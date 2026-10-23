Акції Alibaba (9988): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Alibaba – китайський гігант електронної комерції, який включає Taobao та Tmall для споживчих товарів, Alibaba Cloud для ІТ, AliExpress для міжнародних ринків, а також одну з головних тем світового фондового ринку з моменту його відновлення у 2025 році, підживленого штучним інтелектом. Котирується на Гонконзькій акції під тікером 9988 (основна лінія з серпня 2024 року) та в Нью-Йорку як ADR (BABA), акції групи Ханчжоу котируються на Hang Seng. Цей інформаційний лист, доповнений нашими сторінками на China Mobile et HKEX, представляє ціну акцій у режимі реального часу, результати, майбутні дивіденди, масштабні інвестиції у штучний інтелект та як інвестувати з Франції.

Ціна акцій Alibaba в режимі реального часу

Ціна акцій Alibaba зараз становить 97,80 XNUMX гонконгських доларів (гонконгських доларів), зі зміною на 0,46% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 92 267 571 акцій, а за останні дванадцять місяців акції торгувалися від 88,65 до 175,00 гонконгських доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 98 гонконгських доларів у дуже широкому річному діапазоні (від 88,65 до 175 гонконгських доларів), що відображає події року: вражаючий сплеск у першій половині року, зумовлений китайським штучним інтелектом, а потім корекція восени через напруженість у відносинах з Вашингтоном та суворіші внутрішні правила. Код ISIN для гонконгських акцій: KYG017191142.

Données financières — Alibaba Group Holding Limited

Місце переліку HKSE — ticker 9988.hk Сектор Consumer Cyclical — Internet Retail Сидіння Китай — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 1,95 Tn HKD (au 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 24,1 (станом на 24.10.2026) дивіденд 1,03 на акцію — дохідність ≈ 1,1%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2026 1,02 Tn HKD 105,90 Md HKD 2025 996,35 Md HKD 129,47 Md HKD 2024 941,17 Md HKD 79,74 Md HKD

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 10.06.2026 1,03 11.06.2025 1,96 12.06.2024 1,63 20.12.2023 0,98

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Alibaba: Огляд групи

Заснована в 1999 році в Ханчжоу Джеком Ма та командою з вісімнадцяти співзасновників, Alibaba побудувала свій бізнес навколо онлайн-маркетплейсів, перш ніж диверсифікувати свою діяльність. Зараз група організована в основні підрозділи:

Китайська торгівля (Taobao, Tmall та миттєва комерція): історичне серце, що стикається з конкуренцією з боку Pinduoduo та Douyin;

(Taobao, Tmall та миттєва комерція): історичне серце, що стикається з конкуренцією з боку Pinduoduo та Douyin; Хмарні та обчислювальні технології зі штучним інтелектом (хмара Alibaba) : перша китайська хмара, яка стала стратегічним двигуном групи з моделями штучного інтелекту Qwen;

: перша китайська хмара, яка стала стратегічним двигуном групи з моделями штучного інтелекту Qwen; Міжнародна торгівля (AIDC) AliExpress, Lazada та Trendyol, які зростають двозначними темпами;

AliExpress, Lazada та Trendyol, які зростають двозначними темпами; Логістика (Кайняо) та інші інвестиції, згруповані в диверсифікований підрозділ.

Керівництво змінилося: Едді Ву очолює операційну діяльність, а Джо Цай головує в раді директорів, тоді як Джек Ма залишається впливовим, але стриманим голосом. Операційний штаб знаходиться в Ханчжоу, а компанія юридично зареєстрована на Кайманових островах — стандартна структура для китайських компаній, що котируються за кордоном.

Результати: Ставка на штучний інтелект

Останні опубліковані дані ілюструють поточну трансформацію:

Фінансовий рік 2025-2026 (станом на березень 2026 року): дохід 1,024 млрд юанів (+2,7%); чистий прибуток 105,9 млрд юанів, що на 18% менше завдяки інвестиціям;

(станом на березень 2026 року): дохід 1,024 млрд юанів (+2,7%); чистий прибуток 105,9 млрд юанів, що на 18% менше завдяки інвестиціям; Перший квартал 2026-2027 фінансового року (Квітень-червень 2026 р., опубліковано у серпні): дохід у розмірі 269 млрд юанів (+8,6%), зі сплеском хмарного бізнесу: Хмарні та обчислювальні послуги зі штучним інтелектом зростають на 45% до 48,4 млрд юанів; миттєва торгівля зросла на 45%, тоді як традиційна китайська торгівля скоротилася на 8%;

(Квітень-червень 2026 р., опубліковано у серпні): дохід у розмірі 269 млрд юанів (+8,6%), зі сплеском хмарного бізнесу: до 48,4 млрд юанів; миттєва торгівля зросла на 45%, тоді як традиційна китайська торгівля скоротилася на 8%; Масштабні інвестиції Капітальні витрати групи за останній фінансовий рік досягли приблизно 225 мільярдів юанів — переважно центри обробки даних та процесори — до такої міри, що вільний грошовий потік тимчасово став негативним: це був свідомий вибір для завоювання ринку штучного інтелекту.

Публічні замовлення групи ілюструють цю амбіцію: у жовтні 2026 року у Nvidia замовлено графічних чіпів на суму понад 35 мільярдів доларів, а також вже поставлено понад шість мільярдів процесорів XuanTie RISC-V, розроблених групою. Питання для інвесторів полягає в термінах: коли ці інвестиції принесуть сталий прибуток?

Історія: Від торгової площадки до конгломерату штучного інтелекту

Історія Alibaba розгортається у трьох актах. Перший — це комерція: з 1999 по 2010-ті роки Taobao розгромила eBay у Китаї, Tmall створила брендовану комерцію, День одинаків став найбільшою у світі торговою подією, а група розширилася у фінансову сферу з Alipay, яка стала Ant Group, чия невдала спроба IPO у 2020 році започаткувала еру регулювання. Другий акт — це санкції: рекордний штраф від китайського регулятора у 2021 році, заморожування розширення, обвал ціни акцій та відхід Джека Ма зі сцени. Третій акт починається у 2024-2025 роках: китайські правила стають більш гнучкими, група розділяється на автономні філії, лістинг у Гонконзі стає основним лістингом, і, перш за все, штучний інтелект змінює правила гри — моделі Qwen від Alibaba стають глобальними бенчмарками з відкритим кодом, а попит на обчислювальну потужність стрімко зростає. Саме це третє життя сьогодні оцінює фондовий ринок.

Китайський хмарний ринок та обчислювальна битва

Гонка за обчислювальну потужність, спричинена появою основних мовних моделей, зробила хмарні технології центральним полем битви китайських технологій. Alibaba Cloud посідає перше місце, випереджаючи Huawei та Tencent сегмент за сегментом, і, перш за все, має унікальну позицію: її моделі Qwen є найбільш завантаженими в китайській екосистемі відкритого коду, що приваблює розробників до її інфраструктури. Попит підживлюється замкненим колом, яке можна спостерігати по всій країні: китайські державні та приватні компанії швидко впроваджують штучний інтелект, місцеві органи влади фінансують центри обробки даних, а обмеження США на високоякісні чіпи стимулюють розвиток вітчизняних архітектур, включаючи процесори XuanTie від Alibaba. Для інвесторів ця динаміка має різкий вплив на бухгалтерський облік: капітальні витрати групи перевищили 220 мільярдів юанів за останній фінансовий рік, рівень, який обтяжує короткостроковий грошовий потік, але створює продуктивні активи на десятиліття. Симетричний ризик: якщо попит на обчислювальну техніку зменшиться або якщо обмеження США посиляться, ці інвестиції обтяжать прибутковість, не давши жодних результатів.

Геополітичний контекст: ризик сам по собі

Справу Alibaba неможливо зрозуміти без її політичного контексту. У червні 2026 року Міністерство оборони США знову додало групу до свого списку компаній, пов'язаних з китайськими військовими (список 1260H) — рішення, яке Alibaba оскаржує в судах США з 23 червня. Кілька штатів США обмежили використання її послуг, а Білий дім публічно звинуватив китайських технологічних гігантів у підтримці Народно-визвольної армії. У самому Китаї регулятор електронної комерції восени 2026 року відновив свою критику щодо якості продукції, що призвело до падіння акцій більш ніж на 6% за одну сесію 22 жовтня. Ці фактори впливають на оцінку — саме це приваблює одних інвесторів і відлякує інших: акції є ставкою на нормалізацію, як технологічну, так і геополітичну, а також на її фундаментальні показники.

Дивіденди Alibaba: на початку, доповнені історичними придбаннями

Alibaba, яка давно відома тим, що нічого не розповсюджує, вступила в нову еру: за фінансовий рік, що закінчився у березні 2026 року, група виплатила 1,03 гонконгського долара за акцію (дата без права виплати дивідендів: 10 червня 2026 р.), після початкового року розподілу у 2024-2025 роках зі спеціальними дивідендами. Дохідність залишається низькою — близько 1% за поточною ціною акцій — оскільки дохідність для акціонерів надходить переважно від викуп акцій Історична програма, запущена у 2024 році, безпрецедентного масштабу в Гонконзі, щоквартально зменшує кількість акцій в обігу та підтримує прибуток на акцію. Для французьких інвесторів дивіденди підлягають податку на утримання у Гонконзі (10%), без податкової угоди з Францією: покупка має здійснюватися через стандартний рахунок у цінних паперах, оскільки PEA (французький план заощаджень акцій) недоступний для цінних паперів Гонконгу.

Аналіз: Між технологічним переоцінюванням та геополітичною стіною

Бичачу тезу можна підсумувати трьома словами: хмара, штучний інтелект, оцінка. Якщо Alibaba Cloud підтвердить своє зростання та маржу на 40-50%, група структурно коштуватиме більше, ніж її поточна оцінка, успадкована від недовіри до Китаю. Ведмежу тезу можна підсумувати трьома іншими словами: Вашингтон, регулятор, конкуренція. Список Пентагону послаблює доступ до американських технологій; китайський регулятор може затягнути гайки в будь-який час; а китайська роздрібна торгівля веде запеклу цінову війну. Між цими двома крайнощами акції залишаються одними з найбільш волатильних серед основних азійських індексів: тверда впевненість у цьому вимагає прийняття цінових коливань у кілька десятків відсотків. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Alibaba – п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

1,024 мільярда юанів : оборот за 2025-2026 фінансовий рік, що зріс на 2,7%;

: оборот за 2025-2026 фінансовий рік, що зріс на 2,7%; + 45% : зростання хмарних технологій та обчислень на основі штучного інтелекту в останньому кварталі, що стало стратегічним рушієм для групи;

: зростання хмарних технологій та обчислень на основі штучного інтелекту в останньому кварталі, що стало стратегічним рушієм для групи; 225 мільярдів юанів капітальні витрати за минулий фінансовий рік, спрямовані переважно на центри обробки даних;

капітальні витрати за минулий фінансовий рік, спрямовані переважно на центри обробки даних; 35 мільярди доларів : замовлення на графічні чіпи, оголошені у жовтні 2026 року;

: замовлення на графічні чіпи, оголошені у жовтні 2026 року; від 88,65 до 175 гонконгських доларів : діапазон ціни акцій протягом дванадцяти місяців — волатильність, яка підсумовує дебати між переконанням у штучному інтелекті та геополітичним ризиком.

Ці орієнтири формують дебати: міцна, але зріла комерційна база, хмара гіперзростання, масштабні інвестиції та політичне середовище, яке залишається ключовою змінною в оцінці.

Існує дві точки доступу: гонконгська лінія (9988) та нью-йоркська ADR (BABA), які є взаємозамінними для інвестора. Покупки здійснюються через стандартний рахунок цінних паперів — ні гонконгська, ні ADR не мають права на… PEA :

Перевірте доступ до міжнародних ринків від вашого брокера: майже всі пропонують Сполучені Штати (ADR), більшість на Гонконгській фондовій біржі; Порівняйте комісії АДР у доларах часто є найпростішим маршрутом; гонконгська лінія в гонконгських доларах може бути економічнішою, на думку брокерів; Розмістити лімітне замовлення : акції дуже ліквідні, але волатильні, особливо під час щоквартальних публікацій; Передбачте різницю в часі для замовлень щодо Гонконгу та податок на дивіденди (10%, не підлягає вирахуванню у Франції).

Для відстеження вартості ключовими подіями є щоквартальні публікації (поза розкладом, фінансовий рік закінчується у березні) та регуляторні новини США та Китаю, які впливають на акції більше, ніж самі результати.

FAQ: Часті запитання про акції Alibaba

Чи виплачує Alibaba дивіденди?

Так, нещодавно: 1,03 гонконгського долара за акцію за фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року, що становить дохідність приблизно 1%. Компенсація генерується переважно шляхом викупу акцій.

Чи можна придбати Alibaba в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціонерному капіталі)?

Ні: ні гонконгська лінія, ні американські ADR не підлягають інвестуванню. Інвестиції здійснюються через стандартний рахунок цінних паперів.

Яка різниця між 9988 та BABA?

Це дві лінійки одного й того ж цінного паперу: 9988 у Гонконзі (одна звичайна акція) та BABA у Нью-Йорку (ADR, що представляє кілька звичайних акцій). Обидва лістинги відстежують однакову вартість.

Чому акції впали восени 2026 року?

Через поєднання повторного внесення до списку Пентагону в червні, критики з боку китайського регулятора онлайн-комерції в жовтні та фіксації прибутку після зростання штучного інтелекту в першому півріччі.

Що є рушійною силою зростання групи?

AI Cloud & Compute, бізнес хмарних технологій та штучного інтелекту, зріс на 45% в останньому опублікованому кварталі, доповненому миттєвою комерцією та міжнародними продажами (AliExpress).

Джек Ма все ще керує Alibaba?

Ні: операційне керівництво належить Едді Ву, а головування в раді директорів — Джо Цаю з 2023 року. Джек Ма, засновник, залишається впливовим акціонером, чиї публічні виступи ретельно перевіряються як сигнали настрою уряду щодо китайського приватного сектору.

Яка наступна дата публікації?

Результати за квартал з липня по вересень 2026 року очікуються приблизно в середині листопада.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.