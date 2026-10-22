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Exail TechnologiesФранцузький спеціаліст з фотонних технологій для оборони, аерокосмічної галузі та промисловості вступив у нову еру: оборонна група 6 липня 2026 року компанія Thales оголосила про придбання частки родини Горже (35,51% капіталу) з подальшим обов'язковим грошовим тендером на викуп. 134 євро за акціюоцінюючи Exail приблизно в 3,9 мільярда євро. Акції, що входять до SBF 120Акції Exail торгуються за ціною близько 125 євро, що становить знижку приблизно на 6,6% порівняно з ціною пропозиції. У цьому документі пояснюється ціна акцій Exail у реальному часі, точні умови пропозиції Thales, очікувані терміни та конкретне значення цієї угоди для акціонерів.

Ціна акцій Exail у режимі реального часу

Ціна акцій Exail зараз становить 125,30 €з варіацією 0,08% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 7 288 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 70,70 до 159,20 євро.

В середині жовтня 2026 року акції торгувалися за ціною близько 125 євро (125,20 євро 22 жовтня), що значно нижче за максимум, досягнутий після оголошення пропозиції, але значно вище за ціну до угоди: ціна 134 євро, запропонована Thales, являла собою премію приблизно на 44% порівняно з ціною, що залишилася незмінною 25 червня 2026 року. Різниця між ціною акцій та запропонованою ціною, що залишилася — приблизно від 6 до 7% — становить «арбітражну премію», яку ринок вимагає для компенсації затримки та умов, пов'язаних з угодою, детально описаних нижче.

Фінансові дані — Exail Technologies

Місце переліку Париж — тікери EXA.PA Сектор Промисловість — аерокосмічна та оборонна галузь Сидіння Франція — Офіційний сайт

Exail Technologies EXA.PA · Париж 125,30 € -0,08% Попереднє закриття 125,40 € Найвища точка дня 125,50 € Мінімум дня 125,20 € Найвища точка 52 тижні 159,20 € Менше 52 тижнів 70,70 € Об'єм 6 287 Капіталізація 2,1 Меріленд Дивідендна дохідність 0,00% Середній ціль аналітиків 137,67 €





Річні результати — Exail Technologies Вправа закрита Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025-12-31 478,5 мільйонів євро 3,0 мільйонів євро 2024-12-31 373,1 мільйонів євро -3,6 мільйонів євро 2023-12-31 322,8 мільйонів євро 15,9 мільйонів євро 2022-12-31 179,8 мільйонів євро -5,9 мільйонів євро

Exail Technologies: Огляд компанії

Компанія Exail Technologies виникла в результаті злиття двох спеціалістів у межах групи Gorgé: iXblue, експерта з інерційної та фотонної навігації та підводних роботів, та Photonis, давнього виробника підсилювачів зображення, який з того часу став... Екзосенс Після продажу та отримання незалежності від групи Gorgé, Exail Technologies проектує та виробляє високотехнологічні системи у трьох напрямках:

Навігація та позиціонування : волоконно-оптичні інерціальні навігаційні системи, що використовуються на кораблях, підводних човнах, супутниках та ракетах;

: волоконно-оптичні інерціальні навігаційні системи, що використовуються на кораблях, підводних човнах, супутниках та ракетах; Підводні роботи та морські системи автономні дрони та обладнання для морської оборони, океанографії та шельфової діяльності;

автономні дрони та обладнання для морської оборони, океанографії та шельфової діяльності; Фотоніка та вимірювальні прилади : лазери, детектори та наукові прилади для досліджень та промисловості.

Група має близько 2000 співробітників, переважно у Франції, а її портфель замовлень перевищує один мільярд євро. Серед її клієнтів – національні військово-морські сили, космічні агентства, оборонні інтегратори та дослідницькі лабораторії. Акції компанії котируються на Euronext Paris, мають право на відкладену послугу розрахунків (SRD) та включені до індексів SBF 120 та CAC Mid 60 станом на 30 вересня 2026 року.

Пропозиція Thales про поглинання: точні умови операції

Згідно з прес-релізами, опублікованими Exail та Thales, операція, оголошена 6 липня 2026 року, структурована у два етапи:

Придбання блоку керування Компанія Thales підписала тверду угоду з родиною Горже про викуп своєї спільної частки в... 35,51% капіталуЦей продаж залишається предметом звичайної процедури конкуренції та схвалення регуляторних органів; Обов'язкова пропозиція щодо поглинання готівкою Після придбання блоку акцій французьке законодавство вимагає від Thales оголосити публічну пропозицію щодо поглинання всіх акцій, що залишилися, за тією ж ціною, що й 134 євро за акцію, готівкоюПропозиція також включає конвертовані облігації ODIRNANE, випущені Exail.

30 липня 2026 року дві групи підтвердили підписання угоди про злиття з незмінними умовами. Рада директорів Exail проголосувала... одноголосно за операції та призначив незалежного експерта, фірму Ledouble, для підтвердження фінансової справедливості пропозиції. На сьогоднішній день не повідомлялося про жодні конкуруючі пропозиції.

Запланований графік та інші умови

Графік, повідомлений двома групами, включає:

La завершення придбання блоку Gorgé не пізніше третього кварталу 2027 року підлягає конкуренції та схваленню регуляторних органів (включаючи європейський контроль за злиттями);

підлягає конкуренції та схваленню регуляторних органів (включаючи європейський контроль за злиттями); Le подання проекту пропозиції до AMF після завершення блокування, з публікацією відповіді Exail;

після завершення блокування, з публікацією відповіді Exail; La закриття пропозиції не пізніше початку 2028 року.

Станом на 22 жовтня 2026 року пропозицію ще не подано до AMF (Управління з фінансових ринків Франції) — це звичайний термін, оскільки подання відбувається лише після завершення пакету акцій. Файл моніторингу вже існує на веб-сайті AMF (довідковий номер BDIF 226C1773). До того часу акції Exail продовжують торгуватися у звичайному режимі на Euronext Paris і можуть бути куплені або продані в будь-який час.

Що відбувається з акціонером, який зберігає свої акції?

Перш ніж купувати або продавати акції Exail сьогодні, слід розуміти три сценарії:

Центральний сценарій Операція відбувається за планом. Після пропозиції про поглинання кожен акціонер, який пропонує свої акції, отримує 134 євро готівкою на акцію , незалежно від ціни, за якою його було придбано. Якщо Thales досягне порогу делістингу (коли перевищено пороги, передбачені нормативними актами), може відбутися процедура делістингу за тією ж ціною або за ціною, підтвердженою експертом;

Операція відбувається за планом. Після пропозиції про поглинання кожен акціонер, який пропонує свої акції, отримує , незалежно від ціни, за якою його було придбано. Якщо Thales досягне порогу делістингу (коли перевищено пороги, передбачені нормативними актами), може відбутися процедура делістингу за тією ж ціною або за ціною, підтвердженою експертом; Сценарій невдачі : антимонопольні органи відмовляють у операції або сторони від неї відмовляються. Акції повинні повернутися до рівнів, близьких до тих, що були до оголошення (близько 93 євро станом на 25 червня 2026 року), або навіть нижче, якщо фундаментальні показники погіршаться — це основний ризик арбітражної позиції за цією ціною;

: антимонопольні органи відмовляють у операції або сторони від неї відмовляються. Акції повинні повернутися до рівнів, близьких до тих, що були до оголошення (близько 93 євро станом на 25 червня 2026 року), або навіть нижче, якщо фундаментальні показники погіршаться — це основний ризик арбітражної позиції за цією ціною; Проміжний сценарій : перенесення термінів або перегляд ціни, що подовжить період невизначеності.

Нарешті, слід зазначити, що Exail не розповсюджує без дивідендів Політика групи, підтверджена опублікованими заявами консенсусу, полягає в тому, щоб не розподіляти жодних дивідендів за фінансові роки 2025-2027. Тому інвестор, який купує акції сьогодні, не повинен очікувати жодного проміжного доходу — будь-який потенційний дохід від угоди випливає виключно з різниці між ціною покупки та запропонованими 134 євро.

Нещодавні результати: швидкозростаючий бізнес

Нещодавні публікації демонструють динамічну активність, зумовлену бюджетами військово-морської оборони:

Вправа 2025 : дохід у розмірі 478,5 млн євро та операційний прибуток у розмірі 31,7 млн ​​євро, що становить чистий прибуток групи у розмірі 3,0 млн євро;

: дохід у розмірі 478,5 млн євро та операційний прибуток у розмірі 31,7 млн ​​євро, що становить чистий прибуток групи у розмірі 3,0 млн євро; І семестр 2026 року (опубліковано 9-10 жовтня 2026 р.): значне зростання поточного показника EBITDA та замовлень на суму 228 мільйонів євро ; піврічну звітність було перераховано з урахуванням зобов'язання у розмірі 329 мільйонів євро, взятого перед інституційним фінансовим партнером;

(опубліковано 9-10 жовтня 2026 р.): значне зростання поточного показника EBITDA та ; піврічну звітність було перераховано з урахуванням зобов'язання у розмірі 329 мільйонів євро, взятого перед інституційним фінансовим партнером; Третій квартал 2026 року (опубліковано 14 жовтня 2026 р.): дохід у розмірі 121 млн євро, органічне зростання на 21%, річні цілі підтверджено;

(опубліковано 14 жовтня 2026 р.): дохід у розмірі 121 млн євро, органічне зростання на 21%, річні цілі підтверджено; 21 жовтня 2026 року : оголошення про значне замовлення на інерціальні навігаційні системи діапазону Marins для флоту надводних безпілотників першокласного військово-морського флоту.

Ці фактори пояснюють, чому Thales, який вже є промисловим партнером Exail, хотів інтегрувати ці критично важливі технології у свою сферу діяльності: високопродуктивна інерціальна навігація та підводні дрони є одними з найважливіших складових європейських оборонних програм на це десятиліття.

Чому Thales хоче придбати Exail

Придбання Exail є частиною хвилі консолідації в європейській оборонній промисловості. Для Thales, яка вже присутня в оборонній електроніці та військово-морських системах, Exail має два рідкісні переваги: ​​технологічне домінування в... волоконно-оптичні інерційні вимірювальні блоки, присутній у численних військово-морських та ракетних програмах у Європі, а також займає провідну позицію на підводні дрониОчікується, що цей сегмент зростатиме завдяки моніторингу підводної інфраструктури та стратегічних кабелів. Угода спочатку обговорювалася з Safran, яка вивчила пропозицію, перш ніж вийти з переговорів, згідно зі спеціалізованою пресою у липні 2026 року. Для родини Горже, яка історично є мажоритарним акціонером через сімейну групу, вихід за ціною 134 євро за акцію оцінює десятиліття інвестицій у ці технології та забезпечує промисловий розвиток групи в рамках інтегратора світового класу.

Розуміння механізму обов'язкового публічного розміщення акцій

Індивідуальним інвесторам корисно пам’ятати, як працює цей тип транзакцій. Коли покупець отримує контроль над компанією, що котирується на біржі, купуючи значний пакет акцій, французьке законодавство вимагає від нього потім запропонувати купити всім іншим акціонерам, за тією ж ціною та готівкою Це так звана обов'язкова пропозиція про поглинання, призначена для захисту міноритарних акціонерів. Процес контролюється AMF (Французьким управлінням фінансових ринків): компанія, що поглинає, подає проєкт пропозиції, цільова компанія публікує документ з відповіддю, що містить обґрунтовану думку своєї ради директорів та висновки незалежного експерта, потім пропозиція оголошується такою, що відповідає вимогам, і починається тендерний період. Протягом цього періоду кожен акціонер вільно вирішує, чи пропонувати свої акції — і таким чином отримати запропоновану ціну — чи зберегти їх. Якщо компанія, що поглинає, успішно завершить свою пропозицію та досягне порогових значень для делістингу, решта акцій можуть бути автоматично викуплені, а торгівля призупинена. Між оголошенням та завершенням процесу торгів ціна акцій постійно відображає ймовірність, яку ринок приписує успіху угоди: цей механізм пояснює постійний розрив між ціною акцій та ціною пропозиції для Exail.

Акції Exail зазвичай торгуються на Euronext Paris до їх потенційного делістингу через стандартний рахунок цінних паперів або PEAШтаб-квартира компанії знаходиться у Франції. Необхідно вжити деяких спеціальних запобіжних заходів:

Розмістити лімітне замовлення різниця в цінах може бути значною в дні оголошення регуляторними органами; Інтегруйте календар : запропонована ціна буде доступна готівкою лише наприкінці процесу, у кращому випадку наприкінці 2027 року, більш ймовірно на початку 2028 року — капітал заблокований протягом усього цього періоду; Зважте ризик невдачі різниця в 6-7% між ціною та пропозицією є виграшем лише за умови, що операція призведе до оголошених умов; Обмежте вагу посади у портфелі: арбітражна стратегія, зосереджена на одній операції, наражає на бінарний ризик.

Щоб бути в курсі цього питання, офіційними джерелами є прес-релізи Exail та Thales, опубліковані на їхніх відповідних веб-сайтах та розповсюджені AMF (Управлінням з фінансових ринків Франції), а також файл BDIF (Управлінням з фінансових ринків Франції). Будь-яке рішення про купівлю чи продаж має враховувати ваші особисті обставини; цей інформаційний лист не є інвестиційною порадою.

FAQ: Часті запитання щодо акцій Exail та пропозиції Thales про поглинання

Яку ціну пропонує Thales за акції Exail?

134 євро за акцію готівкою в рамках обов'язкової публічної пропозиції викупу після придбання 35,51% акцій, що належать родині Горже. Ця ціна становила премію приблизно на 44% порівняно з ціною акцій станом на 25 червня 2026 року.

До якого часу можна придбати акції Exail?

Акції продовжуватимуть торгуватися у звичайному режимі на Euronext Paris до реалізації пропозиції, що очікується після завершення пакету акцій (не пізніше третього кварталу 2027 року, а пропозиція закриється не пізніше початку 2028 року). Протягом цього періоду акції купуватимуться та продаватимуться, як і будь-які інші акції.

Що станеться, якщо я не внесу свої цінні папери в пропозицію?

Якщо пропозиція буде успішною, а ціна акцій Thales перетне пороги делістингу, може бути розпочата процедура делістингу: ваші акції будуть автоматично викуплені, як правило, за ціною пропозиції або за ціною, яку експерт вважає справедливою. Однак простіше запропонувати свої акції протягом періоду пропозиції.

Чому ціна акцій нижча за 134 євро?

Оскільки операція ще не завершена: вона залежить від схвалень регуляторних органів, а її терміни виконання продовжуються до 2028 року. Знижка приблизно від 6 до 7% компенсує цю затримку та ризик невдачі.

Чи виплачує Exail дивіденди протягом періоду очікування?

Ні. Група не виплачує дивідендів, і опубліковані консенсусні оцінки не передбачають їх виплати на 2025-2027 роки.

Чому саме «Талес», а не «Сафран»?

За даними спеціалізованої преси, Safran вела переговори щодо придбання Exail, перш ніж відмовитися від угоди. Thales, давній промисловий партнер Exail у сфері військово-морських систем, зрештою погодився на придбання, яке компанія представляє як доповнення до своєї діяльності в галузі оборонної електроніки.

Хто є незалежним експертом за пропозицією?

Фірму Ledouble було обрано радою директорів Exail, яка одноголосно проголосувала за цю операцію.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.