EduBourse » Купити акції » Акції Argan (ARG): ціна та злиття з WDP у 2026 році

Аргана є унікальною акцією на Паризькій фондовій біржі: незважаючи на свою назву, це не нафтова компанія, а провідний французький забудовник-власникЛогістичні склади "преміум-класу", котирується на Euronext Paris під тікером ARGІ Argan переживає історичний поворотний момент: 23 липня 2026 року група оголосила про свою транскордонне злиття з бельгійською компанією WDP (Warehouses De Pauw)Це створить загальноєвропейську групу логістичної нерухомості вартістю приблизно 13 мільярдів євро. Голосування акціонерів Argan заплановано на 20 листопада 2026 року. У цьому документі пояснюється ціна акцій Argan у реальному часі, діяльність групи, точні умови злиття та що це означає для акціонерів.

Ціна акцій Argan у режимі реального часу

Ціна акцій Argan зараз становить 67,40 €з варіацією -0,15% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 39 268 акції, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 56,10 до 78,20 євро.

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22 жовтня 2026 року ціна акцій становила 67,50 євро, а ринкова капіталізація становила приблизно 1,74 млрд євро (25,77 млн ​​акцій, код ISIN FR0010481960). Акції, що котируються на SBF 120 З 2023 року, після оголошення про злиття, вона змінювалася залежно від вартості акцій WDP, які будуть отримані, та ймовірності схвалення транзакції загальними зборами.

Фінансові дані — Argan SA

Є В FR0010481960 Місце переліку Париж — тікери АРГ.ПА Сектор Нерухомість — REIT – Промисловість Сидіння Франція — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 1,75 млрд євро (станом на 23.10.2026) PER (TTM) ≈ 6,6 (станом на 23.10.2026) дивіденд 3,45 євро за акцію — дохідність ≈ 5,1%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 212,0 мільйонів євро 245,2 мільйонів євро 2024 239,0 мільйонів євро 245,7 мільйонів євро 2023 220,7 мільйонів євро -263500000 €

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 31.03.2026 3,45 євро 26.03.2025 3,30 євро 27.03.2024 3,15 євро 30.03.2023 3,00 євро 01.04.2022 2,60 євро

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 23.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Argan: нарешті олійно-промислова компанія? Ні, власник складу

Корисне уточнення, оскільки назва досить оманлива: Argan не має жодного стосунку до нафти. Це інвестиційна компанія з нерухомості, що котирується на біржі (режим SIIC(французький еквівалент інвестиційного фонду нерухомості), що спеціалізується на будівництві та оренді висококласних логістичних складів. Заснована родиною Ле Лан та котирується на біржі з червня 2007 року, компанія стала французьким лідером у цьому секторі, а до кінця 2025 року:

3,87 млн ​​м² площа забудованої поверхні, що розподіляється на 108 логістичних платформ ;

площа забудованої поверхні, що розподіляється на ; рівень заповнюваності 99,9% (метод EPRA) у третьому кварталі 2026 року;

(метод EPRA) у третьому кварталі 2026 року; портфель вартістю близько 4 мільярд євро без урахування податків;

без урахування податків; Серед провідних орендарів: Carrefour, Danone, Ferrero, Puma, Celio, Pomona, ID Logistics, Rexel та Intermarché.

Модель проста та зрозуміла: Argan будує склади на замовлення для великих промислових та дистриб'юторських компаній, здає їх в оренду за довгостроковими контрактами та розподіляє основну частину орендної плати між акціонерами — що, фактично, є одним із ключових показників ефективності компанії. Паризький ринок з рентабельністю понад 5%. Компанія, що базується в Нейї-сюр-Сен, має лише близько тридцяти співробітників: управління активами делеговано її дочірній компанії Argan Advisory, дочірній компанії групи нерухомості Covivio.

Злиття з WDP: точні умови угоди

Проєкт, оголошений 23 липня 2026 року, є транскордонне злиття шляхом поглинання Argan зникне, а її акції поглине WDP (Warehouses De Pauw), бельгійська група логістичної нерухомості, акції якої котируються на Euronext Brussels and Amsterdam. Умови, затверджені комісаром зі злиття та опубліковані в жовтні 2026 року, такі:

Коефіцієнт обміну: 3 нові акції WDP за 1 акцію Argan , повністю у цінних паперах, без готівки на момент обміну;

, повністю у цінних паперах, без готівки на момент обміну; Винятковий розподіл 11 євро на акцію Argan , сплачено до завершення злиття — буде винесено на голосування на зборах 20 листопада;

, сплачено до завершення злиття — буде винесено на голосування на зборах 20 листопада; Ціна викупу встановлена ​​на рівні 71,10 євро за акцію (тобто 60,10 євро після розподілу 11 євро), що комісар вважає обґрунтованим;

(тобто 60,10 євро після розподілу 11 євро), що комісар вважає обґрунтованим; Об’єднана група важила б приблизно 13 мільярдів євро валових активівприсутній у 8 країниз річною орендною платою понад 700 мільйонів євро — компанія номер один у сфері логістичної нерухомості у Франції та Бенілюксі, а також головний гравець у Румунії.

Комісар зі злиттів, фірма Finexsi, подала свій звіт 19-20 жовтня 2026 року та дійшла висновку, що запропонований паритет є рівноправнийОперація зберігає назву та список WDP, але група оголосила про свій намір подати запит на додаткове лістингування на паризькій біржі Euronext до зустрічей наприкінці 2026 року, щоб залишатися доступним для французьких інвесторів.

Хто за що голосує і коли?

Розклад на найближчі тижні такий:

Позачергові загальні збори Argan відбудуться 20 листопада 2026 року об 11:00. У Пале Броньяр у Парижі: акціонери голосують за винятковий розподіл 11 євро та за запропоноване злиття. Рішення про злиття повинні отримати щонайменше дві третини поданих голосів ;

У Пале Броньяр у Парижі: акціонери голосують за винятковий розподіл 11 євро та за запропоноване злиття. Рішення про злиття повинні отримати щонайменше ; Акціонери WDP голосують за бельгійські резолюції одночасно;

Родина Ле Лан (36,53% капіталу через сімейний пакт, включаючи холдингову компанію Kerlan з 30,48%) та Predica, страхова компанія Crédit Agricole (14,84%), вже підписали зобов'язання щодо сприяння голосуванню, що представляють приблизно 52% права голосу д'Арган; з бельгійського боку родина Де Пау передала приблизно 19% прав WDP;

д'Арган; з бельгійського боку родина Де Пау передала приблизно 19% прав WDP; Якщо асамблеї схвалять і будуть отримані решта регуляторних дозволів, то Фіналізація очікується у першому кварталі 2027 року.

Станом на 22 жовтня 2026 року жодних негативних наслідків не повідомлялося: зобов'язання щодо голосування, нещодавній вихід американського фонду Flat Footed з капіталу (знижений до менш ніж 5% у серпні 2026 року) та сприятливий звіт аудитора малюють картину значною мірою безпечної транзакції на папері. Однак на фондовому ринку залишається невелика знижка порівняно з передбачуваною вартістю акцій, що будуть отримані, — ця знижка компенсує залишкові ризики голосування та визначення часу до завершення.

Що саме отримує акціонер Argan?

Якщо злиття відбудеться за планом, за кожну акцію Argan, що належить акціонеру, акціонер отримає 3 дії Плану розвитку навколишнього середовища (WDP) і отримає, вище за течією, винятковий розподіл 11 євроТри практичні наслідки, про які слід пам'ятати:

Отримані цінні папери будуть котируватися на Брюссельській та Амстердамській фондових біржах. , із заявленою метою додаткового лістингу в Парижі; французькі брокери зазвичай надають доступ до бельгійських цінних паперів, але доцільно перевірити умови власного рахунку;

, із заявленою метою додаткового лістингу в Парижі; французькі брокери зазвичай надають доступ до бельгійських цінних паперів, але доцільно перевірити умови власного рахунку; WDP виплачує власні дивіденди — 1,29 євро на акцію, підтверджено на 2026 рік — а політика розподілу об’єднаної групи буде повідомлена керівними командами після злиття; останні «класичні» дивіденди Argan у розмірі 3,45 євро на акцію (без урахування дивідендів 31 березня 2026 року) будуть, таким чином, подвоєні завдяки винятковому розподілу 11 євро, пов’язаному з цією операцією;

— 1,29 євро на акцію, підтверджено на 2026 рік — а політика розподілу об’єднаної групи буде повідомлена керівними командами після злиття; останні «класичні» дивіденди Argan у розмірі 3,45 євро на акцію (без урахування дивідендів 31 березня 2026 року) будуть, таким чином, подвоєні завдяки винятковому розподілу 11 євро, пов’язаному з цією операцією; Оподаткування фондової біржі (негайне оподаткування або відстрочення приросту капіталу) залежить від ситуації кожного власника та остаточних умов угоди: офіційна документація, розміщена на веб-сайтах Argan та WDP, є авторитетною, а персоналізовані податкові консультації можуть бути корисними для великих портфелів.

Нещодавні результати: орендована машина, яка прискорює

Останні опубліковані звіти підтверджують стан моделі:

Вправа 2025 (опубліковано 22 січня 2026 р.): дохід від оренди у розмірі 212,0 млн євро (+7%), EBITDA у розмірі 199,9 млн євро, регулярний чистий дохід, що належить Групі, у розмірі 154,8 млн євро, тобто 6,0 євро за акцію (+13%) — та вартість чистих активів EPRA у розмірі 91,5 євро на акцію, при цьому борг зменшився до 41,1% вартості активів;

(опубліковано 22 січня 2026 р.): дохід від оренди у розмірі 212,0 млн євро (+7%), EBITDA у розмірі 199,9 млн євро, регулярний чистий дохід, що належить Групі, у розмірі 154,8 млн євро, тобто (+13%) — та вартість чистих активів EPRA у розмірі 91,5 євро на акцію, при цьому борг зменшився до 41,1% вартості активів; І семестр 2026 року (опубліковано 20 липня): дохід від оренди склав 110 млн євро (+4%), постійний прибуток у розмірі 3,0 євро на акцію, портфель зріс до 4,3 млрд євро з повним рівнем заповнюваності;

(опубліковано 20 липня): дохід від оренди склав 110 млн євро (+4%), постійний прибуток у розмірі 3,0 євро на акцію, портфель зріс до 4,3 млрд євро з повним рівнем заповнюваності; Дев'ять місяців 2026 року (опубліковано 1er Жовтень): дохід від оренди у розмірі 166,2 млн євро (+5%) та річний цільовий показник, збільшений щонайменше до 222 млн євро.

Щодо фінансування, Argan завершила свій перший випуск зелених облігацій у квітні 2026 року, залучивши 500 мільйонів євро під 3,779% для рефінансування випуску з погашенням у листопаді 2026 року — S&P наприкінці липня присвоїло групі рейтинг (BBB-) з позитивним прогнозом, зокрема через злиття. Інвестиційна програма на 2026 рік охоплює приблизно 200 мільйонів євро та близько десяти проектів, з поставками, запланованими для Puma, Pomona, Celio, Danone, Ferrero та ID Logistics.

Дивіденди Argan: один із щорічних показників портфеля

Розподіл – це історична сила акцій. За останні три фінансові роки відбулися такі виплати, всі готівкою:

3,15 євро за акцію на 2023 рік;

на 2023 рік; 3,30 євро за акцію на 2024 рік;

на 2024 рік; 3,45 євро за акцію за 2025 рік, відряджено 31 березня 2026 року та сплачено 2 квітня 2026 року.

За ціною акцій €67,50 останні дивіденди представляють дохідність приблизно 5,1%. Керівництво поставило собі за мету 3,65 євро на 2026 рік (+6%), зазвичай підлягає схваленню на загальних зборах акціонерів у березні 2027 року; якщо злиття буде успішним у першому кварталі, графік та політика WDP візьмуть на себе відповідальність, а винятковий розподіл 11 євро виправдає очікування акціонерів. До угоди компанія не займалася викупом акцій або періодичним збільшенням капіталу: створення вартості досягалося за рахунок індексації орендної плати, нових забудов та переоцінки активів.

Аналіз: Що робити зі своїми цінними паперами до 20 листопада?

Дебати щодо перевізника зводяться до трьох варіантів. Продати до зустрічі : ми капіталізуємо поточну ціну, яка вже включає більшу частину вартості операції, та уникаємо будь-якого ризику голосування чи виконання за ціною залишкової знижки. Голосуйте та отримуйте титули WDP Ми робимо ставку на загальноєвропейський проект з більш диверсифікованим портфелем логістичної нерухомості (8 країн), але з бельгійською часткою акцій та управлінням, а також з перерахунком доходності на основі дивідендів WDP та паритету. Купуйте перед зустріччю, щоб укласти угоду Різниця між ціною акції та вартістю цінних паперів, що будуть отримані (3 WDP + €11), пропонує потенційну очікувану прибутковість, але таку, що піддається ризику — низькому на папері, але ніколи нульовому — несприятливого голосування або непередбаченої події з боку регулятора в останню хвилину. Цей аналіз не є рекомендацією: вибір залежить від бажаного профілю прибутковості, доступу вашого брокера до бельгійських ринків та вашого інвестиційного горизонту.

Оскільки Argan — це французька компанія, акції якої котируються на Euronext Paris, акції можна придбати на звичайному рахунку в цінних паперах або на PEAОстанній пропонує стандартну податкову пільгу через п'ять років. Кроки:

Відкрийте рахунок через брокера, який надає доступ до французьких акцій та інвестиційних фондів нерухомості (REIT); Пошук за назвою за мнемонікою ARG або ISIN FR0010481960; Розмістити лімітне замовлення Щоденні обсяги є скромними, і розриви можуть збільшитися з наближенням 20 листопада; Передбачте, що станеться далі : якщо злиття буде схвалено, ваші акції Argan будуть автоматично обміняні на акції WDP через вас — перевірте зараз, чи ваш брокер обробляє акції, що котируються в Брюсселі та Амстердамі, і якими будуть потенційні витрати на такий обмін.

Акціонери, які не бажають брати участь в угоді, можуть продавати акції на фондовій біржі до моменту набрання чинності делістингом, який відбудеться після завершення злиття.

FAQ: Часті запитання щодо акцій Argan та злиття з WDP

Чи є Argan олійною компанією?

Ні. Незважаючи на свою назву, Argan – це компанія з нерухомості, що спеціалізується на логістичних складах, що підпадають під режим SIIC. Група не займається нафтогазовою діяльністю.

Що отримають акціонери Argan, якщо злиття відбудеться?

Три акції WDP за кожну акцію Argan, плюс виняткова виплата у розмірі 11 євро на акцію до завершення злиття.

Коли відбудеться голосування щодо об'єднання?

20 листопада 2026 року об 11:00 ранку на позачергових загальних зборах, що відбулися в Пале-Броньяр у Парижі. Рішення про злиття вимагають щонайменше двох третин поданих голосів.

Чи злиття вже завершено?

Засновники та Predica підписали зобов'язання щодо голосування, що представляють приблизно 52% прав, а комісар зі злиття визнав паритет справедливим. Голосування 20 листопада та решта схвалень є останніми формальними кроками перед завершенням, яке очікується у першому кварталі 2027 року.

Чи виплатить Argan дивіденди у 2026 році?

Дивіденди у розмірі 3,45 євро за 2025 рік було виплачено у квітні 2026 року. Цільовий показник на 2026 рік становив 3,65 євро, але винятковий розподіл 11 євро, пов'язаний зі злиттям, стане значною виплатою року, якщо угоду буде схвалено.

Що станеться з акціями, якщо злиття буде відхилено?

Argan залишиться зареєстрованою та незалежною, зберігши свій портфель складських приміщень, майже 100% рівень заповнюваності та стратегію дистрибуції. Ціна акцій має повернутися до своїх основних сильних сторін, оскільки премія від злиття зменшиться.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.