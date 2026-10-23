Endesa є провідною іспанською електроенергетичною компанією: виробляє, розподіляє та постачає електроенергію й газ приблизно десяти мільйонам споживачів в Іспанії, перебуваючи під історичним контролем італійської компанії Enel. Котирується на Мадридській біржі під тікером ЕЛЕ Компанія, ключовий гравець на IBEX 35, поєднує регульовані активи — найбільшу розподільчу мережу країни — з виробничим портфелем, який значно переходить у бік відновлюваних джерел енергії. У цьому інформаційному бюлетені представлено ціну акцій Endesa, її значне зростання прибутку, щедрі дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Endesa в режимі реального часу

Ціна акцій Endesa зараз становить 43,70 €з варіацією 2,08% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 701 056 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 28,93 до 43,80 євро.

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Восени 2026 року акції торгувалися за ціною близько 43,70 євро. Код ISIN акції: ES0130670112 Основний лістинг відбувається в Мадриді, в євро. Ціна акцій зросла більш ніж на 6% у день публікації річних результатів за 2025 рік, що вітає повернення до зростання прибутку після двох років спаду.

Données financières — Endesa, S.A.

Є В ES0130670112 Місце переліку MCE — тікер ele.mc Сектор Utilities — Utilities – Regulated Electric Сидіння Іспанія — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 44,35 млрд євро (станом на 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 17,2 (станом на 24.10.2026) дивіденд 1,58 євро за акцію — дохідність ≈ 3,7%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 21,42 мільярда євро 2,20 мільярда євро 2024 21,31 мільярда євро 1,89 мільярда євро 2023 25,46 мільярда євро 742,0 мільйонів євро

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 08.07.2026 1,08 євро 08.01.2026 0,50 євро 27.06.2025 0,82 євро 06.01.2025 0,50 євро 27.06.2024 0,50 євро

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Endesa: Презентація компанії

Розташована в Мадриді, компанія Endesa має майже 9000 співробітників та структурує свою діяльність у двох взаємодоповнюючих блоках:

Розповсюдження , регульоване ядро ​​компанії: найбільша в Іспанії мережа розподілу електроенергії, доходи якої фіксуються регулятором на основі активів — осередок стабільності, який зараз становить близько половини EBITDA;

, регульоване ядро ​​компанії: найбільша в Іспанії мережа розподілу електроенергії, доходи якої фіксуються регулятором на основі активів — осередок стабільності, який зараз становить близько половини EBITDA; Виробництво та постачання : парк генеруючих потужностей, що перебуває в процесі прискореного переходу — поступове закриття вугільної енергетики, нарощування вітрової та сонячної енергетики — та база клієнтів для населення та бізнесу, що налічує приблизно десять мільйонів точок постачання.

Основним акціонером є Enel, яка володіє 70,1% капіталу — частку, яку він нещодавно збільшив шляхом викупу акцій та підтвердив восени 2026 року, спростувавши чутки про скорочення. Вільного обігу, приблизно 30%, залишається достатньо для комфортної ліквідності. Джанні Армані є генеральним директором.

Результати: Відскок підтверджено

Нещодавні публікації знаменують собою явний перезапуск:

Вправа 2025 (опубліковано 24 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 21,4 млрд євро, EBITDA у розмірі 5,76 млрд євро, чистий прибуток у розмірі 2,20 млрд євро — і, перш за все, Звичайний чистий дохід зріс на 18% до 2,35 млрд , перше справжнє відновлення після енергетичної кризи та кінця виняткових продажів;

(опубліковано 24 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 21,4 млрд євро, EBITDA у розмірі 5,76 млрд євро, чистий прибуток у розмірі 2,20 млрд євро — і, перш за все, , перше справжнє відновлення після енергетичної кризи та кінця виняткових продажів; І семестр 2026 року (опубліковано 29 липня): чистий прибуток у розмірі 1,47 млрд, що на 41% більше, показник EBITDA зріс на 20% до 3,24 млрд, при цьому регульована частка стабілізувалася приблизно на рівні половини операційного доходу, а прибутковість відновлюваних джерел енергії покращилася;

(опубліковано 29 липня): чистий прибуток у розмірі 1,47 млрд, що на 41% більше, показник EBITDA зріс на 20% до 3,24 млрд, при цьому регульована частка стабілізувалася приблизно на рівні половини операційного доходу, а прибутковість відновлюваних джерел енергії покращилася; Цілі досягнуто на 2026 рік, зумовлений внеском нових сонячних та вітрових потужностей та індексацією доходів від розподілу.

Le стратегічний план на 2026-2028 рокиПлан, представлений у лютому 2026 року, передбачає рекордні інвестиції у розмірі 10,6 мільярда євро (+10%), з яких 5,5 мільярда — понад половина — призначено для мережі дистрибуції: група має на меті подальше регулювання свого профілю в Іспанії, як і на інших ринках.

Дивіденди Endesa: суть справи

Endesa є однією з найкращих акцій, що виплачують дивіденди, на Мадридській фондовій біржі. За 2025 фінансовий рік дивіденди склали 1,584 євро за акцію, що на 20% більше порівняно з 2024 роком (1,32 євро), сплачено двома частинами — проміжний платіж у розмірі 0,50 євро у січні 2026 року та остаточний платіж у розмірі 1,084 євро у липні після річних загальних зборів. Станом на жовтень 2026 року дохідність становить приблизно 3,6%Це підтверджується коефіцієнтом виплат приблизно 70% від звичайного чистого прибутку — чітка політика, прийнята як керівництвом Enel, так і Endesa, яка спирається на передбачуваність регульованої діяльності. Слід зазначити, що група доповнила цю стратегію викупом акцій, завершеним у вересні 2025 року, та зменшенням капіталу, схваленим зборами акціонерів у квітні 2026 року, дві операції, які зменшують кількість акцій в обігу та підтримують дивіденди на акцію.

Історія: Від національного чемпіона до дочірньої компанії Enel

Компанія Endesa, заснована в 1944 році як національна електроенергетична компанія, довгий час втілювала всю іспанську енергетику: греблі, теплові електростанції, а потім амбітну міжнародну експансію в 2000-х роках у Латинській Америці та Європі. Головний поворотний момент настав наприкінці 2000-х років: приватизована та дуже затребувана, компанія стала предметом пам'ятної боротьби за поглинання між німецькою E.ON, французькою GDF Suez та іспанською Acciona, перш ніж Enel взяла її під контроль у 2009 році. Під італійською власністю Endesa переорієнтувалася: продала свої латиноамериканські та середземноморські активи, зосередилася на іберійському ринку, прискорила перехід на відновлювані джерела енергії та надала пріоритет мережевій інфраструктурі. Ця історія пояснює нинішню структуру: компанія, зосереджена на одному великому внутрішньому ринку, зі стабільним контролем акціонерів та стратегією, що диктується як Турином, так і Мадридом.

Іспанський ринок електроенергії: специфічні характеристики та виклики

Іспанія має унікальний профіль електроенергетики в Європі. Виробництво значною мірою декарбонізоване — сонячна, вітрова, гідроенергетика та атомна енергетика разом покривають основну частину попиту, — що робить оптові ціни вразливими до волатильності, коли сонця та вітру мало, але також гарантує конкурентоспроможну електроенергію в той час, коли центри обробки даних та промисловість шукають низьковуглецеві об'єкти. Країна також переживає трансформацію свого попиту: електрифікацію транспорту, зростання теплових насосів, а також промислові та цифрові проекти, які приваблюють великі обсяги сонячної енергії. Для дистриб'ютора-виробника, такого як Endesa, ця динаміка створює подвійний виклик: інвестування в мережу для поглинання цих нових потоків та розміщення своїх потужностей відновлюваної енергетики якомога ближче до нових основних споживачів. Нарешті, іспанське регулювання залишається важливим фактором — виняткові податки під час кризи, повторювані дебати щодо винагороди за відновлювані джерела енергії та атомну енергетику: недавня історія навчила інвесторів враховувати цей політичний ризик у необхідній прибутковості.

Аналіз: іспанська послідовність та контрольований перехід

Тезу Endesa можна підсумувати трьома напрямками: незамінна розподільча мережа, доходи якої зростають завдяки регульованим інвестиціям; генеруючий парк, декарбонізація якого поступово зменшує вплив волатильних оптових цін на електроенергію; та високі дивіденди, що виплачуються готівкою та покриваються переважно регульованою діяльністю. Ризики симетричні: іспанський політичний та регуляторний цикл — енергетичні податки, дебати щодо оптових цін — залишається основним історичним ризиком; перехід теплових електростанцій вимагає дорогого забезпечення та виведення з експлуатації; а продовження терміну служби атомних електростанцій Almaraz до 2030 року, формалізоване влітку 2026 року, ілюструє необхідну гнучкість групи в її енергетичному балансі. Порівняно з Ібердрола, sa grande concurrente domestique, Endesa offre un rendement légèrement supérieur et une exposition plus purement espagnole, là où Iberdrola a internationalisé ses réseaux. Dans le rendement ibérique, on peut aussi citer CaixaBank dans la banque. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Endesa: п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

2,35 мільярд євро : чистий прибуток від звичайного бізнесу за 2025 рік, зростання на 18%;

: чистий прибуток від звичайного бізнесу за 2025 рік, зростання на 18%; 1,584 євро за акцію дивіденди за 2025 рік зросли на 20%, що забезпечує дохідність приблизно 3,6%;

дивіденди за 2025 рік зросли на 20%, що забезпечує дохідність приблизно 3,6%; 10,6 мільярд євро інвестиційний план на 2026-2028 роки, більше половини якого призначено для мереж;

інвестиційний план на 2026-2028 роки, більше половини якого призначено для мереж; Приблизно 50% : регульована частина EBITDA, основа для передбачуваності результату;

: регульована частина EBITDA, основа для передбачуваності результату; 70,1% : участь Enel, стабільного акціонера-референтного товариства.

Ці контрольні показники підсумовують рівняння: стабільна прибутковість, підкріплена регульованими активами, повернення до зростання та контрольний акціонер, зобов'язаний здійснювати розподіл.

Перехід парку: закрите вугілля, прискорена сонячна енергетика

Промислова трансформація Endesa вимагає детальнішого розгляду цифр. За десятиліття група закрила більшість своїх вугільних електростанцій – основну частину своїх історичних теплових електростанцій – зменшила свою залежність від газових турбін комбінованого циклу до додаткової ролі та зробила значні інвестиції в сонячну енергетику, яка стала ключовим фактором зростання іспанського виробництва. План на 2026-2028 роки продовжує цю тенденцію: нові потужності відновлюваної енергетики замінюють залишкові обсяги теплової енергії, тоді як доходи від розподілу зростають відповідно до затверджених інвестицій у мережу. Для акціонерів цей зсув чітко відображається у звітності: частка прибутку, що піддається впливу волатильності оптових цін, зменшується, тоді як частка регульованих та контрактних доходів зростає – трансформація профілю ризику, яка, на думку керівництва, виправдовує збільшення дивідендів, розпочате у 2026 році.

Endesa та нові способи використання: центри обробки даних на горизонті

Як і на інших європейських ринках, питання центрів обробки даних стає ключовою темою в дебатах щодо електроенергетики в Іспанії. Півострів, з його великою кількістю сонячної енергії та конкурентними витратами на підключення, є серед напрямків, які розглядають великі цифрові оператори для своїх майбутніх центрів обробки даних — тема, що уважно стежить за галузевими аналітиками, хоча проекти на цьому етапі залишаються поступовими. Для Endesa кожен великий споживач, підключений до мережі, посилює зростання розподілених обсягів та прибутковість мережевих інвестицій: сплеск попиту, який, якщо він матеріалізується, продовжить видимість інвестиційного плану після 2028 року.

Endesa, іспанська компанія, акції якої котируються в євро, має право на отримання PEA а також можуть бути придбані на рахунок цінних паперів через план заощаджень на акціонерному капіталі :

Перевірте доступ до Мадридської фондової біржі — стандарт серед французьких онлайн-брокерів; Пошук за назвою за кодом ELE (ISIN ES0130670112); Розмістити лімітне замовлення : ліквідність на цьому етапі IBEX дуже висока; Передбачте розклад Проміжні дивіденди виплачені у січні, залишок у липні після зборів.

Іспанський дивідендний календар узгоджується з календарем інших великих іберійських акцій, що спрощує управління європейським дивідендним портфелем; висока ліквідність акцій також дозволяє поступово нарощувати позицію. Іспанія не утримує податок з дивідендів Endesa для французьких акціонерів, які отримують їх через стандартні європейські канали; тоді застосовується французьке оподаткування з додатковою перевагою французького плану заощаджень акцій (PEA) для акцій, що виплачують дивіденди.

FAQ: Часті запитання про акції Endesa

Яка дивідендна дохідність Endesa?

Приблизно 3,6% за ціною акцій у жовтні 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 1,584 євро на акцію, що на 20% більше. Політика розподілу спрямована приблизно на 70% чистого прибутку від звичайного виробництва.

Чи має Endesa право на участь у PEA (французькому плані заощаджень на акціонерному капіталі)?

Так, як і всі іспанські акції, що котируються в євро: акцію можна тримати у французькому PEA, що є значною перевагою для дохідної акції.

Яка роль Enel у пакеті акцій?

Enel контролює 70,1% Endesa та восени 2026 року підтвердила свою відданість капіталу компанії, спростувавши чутки про продаж. Вільний обіг приблизно 30% акцій забезпечує комфортну ліквідність для міноритарних інвесторів.

Чи є акції волатильними?

Помірно: регульована половина результату пом'якшує шоки, але акції залишаються чутливими до оголошень іспанських регуляторів та коливань оптових цін на електроенергію, які впливають на нерегульовану частину виробництва.

Чи відіграє якусь роль іспанська ядерна енергетика?

Так, незначно, але реально: продовження роботи блоків Almaraz до 2030 року, узгоджене влітку 2026 року, зберігає низьковуглецеве та прибуткове джерело виробництва під час перехідного періоду парку.

Чому важлива регульована акція?

Оскільки дохід від розподілу встановлюється регулятором та індексується до бази активів, це робить цю половину EBITDA стабільною та передбачуваною — основою, яка забезпечує дивіденди.

Чи виплачує Endesa дивіденди акціями чи готівкою?

Готівкою, повністю, двома щорічними платежами. Це одна з цінних характеристик акцій: відсутність розмивання цінними паперами, реальний розподіл, підкріплений грошовими потоками від регульованої діяльності.

Яка наступна дата публікації?

Результати за дев'ять місяців будуть опубліковані 28 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.