Акції British American Tobacco (BATS): ціна та дивіденди за 2026 рік

British American Tobacco (BATS) – один із двох світових тютюнових гігантів — Lucky Strike, Dunhill, Rothmans на міжнародному рівні, Newport та Camel у Сполучених Штатах — які здійснюють методичний перехід на продукти без диму: нагрівання тютюну, вейп Vuse та нікотинові пакетики Velo. Компанія котирується на Лондонській біржі під тікером ЛУПИЦИ Як член індексу FTSE 100, акції компанії пропонують одну з найвищих дохідностей серед великих британських компаній. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, дивіденди, вирішення канадського судового процесу та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій BATS у режимі реального часу

Поточна ціна акцій British American Tobacco становить 44,32 руб (пенси стерлінгів), з варіацією -1,01% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 1 595 638 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 37,94 до 53,68 фунтів стерлінгів.

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Восени 2026 року ціна акцій становила близько 4432 пенсів (приблизно 44 фунти стерлінгів), а дивідендна дохідність — близько 5,5%. Код ISIN: GB0002875804Акції зросли у 2026 році після вирішення канадського судового розгляду та підтвердження зростання ринку бездимних продуктів.

Données financières — British American Tobacco p.l.c.

Є В GB0002875804 Місце переліку LSE — тікер кажани.л Сектор Consumer Defensive — Tobacco Сидіння Сполучене Королівство — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 95,28 млрд фунтів стерлінгів (станом на 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 15,2 (станом на 24.10.2026) дивіденд 2,45 на акцію — дохідність ≈ 5,5%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 25,61 мільярда фунтів стерлінгів 7,68 мільярда фунтів стерлінгів 2024 25,87 мільярда фунтів стерлінгів 3,07 мільярда фунтів стерлінгів 2023 27,28 мільярда фунтів стерлінгів -96 000 000 фунтів стерлінгів

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 01.10.2026 61,26 09.07.2026 61,26 26.03.2026 61,26 29.12.2025 60,06 02.10.2025 60,06

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

BATS: Групова презентація

Заснована в 1902 році після імперіалістичного злиття тютюнових компаній, компанія British American Tobacco має близько 48 000 співробітників і генерує більшу частину свого прибутку в Сполучених Штатах, найбільшому тютюновому ринку світу. Стратегія групи, яку очолює її генеральний директор Тадеу Марроко, зосереджена на підтримці переходу курців на продукти зі зниженим ризиком.

Нагрівання тютюну , прямий конкурент IQOS від Philip Morris;

, прямий конкурент IQOS від Philip Morris; Вапорайзер Vuse , світовий лідер з вейпінгу за обсягом;

, світовий лідер з вейпінгу за обсягом; Нікотинові пакетики Velo, за показником гіперзростання — друге місце на американському ринку сучасних послуг з догляду за зубами, з часткою обсягу близько 30% у першій половині 2026 року та чотириразовим доходом у Америці у 2025 році.

Загалом, бездимні продукти становили 18,2% доходів у 2025 році та мають 34 мільйони споживачів: кожна додаткова точка міграції покращує регуляторний та медичний профіль групи, а також її довгострокову прибутковість.

Результати: вражаюча прибутковість

Нещодавні звіти підтверджують надійність моделі:

Вправа 2025 (опубліковано 12 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 25,6 млрд фунтів стерлінгів (-1% за несприятливого обмінного курсу, +2,1% за постійного обмінного курсу), з яких 3,6 млрд фунтів стерлінгів припадає на нові категорії (+7%); заявлений операційний дохід зріс до 10,0 млрд фунтів стерлінгів завдяки перебазуванню канадського судового процесу (див. нижче); скоригований прибуток на акцію збільшився на 3,4% за постійного обмінного курсу;

(опубліковано 12 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 25,6 млрд фунтів стерлінгів (-1% за несприятливого обмінного курсу, +2,1% за постійного обмінного курсу), з яких 3,6 млрд фунтів стерлінгів припадає на нові категорії (+7%); заявлений операційний дохід зріс до 10,0 млрд фунтів стерлінгів завдяки перебазуванню канадського судового процесу (див. нижче); скоригований прибуток на акцію збільшився на 3,4% за постійного обмінного курсу; І семестр 2026 року (опубліковано 30 липня): виручка 12,2 млрд фунтів стерлінгів (+2,9% за постійним обмінним курсом, дол. США +8,5%), нові категорії зростають на 18% зі значним внеском; керівництво переорієнтувало свій прогноз на 2026 рік на середину діапазону зростання прибутку 5-8%;

(опубліковано 30 липня): виручка 12,2 млрд фунтів стерлінгів (+2,9% за постійним обмінним курсом, дол. США +8,5%), нові категорії зростають на 18% зі значним внеском; керівництво переорієнтувало свій прогноз на 2026 рік на середину діапазону зростання прибутку 5-8%; Ціль на 2030 рік На своєму Дні інвесторів у вересні 2026 року група оголосила про свій план «Горизонт 2030» — двозначне зростання доходів від торгівлі без тютюнового диму, загальне зростання на 3–5% на рік та понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів сукупного грошового потоку до 2030 року.

Скоригована операційна маржа, близько 44%, залишається однією з найвищих серед усіх великих світових капіталізацій: це економічна ознака сектора, де бренди, дистрибуція та збільшення кількості споживачів гарантують стабільні ціни.

Канадський судовий спір: закрито у 2025 році

Основний юридичний ризик групи було вирішено. Канадські дочірні компанії BATS, Philip Morris та Japan Tobacco, які перебували під захистом кредиторів з 2019 року, отримали схвалення своїх планів врегулювання 29 серпня 2025 року: галузь виплатить провінціям та позивачам загалом 32,5 мільярда канадських доларів, включаючи 5,5 мільярда канадських доларів, сплачених авансом дочірньою компанією BATS наприкінці 2025 року — найбільше судове врегулювання в історії Канади. Залишок буде вираховуватися з майбутніх канадських прибутків за ковзною шкалою. Це рішення, а також рішення США скасувати запропоновану заборону на ментол у 2025 році, усунуло дві основні регуляторні невизначеності, які роками обтяжували акції.

Дивіденди BATS: одні з найвищих дохідностей у FTSE

Дивіденди за 2025 рік становлять 245,04 пенса за акцію, що на 2% більшевиплачується щоквартально (61,26 пенса за платіж). Офіційна політика індексує розподіл до 65% переваг є сталими у довгостроковій перспективі — формула, яка захищає дивіденди від бухгалтерських коливань. Станом на жовтень 2026 року дохідність становить приблизно 5,5%Крім того, відбувається викуп акцій 1,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2026 роціВ рамках методичної стратегії скорочення заборгованості: заборгованість має повернутися до цільового діапазону від 2 до 2,5 разів більше, ніж EBITDA, до кінця 2026 року. Для резидента Франції дивіденди у Великій Британії підлягають оподаткуванню податком у джерела, який можна вимагати через податкову угоду на звичайному рахунку цінних паперів — PEA не приймає цінні папери Великої Британії.

Історія: Століття консолідації тютюну

Компанія British American Tobacco виникла в 1902 році в результаті мирної угоди між Британською імперією та американською компанією American Tobacco: замість того, щоб виснажувати себе в торговельній війні, дві імперії створили спільне підприємство для продажу своїх сигарет у Британській імперії та за її межами. 20-йe Це століття перетворило BATS на глобального гіганта, присутнього на кожному континенті, побудованого на локальних брендах, які стали всесвітніми. 2010-ті роки змінили характер групи: придбання Reynolds American у 2017 році, що зробило Сполучені Штати її домінуючим ринком, а потім стратегічний перехід до продукції без тютюнового диму, із заявленою амбіцією підтримувати поступову відмову від сигарет, а не бути під її впливом. Цей перехід, на перший погляд повільний, прискорюється: група зараз спрямовує більшу частину своїх комерційних інвестицій на нові категорії, а її план «Горизонт 2030» робить їх наріжним каменем її зростання. Для інвесторів недавню історію можна підсумувати одним реченням: правові та регуляторні проблеми стиснули оцінку, яку нинішнє послаблення ризиків поступово відновлює.

Вейпінг та сучасний оральний секс: поле битви в Америці

Майбутнє BATS залежить від двох ринків, що розвиваються, епіцентром яких є Сполучені Штати. По-перше, вейпінг: Vuse історично домінував у сегменті роздрібних пристроїв, але американський ринок страждає від нелегальних продуктів із солодким смаком, імпортованих з Китаю, — ситуація, з якою FDA почала боротися у 2026 році, на користь ліцензованих виробників, серед яких головним є BATS. По-друге, нікотинові пакетики: величезний успіх Zyn, бренду конкурента Philip Morris, продемонстрував апетит споживачів до перорального нікотину без тютюну; Velo, гравець номер два, демонструє тризначне зростання в цьому сегменті — його дохід у США зріс у чотири рази у 2025 році, а його частка в обсязі наблизилася до 30% у першій половині 2026 року. Ці два фактори зростання ще не компенсують, у вартісному вираженні, повільне зниження ринку сигарет, але їхній потенціал для зростання значний: бездимні вироби становлять лише 18% доходу групи, тоді як сигарети все ще становлять чотири п'ятих. Швидкість цього зрушення, разом із регулятором, є ключовою змінною десятиліття для дій.

Аналіз: Вихідність пороку та її умови

Теза про BATS є класичною для цього сектору: величезні грошові потоки, споживча залежність, яка створює стійкі до рецесії доходи, оцінка, знижена регуляторними ризиками, які вирішуються один за одним — звідси приваблива загальна прибутковість, якщо за цим послідує виконання. Ризики, однак, не зникають: структурне зниження обсягів сигарет (яке значною мірою компенсують ціни), швидкозмінні правила вейпінгу — сприятливі, коли вони регулюють чорний ринок, несприятливі, якщо вони забороняють ароматизатори; залишкові судові позови у Сполучених Штатах і, в довгостроковій перспективі, гіпотеза про світ без куреного нікотину, до якої група саме готується зі своїми 34 мільйонами споживачів, які не курять. Зіткнувшись із GSK Порівняно з традиційними оборонними акціями, BATS пропонує вищу прибутковість за рахунок меншої регуляторної прозорості. Ці фактори не є інвестиційною порадою.

BATS у п'яти ключових цифрах, які варто пам'ятати

25,6 мільярда фунтів стерлінгів : обіг за 2025 рік;

: обіг за 2025 рік; 44% скоригована операційна маржа, рекордна серед компаній з великою капіталізацією;

скоригована операційна маржа, рекордна серед компаній з великою капіталізацією; 18,2% : частка доходу, отриманого від продукції, що не містить диму;

: частка доходу, отриманого від продукції, що не містить диму; 245 пенсів за акцію : дивіденди за 2025 рік (+2%), що забезпечує дохідність приблизно 5,5%;

: дивіденди за 2025 рік (+2%), що забезпечує дохідність приблизно 5,5%; 32,5 мільярда канадських доларів історичне врегулювання канадського спору, формалізоване у серпні 2025 року.

Ці показники малюють картину високодохідних, оборонних акцій, трансформація яких у бік відмови від куріння відбувається з достовірною швидкістю.

Акції торгуються в Лондоні в пенсах; купівля здійснюється через стандартний рахунок цінних паперів, оскільки Велика Британія не має права на це. PEA :

Перевірте доступ до Лондонської фондової біржі — стандарт серед онлайн-брокерів; Пошук за назвою за кодом BATS (ISIN GB0002875804); Розмістити лімітне замовлення : акції дуже ліквідні, зі значними щоденними обсягами; Передбачте оподаткування Британський податок, що утримується у джерела, з чотирьох щорічних платежів, що підлягає вирахуванню у французькій податковій декларації згідно з податковою угодою.

Календар прибутків у Великій Британії — результати за півріччя у липні, результати за весь рік у лютому — визначає динаміку акцій, причому лютневий реліз традиційно підтверджує дивідендну політику та викуп акцій на рік. Дивіденди виплачуються щоквартально, що є значною перевагою для згладжування доходу в портфелі, орієнтованому на дохідність.

FAQ: Часті запитання про акції BATS

Яка дивідендна дохідність BATS?

Приблизно 5,5% за ставкою жовтня 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 245 пенсів, виплачених протягом чотирьох кварталів та індексованих до 65% від сталого прибутку.

Чи можна придбати BATS у рамках PEA (французького плану заощаджень на акціях)?

Ні: компанія регулюється британським законодавством; покупка здійснюється на звичайний рахунок цінних паперів, із застосуванням британського податку на прибуток.

Що сталося в Канаді?

Плани врегулювання судового процесу щодо канадських тютюнових компаній були затверджені 29 серпня 2025 року: 32,5 мільярда канадських доларів для всієї галузі, включаючи 5,5 мільярда, сплачених авансом дочірньою компанією BATS. Це був основний спір групи.

Хто керує групою?

Тадеу Марроко, генеральний директор з 2023 року, якого підтримує оновлена ​​рада директорів; фінансовий відділ змінився влітку 2026 року, а новий фінансовий директор обійняв посаду після публікації результатів за півріччя.

Чи заборонений американський ментол?

Ні: запропоновану FDA заборону було скасовано у 2025 році, що усунуло загрозу, яка нависла над значною частиною продажів сигарет у США.

На кінець 2025 року обсяг запозичень становив приблизно 35 мільярдів фунтів стерлінгів, що є зменшенням, при цьому скоригований леверидж у 2,5 раза перевищує EBITDA, що повернулося до цільового показника в 2–2,5 раза на кінець 2026 року: генерування грошових коштів сектором легко поглинає одночасну виплату дивідендів, викуп акцій та зменшення кредитного плеча.

Наскільки хороші продукти без диму?

3,6 млрд фунтів стерлінгів доходу у 2025 році (+7%), 18,2% від загального обсягу, при цьому Velo посідає друге місце на ринку США з продажу нікотинових пакетиків, а Vuse є світовим лідером з вейпінгу за обсягом.

Чому акції пропонують таку високу дохідність?

Оскільки ринок застосовує постійну регуляторну знижку до сектору: судові позови, потенційні заборони, податковий та медичний тиск. Ця знижка, розмір якої є спірним, враховуючи обмежені зараз ризики, саме фінансує дохідність, що пропонується інвесторам, які приймають цей профіль.

Яка наступна дата публікації?

Після публікації результатів за півріччя 30 липня, повні річні результати та баланс викупу акцій будуть оприлюднені у лютому 2027 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.