний фінансовий рік такий 84 єн (два платежі по 42 єни) — що становить дохідність приблизно 1,4% за поточним обмінним курсом. Коефіцієнт розподілу, розрахований на основі чистого прибутку, зниженого надзвичайним збором, механічно перевищує 100%: це свідчить про політику, узгоджену з операційними показниками та генеруванням грошових коштів, а не з тимчасово спотвореним чистим показником. Викуп акцій доповнює стратегію. Для резидента Франції: 15% податок на прибуток (франко-японська податкова угода, що зараховується), купівля через стандартний рахунок цінних паперів, оскільки Японія не має права на французький PEA (план заощаджень акцій).

Історія: Японський фахівець з фінансових інформатиків

У 1965 році Nomura Securities, провідна брокерська фірма Японії, створила невеликий дослідницький відділ для автоматизації своїх операцій бек-офісу: це ознаменувало народження NRI. Протягом трьох десятиліть компанія зростала, створюючи системи японського фінансового ринку — кліринг, розрахунки та бухгалтерський облік — накопичуючи досвід, який складність нормативного регулювання Японії робила невіддільною від довіри. Приватизація та лістинг у 2000-х роках започаткували друге життя: NRI диверсифікувала свої консалтингові послуги за межі фінансів — промисловість, дистрибуція та уряд — та інвестувала у власні центри обробки даних, роблячи ставку на те, що корпоративні консолі перенесуть на аутсорсингову інфраструктуру. Ставка окупилася подвійно: по-перше, завдяки постійному дотриманню нормативних вимог Японії, що фінансує нескінченні проекти; і по-друге, завдяки штучному інтелекту, де володіння інфраструктурою та довідковими даними стало вирішальною перевагою. Від внутрішнього офісу брокера до цифрового архітектора нації: шістдесят років безперервного розширення.

Ринок цифрових послуг Японії: розмір та структура

Японський ринок ІТ-послуг має структуру, яка захищає його відомих гравців. Перша характеристика — це глибина відносин з клієнтами: великі японські компанії співпрацюють зі своїми давніми інтеграторами протягом десятиліть, а контракти поновлюються послідовно — лояльність, яка фіксує частку ринку та маргіналізує іноземних учасників. Друга — це регуляторна жорсткість: фінанси, охорона здоров'я, уряд — кожен сектор встановлює специфічні японські вимоги до дотримання вимог, які освоюють лише місцеві гравці, що є бар'єром для входу, який часто недооцінюють західні спостерігачі. Третя — це дефіцит талантів, що посилюється демографічними показниками: це створює премію для компаній, здатних автоматизувати та передавати виробництво на аутсорсинг, і підштовхує клієнтів до штучного інтелекту — власного двигуна зростання NRI. На цьому ринку ієрархія чітка: NTT Data домінує за розміром, NRI — за маржею та консалтингом, а Fujitsu та Hitachi — за промисловим ІТ-аутсорсингом. Для інвестора NRI пропонує найкраще з обох світів: захист від довгострокових контрактів та технологічний варіант ШІ без циклічності постачальників обладнання.

Аналіз: цифровий інститут Японії

NRI аналізується як захисна акції зі зростанням прибутковості, зосереджена на цифровізації Японії: довгострокові контракти з фінансовими установами, власна інфраструктура, обмежена консультативна роль та прямий вплив теми штучного інтелекту. Ризики включають демографічні показники (навіть ІТ-системи зрештою відчувають наслідки скорочення економіки країни), конкуренцію з боку інтеграторів у сировинних сегментах та відносну прозорість виняткових японських зборів, деталі яких іноді залишаються незрозумілими для західних інвесторів. Оцінка, обґрунтована для якості активу, відображає стабільне виконання. Захисний профіль з опцією штучного інтелекту. Ця інформація не є інвестиційною рекомендацією.

NRI у п'яти ключових показниках, які слід пам'ятати

815 млрд ієн оборот за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року;

оборот за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року; 155 млрд ієн рекордні операційні результати, зростання на 16%;

рекордні операційні результати, зростання на 16%; 19,1% : операційна маржа на найвищому історичному рівні;

: операційна маржа на найвищому історичному рівні; 84 єни за акцію : дивіденди, заплановані на цей рік, продовжують зростати;

: дивіденди, заплановані на цей рік, продовжують зростати; Антропний : партнерство у сфері штучного інтелекту оголосило у березні 2026 року про унікальну позицію щодо корпоративного штучного інтелекту в Японії.

Ці показники підсумовують суть твердження: прибутковий та зростаючий цифровий архітектор Японії, який зробив штучний інтелект своїм прискорювачем.

Який курс встановлює план на 2026-2028 роки

Середньостроковий план, представлений у квітні 2026 року, вимагає аналізу з боку інвесторів, оскільки він кількісно визначає амбіції компанії. З операційної точки зору, він спрямований на подальше двозначне зростання операційного прибутку, зумовлене трьома ключовими факторами: цифровою трансформацією фінансових установ — міграцією застарілих систем у хмару та на штучний інтелект — розширенням платформних послуг на базі центрів обробки даних та пропозицією корпоративного штучного інтелекту, розробленою спільно з Anthropic та технологічними партнерами. З фінансової точки зору, компанія продовжує зосереджуватися на збільшенні виплат — очікується, що дивіденди зростатимуть відповідно до прибутку — що доповнюється анулюванням акцій, одне з яких було прийнято в червні 2026 року. Посил зрозумілий: NRI позиціонує себе як японська цифрова акція, що забезпечує зростання, балансуючи інвестиції в зростання з прибутковістю для акціонерів за допомогою дисципліни, яку план робить такою, що перевіряється семестр за семестром.

Акції котируються на Токійській біржі в єнах; покупка здійснюється через звичайний рахунок у цінних паперах — Японія не має права на участь PEA :

Перевірте доступ до Токійської фондової біржі з вашим брокером; Пошук за назвою за кодом 4307; Розмістити лімітне замовлення, сесія в Токіо розпочинається рано вранці за європейським часом; Включити оподаткування 15% податок на дивіденди, що утримується у джерела, що підлягає вирахуванню згідно з франко-японською конвенцією, потім оподаткування у Франції відповідно до вашого режиму.

Прозорість бізнесу — довгострокові контракти та регулярний дохід — також робить акції менш чутливими до економічних коливань, ніж акції багатьох технологічних компаній. Дивіденди виплачуються раз на півроку; річні результати у квітні — це подія, на якій детально описуються середньостроковий план та політика розподілу.

FAQ: Часті запитання про акції NRI

Чому чистий прибуток упав у 2026 році, незважаючи на рекордні операційні результати?

Через виняткові неопераційні витрати у розмірі близько ста мільярдів єн, одноразові: керівництво оцінило базовий бізнес як достатньо стабільний, щоб все ж збільшити дивіденди на 22%.

Яка дивідендна дохідність?

Приблизно 1,4% за курсом жовтня 2026 року, виходячи з прогнозованого курсу 84 єни, але зростання дивідендів, яке нещодавно перевищувало 20% на рік, є справжнім сигналом політики акціонерів.

Чи можна придбати NRI в рамках PEA?

Ні: вартість японська; покупка здійснюється на звичайному рахунку цінних паперів з обміном на єни.

Чи дорога акція порівняно з її історичною вартістю?

Оцінка відповідає середньому показнику за десятиліття, з невеликою премією порівняно з японськими інтеграторами — премію, яку виправдовують вища маржа, зростання консалтингового бізнесу та опція штучного інтелекту з точки зору консенсусу, який здебільшого позитивний щодо акцій.

Що означає партнерство з Anthropic?

NRI інтегрує моделі Клода у свої консалтингові та сервісні пропозиції для японських компаній — агенти штучного інтелекту, трансформація процесів — та стає одним із пріоритетних каналів генеративного штучного інтелекту для основних установ країни.

Чи чинить конкуренція з боку NTT Data тиск на NRI?

Ці дві групи співіснують на різних підставах: NTT Data домінує у великих державних та промислових інтеграційних проектах, тоді як NRI посідає перше місце у фінансовому та стратегічному консалтингу — конкуренція існує, але усталені позиції кожної з них утримуються в Японії надзвичайно добре.

Чи NRI все ще залежить від групи Nomura?

Історично NRI виникла з Nomura Securities, операції якої вона комп'ютеризувала; вона зберегла фінансову клієнтуру, але є незалежною компанією, що котирується на біржі, а її пакет акцій зараз диверсифікований.

Чи впливають центри обробки даних NRI на результати?

Так, дедалі частіше: платформні послуги, включаючи центри обробки даних, формують один із чотирьох сегментів, про які повідомляє група, та підживлюють попит на обчислювальну близькість, яку прискорює штучний інтелект — актив, який знову став стратегічним.

Яка наступна дата публікації?

Результати за другий квартал поточного фінансового року очікуються у листопаді 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.