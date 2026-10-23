Акції Aena (AENA): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Аена керує майже всіма аеропортами Іспанії — Мадридом, Барселоною, Пальмою, Малагою та сорока п'ятьма іншими хабами — а також володіє акціями в міжнародних аеропортах: регульована монополія в самому серці провідного туристичного напрямку світу. Котирується в Мадриді під тікером АЕНА Як член IBEX 35, компанія отримує вигоду від рекордного трафіку після Covid та розподіляє більшу частину свого прибутку між акціонерами. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій Aena, її результати, високі дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Aena в режимі реального часу

Ціна акцій Aena зараз становить 26,50 €з варіацією 0,46% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 1 066 736 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 21,96 до 28,86 євро.

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Восени 2026 року акції торгувалися за ціною близько 26,50 євро. Код ISIN: ES0105046009Іспанська держава залишається основним акціонером, якому належить приблизно половина капіталу, що є наслідком створення групи у 2011 році шляхом консолідації державних аеропортів.

Données financières — Aena S.M.E., S.A.

Є В ES0105046009 Місце переліку MCE — тікер aena.mc Сектор Industrials — Airports & Air Services Сидіння Іспанія — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 39,75 млрд євро (станом на 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 4,4 (станом на 24.10.2026) дивіденд 1,09 євро за акцію — дохідність ≈ 4,1%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 6,28 мільярда євро 2,14 мільярда євро 2024 5,83 мільярда євро 1,93 мільярда євро 2023 5,14 мільярда євро 1,63 мільярда євро

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 23.04.2026 1,09 євро 22.04.2025 0,98 євро 03.05.2024 0,77 євро 02.05.2023 0,47 євро

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Aena: Презентація компанії

Aena управляє 46 аеропортами в Іспанії та двома вертолітними майданчиками, що робить її провідним світовим оператором аеропортів за кількістю пасажирів. Її модель є моделлю публічної промислової корпорації: Aena інвестує в інфраструктуру, стягує аеропортові збори на основі регульованої формули, узгодженої з регулятором та урядом, а також розвиває комерційні доходи — магазини, ресторани, реклама, паркування — які зараз становлять значну частину її прибутку та зростають разом із трафіком. Клієнтська база є двоякою: авіакомпанії, які сплачують збори, та 375 мільйонів пасажирів на рік, які витрачають гроші в терміналах. Іспанія, провідний світовий туристичний напрямок за кількістю міжнародних прибуття, забезпечує цю модель потоком попиту, якому мало яка світова аеропортова інфраструктура може позаздрити.

Результати: Ера рекордних трафіків

Опубліковані цифри відображають бурхливий розвиток галузі:

Вправа 2025 (Опубліковано 25 лютого 2026 р.): Чистий прибуток у розмірі 2,14 млрд євро (+10,5%), при цьому виручка зросла на 9,5% до 6,4 млрд євро — завдяки рекордний пасажиропотік у 384,8 мільйона пасажирів по всій мережі (+4,2%);

(Опубліковано 25 лютого 2026 р.): Чистий прибуток у розмірі 2,14 млрд євро (+10,5%), при цьому виручка зросла на 9,5% до 6,4 млрд євро — завдяки по всій мережі (+4,2%); І семестр 2026 року (опубліковано 29 липня): чистий прибуток у розмірі одного мільярда євро, пасажиропотік в Іспанії зріс на 3,7% до 156 мільйонів пасажирів;

(опубліковано 29 липня): чистий прибуток у розмірі одного мільярда євро, пасажиропотік в Іспанії зріс на 3,7% до 156 мільйонів пасажирів; Перші вісім місяців 2026 року 225,5 мільйона пасажирів в Іспанії (+4,1%), при цьому очікується перевищення річного цільового показника в +3%.

Ця динаміка вражає з двох причин: іспанські перевезення не лише наздогнали, а й перевищили доквінові рівні, а зростання комерційного доходу на одного пасажира — витрати в магазинах і ресторанах — відбувається швидше, ніж самі перевезення, завдяки реконструкції терміналів і модернізації пропозицій.

Історія: Від фондової біржі до чемпіона світу

До 2010 року іспанські аеропорти перебували під прямим управлінням держави через публічну організацію Aena Aeropuertos. Реформа 2010-2011 років перетворила цю організацію на товариство з обмеженою відповідальністю — Aena SME, що означає «Державна комерційна компанія» — і запровадила приватний капітал у 2015 році, що стало історичним кроком: найбільшою іспанською приватизацією з часів телекомунікаційного сектору. Це дозволило державі зберегти контрольний пакет акцій, водночас відкривши капітал для інституційних та державних інвесторів. Відтоді траєкторія розвитку відображає траєкторію світового туризму: постійне зростання до 2019 року, обвал перевезень під час пандемії — іспанські авіаперевезення впали до десятої частини свого звичайного обсягу в пік кризи — а потім вражаюче відновлення. До 2023 року були перевищені доквіндові рівні, а 2025 рік встановив історичний рекорд. Ця стійкість зміцнила переконання інвесторів: навіть екзистенційний шок не завдав постійної шкоди цінності провідного туристичного центру світу.

Аеропортна торгівля – другий двигун зростання

Поспішний мандрівник не завжди помічає, але половина сучасного досвіду в аеропорту стала комерційною: магазини безмитної торгівлі, ресторани, зали очікування, цифрова реклама, парковка та преміум-послуги. Для Aena цей комерційний дохід — це набагато більше, ніж просто доповнення: він зростає швидше, ніж трафік, оскільки кожен пасажир витрачає більше, ніж раніше, і він не регулюється — його прибутковість повністю належить групі, на відміну від регульованих аеропортових зборів. Стратегія останніх років полягала в реконструкції терміналів для покращення цієї пропозиції: перероблений дизайн торгових вітрин, поява преміальних брендів та цифровізація рекламних площ. Для пасажира, що відлітає, витрати кількох зайвих євро в магазині мають такий самий вплив на прибуток, як і збільшення збору — без звернення до регулятора. Саме так група вдається збільшити свій прибуток, незважаючи на заморожування цін: трафік приносить обсяг, комерція — маржу.

Питання тарифів: центральний регуляторний ризик

Головним предметом суперечки в Aena є тарифна система. Збори, що сплачуються авіакомпаніями, обмежені п'ятирічною угодою, укладеною з регулятором та державою; лоукост-перевізники, основні користувачі іспанських аеропортів, борються за їх зниження. Найновіший розділ цієї саги завершився 15 вересня 2026 Уряд схвалив практично заморожені тарифи на період 2027-2031 років — середнє збільшення на 0,03 євро на пасажира на рік, або +0,33% — в обмін на збереження інвестиційної програми на суму приблизно 13 мільярдів євро, запропонованої Aena. Авіакомпанії схвалили це рішення, яке усуває невизначеність навколо ціни акцій; для акціонерів воно закріплює обмеження: зростання прибутку відбуватиметься за рахунок перевезень та продажів, а не за рахунок зборів. Цей компроміс ілюструє природу питання — ключового стратегічного активу, прибутковість якого політично обмежена.

Дивіденди Aena: Захисна дохідність та висока виплата

Політика розподілу щедра: за 2025 рік Aena сплатила 1,09 євро за акцію готівкою — на суму 1,64 млрд євро, що на 11,7% більше — що відповідає коефіцієнту виплат у 80% від чистого прибутку. Дохідність станом на жовтень 2026 року становить близько 4,1%Дивіденди, виплачені навесні після Річних загальних зборів (річна дата 23 квітня 2026 року), повністю виплачуються готівкою. Викликає занепокоєння те, що високий розмір виплати залишає мало можливостей для самофінансування інвестицій у розмірі 13 мільярдів євро нового регульованого плану, що вимагатиме певного звернення до боргових зобов'язань, хоча причин для занепокоєння немає, оскільки баланс залишається сильним, а операційний грошовий потік дуже стабільним.

Аналіз: туристична монополія під наглядом

La thèse sur Aena tient en une phrase : le premier réseau aéroportuaire mondial adossé à la première destination touristique mondiale, avec un payout de 80 %. Les atouts sont uniques — la demande touristique espagnole est structurellement en croissance, le groupe n’a pas de concurrent domestique, et les revenus commerciaux ajoutent une bougie de croissance non régulée. Les risques sont tout aussi identifiables : le risque réglementaire et politique, dont l’épisode tarifaire de septembre 2026 montre qu’il borne la rentabilité ; la dépendance au tourisme international, sensible aux chocs géopolitiques et économiques ; et l’écologie du voyage, l’aérien étant le secteur le plus exposé aux débats climatiques à long terme. Pour l’investisseur français, Aena offre ce que peu de valeurs françaises proposent : une infrastructure de transport pure avec rendement élevé, comparable par certains égards aux concessions autoroutières, et voisine dans l’IBEX des autres infrastructures régulées comme Ібердрола. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Аена – п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

384,8 мільйони пасажирів рекордний трафік мережі за 2025 рік;

рекордний трафік мережі за 2025 рік; 2,14 мільярд євро : чистий результат за 2025 рік зріс на 10,5%;

: чистий результат за 2025 рік зріс на 10,5%; 1,09 євро за акцію дивіденди за 2025 рік, що становить приблизно 4,1%;

дивіденди за 2025 рік, що становить приблизно 4,1%; 80% : коефіцієнт розподілу, застосований до результату;

: коефіцієнт розподілу, застосований до результату; 46 аеропортів в Іспанії, провідному світовому пасажирському операторі.

Ці показники окреслюють профіль: зростання, зумовлене трафіком, контрольована, але стабільна прибутковість, висока винагорода — класичний компроміс публічної концесії, що котирується на біржі.

Що розкриває справа Aena про управління концесією, що входить до списку об'єктів нерухомості

Aena є прикладом окремого типу інвестицій: концесія на інфраструктуру, що котирується на біржі. Структура залишається незмінною: унікальний стратегічний актив, регулювання, що обмежує ціни та вимагає інвестицій, державний акціонер, який захищає суспільні інтереси, та міноритарні акціонери, які очікують на свою прибутковість. У цій моделі вартість акцій випливає не з необмеженого зростання цін (регулятор запобігає цьому), а з трьох важелів: обсягів, які зростають разом з економікою та туризмом; операційної ефективності, яка покращує перетворення трафіку на прибуток; та нерегульованої торгівлі, єдиної області вільної маржі. Порівняно з французькими автомагістралями, чиї плати за проїзд, індексовані на інфляцію, пропонують інший рівень захисту, Aena забезпечує зростання обсягів на додаток до прибутковості, але за рахунок більш прямого впливу потрясінь у міжнародних подорожах. Регулярний перегляд звітів про дорожній рух – щомісячних та детальних – дозволяє інвесторам контролювати динаміку акцій з рівнем деталізації, який можуть забезпечити мало які інші компанії.

Aena, іспанська компанія, акції якої котируються в євро, має право на отримання PEA а також можуть бути придбані на рахунок цінних паперів через план заощаджень на акціонерному капіталі :

Перевірте доступ до Мадридської фондової біржі — стандарт серед французьких брокерів; Пошук за назвою за кодом AENA (ISIN ES0105046009); Розмістити лімітне замовлення ліквідність опори IBEX чудова; Передбачте розклад Річний дивіденд виплачується навесні, після загальних зборів.

Щомісячні показники трафіку, доступні на веб-сайті групи, також є чудовим випереджаючим показником стану європейського туризму, корисним не лише для позицій в акціях. Як і у випадку з іншими іспанськими акціями, податок на дивіденди Aena, що виплачуються через стандартні європейські канали, не стягується; французьке оподаткування застосовується відповідно до обраного податкового плану, при цьому PEA (план заощадження акцій) залишається найефективнішим для акцій, що приносять дохід.

FAQ: Часті запитання про акції Aena

Яка дивідендна дохідність Aena?

Приблизно 4,1% за ставкою жовтня 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 1,09 євро на акцію, виплачених готівкою з коефіцієнтом виплати 80% від чистого прибутку.

Чи має Aena право на участь у PEA (французькому плані заощаджень на акціонерному капіталі)?

Так, компанія іспанська та котирується в євро: акція належить французькому приватному інвестиційному фонду (PEA).

Хто контролює Аену?

З моменту створення групи в 2011 році іспанська держава володіла приблизно половиною капіталу; решта перебуває у вільному обігу, за значної присутності інституційних інвесторів та авіакомпаній-партнерів.

Яке рішення приймає регулятор щодо Aena?

П'ятирічна тарифна рамка: 15 вересня 2026 року уряд фактично заморозив тарифи на 2027-2031 роки (в середньому +0,33% на рік) в обмін на інвестиційну програму на 13 мільярдів євро.

Які основні аеропорти входять до мережі?

Мадрид-Барахас, іберійський вузол, Барселона-Ель-Прат, Пальма-де-Майорка — найбільш сезонний і найбільш туристичний — Малага, Аліканте та Ібіца утворюють серце мережі, яку доповнюють близько сорока регіональних платформ, що охоплюють усю територію Іспанії, включаючи острови.

Чи може трафік все ще зростати?

Група прогнозує зростання приблизно на 3% на рік, завдяки міжнародному туризму до Іспанії; за перші вісім місяців 2026 року показник зріс на 4,1%, що перевищує прогнозовану траєкторію.

Чи Aena має доступ до лоукост-перевізників?

Так, дуже близько: лоукост-перевізники становлять значну частку іспанського повітряного руху та були головною рушійною силою кампанії за зниження тарифів. Заморожування тарифів у вересні 2026 року частково задовольняє їхні вимоги, що, своєю чергою, забезпечує зростання їхньої пропускної здатності в іспанських аеропортах.

Яка наступна дата публікації?

Результати за дев'ять місяців будуть опубліковані 28 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.