Clariane, раніше Korian, є провідним приватним європейським оператором будинків для людей похилого віку та послуг для залежних людей похилого віку. Акції котируються на Euronext Paris під тікером КЛАРІГрупа працює в шести країнах і щодня підтримує десятки тисяч мешканців. Член SBF 120 Clariane, ключовий компонент індексу CAC Mid 60 станом на 30 вересня 2026 року, переживає амбітну фінансову трансформацію. У цьому інформаційному бюлетені детально описано ціну акцій Clariane у режимі реального часу, діяльність групи, її результати, структуру акціонерів та способи придбання акцій.

Ціна акцій Clariane в режимі реального часу

Ціна акцій Clariane зараз становить 3,14 €з варіацією 0,06% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 377 026 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 2,98 до 4,55 євро.

Акції Clariane торгувалися під цією назвою з червня 2023 року, коли акціонери Korian прийняли нову ідентичність групи. Код ISIN для акцій: FR0010386334Наступною важливою подією на фондовому ринку є публікація даних про доходи за третій квартал, яка очікується... 28 Octobre 2026.

Clariane: Презентація компанії

Clariane позиціонує себе як компанія, що орієнтована на догляд за залежними особами. Згідно з даними, опублікованими групою на кінець 2025 року, її діяльність поділяється на три основні сегменти:

Медичні та соціальні заклади для людей похилого віку (приблизно 64% ​​обороту): 656 резиденцій та медичних будинків для людей похилого віку, що працюють, зокрема, під брендами Korian, Seniors Residencias та Rosorum;

(приблизно 64% ​​обороту): 656 резиденцій та медичних будинків для людей похилого віку, що працюють, зокрема, під брендами Korian, Seniors Residencias та Rosorum; Медичні клініки (приблизно 24% обороту): 279 закладів, що спеціалізуються на психічному здоров’ї, подальшому спостереженні та реабілітаційній допомозі;

(приблизно 24% обороту): 279 закладів, що спеціалізуються на психічному здоров’ї, подальшому спостереженні та реабілітаційній допомозі; Спільне житло та допомога вдома (приблизно 12%): 280 житлових будинків з послугами, включаючи групове житло Ages & Life та послуги з догляду вдома.

Група має приблизно 70 700 співробітників у шести країнах. На Францію припадає трохи менше половини її доходу, далі йдуть Німеччина (близько 25%), країни Бенілюксу, Італія та Іспанія. Її штаб-квартира розташована в Парижі, у 8-му окрузі.e район. Загальне керівництво здійснює Софі Буассард, який очолює групу з 2016 року та чий мандат було поновлено до кінця 2029 року, під головуванням ради директорів Сільвії Метаєр.

Від Коріана до Кларіан: стратегічна зміна напрямку

Група була створена на початку 2000-х років шляхом злиття кількох французьких операторів будинків для людей похилого віку, а згодом розширилася завдяки придбанням у Франції та Європі, ставши Korian, європейським лідером у цьому секторі. У червні 2023 року об'єднані загальні збори ухвалили зміну назви — Clariane — та перетворення компанії на організацію, керовану місією, метою якої є «турбота про людяність кожної людини в часи вразливості». Бренд Korian продовжує використовується для деяких закладів. Ця зміна супроводжувала переорієнтацію на якість медичного обслуговування після періоду, що характеризувався труднощами в цьому секторі, що посилилися пандемією Covid-19, а потім інфляційною кризою 2022-2023 років, яка значно збільшила витрати операторів на персонал та енергоносії.

Ринок залежності в Європі

Clariane працює на ринку, який зумовлений довгостроковою тенденцією: демографічним старінням. Кількість людей віком 80 років і старше щороку зростає в усіх країнах, де присутня група, а постачання медичної допомоги залишається недостатнім для задоволення потреб. Однак сектор стикається з певними обмеженнями: тарифи на послуги закладів частково регулюються державними органами та фінансуються медичним страхуванням та відомчими радами, тоді як операційні витрати, в першу чергу заробітна плата доглядачів, зростають через нестачу кваліфікованого персоналу. Тому прибутковість операторів залежить від їхньої здатності покращувати рівень заповнюваності закладів, контролювати витрати та підвищувати вартість своїх нерухомих активів. Зіткнувшись із цими викликами, Clariane та її конкурент емеїс (колишня Orpea) ініціювали плани рефінансування та продажу активів після 2023 року, щоб відновити контроль над своїм балансом.

Фінансові дані: повернення до позитивного операційного результату

Останні опубліковані звіти відзначають важливі віхи у плані відновлення:

Є В FR0010386334 Місце та тікер Париж — CLARI.PA Сектор Охорона здоров'я — медичні заклади

Кларіан SE CLARI.PA · Париж 3,14 € -4,79% Попереднє закриття 3,30 € Найвища точка дня 3,18 € Мінімум дня 3,06 € Найвища точка 52 тижні 4,55 € Менше 52 тижнів 2,98 € Об'єм 377 026 Капіталізація 1,1 Меріленд PER 104,8 Дивідендна дохідність 0,00% Середній ціль аналітиків 4,88 €

Коефіцієнт P/E (TTM) не репрезентативний — чистий прибуток за 2025 рік майже нульовий (≈ €1,6 млн, Yahoo Finance): не відображається. Виплата дивідендів призупинена (останнє без виплати дивідендів у червні 2023 року).

Yahoo Finance — дані перевірено 19.10.2026: курси та основиРинкові дані є індикативними та не є інвестиційною порадою.

Вправа 2025 (опубліковано 26 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 5 310 млн євро з органічним зростанням на 4,5%; рентабельність EBITDA 11,2% до МСФЗ 16; повернення до позитивного чистого результату від діяльності, що триває, на рівні 9,2 млн євро, порівняно зі збитком у 2024 році; коефіцієнт заборгованості зменшився до 5,1-кратного показника EBITDA;

(опубліковано 26 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 5 310 млн євро з органічним зростанням на 4,5%; рентабельність EBITDA 11,2% до МСФЗ 16; від діяльності, що триває, на рівні 9,2 млн євро, порівняно зі збитком у 2024 році; коефіцієнт заборгованості зменшився до 5,1-кратного показника EBITDA; І семестр 2026 року (опубліковано 29 липня 2026 р.): дохід у розмірі 2 699 млн євро (+4,6% органічного зростання); прибуток до вирахування відсотків, амортизацій та амортизації у розмірі 280 млн євро, що на 14,9% більше; чистий результат у розмірі -48 млн євро, зменшений на 51 млн євро виняткових витрат, пов'язаних з реструктуризацією та продажем;

(опубліковано 29 липня 2026 р.): дохід у розмірі 2 699 млн євро (+4,6% органічного зростання); прибуток до вирахування відсотків, амортизацій та амортизації у розмірі 280 млн євро, що на 14,9% більше; чистий результат у розмірі -48 млн євро, зменшений на 51 млн євро виняткових витрат, пов'язаних з реструктуризацією та продажем; Цілі на 2025-2028 роки оголошено у лютому 2026 року: річне зростання доходу приблизно на 4% та зростання EBITDA від 7 до 9% на рік.

Що стосується балансу, 2026 рік ознаменувався серією операцій з рефінансування: випуском додаткових старших облігацій на суму 230 мільйонів євро у квітні, успішною пропозицією облігацій на суму 500 мільйонів євро у вересні та створенням синдикованого кредитного механізму на суму 700 мільйонів євро, термін дії якого розрахований до 2031 року. Група також продовжує свою програму продажу активів нерухомості, включаючи продаж будівель дев'яти бельгійських підприємств приблизно за 74 мільйони євро, про що було оголошено у грудні 2025 року.

Дивіденди Кларіан: виплата призупинена

Clariane наразі не виплачує дивідендів. Останні дивіденди були виплачені у 2022 фінансовому році, а 0,25 євро на акцію було розподілено у 2023 році. Дивіденди на 2023, 2024 та 2025 фінансові роки не запропоновано, оскільки пріоритетом групи є скорочення боргу. Як і у випадку з іншими компаніями, що проходять реструктуризацію, відновлення виплати дивідендів, ймовірно, відбудеться лише після кількох років позитивних результатів та значного зниження левериджу. Тому акції Clariane не підходять для інвесторів, які прагнуть отримати дохід, а радше для тих, хто вірить у потенціал зростання лідера галузі, який зараз проходить реструктуризацію.

Акціонерне майно: стабільне ядро ​​довгострокових інвесторів

Згідно з інформацією, опублікованою компанією наприкінці серпня 2026 року, капітал Clariane структурований навколо двох основних блоків: холдингова компанія Кер Холдинг, пов'язана з інвестиційною групою HLD, володіє 27,24% капіталу, та ПредикаСтрахова компанія Crédit Agricole володіє 25,91%. Leima Valeurs володіє 8,59%, а акції у вільному обігу становлять приблизно 38% акціонерного капіталу. Ця основна група великих акціонерів, які об'єднали або консолідували свої частки під час збільшення капіталу у 2024 році, забезпечує цінну стабільність під час цього етапу трансформації. Американський активістський фонд Flat Footed, який придбав частку у 2024 році, поступово зменшив свою частку у 2026 році, опустившись нижче порогових значень звітності.

Кларіан проти блювоти: два шляхи до одужання

Порівняння з emeis неминуче, оскільки обидві групи працюють на одному ринку та зазнають одночасних труднощів, але їхні траєкторії розвитку розходяться в кількох пунктах. Emeis, яка має більшу заборгованість, була змушена пройти прискорену процедуру захисту у 2023 році, яка передала контроль над групою консорціуму публічних та взаємних інвесторів, що призвело до майже повного розмивання часток колишніх акціонерів. Clariane, чия початкова ситуація була менш критичною, змогла рефінансувати свій баланс через ринки – облігації, збільшення капіталу зі збереженням пільгових прав підписки та банківські кредитні лінії – без зміни контролю, її історичні акціонери навіть консолідували свої позиції. В результаті, хоча emeis все ще демонструвала чисті збитки у першій половині 2026 року, Clariane повернулася до позитивного чистого результату вже у 2025 році для продовження діяльності, зберігаючи при цьому рівень боргу вище галузевих стандартів. Для інвестора ці дві акції мають спільний профіль – лідери сектору проходять реструктуризацію, без дивідендів, піддаються регулюванню – але відрізняються структурою акціонерів та прогресом у відновленні.

Аналіз акцій Clariane: сильні сторони та ризики

Активи

Кларіан спочатку отримує користь від Лідерська позиція в Європі на структурно перспективному ринку: старіння населення забезпечує зростаючий попит на медичні місця, тоді як пропозиція залишається обмеженою. Потім група демонструє конкретні ознаки одужання : повернення до позитивного чистого результату у 2025 році, сильне зростання EBITDA у першій половині 2026 року, середньострокові цільові показники маржі та рефінансування балансу до 2031 року. Нарешті, акціонер-основатель, орієнтований на довгострокову перспективу, забезпечує стратегію групи.

Ризики

Ризики не можна нехтувати. Рівеньборг залишається високим порівняно зі стандартами галузі, а траєкторія скорочення боргу залежить від завершення продажу активів та підтримки зростання маржі. Сектор залишається схильним до державні рішення Щодо тарифів на послуги медичних закладів та репутаційних ризиків, то в секторі, де якість медичного обслуговування ретельно перевіряється сім'ями та органами влади, конкуренція за медичний персонал має тривалий вплив на витрати. Ці фактори необхідно зважувати з урахуванням потенційного зростання цін у майбутньому; вони не є рекомендацією щодо купівлі чи продажу.

Clariane, європейська компанія, що котирується на Euronext Paris Compartment A, може бути придбана на стандартному рахунку цінних паперів або на PEAподатковий режим якого стає вигідним після п'яти років володіння. Кроки:

Відкрийте рахунок через брокера, що забезпечує доступ до Euronext Paris; Пошук за назвою під тікером CLARI або ISIN FR0010386334 — під своєю попередньою назвою Korian, акції не котирувалися з 2023 року; Розмістити лімітне замовленняліквідність акцій нижча, ніж у акцій компаній з великою капіталізацією; Слідкуйте за графіком публікацій : квартальний дохід, річні результати за лютий та оголошення про фінансові операції.

Враховуючи профіль акцій — акції, що відновлюються і все ще мають борг — обачність диктує виділення на них лише обмеженої частини диверсифікованого портфеля та поступове нарощування позиції.

FAQ: Часті запитання про акції Clariane

Кларіан та Коріан — це одна й та сама компанія?

Так. Korian стала Clariane у червні 2023 року після голосування акціонерів. Korian залишається брендом, який використовується для деяких об'єктів, але назва компанії, що котирується на біржі, — Clariane SE.

Чи виплачує Clariane дивіденди?

Ні. Останні дивіденди у розмірі 0,25 євро на акцію були виплачені у 2023 році за 2022 фінансовий рік. З того часу виплата дивідендів була призупинена, оскільки група надає пріоритет скороченню своєї заборгованості.

Хто є основними акціонерами Clariane?

Ker Holding (група HLD) володіє приблизно 27% капіталу, а Predica (Crédit Agricole Assurances) – приблизно 26%. Вільний обіг становить приблизно 38%.

Які останні результати Кларіан?

У 2025 році група отримала дохід у розмірі 5 310 мільйонів євро та повернулася до позитивного чистого прибутку від поточної діяльності. У першій половині 2026 року показник EBITDA зріс на 14,9%, хоча чистий прибуток залишався негативним через надзвичайні витрати.

Чи є Clariane частиною SBF 120?

Так, Кларіан є членом SBF 120 та CAC Mid 60 згідно з офіційним складом Euronext станом на 30 вересня 2026 року.

Де знаходиться штаб-квартира Clariane та скільки країн охоплює група?

Штаб-квартира Clariane розташована в Парижі. Група працює в шести країнах: Франції, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Іспанії, і має приблизно 70 700 співробітників.

Яка наступна подія на фондовому ринку?

Дохід за третій квартал 2026 року буде опубліковано 28 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.