Акції Amrize (AMRZ): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Амріз Amrize — це нова північноамериканська ідентичність гіганта матеріалів Holcim: у червні 2025 року швейцарська група виділила свої американські операції — цемент, заповнювачі, готовий бетон та покрівельні рішення — в окрему компанію, що котирується на фондових біржах Нью-Йорка та Цюріха. Задумана як суто американська інфраструктурна акція, Amrize використовує основні програми реконструкції країни: дороги, мости, заводи та центри обробки даних. У цьому інформаційному бюлетені представлено ціну акцій Amrize, результати групи, її дивідендна політика та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Amrize в режимі реального часу

Ціна акцій Amrize зараз становить 32,50 CHFз варіацією 0,93% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 2 091 834 акції, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 29,85 до 51,34 швейцарських франків.

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La cotation principale se fait au New York Stock Exchange sous le symbole AMRZ, avec une ligne secondaire à Zurich — où elle rejoint d’autres valeurs helvétiques de croissance comme Галдерма. Pour un investisseur français, l’achat se fait donc en dollars — ou via la ligne suisse en francs selon les courtiers. Depuis son détachement de Holcim, le titre s’est installé comme une valeur de référence de l’infrastructure américaine.

Données financières — Amrize AG

Місце переліку Swiss — ticker amrz.sw Сектор Basic Materials — Building Materials Сидіння Швейцарія — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 17,78 Md CHF (au 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 18,7 (станом на 24.10.2026)

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 11,81 Md CHF 1,19 Md CHF 2024 11,70 Md CHF 1,27 Md CHF

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 18.08.2026 0,09 CHF 24.04.2026 0,36 CHF

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Амріз: Презентація компанії

Amrize об'єднує всі північноамериканські напрямки діяльності Holcim, представляючи приблизно 19 000 співробітників та понад тисячу об'єктів: кар'єри з видобутку щебеню, цементні заводи, заводи з виробництва готових бетонних сумішей та покрівельний бізнес, успадкований від придбання Firestone Building Products. Компанія описує себе як гравця «від фундаменту до даху» (від фундаменту до даху): вона забезпечує основні матеріали для будь-якого будівництва, від голої землі до готової будівлі.

Операційний штаб знаходиться в Чикаго, а податковий доміциль — у Цузі, Швейцарія, — поширена структура для компаній, що виникають в результаті транскордонних відокремлень. Управління здійснюється Ян Єніш, колишній головний виконавчий директор Holcim та архітектор розколу, який вирішив взяти кермо управління новою структурою в свої руки, а не залишатися на європейських активах.

Чому Holcim розділила свої американські операції

Обґрунтування виділення, оголошеного у 2024 році та завершеного у червні 2025 року, ґрунтується на трьох аргументах. По-перше, оцінка. Історично склалося так, що акції будівельних матеріалів США торгувалися за вищою ціною, ніж їхні європейські аналоги, оскільки американський ринок винагороджує видимість бюджетів державної інфраструктури. По-друге, тематична чистота. Американські інвестори шукають акції виключно вітчизняної інфраструктури — мости, дороги, відновлені заводи, центри обробки даних — без впливу скорочених європейських ринків. По-третє, стратегічна гнучкість. Незалежна американська компанія може легше здійснювати придбання на своєму внутрішньому ринку, звільнившись від контролю швейцарської групи, яка прагне зосередитися на своїх рішеннях для сталого будівництва в Європі. Для французького акціонера результатом є нетипова акція: американська компанія зі швейцарським капіталом, що котирується на двох континентах.

Результати: вражаюча прибутковість сектору

Перші звіти як незалежної компанії, опубліковані 17 лютого 2026 року, охоплюють 2025 фінансовий рік:

Дохід у розмірі 11,8 мільярда доларів (+0,9%);

(+0,9%); Чистий прибуток у розмірі 1,18 млрд та скоригована EBITDA у розмірі 3 млрд, що становить маржа 25,5% — вражаючий рівень для промисловості матеріалів;

та скоригована EBITDA у розмірі 3 млрд, що становить — вражаючий рівень для промисловості матеріалів; Вільний грошовий потік у розмірі 1,46 млрд. та чистий борг на рівні 1,1-кратного показника EBITDA.

У прогнозі на 2026 рік прогнозується зростання доходів на 4–6% та скориговане зростання EBITDA на 8–11%, що зумовлено великими федеральними інфраструктурними програмами та хвилею будівництва заводів і центрів обробки даних. Група також завершила придбання PB Materials у лютому 2026 року та посилила свою присутність у Техасі в липні за допомогою Rapid Redi-Mix: стратегія цільових придбань на ринках, що розвиваються, на Півдні вже реалізується.

Дивіденди Amrize: щедрі та доповнені масовим викупом акцій

З самого першого року своєї діяльності Amrize впровадила комплексну політику компенсації: річні звичайні дивіденди у розмірі 0,44 долара США на акціюсплачується щоквартально частинами по 0,11 долара США, доповнюється один винятковий дивіденд у розмірі $0,44 отримані з резервів капіталізації — ці два розподіли були схвалені на засіданні 21 квітня 2026 року. Найголовніше, що рада директорів 5 травня 2026 року розпочала програма викупу акцій на один мільярд доларівЦе значний показник порівняно з ринковою капіталізацією компанії. Цей комплексний пакет – поточні дивіденди, спеціальні дивіденди та викуп – відображає силу грошового потоку бізнес-моделі: враховуючи регулярний грошовий потік американських кар'єрів та цементних заводів, керівництво надає пріоритет прибуткам акціонерів над накопиченням готівки. Французькі акціонери повинні знати про оподаткування дивідендів у США (15% податок на прибуток у джерела за формою W-8BEN, який можна зарахувати на рахунок цінних паперів).

Північноамериканський ринок матеріалів: структура та динаміка

Ринок будівельних матеріалів США має унікальну структурну характеристику: він регіональний. Через вагу транспорту важко експортувати заповнювачі та цемент за межі розумного радіуса, тому кожен регіон має власну динаміку попиту та пропозиції. Південні ринки — Техас, Флорида, Аризона та Джорджія — поєднують зростання населення, промислове перерозподіл та інвестиції в центри обробки даних, тоді як північний схід є стабільнішим та більше зосередженим на реконструкції. Така географія винагороджує операторів домінуючими позиціями в регіонах зростання: саме такий профіль має Amrize, мережа кар'єрів та бетонних заводів якої сильно зосереджена в південній половині країни. Ще однією характеристикою є регуляторний бар'єр. Відкриття нового кар'єру в Сполучених Штатах вимагає багаторічних екологічних дозволів, що захищає існуючі активи та підтримує ціни — сприятливе середовище для консолідації шляхом придбань, яких прагне група. Нарешті, попит у США виграє від рідкісного для Європи фактора: узгодженості федеральних державних програм протягом кількох років, що згладжує цикл інвестицій в інфраструктуру.

Генерування готівки, центральний аргумент справи

Що відрізняє Amrize від типових циклічних акцій, так це винятковий коефіцієнт конверсії прибутку в готівку. З чистим боргом у 1,1 раза перевищує EBITDA та вільним грошовим потоком у розмірі 1,46 мільярда доларів при скоригованому EBITDA у розмірі 3 мільярдів доларів, компанія конвертує майже половину свого операційного доходу у вільні готівкові кошти — співвідношення, якого досягають небагато компаній важкої промисловості. Така велика кількість має три практичні наслідки для акціонерів. Вона фінансує викуп акцій на суму 1 мільярд доларів без залучення боргу. Це дозволяє отримати подвійні дивіденди протягом першого року, не впливаючи на можливості придбання. І це дає раді директорів гнучкість у використанні можливостей консолідації — PB Materials у першій половині 2026 року, Rapid Redi-Mix у липні — зберігаючи при цьому траєкторію скорочення боргу. У галузі, де роздуті баланси є звичайним явищем, ця дисципліна є як конкурентною перевагою, так і аргументом для оцінки.

Аналіз: Ставка на американську інфраструктуру

Теза Amrize є макроекономічною: Сполучені Штати вступили в довгий цикл інвестицій в інфраструктуру — старіння доріг і мостів, адаптація до зміни клімату, промислове перерозподіл та бурхливий сектор центрів обробки даних, що підживлюється штучним інтелектом, — які фінансуються величезними сумами з федерального та приватного бюджетів. Amrize є прямим важелем у цьому циклі, займаючи домінуючі позиції у швидкозростаючих регіонах Півдня та Заходу. Контраргументи добре відомі: сектор є циклічним і чутливим до процентних ставок; концентрація в одній країні, хоча й є центральною для тези, також є політичним та економічним фактором ризику; а оцінка вже включає значну частину потенціалу зростання. Порівняно з європейськими цементними компаніями, Amrize пропонує прямо протилежне: відсутність впливу на Старий континент, але повний динамізм американського ринку. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Амрізе у п'яти ключових фігурах, яких варто пам'ятати

11,8 мільярди доларів доходу за 2025 рік;

доходу за 2025 рік; 25,5% скоригована рентабельність EBITDA на найкращому рівні в секторі матеріалів;

скоригована рентабельність EBITDA на найкращому рівні в секторі матеріалів; 1 мільярда : програма викупу акцій, запущена у травні 2026 року;

: програма викупу акцій, запущена у травні 2026 року; 0,44 долар річних дивідендів, а також надзвичайних дивідендів у такому ж розмірі у 2026 році;

річних дивідендів, а також надзвичайних дивідендів у такому ж розмірі у 2026 році; 4 до 6% очікуване зростання доходів у 2026 році.

Картина являє собою зрілу, високоприбуткову та генеруючу грошові кошти промислову машину, підкріплену потужною інфраструктурною темою — з, натомість, повним впливом американського циклу.

Оскільки основний лістинг відбувається в Нью-Йорку, акції купуються в назви рахунків звичайні (акції США, що не враховуються в PEA):

Перевірте доступ до NYSE — стандарт серед усіх онлайн-брокерів; Пошук за назвою під символом AMRZ або через швейцарську лінію AMRZ, якщо ваш брокер пропонує її у франках; Розмістити лімітне замовленняамериканська сесія пропонує найкращу ліквідність; Заповніть форму W-8BEN Зверніться до свого брокера, щоб зменшити податок на дивіденди у США до 15%.

За словами вашого брокера, комісії за обмін валюти для швейцарського франка можуть відрізнятися від комісій для нью-йоркського долара: швидке порівняння під час замовлення дозволяє оптимізувати загальну вартість транзакції, особливо для інвестицій, розподілених у часі. Квартали дивідендів автоматично зараховуються в євро після конвертації; програма викупу акцій автоматично підтримує прибуток на акцію, оскільки викупи здійснюються на ринку.

Центри обробки даних та решоринг: нові рушійні сили попиту

Американський попит на матеріали зазнає значних секторальних змін. Окрім традиційних ринків — житла, роздрібної торгівлі та доріг — з'явилися два нещодавні рушійні сили з винятковою видимістю. Перший — це будівництво центрів обробки даних: кожен центр обробки даних споживає величезні обсяги бетону для своїх фундаментів та конструкцій, а хвиля інвестицій, викликана штучним інтелектом, призводить до багаторічних портфелів замовлень для постачальників матеріалів у привабливих регіонах. Другий — це промисловий ресхоринг: заводи з виробництва напівпровідників, акумуляторів та обладнання, репатрійовані або побудовані на американській землі, потребують масивних бетонних платформ, часто постачаються у стислі терміни, що використовує місцеві виробничі мережі. Для Amrize ці два рушійні сили збігаються з демографічною динамікою Півдня, саме там, де група зосереджує свої активи — географічний збіг, який підсилює середньострокову стратегію зростання групи.

FAQ: Часті запитання про акції Amrize

Який зв'язок між Amrize та Holcim?

Компанія Amrize була створена в результаті відокремлення північноамериканських операцій Holcim, яке відбулося в червні 2025 року. Акціонери Holcim отримали акції Amrize після відокремлення; з того часу дві компанії є повністю незалежними.

Чи виплачує Amrize дивіденди?

Так: 0,44 долара США на рік чотирма щоквартальними платежами, плюс одноразові спеціальні дивіденди у розмірі 0,44 долара США, затверджені у квітні 2026 року. Це на додаток до програми викупу акцій на суму 1 мільярд доларів США, запущеної у травні 2026 року.

Чи можна придбати Amrize у рамках PEA (французького плану заощаджень на акціях)?

Ні: акції компанії котируються переважно у Сполучених Штатах; їх купують на звичайних цінних паперах, у доларах на NYSE або у франках на швейцарській лінії.

Які бізнес-сегменти має Amrize?

Заповнювачі, цемент, готові бетонні суміші та покрівельні рішення — повний ланцюг «від фундаменту до даху» для будівництва в Північній Америці.

Хто керує Amrize?

Ян Єніш, колишній генеральний директор Holcim та архітектор розколу, керує компанією з моменту її створення.

Чому податкова штаб-квартира знаходиться у Швейцарії?

Відділення Holcim залишило Amrize з зареєстрованим офісом у Цузі, Швейцарія, тоді як операції були зосереджені в Чикаго. Це поширена структура для компаній, що виникають в результаті транскордонних відокремлень; промислова, фінансова, операційна та фондова діяльність групи є, в усіх практичних аспектах, американською.

Яка наступна дата публікації?

Після публікації річних результатів 17 лютого 2026 року та щоквартальних публікацій група дотримуватиметься американського календаря прибутків, регулярно публікуючи щоквартальне оновлення обсягів та цін.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.