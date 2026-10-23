Акції CaixaBank (CABK): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

CaixaBank є провідним іспанським роздрібним банком: поточні рахунки, заощадження, іпотека та страхування для понад двадцяти мільйонів клієнтів в Іспанії та Португалії через свою португальську дочірню компанію BPI. Котирується на Мадридській біржі під тікером КАБК Каталонський банк, ключовий гравець на IBEX 35, два роки поспіль демонструє рекордні прибутки та зарекомендував себе як одна з найприбутковіших банківських акцій у Європі. У цьому інформаційному бюлетені представлено ціну акцій CaixaBank, його результати, прибутки для акціонерів — дивіденди та викуп акцій — а також способи інвестування з Франції.

Ціна акцій CaixaBank у режимі реального часу

Ціна акцій CaixaBank зараз становить 11,20 €з варіацією 0,58% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 9 901 838 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 8,74 до 13,56 євро.

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Восени 2026 року акції торгувалися за ціною близько 11,20 євро. Код ISIN: ES0140609019З ринковою капіталізацією приблизно шістдесяти мільярдів євро, CaixaBank є одним з провідних європейських банків у єврозоні.

Données financières — CaixaBank, S.A.

Є В ES0140609019 Місце переліку MCE — тікер cabk.mc Сектор Financial Services — Banks – Regional Сидіння Іспанія — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 77,74 млрд євро (станом на 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 13,0 (станом на 24.10.2026) дивіденд 0,50 євро за акцію — дохідність ≈ 4,5%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 16,27 мільярда євро 5,89 мільярда євро 2024 15,87 мільярда євро 5,79 мільярда євро 2023 13,77 мільярда євро 4,82 мільярда євро

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 07.04.2026 0,33 євро 05.11.2025 0,17 євро 22.04.2025 0,29 євро 05.11.2024 0,15 євро 28.03.2024 0,39 євро

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

CaixaBank: огляд банку

Заснований у 2011 році шляхом банківського обслуговування фінансових активів Caixa d'Epargne de Barcelona, ​​​​CaixaBank значно розширився у 2021 році, поглинувши Bankia, банк, націоналізований після кризи 2008 року: ця інтеграція зробила його провідним роздрібним банком країни. Група спирається на:

Густа мережа в Іспанії, лідер для приватних осіб та бізнесу, з клієнтською базою приблизно 20,9 мільйона клієнтів;

BPI , її 100% португальська дочірня компанія, номер два на португальському ринку;

, її 100% португальська дочірня компанія, номер два на португальському ринку; Інтегрований бізнес зі страхування життя та майна, який доповнює відносини з клієнтами та диверсифікує доходи.

Загальні активи перевищують 690 мільярдів євро. Структура акціонерного капіталу характеризується двома основними блоками: CriteriaCaixa, холдингова компанія фонду La Caixa, володіє приблизно 31% акційІспанська держава через FROB зберігає приблизно 18%, успадкованих від націоналізації Bankia, – частку, яку планується поступово продати на ринку. Ця стабільна акціонерна дуополія співіснує з високоліквідним вільним обітом.

Результати: послідовні рекорди та прибутковість у Європі

Нещодавні публікації підтверджують зростання влади:

Вправа 2025 (опубліковано 30 січня 2026 року): рекордний чистий прибуток у розмірі 5,9 млрд євро (+1,8%), за RoTE 17,5% — один із найвищих серед великих європейських банків;

(опубліковано 30 січня 2026 року): рекордний чистий прибуток у розмірі 5,9 млрд євро (+1,8%), за — один із найвищих серед великих європейських банків; І семестр 2026 року (опубліковано 29 липня): чистий результат 3,2 млрд євро (+8,5%), обсяг непогашених кредитів зростає до 406 млрд, а також підтверджено цільовий показник чистого процентного доходу понад 11 млрд;

(опубліковано 29 липня): чистий результат 3,2 млрд євро (+8,5%), обсяг непогашених кредитів зростає до 406 млрд, а також підтверджено цільовий показник чистого процентного доходу понад 11 млрд; Динаміка доходів перегорнула сторінку падіння ставок: після очікуваного мінімуму у 2025 році чистий процентний дохід знову почав зростати у першій половині 2026 року, зумовлений зростанням обсягів та зростанням маржі в Португалії.

Наступна зустріч – це 30 Octobre 2026, з публікацією результатів третього кварталу — випробуванням здатності групи підтримувати темпи зростання прибутку.

Дивіденди CaixaBank: масове вливання готівки та додаткові викупи

Винагорода акціонерів стала центральним аргументом у справі. За 2025 рік CaixaBank виплатив 0,50 євро за акцію готівкою — приблизно 3,5 млрд євро, що відповідає коефіцієнту розподілу майже 60% — розділено між авансовим платежем у розмірі 0,1679 євро у листопаді 2025 року та остаточним платежем у розмірі 0,3321 євро навесні 2026 року. Крім того, викуп акцій на суму 500 мільйонів євро Запущено в середині 2025 року, дві третини виконано до початку 2026 року. Станом на жовтень 2026 року дохідність лише за готівку становить близько 4,5%і наближається до 5%, включаючи викуп. На 2026 рік банк прогнозує коефіцієнт розподілу від 50% до 60%, з осіннім проміжним платежем приблизно один мільярд євро. Як і у випадку з іншими іспанськими акціями, оподаткування для резидента Франції є простим: жодного іспанського податку, що утримується через європейські канали, оподаткування у Франції відповідно до обраного податкового плану.

Історія: Від каталонського ощадного банку до провідного банку

Траєкторія розвитку CaixaBank нерозривно пов'язана з траєкторією розвитку La Caixa, барселонського ощадного банку, заснованого в 1904 році, який став у 20 століттіe Протягом століть це була провідна ощадна установа Іспанії та найбільший промисловий акціонер країни. Закон 2010-2011 років, що зобов'язував інтегрувати ощадні банки в банківську систему, призвів до створення публікованого на біржі банку CaixaBank, при цьому фонд зберіг контроль через холдингову компанію CriteriaCaixa. Наступне десятиліття ознаменувалося вирішальними інтеграціями: придбанням італійського онлайн-банку та, що найважливіше, у 2021 році поглинанням Bankia — банку, утвореного в результаті злиття націоналізованих ощадних банків після 2008 року. Ця політично чутлива, але промислово визначна операція подвоїла розмір мережі та забезпечила величезну синергію: за чотири роки банк закрив сотні зайвих відділень, оптимізував витрати та подвоїв свій чистий прибуток. Це пояснює поточний показник рентабельності капіталу (ROTE) у 17,5%, рівень, який не має аналогів у жодному великому французькому чи німецькому банку.

Іспанський банківський сектор: прибуткова олігополія

Іспанський банківський сектор зазнав радикальної трансформації з часів подвійної кризи 2008 та 2012 років. Некеровані ощадні банки зникли, поглинуті кількома солідними групами; баланси були скорочені від токсичної заборгованості за нерухомістю, яку часто продають спеціалізованим фондам; а консолідація залишила двох лідерів на внутрішньому ринку — Santander та CaixaBank — разом із BBVA та Sabadell. Результат: олігополістичний сектор, де цінова конкуренція помірна, де депозити рясніють завдяки заощадженням домогосподарств, а стандарти резервування значно знижені. Дві сили лежать в основі поточної прибутковості: туризм та демографія, які стимулюють економічну активність та нерухомість Іспанії; та відновлення кредитної маржі після періоду низьких процентних ставок. Європейський регуляторний ризик — Базель, транскордонні проекти консолідації — залишається середньостроковим горизонтом, але внутрішній ринок Іберійського півострова зараз є одним із найздоровіших на континенті.

Аналіз: Якість франшизи та традиційні банківські ризики

Справа CaixaBank ґрунтується на домінуючій роздрібній франшизі — значних депозитах, провідній частці ринку та бренді, пов'язаному із соціальною роботою фонду — яка перетворилася на машину для отримання прибутку завдяки підвищенню процентних ставок, а потім і завдяки дисципліні витрат, що виникла в результаті інтеграції Bankia. Проблеми, що викликають занепокоєння, є такими ж, як і в будь-якого іберійського банку: чутливість до циклу іспанської нерухомості, хоча баланс чистий, а резерви надійні; вплив монетарної політики, оскільки процентний дохід постраждав від зниження ставок у 2025 році, перш ніж відновитися; та державний навіс — майбутні продажі частки FROB, якщо вони будуть вчасно здійснені, механічно впливають на ціну акцій у короткостроковій перспективі. Порівняно з великими французькими банками, CaixaBank пропонує вищу прибутковість і здоровіший внутрішній ринок з точки зору демографічних показників та туризму. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

CaixaBank: п'ять ключових показників, яких варто пам'ятати

5,9 мільярд євро : чистий результат за 2025 рік, історичний рекорд;

: чистий результат за 2025 рік, історичний рекорд; 17,5% : RoTE 2025, один із найкращих у Європі;

: RoTE 2025, один із найкращих у Європі; 0,50 євро за акцію грошових дивідендів за 2025 рік, що становитиме приблизно 4,5%;

грошових дивідендів за 2025 рік, що становитиме приблизно 4,5%; 20,9 мільйона клієнтів в Іспанії та Португалії;

в Іспанії та Португалії; 50 до 60% : орієнтований коефіцієнт розподілу на 2026 рік.

Ces repères résument la proposition : une banque de détail très rentable, généreuse en cash, au sein d’un oligopole ibérique resserré où Endesa dans l’énergie et Аена dans les aéroports offrent des profils de rendement comparables — avec les risques cycliques et politiques attachés au secteur.

Що розкриває перша половина 2026 року про модель

Публікація від 29 липня 2026 року заслуговує на уважне прочитання, оскільки вона підтверджує три основи тези. По-перше, відновлення чистого процентного доходу: після тиску, спричиненого зниженням ставки ЄЦБ у 2025 році, чистий процентний дохід відновив свою тенденцію до зростання, причому банк підтвердив свою річну ціль у понад 11 мільярдів євро – зростання обсягів кредитів (406 мільярдів євро в обігу) більш ніж компенсує ціновий ефект. По-друге, дисципліна витрат: витрати залишаються обмеженими, незважаючи на інфляцію в Іспанії, оскільки цифрова трансформація зменшила залежність від мережі філій, не впливаючи негативно на збір депозитів. Нарешті, якість кредитів: вартість ризику залишається на історично низькому рівні, що демонструє, що зростання кредитування бізнесу та домогосподарств відбувається не на шкоду обачності. Півріччя з чистим прибутком у 3,2 мільярда, що на 8,5% більше, зі збереженим цільовим показником розподілу: машина забезпечує саме те, що вимагає обіцянка прибутковості.

Дивіденди та викуп акцій: розуміння дуету

Політика винагород CaixaBank поєднує два взаємодоповнюючі інструменти, які слід розуміти разом. Грошові дивіденди — 0,50 євро на акцію за 2025 рік — це видимий та періодичний компонент, що виплачується двома частинами між листопадом та квітнем. Програма викупу акцій — 500 мільйонів євро, запущена у 2025 році, — це тихий компонент: шляхом скасування викуплених акцій вона механічно збільшує прибуток та дивіденди на акцію в наступні роки без будь-якого проміжного оподаткування для акціонера. Цей другий механізм частково пояснює збільшення ефективної дохідності: показник грошових коштів у 4,5% дещо занижує загальну дохідність для акціонерів, які зберігають свої акції. На 2026 рік банк оголосив про осінні проміжні дивіденди приблизно в 1 мільярд євро та підтверджує коефіцієнт виплат від 50% до 60%, при цьому розподіл між грошовими коштами та викупом коригується щорічно залежно від капіталу та можливостей.

CaixaBank, іспанський банк, акція якого котирується в євро, є має право на отримання PEA а також можуть бути придбані на рахунок цінних паперів через план заощаджень на акціонерному капіталі :

Перевірте доступ до Мадридської фондової біржі — стандарт серед французьких брокерів; Пошук за назвою за кодом CABK (ISIN ES0140609019); Розмістити лімітне замовлення ліквідність відмінна, акції мають велику вагу на IBEX; Передбачте розклад : проміжні дивіденди у листопаді, баланс навесні після зборів.

Банк публікує свої результати відповідно до традиційного іберійського календаря — січень, квітень, липень, жовтень — що дозволяє досить регулярно відстежувати траєкторію квартального прибутку. Для інвестора, який прагне дохідності, PEA (французький план заощаджень акцій) максимізує привабливість цінного паперу з грошовою дохідністю понад 4%: немає іспанського податку на утримання, ані французького оподаткування, якщо кошти залишаються в рамках плану.

FAQ: Часті запитання про акції CaixaBank

Яка дивідендна дохідність CaixaBank?

Приблизно 4,5% готівкою за ціною акцій у жовтні 2026 року, виходячи з 0,50 євро за акцію, сплаченої за 2025 рік. Враховуючи викуп акцій на суму 500 мільйонів євро, загальна прибутковість наближається до 5%.

Чи має CaixaBank право на участь у PEA (французькому плані заощаджень на акціонерному капіталі)?

Так, банк іспанський і котирується в євро: акції зберігаються у французькому PEA, що оптимізує оподаткування високої прибутковості.

Хто контролює CaixaBank?

CriteriaCaixa, холдингова компанія, пов'язана з фондом La Caixa, володіє приблизно 31%; іспанська держава зберігає приблизно 18% через FROB, спадщину Bankia, яку планується поступово продати.

Що таке БПІ?

Португальська дочірня компанія, що повністю належить CaixaBank, є другим найбільшим роздрібним банком у Португалії. Вона значною мірою сприяє доходам та отримує вигоду від зростаючого ринку.

Чи має банк досвід роботи з іспанською нерухомістю?

Так, як і будь-який іберійський банк, але баланс був ретельно очищений після кризи 2008 року та інтеграції Bankia: сумнівні борги знаходяться на історично низькому рівні, а резерви є комфортними.

Чому показник RoTE CaixaBank такий високий?

Завдяки поєднанню численних депозитних франшиз, повністю реалізованій синергії інтеграції з Bankia та зростаючому португальському ринку через BPI, рентабельність матеріального капіталу банку у розмірі 17,5% ставить його серед найкращих у Європі.

Яка наступна дата публікації?

Результати за третій квартал будуть опубліковані 30 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.